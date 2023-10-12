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Французское издание: Украинская армия так и не сумела установить контроль над Работино на Запорожском направлении

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Французское издание: Украинская армия так и не сумела установить контроль над Работино на Запорожском направлении

Населенный пункт Работино на Запорожском направлении, о взятии которого так бодро рапортовали в Киеве, на самом деле никогда не контролировался украинской армией. Как пишет AFP, все это было пиаром украинских властей.


Французской издание отправило своего корреспондента на Украину, где тот побеседовал с бойцами 65-й бригады, участвовавшей в контрнаступлении на данном направлении. Как с удивлением узнал француз, заявления Киева о взятии Работино оказались неправдой, село никогда ВСУ не контролировалось, оно находится в серой зоне.

Мы могли его обойти. Нам нравятся объявления, большие победы. Но в реальности все иначе

- заявил один из военнослужащих ВСУ.

Работино не представляло никакой стратегической ценности, но командование ВСУ продолжало бросать все новые силы на его захват. При этом подразделения украинских бригад несли большие потери, а село было практически разрушено, по нему нельзя свободно передвигаться, потому что российская артиллерия ведет постоянный огонь. Как заявил французскому журналисту командир батальона 65-й бригады ВСУ Игорь Король, реальное положение на фронте кардинально отличается от того, что говорят в Киеве. Он обвинил власти Украины во лжи, никаких ближних боев нет, в основном работает артиллерия, ВСУ несут большие потери. Кроме артиллерии, у российской армии перевес по беспилотникам.

Цена – жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)

- добавил он.

Отметим, что в Киеве не менее семи раз объявляли о взятии Работино, при этом бои за село идут до сих пор.
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5 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 21:35
    +9
    цена – жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)

    Ваши резервы в Европе унитазы чистят.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:38
      +9
      Цитата: Теренин
      цена – жизнь наших людей... а у нас очень мало (резервов)

      Ваши резервы в Европе унитазы чистят.

      Значит не дур.аки, унитаз по стравнению с минным полем, это рай!
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 21:44
        +3
        Цитата: Ясная
        унитаз по стравнению с минным полем, это рай

        Гм.. сильное сравнение, плюс )))
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:41
      +2
      в Европе унитазы чистят.
      Сейчас они воспользовались возможностью легализоваться и сесть на пособия yes .
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:41
    +2
    Это хитрый план, разработанный ГУР совместно с британскими спецслужбами - они отползают от Работино чтоб разгоняться и до Аральского моря домчаться, а потом ещё как блинчики допрыгают сразу до Керчи и Сочи.