Населенный пункт Работино на Запорожском направлении, о взятии которого так бодро рапортовали в Киеве, на самом деле никогда не контролировался украинской армией. Как пишет AFP, все это было пиаром украинских властей.
Французской издание отправило своего корреспондента на Украину, где тот побеседовал с бойцами 65-й бригады, участвовавшей в контрнаступлении на данном направлении. Как с удивлением узнал француз, заявления Киева о взятии Работино оказались неправдой, село никогда ВСУ не контролировалось, оно находится в серой зоне.
Мы могли его обойти. Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности все иначе
- заявил один из военнослужащих ВСУ.
Работино не представляло никакой стратегической ценности, но командование ВСУ продолжало бросать все новые силы на его захват. При этом подразделения украинских бригад несли большие потери, а село было практически разрушено, по нему нельзя свободно передвигаться, потому что российская артиллерия ведет постоянный огонь. Как заявил французскому журналисту командир батальона 65-й бригады ВСУ Игорь Король, реальное положение на фронте кардинально отличается от того, что говорят в Киеве. Он обвинил власти Украины во лжи, никаких ближних боев нет, в основном работает артиллерия, ВСУ несут большие потери. Кроме артиллерии, у российской армии перевес по беспилотникам.
Цена – жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)
- добавил он.
Отметим, что в Киеве не менее семи раз объявляли о взятии Работино, при этом бои за село идут до сих пор.