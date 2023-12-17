В результате успешного наступления ВС РФ продвинулись по фронту шириной более 2 км южнее Новомихайловки - к Угледару

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В результате успешного наступления ВС РФ продвинулись по фронту шириной более 2 км южнее Новомихайловки - к Угледару

Российские войска продолжают успешное наступление в районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР). Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что ВС РФ вошли в это село с нескольких направлений, наиболее интенсивные бои развернулись в северо-восточной части населённого пункта – в районе сельскохозяйственного предприятий, где противник окопался и оборудовал огневые точки.

К настоящему моменту стало известно, что российские войска, завершив охват Новомихайловки с юга, продвинулись южнее села на глубину около полутора километров. Ширина фронта наступления при этом составила около 2,2 км. Таким образом, в течение суток под контроль ВС РФ в районе Новомихайловки перешли примерно 3,3-3,5 квадратных километра территории с частью так называемой южно-марьинской оборонительной линии противника.



Продвигаясь южнее Марьинки, соответственно южнее Новомихайловки, российские войска приближаются к Угледару.



При учёте того, что оборона противника в этом городе выстроена так, что она направлена на противостояние нашим войскам, находящимся южнее, продвижение от Новомихайловки (то есть севернее Угледара) может привести к формированию «клещей» для угледарского гарнизона ВСУ.

На данный момент от передовых позиций ВС РФ южнее Новомихайловки до Угледара уже не более 17 км.
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    17 комментариев
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    1. АлекМих
      АлекМих
      +4
      Вчера в 08:16
      Угледар – это чрезвычайно важнейший населенный пункт, потому что Угледар – это господствующая высота. Он реально находится очень высоко, его видно со всех наших позиций. Если бы россияне его взяли, то это бы создало существенные проблемы украинской армии. Нам бы пришлось перестраивать абсолютно всю свою линию оборону. Вплоть до того, что россияне бы из Угледара контролировали все наши логистические дороги, вплоть до того, что нам пришлось бы отходить чуть ли не до Курахово......
      1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        +3
        Вчера в 08:43
        При настоящем ведении военных действий от такой высоты мало пользы. Пример: бои у господствующей высоты Саур-Могила 2014 году. В конце-концов, обе стороны отказались ее занимать, так как зашедшие туда сразу подчистую сметались артогнем. А Угледар - лишь из странностей СВО. Если ничего не выходит с 1 км, о чем надежды на эти 17.
        1. FighterD
          FighterD
          +1
          Вчера в 09:21
          Идите и доказывайте свои теории на поле боя stop
          Господи, сколько диванных стратегов laughing
          1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
            Прокоп_Свинин
            +5
            Вчера в 09:36
            Есть полномочия предлагать мне место в Генштабе?
            Англо-американцы за тысячу километров уничтожали немецкие города, в частности вспомним Дрезден, хотя таких были десятки. И что там в сравнении этот городишко с панельными девятиэтажками в километре от фронта. Дураку понятно, что несколько ОДАБ решат вопрос в течении дня. С другими средствами чуть подольше. Но, у нас выбран путь Марьинки, где каждый метр должен быть обильно полит своей кровью.
            1. FighterD
              FighterD
              +1
              Вчера в 09:51
              Место в Генштабе? lol
              Дуйте сначала в академию или окопы good
              1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
                Прокоп_Свинин
                +3
                Вчера в 10:19
                Пример должен быть с себя - с энтузиазмом под любимых военоначальников.
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +4
        Вчера в 10:03
        АлекМих (Александр Перфильев), Читаю ваш комментарий и не могу понять, кто у вас наши. Пишете как бы от лица ВСУшника или заукраинца. Если действительно так и есть, то это радует, что на Украине есть возможность писать на форуме ВО и добираться до другой правды.
        1. АлекМих
          АлекМих
          +4
          Вчера в 10:06
          Нее,не. Это я нашел в интернете и запостил изречение всушника.Извиняюсь
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +3
            Вчера в 10:36
            Хоть бы в кавычки тогда взяли...Я тут привел однажды цитату, причем закавыченную, про надпись на почтовой украинской марке про наш крейсер "Москва". Хотел использовать её, как ответку, после нашего удара по ним... Получил предупреждение от админа сайта за мат...хотя ключевое слово изобразил с одной буквой и многоточием. Жёстко тут...приходится заново учиться писать по-русски. lol laughing
            1. guest Ранг пользователя
              guest
              0
              1 час назад
              Цитата: Сабуров_Александр53
              Я тут привел однажды цитату, причем закавыченную, про надпись на почтовой украинской марке про наш крейсер "Москва". Хотел использовать её, как ответку, после нашего удара по ним...

              Да тоже с таким столкнулся, правила про мат тут иногда уже с каким то перегибом, не в коем случае не наезд на администрацию.
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          -1
          Вчера в 10:11
          Цитата: Сабуров_Александр53
          на Украине есть возможность писать на форуме ВО и добираться до другой правды.

          Есть такая возможность. И пользуются, особенно те, что надеются сдаться, если только от заград.отряда удастся отвязаться.
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +2
            Вчера в 10:47
            Егоза(Елена) , согласен, хотя ожидаю большего... Примечателен пример со сдавшимися пограничниками, которых никто не атаковал и вдруг они сами сбежали в плен. Подробностей очень мало, а главное, что теперь будет с их ближайшими родственниками если они живут на Украине? Даже если не последуют репрессии от властей, то найдутся достаточно упоротых нациков, в т.ч. соседей по дому... А дети в школе, если у кого есть, станут просто изгоями. К сожалению, пока это так....
    2. AlexWar
      AlexWar
      -3
      Вчера в 10:56
      Угледар давно штурмовали, следил за новостями по СВО но ни разу туда даже не входили. Марьинку до сих пор до конца не взяли.
      1. Виноградский Ранг пользователя
        Виноградский
        +1
        Вчера в 23:48
        Взяли Марьинку. Спать поменьше надо. Это даже шумеры признают.
    3. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Вчера в 11:57
      Россия наступает по всем фронтам, а украинская армия отступает. Очевидно, что удача в оружии теперь на стороне России.
    4. Маврик Ранг пользователя
      Маврик
      +1
      Вчера в 12:21
      Да ФАБми нужно долбить вглубь территории 404 ..Выбивать тыловые части и т.д.
      Возле границ польши тоже долбануть или ДРГ пусть работают точечно А то идут фуры потоком
      Пора начинать воевать по взрослому ,а то это может длиться десятилетиями мужики
      Думаю выборы пройдут и начнется по еврейски жестко и плевать на вой ООН и т.д.
      Пора решать бандеровский вопрос и т.д.!
    5. Серик Бур Ранг пользователя
      Серик Бур
      -3
      Вчера в 14:38
      Цитата: Маврик
      Думаю выборы пройдут и начнется по еврейски жестко и плевать на вой ООН и т.д.
      Пора решать бандеровский вопрос и т.д.!

      Как ни крути , как ни смотри , а все , видимо , сводится именно к этой дате.

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