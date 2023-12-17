О гибели британского контр-адмирала перед атакой англо-французской эскадры на Петропавловск в ходе Крымской войны
31 августа 1854 года англо-французская эскадра готовилась к атаке на Петропавловский Порт (ныне Петропавловск-Камчатский) в ходе Крымской войны. Командование Тихоокеанским флотом осуществлял офицер Королевского военно-морского флота контр-адмирал Дэвид Пауэлл Прайс.
Согласно историческим справкам, подготовка велась с 4 часов утра. До полудня Прайс успел посетить французский флагман «Forte», а затем, вернувшись на «President», отправился в свою каюту. Примерно в час дня на корабле раздался выстрел, который оборвал жизнь британского контр-адмирала.
До относительно недавнего времени произошедшее было загадкой для историков. Ходило сразу несколько версий: убийство, неаккуратное обращение с оружием или даже сведение счётов с жизнью..
Также одно время выдвигались предположения, что Прайс героически погиб в бою. Однако в момент выстрела, бой еще не начался. К слову, большинство экспертов отбросили и версию с убийством, так как контр-адмирал пользовался высоким уважением у подчиненных.
В итоге, долгое время историки считали, что британский офицер выстрелил в себя случайно, когда проверял свой «Кольт». Самоубийство особо никто всерьез не воспринимал, так как подобный исход выглядит странным, учитывая, что сражение тогда еще не началось.
Между тем именно это и произошло с Дэвидом Пауэллом Прайсом. Разгадать тайну смерти контр-адмирала удалось благодаря обнаруженным историками запискам капеллана Томаса Хьюна, который был рядом с главнокомандующим, когда тот умирал.
Оказывается, после того, как Прайс выстрелил себе в сердце (повреждение получила правая часть), он прожил еще 4 часа. При этом все это время офицер оставался в сознании.
Как он объяснил своему капеллану, данное решение он принял из-за того, что не хотел отправлять на смерть столь многих добрых и достойных людей.
Насколько сильное влияние оказала (и оказала ли вообще) смерть контр-адмирала на сражение за Петропавловск в исторических справках не говорится.
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