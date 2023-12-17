Российский дрон-камикадзе «Гастелло» получил возможность работать в ночное время

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Российский дрон-камикадзе «Гастелло» получил возможность работать в ночное время

Российские военные в зоне СВО протестировали новую версию FPV-дрона "Гастелло", способную работать и в ночное время. Благодаря установленной ночной камере, наши получили возможность наносить удары и в темное время суток, когда этого не ожидает противник.

Российские бойцы в зоне СВО получили пока опытные экземпляры FPV-дрона "Гастелло", способного успешно применяться и в ночное время, благодаря установленной камере. Сам беспилотник поступает в войска с августа этого года, он создан с учетом пожеланий военных. Дрон способен нести 3 кг полезной нагрузки на дальность 7 км, беспилотник уже доказал свою эффективность, но только в дневное время. Теперь дрон можно использовать и ночью, когда противник этого не ожидает.

В зоне СВО протестирован первый ночной FPV-дрон "Гастелло". Он был создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, непосредственно действующими на различных направлениях СВО. Дрон снабжен высокочувствительной ночной камерой

- приводит РИА Новости слова представителя компании-разработчика.



Ранее создатели данного беспилотника заявляли, что дрон был создан с применением иностранных комплектующих, но обещали в ближайшее время довести долю российских деталей до 95%. Беспилотник назван в честь Героя Советского Союза, лётчика Николая Гастелло, направившего свой самолет в первые дни Великой Отечественной войны на вражескую колонну.
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    26 комментариев
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    1. AVESSALOM Ранг пользователя
      AVESSALOM
      +6
      Вчера в 07:17
      Это троллинг такой с названием?Еще бы "Матросов" назвали...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Вчера в 08:38
        Матрос с гранатой можно назвать.
        Видео по ссылке ниже.
        В Сети размещено очередное видео, демонстрирующее поражение Marder 1А3. Благодаря мастерству FPV- пилота дрон попадает точно в башню. При этом можно увидеть "прощальный салют" - сильный взрыв боеприпасов для постановки аэрозольных завес, находящихся в пусковых установках.

        https://vestnik-rm.ru/articles/blog-tankoveda-1945-stranicy-voennoj-istorii/opublikovany-kadry-procshalnogo-salyuta-porazhennoj-dronom-bmp-marder-1
      2. ioan-e Ранг пользователя
        ioan-e
        -2
        Вчера в 13:56
        Цитата: AVESSALOM
        Это троллинг такой с названием? Еще бы "Матросов" назвали...


        "Талалихин" тоже достойное название, между прочим!
        1. Удав КАА Ранг пользователя
          Удав КАА
          -1
          Вчера в 15:20
          Цитата: ioan-e
          "Талалихин" тоже достойное название, между прочим!

          Так назовут дрон-истребитель дронов, типа Бабы-Яги.
          Виктор Талалихин совершил ночной таран немецкого б-ка в небе Москвы.
          В ночь на 7 августа 1941 года на И-16 тип 29 одним из первых военных лётчиков РККА произвёл таран в ночном воздушном бою над Москвой в Великой Отечественной войне, сбив в небе Москвы бомбардировщик He-111 лейтенанта И. Ташнера из состава 7-й эскадрильи 26-й бомбардировочной эскадры. Самолёт Талалихина упал в лес вблизи деревни Степыгино (ныне — городской округ Домодедово), а сам раненый лётчик на парашюте спустился в речку Северку. Также выжил пилот He-111 Р. Шик.
    2. zelivee Ранг пользователя
      zelivee
      -4
      Вчера в 07:30
      Ранее создатели данного беспилотника заявляли, что дрон был создан с применением иностранных комплектующих, но обещали в ближайшее время довести долю российских деталей до 95%

