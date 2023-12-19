Сколько «Кинжалов» надо «Джеральду Форду»?

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Сколько «Кинжалов» надо «Джеральду Форду»?

На одном очень патриотичном ресурсе (возможно, даже более патриотичном, чем наш) натолкнулся на очень горячее обсуждение довольно странной темы. Народ бился грудью в груди, ломая клавиатуры и психику, жонглируя экспертными мнениями (а диванные эксперты там еще страшнее наших однозначно) в попытках договориться, сколько полков МиГ-31К будет необходимо для того, чтобы прорвать оборону и утопить ко всем морским чертям американскую лохань типа «Джеральд Форд», когда он в следующий раз сунется в Средиземноморье.

Итак, задача нарисовалась вот такая: американский авианосец типа «Форд», естественно, с ордером, так как по одному они не ходят, в Средиземном море. Понятно, что в его восточной части, западная нам совсем не интересна. И в этого «Форда» необходимо воткнуть некоторое количество «Кинжалов». Скажем так: максимально достаточное для лишения оного «Форда» способностей выполнять свои боевые задачи.



Тот карнавал, который кружился вокруг темы, кстати, закончился ожидаемо глупейшим ничем. Начались вопли «А у нас «Пасидон», а у нас едрен-батон, мы все равно всех нагнем». Но часть разумных организмов там присутствовала и смогла сделать броуновское движение диванов несколько даже осмысленным.

Хорошо. «Форд» в восточной части Средиземного моря, в районе Латакии. Может быть такое? Да.


МиГ-31К с чем-то таким характерным под пузиком на высоте 17-18 км над Черным морем? Запросто. Точнее, уже летают. Вроде как просто патрулируют.


«Кинжал», которому нужно долететь из точки над Черным морем до Средиземного? Вообще не вопрос, еще и топливо останется. Там 1000-1200 км если по прямой.


Так в чем проблемы? Ну кроме того, что турки на уши встанут, когда такие подарочки через их воздушное пространство полетят?

Точность


Точность у «Кинжала» есть. Определенная. Конечно, верить в красивую сказку о том, что КВО у «Кинжала» 1 метр мы не станем, а возьмем «Искандер», который ничем не отличается, но имеет КВО 30-70 метров.

Обе эти баллистические ракеты наводятся при помощи ИНС, инерциальной навигационной системы. У системы много как плюсов, так и минусов. Главный минус – то, что ИНС «вещь в себе». Сама система проста: акселерометры, они же датчики линейного ускорения и датчики измерения угловой скорости (это могут быть как гироскопы, так пары акселерометров, измеряющих центростремительное ускорение). И стартовая точка на карте в мозгу бортовой ЭВМ, от которой начинается пляска.

Эти совершенно несложные приборы позволяют определить главное: курс, тангаж, крен. А больше ничего и не надо. Если нужно так называемое угловое отклонение координат, то есть, высота, долгота и широта – совершенно без проблем бортовая ЭВМ их исчислит.

В целом все просто: акселерометры измеряют, а БЭВМ считает, как проклятая. Ведь именно по показаниям акселерометров она и должна исчислить ту точку пространства, в которой «пора бахнуть». Потому в голове у ЭВМ тикают часики, а она, трудяга, считает. Ускорения, отклонения, погрешности. Вообще баллистика – это математика по полной программе, а сколько там надо погрешностей учесть…

Вот отсюда и берется КВО (круговое вероятное отклонение) в 30-70 метров. На маршруте до 500 км. Все логично.

И тут ожидаемо «Кинжал» будет точнее «Искандера». Опять же математически логично, первую половину погрешности считать не надо, не летели сами, МиГ-31К постарался.


И задача проще: из точки «Поехали» до точки «Приехали», да еще не надо парить электронные мозги на старте, где как раз самый геморрой, потому что надо преодолевать гравитацию.

Так что если так подумать и возомнить себя экспертоподобным организмом, то можно было бы выдать и цифру КВО для «Кинжала». 10-30 метров, что для дистанции в 1 000 км более чем прилично. А для 500-кг боеголовки и не критично в плане точности.

Но есть нюансы.

ИНС – инструмент довольно точный, если стрелять в точку на земной поверхности. Которая никуда не убежит, если что. Тем более, с корректировкой положения по спутникам.

