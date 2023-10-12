Средне-Невский ССЗ вывел на заводские ходовые испытания построенный для Балтфлота тральщик «Лев Чернавин»

Во время испытаний в Финском заливе корабелы СНСЗ и экипаж тральщика проверят работу основных систем и механизмов корабля, средств связи, обнаружения и навигации. Завершив программу, сдаточная команда и экипаж тральщика приступят к государственным испытаниям, после чего корабль пополнит состав Балтийского флота

Восьмой тральщик "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе, вышел на заводские ходовые испытания. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.Средне-Невский ССЗ вывел на заводские ходовые испытания очередной тральщик проекта 12700 "Лев Чернавин". Проходить они будут в Финском заливе, сколько продлятся пока не известно, но передача в боевой состав нового корабля состоится до конца года. Как уже сообщалось, данный корабль противоминной обороны останется на Балтийском флоте , хотя ранее планировалось отправить его на Тихоокеанский.- говорится в сообщении.Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" был заложен на Средне-Невском ССЗ 24 июля 2020 года, спущен на воду 14 апреля 2023 года, после чего был достроен на воде. Имя получил в честь Льва Давыдовича Чернавина – советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота. Является восьмым кораблем в линейке проекта 12700 "Александрит", заложенным на Средне-Невском ССЗ и последним, строящемся в рамках первой серии.Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют корпус из монолитного стеклопластика, водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.