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Великобритания поддержит Израиль отправкой двух кораблей Королевских ВМС в Средиземное море

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Великобритания поддержит Израиль отправкой двух кораблей Королевских ВМС в Средиземное море

Великобритания вслед за США приняла решение поддержать Израиль отправкой кораблей Королевских ВМС в Средиземное море. Кроме того, британские ВВС начнут выполнять разведывательные полеты над территорией Израиля. Об этом сообщает The Times.


По данным британского издания, ссылающегося на неназванные источники, Великобритания приняла решение поддержать Израиль отправкой двух кораблей в Средиземное море. Речь идет не о боевых кораблях, а о корабле вспомогательного флота RFA Argus и большом десантном корабле RFA Lyme Bay. Первый несет на себе несколько вертолетов и полноценный госпиталь, но поскольку имеет вооружения, не может считаться госпитальным судном и нести специальную окраску согласно Женевской конвенции. Второй корабль является БДК и способен перевозить до 24 танков Challenger 2 или 150 легких грузовиков, а также морскую пехоту. Оба корабля на данный момент находятся в Омане.

Великобритания направит два корабля Королевского военно-морского флота в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника

- говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания начнет разведывательные полеты над израильской территорией. Пока никакой информации по самолетам нет, но предполагается, что речь идет о разведывательных самолетах RC-135 Rivet Joint и патрульных противолодочных Boeing P-8 Poseidon, размещенных на военной базы Акротири на Кипре.

Напомним, что США приняли решение отправить к берегам Израиля две авианосные группы. В первую, возглавляемую USS Gerald R. Ford (CVN-78), входят также ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt. Вместе с USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) прибудут ракетные крейсера San Jacinto и Vella Gulf, эсминцы James Williams, Truxtun и Stout.
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3 комментария
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 20:42
    0
    западные гопники пытаются своего ближневосточного подельника огородить тушками миллионов своих плавающих корыт. Куда там еще подвозить..и так амеры две аУГ ..а это кроме двух авианосцев 8-9 арли берков и 2 крейсера тикондерога + 2-3 АПЛ под водой в охранении + Суэцкий канал проходит УДК-вертолетоносец сША и идет туда же. Еще и бритты намылились. Они решили тушками своих кораблей вообще все море закрыть. Ну тогда люблой может запустить в район любую ракету с разбросом в 100 км и она все равно попадет в корабль.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:48
      0
      Цитата: Землекоп
      западные гопники пытаются своего ближневосточного подельника огородить тушками миллионов своих плавающих корыт. Куда там еще подвозить..и так амеры две аУГ ..а это кроме двух авианосцев 8-9 арли берков и 2 крейсера тикондерога + 2-3 АПЛ под водой в охранении + Суэцкий канал проходит УДК-вертолетоносец сША и идет туда же. Еще и бритты намылились. Они решили тушками своих кораблей вообще все море закрыть. Ну тогда люблой может запустить в район любую ракету с разбросом в 100 км и она все равно попадет в корабль.

      Это толстый намек другим странам не вмешиваться в разборки Израиля с Газой. Сейчас сектор Газа в блокаде не только со стороны Израиля, но и со стороны Египта. Остаётся морской способ доставки грузов. Так вот чтобы у кого-то не возникло иллюзий того, что можно протащить "конвой с гуманитаркой" силой через израильскую блокаду в Средиземном море и появился флот США, который будет прикрывать евреев.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:43
    +1
    А как же англицкая "Лизка "?Кстати новости по ней от 9 октября. Рутина СФ.

    А СФ жмот,мог бы и фото опубликовать.