А вот с авианосцем как бы проблема. Он на месте не стоит раз, так еще и перемещается в трехкоординатном пространстве, потому что волнение на море никто не отменял. И чтобы засадить в него ракету, которая идет по ИНС пусть и с координацией – это надо быть гением, чтобы рассчитать траекторию до точки встречи ракеты и корабля.


Именно потому по кораблям попадают в основном ракетами с радиолокационными головками самонаведения, активными ли, пассивными ли, не так важно. Пассивная РЛГСН ведет ракету по отраженному целью сигналу своей РЛС подсвета, а у активной вообще свой радиолокатор есть, на сигнал которого она и летит.

Не наш случай совершенно. РЛГСН в «Кинжал» или «Искандер» ну никак не засунуть, потому что для такой операции с последующей работой вообще нужен радиопрозрачный обтекатель на носу. А у нас, извините, гиперзвук на конечном отрезке траектории, то есть, заявлены 10 Махов и даже больше.

Дальше физика. Что у нас происходит, когда здоровенная металлическая болванка на огромной скорости под 5 000 м/с трется о воздух? Правильно, уважаемые. Воздух, который смесь газов, начинает ионизироваться! А что такое ионизированный газ? Всего-навсего плазма. Которая как бы в силу своих свойств напрочь исключает использование радиолокационных штучек любого характера.

Потому-то их на «Кинжале» и нет. Зато и нет проблем с РЭБом. Когда нечего глушить в ракете, сколь угодно долго можно елозить «лучами смерти» в поисках антенн приемников, но увы, только разочарование и ничего больше. И даже подавление приема сигналов спутниковой навигации ну ничем не облегчит дела, потому что ИНС работает, акселерометры и гироскопы по древности своей не знают, как опасен РЭБ. И работать будут то того момента, как все.

Потому ракета вроде как современная, а ничего такого, за что ее можно было бы взять, нет.

А что есть? А есть оптическая ГСН. Какая – вообще не уточняется нигде по понятным причинам. Но и так ясно, что либо телевизионная, либо тепловизионная.

ТВГСН — телевизионная ГСН, это вообще для работы в исключительно хороших метеоусловиях, при хорошей видимости. Позволяет показать «картинку»-карту, но очень зависит от погоды.
ТПВГС — тепловизионная ГСН. Работает на тех же принципах, что и ТВГС, но в инфракрасном диапазоне спектра, что позволяет ей быть менее зависимой от метеоусловий.

Но тут аспект: обе ГСН можно применять только тогда, когда ракета не летит на гиперзвуке. Когда впереди ракеты нет щита из раскаленного газа, то есть, плазмы. Но это уже совсем другая история, потому что на такой скорости 4-6М уже вполне нормально начинают работать приличные комплексы ПВО и их противоракеты.

Но вот в таком случае, на меньших скоростях, да, можно задействовать оптическую ГСН. Но это именно ГСН, головка самонаведения. То есть, ракета «смотрит» через оптические сенсоры на местность и сравнивает карту перед «глазами» с той, что заложена у нее в памяти.

Здесь проблема другого характера: для того, чтобы теленавигация работала как надо, ей просто необходимы ориентиры. На суше их навалом: лесные массивы, реки, озера, города, ж/д пути, автотрассы. А на море? Неприятный момент.


ТПВГС, конечно, интереснее, потому что корабль вполне может быть контрастен по отношению к водной среде, но тут подводных камней не меньше.


У некоторых встречал откровенное непонимание вопроса. Увы, но оптическая ГСН – это не как у FPV-дрона, она не передает картинку оператору, который может дать какой-то сигнал на рули ракете и тем самым скорректировать курс. Все происходит внутри процессоров блока управления ракетой.

«Кинжал» наводится по координатам, которые либо закладываются до старта, либо получаемым от спутников, самолетов-целеуказателей, то есть он предназначен для поражения стационарных целей, координаты которых известны и не меняются. Он именно для этого и предназначен, он сделан под эту задачу. Варианты возможны, но для этого где-то в районе АУГ должен находиться самолет ДРЛОиУ, который точно определит координаты группы кораблей и передаст самолету-носителю. Либо – да, потребуются услуги спутниковой группировки совершенно с такими же задачами.

Но тут возникает главная проблема: авианосец имеет свойство перемещаться. Даже если корабль стоит на якоре, он все равно поворачивается в направлении ветра, то есть дрейфует «вокруг» якоря, плюс медленно смещается вместе с якорями, особенно если ветер сильный. Все-таки немаленькая посудина. Ну а если без якоря и ходом, так и вообще все плохо.

