Сколько «Кинжалов» надо «Джеральду Форду»?
На одном очень патриотичном ресурсе (возможно, даже более патриотичном, чем наш) натолкнулся на очень горячее обсуждение довольно странной темы. Народ бился грудью в груди, ломая клавиатуры и психику, жонглируя экспертными мнениями (а диванные эксперты там еще страшнее наших однозначно) в попытках договориться, сколько полков МиГ-31К будет необходимо для того, чтобы прорвать оборону и утопить ко всем морским чертям американскую лохань типа «Джеральд Форд», когда он в следующий раз сунется в Средиземноморье.
Итак, задача нарисовалась вот такая: американский авианосец типа «Форд», естественно, с ордером, так как по одному они не ходят, в Средиземном море. Понятно, что в его восточной части, западная нам совсем не интересна. И в этого «Форда» необходимо воткнуть некоторое количество «Кинжалов». Скажем так: максимально достаточное для лишения оного «Форда» способностей выполнять свои боевые задачи.
Тот карнавал, который кружился вокруг темы, кстати, закончился ожидаемо глупейшим ничем. Начались вопли «А у нас «Пасидон», а у нас едрен-батон, мы все равно всех нагнем». Но часть разумных организмов там присутствовала и смогла сделать броуновское движение диванов несколько даже осмысленным.
Хорошо. «Форд» в восточной части Средиземного моря, в районе Латакии. Может быть такое? Да.
МиГ-31К с чем-то таким характерным под пузиком на высоте 17-18 км над Черным морем? Запросто. Точнее, уже летают. Вроде как просто патрулируют.
«Кинжал», которому нужно долететь из точки над Черным морем до Средиземного? Вообще не вопрос, еще и топливо останется. Там 1000-1200 км если по прямой.
Так в чем проблемы? Ну кроме того, что турки на уши встанут, когда такие подарочки через их воздушное пространство полетят?
Точность
Точность у «Кинжала» есть. Определенная. Конечно, верить в красивую сказку о том, что КВО у «Кинжала» 1 метр мы не станем, а возьмем «Искандер», который ничем не отличается, но имеет КВО 30-70 метров.
Обе эти баллистические ракеты наводятся при помощи ИНС, инерциальной навигационной системы. У системы много как плюсов, так и минусов. Главный минус – то, что ИНС «вещь в себе». Сама система проста: акселерометры, они же датчики линейного ускорения и датчики измерения угловой скорости (это могут быть как гироскопы, так пары акселерометров, измеряющих центростремительное ускорение). И стартовая точка на карте в мозгу бортовой ЭВМ, от которой начинается пляска.
Эти совершенно несложные приборы позволяют определить главное: курс, тангаж, крен. А больше ничего и не надо. Если нужно так называемое угловое отклонение координат, то есть, высота, долгота и широта – совершенно без проблем бортовая ЭВМ их исчислит.
В целом все просто: акселерометры измеряют, а БЭВМ считает, как проклятая. Ведь именно по показаниям акселерометров она и должна исчислить ту точку пространства, в которой «пора бахнуть». Потому в голове у ЭВМ тикают часики, а она, трудяга, считает. Ускорения, отклонения, погрешности. Вообще баллистика – это математика по полной программе, а сколько там надо погрешностей учесть…
Вот отсюда и берется КВО (круговое вероятное отклонение) в 30-70 метров. На маршруте до 500 км. Все логично.
И тут ожидаемо «Кинжал» будет точнее «Искандера». Опять же математически логично, первую половину погрешности считать не надо, не летели сами, МиГ-31К постарался.
И задача проще: из точки «Поехали» до точки «Приехали», да еще не надо парить электронные мозги на старте, где как раз самый геморрой, потому что надо преодолевать гравитацию.
Так что если так подумать и возомнить себя экспертоподобным организмом, то можно было бы выдать и цифру КВО для «Кинжала». 10-30 метров, что для дистанции в 1 000 км более чем прилично. А для 500-кг боеголовки и не критично в плане точности.
Но есть нюансы.
ИНС – инструмент довольно точный, если стрелять в точку на земной поверхности. Которая никуда не убежит, если что. Тем более, с корректировкой положения по спутникам.
А вот с авианосцем как бы проблема. Он на месте не стоит раз, так еще и перемещается в трехкоординатном пространстве, потому что волнение на море никто не отменял. И чтобы засадить в него ракету, которая идет по ИНС пусть и с координацией – это надо быть гением, чтобы рассчитать траекторию до точки встречи ракеты и корабля.