      Неужели хватило смелости заявить о применение импортных комплектующих хотя все равно рано или поздно это вылезло наружу.
      Второй вопрос чем собираются импортозамещать?
      1. FighterD
        FighterD
        +4
        Вчера в 08:14
        Всегда найдется тот кто будет размазывать свои дежурные лозунги и полит-сопли по древу публикации drinks
    3. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      +17
      Вчера в 07:35
      Внук героя Советского Союза Николая Гастелло о сомнительной инициативе (https://t.me/ludoedu_toze/108) названия нового дрона
      . «В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло». Николай Францевич Гастелло не был камикадзе. Ни один летчик, повторивший его подвиг в ВОВ, а их было только тех, чьи имена известны, более 400 человек, не был камикадзе. Летчик в Сирии Роман Филиппов, который взорвал себя гранатой окруженный бандитами, не был камикадзе. Парни, которые на бомбардировщик Су-24 Александр Антонов и Владимир Никишин, совершили таран в зоне СВО, тоже не были камикадзе. Равнять этих людей с японскими фанатиками, по сути, сектантами на самурайских понтах, недостойно памяти наших парней. Они все хотели жить. И приняли смерть «за други своя», потому что побеждать надо было, и погибли они, чтобы завтра меньше погибло других. Они сделали это за свои семьи, за своих боевых товарищей, за все то, что зовется Родиной.
      Я понимаю, что в России выросло поколение 45 минус, они много работают, более чем патриотичны. Но некоторые вещи, которые понимаем мы, они по умолчанию уже не понимают. Большинство из них вспомнили, а может даже узнали о Гастелло после того, как его упомянул Путин на встрече с лётчиками. И решили так назвать дрон скорее всего тогда же. Все понимаю, но принять не могу. Потому, что с детства знаю: Гастелло и все другие летчики, сознательно отдавшие свои жизни, — не камикадзе. Совсем нет. Они совсем другие. Настоящие.
      ним нельзя не согласится. Не стоит "хайповать" на бессмертном подвиге советского лётчика.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +5
        Вчера в 07:41
        Согласен полностью.Совершенно неумно так называть одноразовый боеприпас именем Героя
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +3
        Вчера в 07:43
        Не стоит "хайповать" на бессмертном подвиге советского лётчика.

        Подпишусь под каждым словом и рад, что не один такого мнения.
        1. marchcat Ранг пользователя
          marchcat
          +5
          Вчера в 07:51
          Безграмотность и неуважение порой просто шокирует.
          1. Аскет Ранг пользователя
            Аскет
            +5
            Вчера в 07:55
            Безграмотность и неуважение порой просто шокирует.

            девочки-дизайнеры и мальчики - хайпожоры. Поколение ЕГЭ...
            1. Чёрный Ранг пользователя
              Чёрный
              +6
              Вчера в 08:04
              Согласен с вами, парни. Негоже именем героя называть одноразовый дрон.По сути расходник.
              Кстати, Гастелло был не один. В составе экипажа были также лейтенант Анатолий Бурденюк (родился 6 мая 1922 г. в Самарской губернии), лейтенант Григорий Скоробогатый (родился в 1917 г. в Черниговской губернии) и старший сержант Алексей Калинин (родился в 1919 г. в Архангельской губернии).Совсем ещё молодые ребята
              Царствие им всем Небесное.
            2. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +3
              Вчера в 08:05
              девочки-дизайнеры и мальчики - хайпожоры. Поколение ЕГЭ..

              И всё - таки они создали очень нужную для армии вещь. С названием промах конечно... Почему старшие товарищи не одёрнули??? Те кто заканчивал советскую школу и институт.
              И 45 - это ещё не ЕГЭ.
              P. S. Средний возраст участников СВО 35 лет... Плохое поколение???
            3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
              a.s.zzz888
              +2
              Вчера в 10:21
              Аскет
              (Станислав)
              +5
              2 часа назад
              Новый
              Безграмотность и неуважение порой просто шокирует.

              девочки-дизайнеры и мальчики - хайпожоры. Поколение ЕГЭ...
              Согласен полностью. На память приходят косяки)) от таких бездарей, когда на плакатах по случаю празднования Дня Победы, на фоне русских солдат с трехлинейкой наносились немецкие самолеты, немецкие танки.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Вчера в 10:52
                На память приходят косяки)) от таких бездарей, когда на плакатах по случаю празднования Дня Победы, на фоне русских солдат с трехлинейкой наносились немецкие самолеты, немецкие танки.