Даже если теоретически спутник даст точку АУГ, за всеми нашими аэродромами, где базируется Дальняя авиация следят, причем, постоянно. И ни один взлет не пройдет незамеченным. Увидят в НАТО старт 2-4 МиГ-31К? Несомненно. Патрулирующие с «Кинжалами» над Черным морем? Да, это серьезнее.


Но что будет, если старт и пуск засекут? Вообще, конечно, если авианосец на якорной или у причальной стенки, может получиться очень печально. 1 000 км – это всего-то 1 000 000 метров. Применяем калькулятор – 4 минуты с небольшим чистого полетного времени. Что можно сделать за 4 минуты? Ну разве что позаботиться о чистых штанах.

В море, конечно, поднять якорь и дать минимальны ход, отведя корабль буквально метров на 100-150 – и можно будет с облегчением увидеть «бульк» с большим количеством брызг. ИНС может не справиться с подруливанием, но в координату более-менее ракету уронит. Будет там корабль – один расклад, нет – совсем другой.

Самое неприятное здесь то, что корабль вообще может идти малым ходом, немного маневрируя, и в него «Кинжал» не попадет никогда. Жаль, конечно, но вот так. Ракета разработана совсем под другие условия применения. И они, условия, сухопутные. Стационарные объекты самого различного толка – это мишени для «Кинжала», но не как не динамические цели типа кораблей.

Кстати, американский HIMARS работает точно так же: ИНС+GPS. И свою точность, к сожалению, американское изделие продемонстрировало по полной программе. А между тем летит много ближе, чем «Искандер» или тем более, «Кинжал». Но – по стационарным объектам, координаты которых были известны. И на суше.

Кто и почему написал, что «Кинжал» в состоянии работать по кораблям – известно. Господин заместитель министра обороны Юрий Борисов в 2018 году просветил через «Красную звезду» жителей страны о том, что «Кинжал» -
«…это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат – потенциальные цели для этого оружия».

Дальше, понятное дело, понеслось. Товарищ капитан сказал, что крокодилы летают… По ночам, низенько, но тем не менее.

Очень плохо могу представить себе попадание «Кинжалом» во фрегат. Фантазии не хватает, но если бы хватало – конечно, фрегату пришел бы конец. Да и эсминцу тоже, тут дело не только в том, что 500 кг боевой части, а в том, что еще и прорва кинетической энергии, набранной за время спуска к цели с высшей точки траектории. На гиперзвуковой-то скорости…

Авианосец – явление более крепкое. Если гипотетически предположить попадание изделия 9-С-7760 в авианосец, то тут вариантов много. И при самом поганом раскладе (для американцев) будет достаточно одного изделия. Огромная кинетическая энергия, скорость встречи – есть подозрение, что «Кинжал» может пройти более одной палубы. До атомной энергетической установки, конечно, не дойдет, она слишком глубоко упрятана, но и складские помещения – самое то. Особенно те, где хранятся ГСМ и РАВ. Будет очень… эффектно.


Но для того, чтобы реально вывести такой корабль насовсем, нужна будет не одна 500-кг боевая часть, это факт.

И здесь, конечно, лучше применить стаю противокорабельных ракет, у которых в сравнении с «Кинжалом» больше шансов попасть туда, куда надо.

Получается, что в теории, при крайней необходимости, 9-С-7760 можно применить по такой цели, как корабль. Как авианосец, упаси боже, не по фрегату позориться. И у ракеты есть даже определенные преимущества перед ПКР:
- выше скорость полета на заключительно отрезке траектории, что делает практически невозможным перехват;
- нечувствительность к РЭБ-воздействиям по причине отсутствия того, на что можно воздействовать;
- быстрая скорость полета затрудняет реагирование на информацию о пуске противнику;

Минусом нужно считать то, что 9-С-7760 все-таки не предназначалась изначально для работы по таким целям, как корабли. Для этого у ракеты все-таки не совсем (точнее, совсем не) подходящая система наведения.

