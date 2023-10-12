Произошёл теракт у ворот Ирода в Иерусалиме, также граждане Израиля заявляют об «экономическом терроризме»

Лидеры ХАМАС в очередной раз призвали мусульман начать «акцию против израильской оккупации территории Палестины». Напомним, что проведение такой глобальной акции намечено на завтрашний день – пятницу, 13 октября. Но и до начала суток начали проявлять себя различного происшествия - в самом Израиле.
Так, в Иерусалиме произошёл теракт. Неизвестный открыл огонь у ворот Ирода, которые также называют Цветочными воротами (Баб аз-Заара). Это ворота мусульманского квартала в Старом городе Иерусалима. Учитывая место теракта, сложно сказать, против кого именно он мог быть направлен. Вполне возможно, что и против местного мусульманского населения Израиля.
По последним данным, в результате теракта ранения получили два человека. Израильские стражи правопорядка открыли огонь по неизвестному из автоматического оружия. Перестрелка продолжалась несколько секунд. В конечном итоге стрелявший был ликвидирован.
Тем временем в Израиле сообщили о фактах «экономического терроризма». Члены семей жертв нападения группировки ХАМАС заявляют о том, что со счетов, принадлежавшим их родным и близким, неизвестные списывают финансовые средства. Одна из потерпевших заявляет, что со счёта её сестры списаны несколько десятков тысяч шекелей. И таких фактов, как пишет израильская пресса, множество. Кто занимается списанием средств со счетов погибших, пытаются выяснить израильские спецслужбы.
На этом фоне представитель Белого дома Джон Кирби заявил о том, что США начинают эвакуацию своих граждан из Израиля чартерными рейсами.