                Проблема гораздо глубже... У этих ребят есть свои родители, которые не смогут отличить советский танк от немецкого. Люди разные и не только по возрасту. Предлагаю стараться избегать категоричности в таких пикантных вопросах...
            4. VladMirU Ранг пользователя
              VladMirU
              +3
              Вчера в 14:27
              Да уж...Если бы им в школе рассказывали про подвиг Гастелло..... Похоже там, в школе, учатся только отвечать на вопросы "да" и "нет".
            5. chingachguc Ранг пользователя
              chingachguc
              0
              2 часа назад
              Наверное, те же самые конченые держиморды которые назвали полицейскую дубинку Аргумент, а конвойные наручники - Букет
            6. chingachguc Ранг пользователя
              chingachguc
              0
              2 часа назад
              Наверное, те же самые конченые держиморды которые назвали полицейскую дубинку Аргумент, а конвойные наручники - Букет
        2. Петр_Колдунов Ранг пользователя
          Петр_Колдунов
          +2
          Вчера в 12:28
          Цитата: ROSS 42
          Подпишусь под каждым словом и рад, что не один такого мнения.

          Не один, не один... у меня даже сомнений не было, что в большинстве народ (особенно в возрасте, для которого эта фамилия не пустой звук) - будет шокирован таким цинизмом!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Вчера в 07:50
      С названием дрона-камикадзе действительно перемудрили. Об этом было много споров на сайте когда появилась информация о его создании. И тогда преобладающее большинство раскритиковало этот поступок создателей дрона.
    5. ivan_zaitcew Ранг пользователя
      ivan_zaitcew
      +3
      Вчера в 08:32
      Крайне цинично называть дрон-камикадзе именем человека, отдавшего жизнь за Родину. Давайте тогда уже и Матросова, и Талалихина "увековечим". Молодую Гвардию можно
      1. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        +2
        Вчера в 12:55
        Цитата: ivan_zaitcew
        Давайте тогда уже и Матросова, и Талалихина "увековечим".

        Не не не... тут надо разделять! Матросов и Гастелло - в результате своего подвига, геройски погибли. А Талалихин остался жив - и это делает вопрос проведения параллелей не таким щепетильным. Да я и сам пару недель назад, когда узнал, как наш мавик протаранил украинскую Бабу-Ягу - воскликнул:"Вот молодец! Прям дрон-Талалихин!"... Но никакого оскорбления памяти героя здесь нет, потому что, повторяю, совершив свой подвиг, Виктор Васильевич, хоть и потерял самолет, но сам живым и здоровым успешно вернулся в свою часть. Поэтому сравнить его ювелирный подвиг с ювелирным мастерством оператора дрона - ничего унизительного для памяти Талалихина не несет.
        А вот называть (официально!!!) дрон-камикадзе, заведомо предназначенный на самоуничтожение, именем героев Гастелло или Матросова, пожертвоваших своими молодыми жизнями ради Победы - тут вы правы абсолютно - блин, это просто низко!
        Все равно, что назвать очередную модель ТОС - "Хатынь". Это надо просто не иметь мозга, сердца, морали и вообще ничего святого!
    6. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Вчера в 09:07
      В глаза бы посмотреть тому кто так назвал дрон, это неприемлемо!
      Причём они подчёркивают, что в его "честь".
      Совсем принципы морали потеряли, чёрное от белого отличить не могут!
    7. космонафт Ранг пользователя
      космонафт
      +3
      Вчера в 12:00
      что за фигня.у нас современных героев хватает.набиулина,греф,силуанов
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера в 17:40
      А прежние-что-не могли?
    9. chingachguc Ранг пользователя
      chingachguc
      0
      2 часа назад
      Гастелло звучит кощунственно и омерзительно

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