То есть, когда МиГ-31К зачем-то начинают барражировать в небе над Черным морем, на месте экипажей американский (британских, итальянских и турецких) кораблей не напрягался очень сильно. Однако, это не говорит о том, что к такому явлению надо относиться вообще без пиетета. На суше целей, достойных удара «Кинжалом» не меньше, а в разы больше. И вот тут уже возможности комплекса уже были продемонстрированы и не один раз.
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32 комментария
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  1. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    3 часа назад
    Мне кажется, что гораздо проще утилизировать самолёты уже взлетевшие с авианосца средствами ПВО, чем пытаться его уничтожить в море. Можно и уничтожить в море, оружия совершенного не бывает
  2. dementor873 Ранг пользователя
    dementor873
    +2
    3 часа назад
    Мы исходим из того, что знаем о ракете. А мы все знаем о ракете? Если уж такая пьянка, то не проще сразу воздушный подрыв тяо? Утонувший гроб с 5000 это одно, а плавающая лоханка с 5000 ноющих мужиков и баб это другое.
    1. СергейБ Ранг пользователя
      СергейБ
      -2
      3 часа назад
      А меня удивило, что опять продвигается мысль, что на гиперзвуке образуется какая то вредная плазма, которая не позволяет использовать радар для наведения гиперзвуковой ракеты.
      И никто не может ответить, а почему зенитным ракетам, которые летают примерно на этой же скорости и высоте, никакая плазма не мешает использовать свои радары и точно поражать цели?
      Скорее всего образование плазмы происходит не всегда, например зависит от высоты ракеты.
      Или, как вариант за счёт формы ракеты удалось добиться образования плазменного облака только в средней и задней части ракеты. А головная часть ракеты и радар оказалась вне плазменного облака.
      Или как вариант, непроницаемость плазменного облака для радиоизлучения приувеличена. И удалось подобрать частоту радара, которая нормально работает сквозь плазму.
      1. dementor873 Ранг пользователя
        dementor873
        +2
        2 часа назад
        Думаю большую часть полета идет на высоте, где скорость в 10 махов просто не имеет смысла и воздух разрежен, а на конечном участке идет вертикальное пикирование с максимальным ускорением в самых плотных слоях воздуха. Вот там мне, кажется, забьет любые каналы связи.
        1. СергейБ Ранг пользователя
          СергейБ
          0
          1 час назад
          Цитата: dementor873
          Думаю большую часть полета идет на высоте, где скорость в 10 махов просто не имеет смысла и воздух разрежен, а на конечном участке идет вертикальное пикирование с максимальным ускорением в самых плотных слоях воздуха. Вот там мне, кажется, забьет любые каналы связи.

          Даже если и так, то учитывая что пикирование ракеты продолжается менее 10 секунд, ничто не мешает включить радар на большой высоте. По данным радара вычислить скорость и направление корабля, направить ракету в точку, где будет находиться корабль через 10 секунд. Такая большая цель просто физически не сможет заметно изменить скорость и направление движения за 10 секунд (даже если им придёт в голову это делать).
          1. dementor873 Ранг пользователя
            dementor873
            +2
            1 час назад
            10махов, высота полета на гиперзвуке 20км (на конечном участке 10км преодолевается за 2 сек.), движущаяся цель со скоростью 20-25узлов, маневрирующая. Интересно какой мощностью должен обладать радар, чтобы пробить поле рэб АУГ, вычислить будущее местоположение корабля при выполнении им противоракетных маневров, выдать это на управляющие рули и самое главное эти рули должны успеть скорректировать курс ракеты. Потому как смотришь на эти рули и как-то они не вызывают доверия в таком деле.
          2. KCA Ранг пользователя
            KCA
            0
            35 минут назад
            Для подобных атак есть старенькие Х-22 и поновее Х-32, именно так они и работают, РГСН захватывает цель за 200-300км, летит на высоте около 40км на 3.5МАХ, над целью вертикально пикирует достигая 5МАХ, смысл с Кинжалами мудрить?
      2. Б-15 Ранг пользователя
        Б-15
        0
        2 часа назад
        Есть отличная поговорка: Кто даст правильный ответ - тот получит 20 лет.
      3. tsvetahaki Ранг пользователя
        tsvetahaki
        +1
        1 час назад
        Цитата: СергейБ
        А меня удивило, что опять продвигается мысль, что на гиперзвуке образуется какая то вредная плазма, которая не позволяет использовать радар для наведения гиперзвуковой ракеты.

        Увы, при декларируемых скоростях всегда образуется. А зенитные ракеты летают на 4-4,5 Маха - поэтому и не образуется.
        Кроме того, многие зенитные - радиокомандные, за них решают когда и куда повернуть...
        Поэтому уже 20 лет работают над вопросом хотя бы наладить связь, используя проводимость плазмы как антенну - даже кое-что начало получаться... Но до радиолокатора - далеко...

