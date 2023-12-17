О гибели британского контр-адмирала перед атакой англо-французской эскадры на Петропавловск в ходе Крымской войны

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О гибели британского контр-адмирала перед атакой англо-французской эскадры на Петропавловск в ходе Крымской войны

31 августа 1854 года англо-французская эскадра готовилась к атаке на Петропавловский Порт (ныне Петропавловск-Камчатский) в ходе Крымской войны. Командование Тихоокеанским флотом осуществлял офицер Королевского военно-морского флота контр-адмирал Дэвид Пауэлл Прайс.

Согласно историческим справкам, подготовка велась с 4 часов утра. До полудня Прайс успел посетить французский флагман «Forte», а затем, вернувшись на «President», отправился в свою каюту. Примерно в час дня на корабле раздался выстрел, который оборвал жизнь британского контр-адмирала.



До относительно недавнего времени произошедшее было загадкой для историков. Ходило сразу несколько версий: убийство, неаккуратное обращение с оружием или даже сведение счётов с жизнью..

Также одно время выдвигались предположения, что Прайс героически погиб в бою. Однако в момент выстрела, бой еще не начался. К слову, большинство экспертов отбросили и версию с убийством, так как контр-адмирал пользовался высоким уважением у подчиненных.

В итоге, долгое время историки считали, что британский офицер выстрелил в себя случайно, когда проверял свой «Кольт». Самоубийство особо никто всерьез не воспринимал, так как подобный исход выглядит странным, учитывая, что сражение тогда еще не началось.

Между тем именно это и произошло с Дэвидом Пауэллом Прайсом. Разгадать тайну смерти контр-адмирала удалось благодаря обнаруженным историками запискам капеллана Томаса Хьюна, который был рядом с главнокомандующим, когда тот умирал.

Оказывается, после того, как Прайс выстрелил себе в сердце (повреждение получила правая часть), он прожил еще 4 часа. При этом все это время офицер оставался в сознании.

Как он объяснил своему капеллану, данное решение он принял из-за того, что не хотел отправлять на смерть столь многих добрых и достойных людей.

Насколько сильное влияние оказала (и оказала ли вообще) смерть контр-адмирала на сражение за Петропавловск в исторических справках не говорится.

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    11 комментариев
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    1. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +3
      Вчера в 19:00
      Англы не считали гарнизон Петропавловска сильным противником, так, что рассказ, что этот "дженераль" испытал прилив человеколюбия, как то не звучит убедительно...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        0
        Вчера в 19:03
        Цитата: svp67
        рассказ, что этот "дженераль" испытал прилив человеколюбия, как то не звучит убедительно...

        Скорее всего "кукуха" поехала, у англосаксов, это врождённое заболевание.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      -1
      Вчера в 19:01
      Как он объяснил своему капеллану, данное решение он принял из-за того, что не хотел отправлять на смерть столь многих добрых и достойных людей.

      Ну это даже и на анекдот не похоже.
      Разве может кто то поверить, что англосакс хотел спасть от смерти людей и ради этого пустил пулю в лоб.
      Англосакс рождён убивать, но никого, даже своих, не. жалеть.
      1. Кузнец 55 Ранг пользователя
        Кузнец 55
        +2
        Вчера в 19:25
        Если бы не гибель контр-адмирала , то они бы точно победили и взяли Петропавловск . Надо же чем то объяснить что не удалось взять практически невооруженный городок .
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Вчера в 19:17
      Странно, как не раскрктили эту историю 100 или 150 лет назад.
      Че секретность!?
    4. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +2
      Вчера в 19:59
      Тогда же в 1854 английский пароход Миранда, расстрелял заполярный город Кола. Мирный город превратили в руины
    5. Старший матрос Ранг пользователя
      Старший матрос
      +3
      Вчера в 20:02
      Человеколюбцы среди англичан, конечно, встречались, но, как правило, выбирали себе другую профессию) request
    6. геолог Ранг пользователя
      геолог
      +1
      Вчера в 20:27
      Рисунок на котором мы видим красивого молодого капитана всегда вводил меня в заблуждение, но на самом деле ему было 63 года из которых самые тяжкие испытания он претерпел в юном возрасте. Он сражался на флоте с 11 лет, много раз был тяжело ранен, попадал в плен, но в то же время участвовал в блестящих операциях, среди которых был захват российского боевого корабля. Став самым молодым капитаном на флоте был вынужден 20 лет жить на суше за пол зарплаты, ожидая адмиральского звания за выслугу лет. К тому времени, по моему мнению, накопились возрастные хронические заболевания. Он увидел равенство сил и крайне низкие шансы на победу.
    7. геолог Ранг пользователя
      геолог
      +1
      Вчера в 21:01
      Береговые батареи, состоящие из 3-5 орудий, не представляли угрозы т.к. их можно было подавить по отдельности сосредоточенным огнем нескольких кораблей. Правда, из за штиля, их пришлось бы довольно долго тягать одним пароходом. Основная угроза была от неизвестных скрытых полевых укреплений на суше. Достаточно поставить 2 легких пушки на улице и линейная атака батальона в городе станет невозможной. Фланкированный огонь из редутов, спрятанных в тайге был способен нанести страшные потери морской пехоте, что в конечном счете и произошло, когда группа французских вооруженных моряков, попав под картечный огонь возле озерного дефиле частично разбежалась, а частично кинулась укрыться на сопку, мешая построению и вызвав смущение у морпехов Гибралтарского полка. Адмирал все это предвидел, поэтому гордость и предубеждение заставили взять кольт в руки.
    8. Тестов Ранг пользователя
      Тестов
      +1
      3 часа назад
      Не молодой адмирал как-то получает пулю, 4 часа с кем-то о чём-то говорит. Помощь ему медицинскую, похоже, не оказывают, почему-то? Его хоронят где-то рядом с погибшими британскими моряками под каменными берёзами нынешнего "Осиного гнезда" - славного города Вилючинск. Тело не везут домой почему-то. Тело не предают морю почему-то. Могилу ничем не отмечают. Адмиралтейство, похоже, никакой проверки не проводит. Личные вещи на корабле были, кто и как их описал, или "чисто по-понятиям" прямо на боту корабля их поделили? Интересно, наследники его от Адмиралтейства или от королевской семьи что-то пенсионное получили? Кто-то из камрадов по "В.о." что-то знает о семье адмирала? А долги были у адмирала? Как-то всё мутно и не понятно...
    9. Codett Ранг пользователя
      Codett
      0
      1 час назад
      Ну что тут скажешь, как человека мне его искренне жаль, но как офицера я его презираю, считай что предал своих подчинённых, если он такой сирдобольный зачем вообще выбрал военно морской флот, идиотизм какой-то.

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