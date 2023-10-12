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Очередная волна активизации ВКС РФ в небе над Авдеевкой свидетельствует о значительном подавлении системы ПВО противника

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Очередная волна активизации ВКС РФ в небе над Авдеевкой свидетельствует о значительном подавлении системы ПВО противника

Российская боевая авиация сегодня в течение дня продолжала нанесение ударов по позициям и скоплению сил и средств противника. Причём бомбардировки возобновились после некоторого перерыва. Перерыв этот был обусловлен несколькими факторами.


Первый состоит в штурмовых действиях российских подразделений «на земле». Среди прочего российская пехота при поддержке артиллерии и мотострелковых подразделений взяла под контроль ключевой объект авдеевского плацдарма противника – террикон Авдеевского коксохима. Произошло это после первых нескольких волн массированных бомбардировок позиций ВСУ.

Второй – пилотируемая авиация ВКС России дождалась, когда командование ВСУ всё же начнёт переброску резервов к Авдеевке с запада и юго-запада. И по приближающимся резервам, включавшим и механизированные подразделения, несколько часов назад началось нанесение ударов с воздуха. В составе колонн изначально было и несколько ЗРК, однако как минимум два из них были выведены из строя до развёртывания.



Одновременно с этим российская бомбардировочная и штурмовая авиация отрабатывают по укрепрайонам противника в городской черте. Уничтожаются выявленные нашей разведкой склады и схроны с боеприпасами, включая артиллерийские снаряды кассетного типа, использовавшиеся противником в том числе для нанесения ударов по Донецку.

Активизация работы российской авиации, включая армейскую, свидетельствует о том, что российские войска если не полностью, то в значительной мере подавили систему ПВО противника на этом направлении. Есть очаги определённой активности. В большей степени речь идёт о «блуждающих» операторах ПЗРК, но системность как таковая отсутствует. Однако это вовсе не говорит о том, что противник окончательно выдохся, но свидетельствует о том, что боевая работа точно идёт в правильном русле.
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10 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:26
    +9
    Активизация работы ВКС это обнадёживающий фактор. С авдеевским котлом должно всё получиться, хотя и предстоят жестокие бои. Будем ждать хороших вестей с этого направления.
    1. suhorukofal
      suhorukofal Сегодня, 21:37
      +8
      Цитата: Лешак
      ВКС это обнадёживающий фактор

      Не то слово. Не считая Мариуполь за все время СВО я первый раз вижу, что бы наша авиация так работала. Мне интересно что с украинским ПВО, наконец подавили, тогда это вообще отлично будет.
  2. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 21:28
    -1
    Последние дни Помпеи-Авдеевки
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 21:38
      +2
      Последние дни Помпеи-Авдеевки

      Ну насчет последних дней рановато чепчики в воздух бросать. Вон Артемовск сколько брали, а тут пожалуй посложнее будет.
      1. corrado
        corrado Сегодня, 22:02
        +2
        Надо брать пример с Израиля. Тогда города быстрее будут браться.
        1. kventinasd
          kventinasd Сегодня, 22:31
          0
          Цитата: corrado
          Надо брать пример с Израиля. Тогда города быстрее будут браться.

          Какой ещё пример? Израиль сейчас Дамаск и Алеппо фигачат. Мало им Хамаса, так они ещё с сирийцами хотят закуситься.
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 22:34
            0
            Цитата: kventinasd
            Мало им Хамаса, так они ещё с сирийцами хотят закуситься

            Вы слово хезболла не слышали никогда? Зря, пополняйте словарь... кстати, имеющийся там контнгент РФ - в эти разборки не вписывается. Вот почему бы оно так, вот очень интересно? Расскажите yes laughing
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 21:48
    +3
    Ковровыми эту авдеевку надо утюжить чтобы ничего не осталось.
    1. штурм
      штурм Сегодня, 22:28
      -1
      Ковровыми бомбардировками с начала СВО нужно было всю западенщину утюжить , хотя и сейчас не поздно начинать, в первую очередь транспортную и энергетическую инфраструктуру, чтобы исключить возможность поставок с Запада оружия, боеприпасов и резервов...
      Львовский транспортный узел должен "сгореть в аду" один из первых.

      Донбасс предстоит самим же и восстанавливать за счёт России, зачем его рушить?
      Нужно формировать котлы и методично их схлопывать лишая боевиков поддержки боеприпасами, и резервами, а самое главное лишать их надежды, что удасться вырваться живыми из этих котлов.
    2. Сергий_ОСВ
      Сергий_ОСВ Сегодня, 22:34
      0
      Цитата: Incvizitor
      Ковровыми эту авдеевку надо утюжить чтобы ничего не осталось.
      "В Авдеевке расположены несколько крупных предприятий. Может пострадать экология, поэтому при нанесении ударов ВС РФ в первую очередь, учитывают эти моменты."
      https://ukraina.ru/20231012/1050118533.html
  4. Комментарий был удален.