        Но вообще-то решение есть. Если двигатель многорежимный, можно при подлете снизить скорость до 4М где-то в паре сотен километров и навестись по радару... Потом разогнаться опять - учитывая время подлета окно возможностей ПВО для сбивания будет очень невелико...
        Ну и про кинетику удара. При 10М сверху просто пробьет авианосец. Если удасться не вертикально падать - взрывчатка будет наименьшим злом для авианосца...
  3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    -3
    3 часа назад
    Хорошо бы в целеуказании американских авианосцев использовать наши низкорбитальные спутники, подводные лодки, коммерческие суда или просто разведовательные буи выставленные в районе нахождения цели...суммировав все данные наверно можно получить более менее точные координаты авианосца.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +2
      3 часа назад
      Посейдон Кинжалу в помощь. winked bully .....Кстати, потопит - не потопит ( при попадании)Кинжал авианосец в общем то уже не важно. Если даже он останется на плаву, то превратится в бесполезную посудину. Ничего с него уже не взлетит и не сядет, причём оооочень долго
    2. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      2 часа назад
      ..суммировав все данные наверно можно получить более менее точные координаты авианосца.
      какая польза от этого "кинжалу"? корабль то движется.
  4. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    +2
    3 часа назад
    Боестолкновение с янки это 3 Мировая война, соответственно обмен ЯУ. Ваши расчеты, Роман, этого не учитывают.
  5. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    0
    3 часа назад
    Кораблю, да ещё и авианосцу, сняться с якоря за 4 минуты и....
    Да вы фантазер.... Я уж не говорю что в открытом море корабли на якорь не встают.
  6. Tucan Ранг пользователя
    Tucan
    +3
    2 часа назад
    Читая на ВО публикации некоторых авторов, я думаю, что это дно, и ниже уже не куда. Но нет, регулярно убеждаюсь, что есть куда... wassat
  7. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +3
    2 часа назад
    Сначала решил, что это еще один "опус" Митрофанова. Не его, но его уровня.
    Если вдруг в РФ решат начать* III МВ с атаки американского авианосца, то никто "пулять" по нему ракетами с обычными боеголовками не будет. А будет атака несколькими ракетами с термоядерными боеголовками сначала по кораблям сопровождения, а потом и по авианосцу.
    * Если войну начнут США, то ответно-встречным ударом будут уничтожены сами США и часть их сателлитов, а вот хватит ли ракеты на авианосец - кто его знает.
    1. tsvetahaki Ранг пользователя
      tsvetahaki
      0
      1 час назад
      Цитата: Дилетант
      А будет атака несколькими ракетами с термоядерными боеголовками сначала по кораблям сопровождения, а потом и по авианосцу.
      * Если войну начнут США, то ответно-встречным ударом будут уничтожены сами США и часть их сателлитов, а вот хватит ли ракеты на авианосец - кто его знает.

      Вообще-то мы предпологаем, а Господь располагает wink wink wink
      При той непонятности и нелогичности что твориться вокруг, я бы не был столь котегоричен...
  8. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    0
    2 часа назад
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Боестолкновение с янки это 3 Мировая война, соответственно обмен ЯУ.

    smile Не факт и слишком притянуто за уши...локальные стычки с армией США не будут являться поводом для ТМВ...здесь нужно что то повыше рангом.
  9. Наган Ранг пользователя
    Наган
    -3
    2 часа назад
    На суше целей, достойных удара «Кинжалом» не меньше, а в разы больше. И вот тут уже возможности комплекса уже были продемонстрированы и не один раз.
    Если ударить даже по какой-нить зачуханной Румынии или Польше, даже по аэродрому, с которого гипотетически уже летают F-16 с трезубами на хвостах, это практически автоматом статья 5 НАТО и Третья Мировая. Даже притом, что ни Америке, ни странам старой Европы она нахрен не сдалась, но на удар по члену НАТО отреагировать выражением глубокой озабоченности явно сочтут недостаточным, потому что, по их логике, если не отреагировать, следующий прилет может быть и в Германию, да по американской базе. Хотя, чисто юридически, каждая страна НАТО вольна определять, как и чем оказать помощь подвергшемуся атаке союзнику. Но пока хватает целей и на территории пока что формально незалежной.
    1. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      -1
      1 час назад
      Цитата: Наган
      это практически автоматом статья 5 НАТО и Третья Мировая

