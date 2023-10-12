Великобритания включила в новый пакет военной помощи Киеву стационарную зенитную установку Terrahawk Paladin для уничтожения дронов

Великобритания поставит Украине стационарные зенитные установки Terrahawk Paladin, отправку зенитных комплексов анонсировало британское правительство. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров Соединенного королевства.
Британия намерена помочь Украине в борьбе с российскими дронами, для этого в новый пакет военной помощи, который готовит Лондон, войдет стационарная зенитная установка Terrahawk Paladin производства британской компании MSI Defence Systems. Судя по сообщению, в единственном экземпляре. Ранее британцы уже заявляли, что данная ЗУ будет использована в "украинском конфликте".
Сегодня я с гордостью сообщаю, что Великобритания вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключив новые контракты на поставку Украине критически важных систем противовоздушной обороны (...) и пообещал предоставить украинским солдатам новое оборудование на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы дать им все необходимое для прорыва смертоносных минных полей России
- завил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
Зенитная установка Terrahawk Paladin предназначена для борьбы с беспилотниками, она полностью автономна и не нуждается в стороннем целеуказании, поскольку имеет собственную РЛС кругового обзора для обнаружения малозаметных целей. Кроме того, установка имеет оптическую систему поиска и захвата целей с дневным и ночным каналом, обеспечивающим их уничтожение в любую погоду.
В качестве вооружения на Terrahawk Paladin используется автоматическая пушка, калибр выбирает заказчик. На выставке DSEI 2023, прошедшей в сентябре в Лондоне, данная зенитная система была представлена с 20-мм пушкой Гатлинга, способной поражать цели на дальности 1-1,5 км. Также имеется возможность установки 30-мм пушки Mark 44 Bushmaster II.
Система имеет свой собственный генератор, который обеспечивает работу оборудования. Оператор зенитной установки может управлять ей дистанционно, причем даже с неподготовленного места.