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Великобритания включила в новый пакет военной помощи Киеву стационарную зенитную установку Terrahawk Paladin для уничтожения дронов

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Великобритания включила в новый пакет военной помощи Киеву стационарную зенитную установку Terrahawk Paladin для уничтожения дронов

Великобритания поставит Украине стационарные зенитные установки Terrahawk Paladin, отправку зенитных комплексов анонсировало британское правительство. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров Соединенного королевства.


Британия намерена помочь Украине в борьбе с российскими дронами, для этого в новый пакет военной помощи, который готовит Лондон, войдет стационарная зенитная установка Terrahawk Paladin производства британской компании MSI Defence Systems. Судя по сообщению, в единственном экземпляре. Ранее британцы уже заявляли, что данная ЗУ будет использована в "украинском конфликте".

Сегодня я с гордостью сообщаю, что Великобритания вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключив новые контракты на поставку Украине критически важных систем противовоздушной обороны (...) и пообещал предоставить украинским солдатам новое оборудование на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы дать им все необходимое для прорыва смертоносных минных полей России

- завил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.

Зенитная установка Terrahawk Paladin предназначена для борьбы с беспилотниками, она полностью автономна и не нуждается в стороннем целеуказании, поскольку имеет собственную РЛС кругового обзора для обнаружения малозаметных целей. Кроме того, установка имеет оптическую систему поиска и захвата целей с дневным и ночным каналом, обеспечивающим их уничтожение в любую погоду.

В качестве вооружения на Terrahawk Paladin используется автоматическая пушка, калибр выбирает заказчик. На выставке DSEI 2023, прошедшей в сентябре в Лондоне, данная зенитная система была представлена с 20-мм пушкой Гатлинга, способной поражать цели на дальности 1-1,5 км. Также имеется возможность установки 30-мм пушки Mark 44 Bushmaster II.

Система имеет свой собственный генератор, который обеспечивает работу оборудования. Оператор зенитной установки может управлять ей дистанционно, причем даже с неподготовленного места.
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7 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:09
    +1
    Сколько таких пулеметов нужно чтобы ренийский порт хотя бы защитить?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 22:18
      -1
      Для нагличан важно протестировать установку в боевых условиях, а порт или какой то другой объект их не волнует от слова совсем.
  2. Тополь
    Тополь Сегодня, 22:19
    0
    Судя по тому, что она стационарная, то будет стоять где-то в окрестностях Киева или Одессы. Поэтому нужно засечь её средствами радиотехнической разведки или из космоса, а потом откалибровать. Хотя, мне думается укропы приделают к ней колеса, а иначе - это одноразовая хреновина.
  3. Тополь
    Тополь Сегодня, 22:19
    +1
    Судя по тому, что она стационарная, то будет стоять где-то в окрестностях Киева или Одессы. Поэтому нужно засечь её средствами радиотехнической разведки или из космоса, а потом откалибровать. Хотя, мне думается укропы приделают к ней колеса, а иначе - это одноразовая хреновина.
  4. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 22:22
    0
    Петриот, не смог, а эта поделка типа танка "Азовец" из мусорных баков типа сможет?? Да уж сразу 4-"мАКСИМА" ПРИЛЕПИТЕ и то толку больше будет!!! wink
  5. ln_ln
    ln_ln Сегодня, 22:27
    0
    В сторону штанги РЛС у неё запретная зона?
    Вот оттуда Герань и подлетит...
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 22:30
    0
    Wann endlich werden wir die ersten massiven Angriffe den Großraum London erleben...?!?