      Зачем нас пытаешься напугать ? Ты американец сам бойся ! wassat
    2. KCA Ранг пользователя
      KCA
      0
      30 минут назад
      Прежде чем применить 5-ю статью страны наты будут месяца два собираться и обсуждать, потом полгода-месяцев 9 собирать боевой кулак и только потом атакуют, что вряд-ли, ну только если дедушку не переклинит и он не отдаст приказ на ядерный удар, хотя ему сразу линейкой по рукам и в дурку "президент приболел, временно недееспособен. работает с документами"
      1. Наган Ранг пользователя
        Наган
        0
        20 минут назад
        Цитата: KCA
        хотя ему сразу линейкой по рукам и в дурку "президент приболел, временно недееспособен. работает с документами"
        Да я не против, чтоб тем и кончилось. Но вероятный сценарий - "младоНАТОвцы" начнут боевые действия, не дожидаясь реакции "старых", и ессно огребут от ВС РФ по полной. А вот после этого "огребут", "старые" члены НАТО поневоле окажутся втянуты, от страха, что русские не остановятся ни на Висле, ни даже на Одере. И в этой войне победителей не будет, проиграют все. Если Вы находите утешение в формуле "мы отправимся в рай, а они просто сдохнут" - дело Ваше.
        1. KCA Ранг пользователя
          KCA
          0
          11 минут назад
          Рассуждая не с дивана, а со стула, я никак не могу повлиять на развитие событий, и я атеист, утешаться я могу только в стакане
  10. ЧороКыргыз Ранг пользователя
    ЧороКыргыз
    0
    2 часа назад
    Этот замминистра открыто прошелся по тайне конечно. У кинжала такая характеристика (работа по динамичным целям) есть, просто не говорится. Не выдавать же всю характеристику оружия.
  11. fif21 Ранг пользователя
    fif21
    -3
    2 часа назад
    1. Изучение цели . 2. Хронометраж нахождения в движении, и стоянки на якорях ( взлет , посадка , погрузка , разгрузка, заход в порт . ) 3. Выбор места взлета носителя "Кинжала" ( Кто Вам сказал , что это будет Черное море ?) . Считаю , что уничтожение корабля вполне реально выполнимая задача , нужно только правильно определить место и время . hi
  12. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +1
    1 час назад
    Ну хочется людям верить, ну пусть верят, зачем забирать мечту! laughing
  13. Виктор Масюк Ранг пользователя
    Виктор Масюк
    -1
    1 час назад
    А зачем авианосец топить? Ему достаточно качественно повредить полетную палубу, и он станет просто огромным бесполезным корытом. Его надо будет отводить на ремонтную базу, при этом соответствующий эскорт тоже вынужден будет уйти с этим корытом, что также ослабит силы супостата на ТВД.
    1. fif21 Ранг пользователя
      fif21
      0
      1 час назад
      Цитата: Виктор Масюк
      Ему достаточно качественно повредить полетную палубу, и он станет просто огромным бесполезным корытом

      Которое отремонтируют , и снова станет плавучим аэродромом ? Нет уж , пусть лежит на дне . На радость дайверам laughing
    2. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      29 минут назад
      На нём техники для восстановления ВПП едва-ли меньше, чем авиакрыла, и полчаса не пройдёт, как самолётики полетят
  14. Аркадич Ранг пользователя
    Аркадич
    +1
    58 минут назад
    перемещается в трехкоординатном пространстве, потому что волнение на море никто не отменял

    Мне вот сухопуту не понятно так ли уж велики вертикальные перемещения судна водоизмещением под 100 тысяч тонн, что на них есть смысл обращать внимание, особенно в "закрытом" Средиземном море.
  15. Конрад1045 Ранг пользователя
    Конрад1045
    0
    26 минут назад
    Народ бился грудью..., ломая клавиатуры и психику
    Головой нужно биться, когда фантазии мучают и строят "воздушные замки". ТТХ "Кинжалов" никто не знает, а приводят домыслы, как разрушать морские цели "воздушными замками"
  16. Сергей_К Ранг пользователя
    Сергей_К
    0
    23 минуты назад
    Автор! Не понятно от слова совсем зачем рассуждать на тему стрельбы кинжалом по авианосцу, почему не применить роту танков Т-90, например? Каждое оружие должно применяться по своим целям... А если один "не совсем умный генерал" сказал ,что "это люминий", это еще не доказательство! А если конкретно , для авианосцев есть "другие изделия"...

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