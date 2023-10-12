Очередная волна активизации ВКС РФ в небе над Авдеевкой свидетельствует о значительном подавлении системы ПВО противника

Российская боевая авиация сегодня в течение дня продолжала нанесение ударов по позициям и скоплению сил и средств противника. Причём бомбардировки возобновились после некоторого перерыва. Перерыв этот был обусловлен несколькими факторами.
Первый состоит в штурмовых действиях российских подразделений «на земле». Среди прочего российская пехота при поддержке артиллерии и мотострелковых подразделений взяла под контроль ключевой объект авдеевского плацдарма противника – террикон Авдеевского коксохима. Произошло это после первых нескольких волн массированных бомбардировок позиций ВСУ.
Второй – пилотируемая авиация ВКС России дождалась, когда командование ВСУ всё же начнёт переброску резервов к Авдеевке с запада и юго-запада. И по приближающимся резервам, включавшим и механизированные подразделения, несколько часов назад началось нанесение ударов с воздуха. В составе колонн изначально было и несколько ЗРК, однако как минимум два из них были выведены из строя до развёртывания.
Одновременно с этим российская бомбардировочная и штурмовая авиация отрабатывают по укрепрайонам противника в городской черте. Уничтожаются выявленные нашей разведкой склады и схроны с боеприпасами, включая артиллерийские снаряды кассетного типа, использовавшиеся противником в том числе для нанесения ударов по Донецку.
Активизация работы российской авиации, включая армейскую, свидетельствует о том, что российские войска если не полностью, то в значительной мере подавили систему ПВО противника на этом направлении. Есть очаги определённой активности. В большей степени речь идёт о «блуждающих» операторах ПЗРК, но системность как таковая отсутствует. Однако это вовсе не говорит о том, что противник окончательно выдохся, но свидетельствует о том, что боевая работа точно идёт в правильном русле.