Именно потому по кораблям попадают в основном ракетами с радиолокационными головками самонаведения, активными ли, пассивными ли, не так важно. Пассивная РЛГСН ведет ракету по отраженному целью сигналу своей РЛС подсвета, а у активной вообще свой радиолокатор есть, на сигнал которого она и летит.
Не наш случай совершенно. РЛГСН в «Кинжал» или «Искандер» ну никак не засунуть, потому что для такой операции с последующей работой вообще нужен радиопрозрачный обтекатель на носу. А у нас, извините, гиперзвук на конечном отрезке траектории, то есть, заявлены 10 Махов и даже больше.
Дальше физика. Что у нас происходит, когда здоровенная металлическая болванка на огромной скорости под 5 000 м/с трется о воздух? Правильно, уважаемые. Воздух, который смесь газов, начинает ионизироваться! А что такое ионизированный газ? Всего-навсего плазма. Которая как бы в силу своих свойств напрочь исключает использование радиолокационных штучек любого характера.
Потому-то их на «Кинжале» и нет. Зато и нет проблем с РЭБом. Когда нечего глушить в ракете, сколь угодно долго можно елозить «лучами смерти» в поисках антенн приемников, но увы, только разочарование и ничего больше. И даже подавление приема сигналов спутниковой навигации ну ничем не облегчит дела, потому что ИНС работает, акселерометры и гироскопы по древности своей не знают, как опасен РЭБ. И работать будут то того момента, как все.
Потому ракета вроде как современная, а ничего такого, за что ее можно было бы взять, нет.
А что есть? А есть оптическая ГСН. Какая – вообще не уточняется нигде по понятным причинам. Но и так ясно, что либо телевизионная, либо тепловизионная.
ТВГСН — телевизионная ГСН, это вообще для работы в исключительно хороших метеоусловиях, при хорошей видимости. Позволяет показать «картинку»-карту, но очень зависит от погоды.
ТПВГС — тепловизионная ГСН. Работает на тех же принципах, что и ТВГС, но в инфракрасном диапазоне спектра, что позволяет ей быть менее зависимой от метеоусловий.
Но тут аспект: обе ГСН можно применять только тогда, когда ракета не летит на гиперзвуке. Когда впереди ракеты нет щита из раскаленного газа, то есть, плазмы. Но это уже совсем другая история, потому что на такой скорости 4-6М уже вполне нормально начинают работать приличные комплексы ПВО и их противоракеты.
Но вот в таком случае, на меньших скоростях, да, можно задействовать оптическую ГСН. Но это именно ГСН, головка самонаведения. То есть, ракета «смотрит» через оптические сенсоры на местность и сравнивает карту перед «глазами» с той, что заложена у нее в памяти.
Здесь проблема другого характера: для того, чтобы теленавигация работала как надо, ей просто необходимы ориентиры. На суше их навалом: лесные массивы, реки, озера, города, ж/д пути, автотрассы. А на море? Неприятный момент.
ТПВГС, конечно, интереснее, потому что корабль вполне может быть контрастен по отношению к водной среде, но тут подводных камней не меньше.
У некоторых встречал откровенное непонимание вопроса. Увы, но оптическая ГСН – это не как у FPV-дрона, она не передает картинку оператору, который может дать какой-то сигнал на рули ракете и тем самым скорректировать курс. Все происходит внутри процессоров блока управления ракетой.
«Кинжал» наводится по координатам, которые либо закладываются до старта, либо получаемым от спутников, самолетов-целеуказателей, то есть он предназначен для поражения стационарных целей, координаты которых известны и не меняются. Он именно для этого и предназначен, он сделан под эту задачу. Варианты возможны, но для этого где-то в районе АУГ должен находиться самолет ДРЛОиУ, который точно определит координаты группы кораблей и передаст самолету-носителю. Либо – да, потребуются услуги спутниковой группировки совершенно с такими же задачами.
Но тут возникает главная проблема: авианосец имеет свойство перемещаться. Даже если корабль стоит на якоре, он все равно поворачивается в направлении ветра, то есть дрейфует «вокруг» якоря, плюс медленно смещается вместе с якорями, особенно если ветер сильный. Все-таки немаленькая посудина. Ну а если без якоря и ходом, так и вообще все плохо.
