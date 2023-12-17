В результате успешного наступления ВС РФ продвинулись по фронту шириной более 2 км южнее Новомихайловки - к Угледару

Российские войска продолжают успешное наступление в районе населённого пункта Новомихайловка (ДНР). Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что ВС РФ вошли в это село с нескольких направлений, наиболее интенсивные бои развернулись в северо-восточной части населённого пункта – в районе сельскохозяйственного предприятий, где противник окопался и оборудовал огневые точки.К настоящему моменту стало известно, что российские войска, завершив охват Новомихайловки с юга, продвинулись южнее села на глубину около полутора километров. Ширина фронта наступления при этом составила около 2,2 км. Таким образом, в течение суток под контроль ВС РФ в районе Новомихайловки перешли примерно 3,3-3,5 квадратных километра территории с частью так называемой южно-марьинской оборонительной линии противника.Продвигаясь южнее Марьинки, соответственно южнее Новомихайловки, российские войска приближаются к Угледару.При учёте того, что оборона противника в этом городе выстроена так, что она направлена на противостояние нашим войскам, находящимся южнее, продвижение от Новомихайловки (то есть севернее Угледара) может привести к формированию «клещей» для угледарского гарнизона ВСУ.На данный момент от передовых позиций ВС РФ южнее Новомихайловки до Угледара уже не более 17 км.

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