Даже если теоретически спутник даст точку АУГ, за всеми нашими аэродромами, где базируется Дальняя авиация следят, причем, постоянно. И ни один взлет не пройдет незамеченным. Увидят в НАТО старт 2-4 МиГ-31К? Несомненно. Патрулирующие с «Кинжалами» над Черным морем? Да, это серьезнее.
Но что будет, если старт и пуск засекут? Вообще, конечно, если авианосец на якорной или у причальной стенки, может получиться очень печально. 1 000 км – это всего-то 1 000 000 метров. Применяем калькулятор – 4 минуты с небольшим чистого полетного времени. Что можно сделать за 4 минуты? Ну разве что позаботиться о чистых штанах.
В море, конечно, поднять якорь и дать минимальны ход, отведя корабль буквально метров на 100-150 – и можно будет с облегчением увидеть «бульк» с большим количеством брызг. ИНС может не справиться с подруливанием, но в координату более-менее ракету уронит. Будет там корабль – один расклад, нет – совсем другой.
Самое неприятное здесь то, что корабль вообще может идти малым ходом, немного маневрируя, и в него «Кинжал» не попадет никогда. Жаль, конечно, но вот так. Ракета разработана совсем под другие условия применения. И они, условия, сухопутные. Стационарные объекты самого различного толка – это мишени для «Кинжала», но не как не динамические цели типа кораблей.
Кстати, американский HIMARS работает точно так же: ИНС+GPS. И свою точность, к сожалению, американское изделие продемонстрировало по полной программе. А между тем летит много ближе, чем «Искандер» или тем более, «Кинжал». Но – по стационарным объектам, координаты которых были известны. И на суше.
Кто и почему написал, что «Кинжал» в состоянии работать по кораблям – известно. Господин заместитель министра обороны Юрий Борисов в 2018 году просветил через «Красную звезду» жителей страны о том, что «Кинжал» -
Дальше, понятное дело, понеслось. Товарищ капитан сказал, что крокодилы летают… По ночам, низенько, но тем не менее.
Очень плохо могу представить себе попадание «Кинжалом» во фрегат. Фантазии не хватает, но если бы хватало – конечно, фрегату пришел бы конец. Да и эсминцу тоже, тут дело не только в том, что 500 кг боевой части, а в том, что еще и прорва кинетической энергии, набранной за время спуска к цели с высшей точки траектории. На гиперзвуковой-то скорости…
Авианосец – явление более крепкое. Если гипотетически предположить попадание изделия 9-С-7760 в авианосец, то тут вариантов много. И при самом поганом раскладе (для американцев) будет достаточно одного изделия. Огромная кинетическая энергия, скорость встречи – есть подозрение, что «Кинжал» может пройти более одной палубы. До атомной энергетической установки, конечно, не дойдет, она слишком глубоко упрятана, но и складские помещения – самое то. Особенно те, где хранятся ГСМ и РАВ. Будет очень… эффектно.
Но для того, чтобы реально вывести такой корабль насовсем, нужна будет не одна 500-кг боевая часть, это факт.
И здесь, конечно, лучше применить стаю противокорабельных ракет, у которых в сравнении с «Кинжалом» больше шансов попасть туда, куда надо.
Получается, что в теории, при крайней необходимости, 9-С-7760 можно применить по такой цели, как корабль. Как авианосец, упаси боже, не по фрегату позориться. И у ракеты есть даже определенные преимущества перед ПКР:
- выше скорость полета на заключительно отрезке траектории, что делает практически невозможным перехват;
- нечувствительность к РЭБ-воздействиям по причине отсутствия того, на что можно воздействовать;
- быстрая скорость полета затрудняет реагирование на информацию о пуске противнику;
Минусом нужно считать то, что 9-С-7760 все-таки не предназначалась изначально для работы по таким целям, как корабли. Для этого у ракеты все-таки не совсем (точнее, совсем не) подходящая система наведения.
То есть, когда МиГ-31К зачем-то начинают барражировать в небе над Черным морем, на месте экипажей американский (британских, итальянских и турецких) кораблей не напрягался очень сильно. Однако, это не говорит о том, что к такому явлению надо относиться вообще без пиетета. На суше целей, достойных удара «Кинжалом» не меньше, а в разы больше. И вот тут уже возможности комплекса уже были продемонстрированы и не один раз.
- Роман Скоморохов
- gunsfriend.ru, zelengarden.ru,
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