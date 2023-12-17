Новшества в украинском законе позволят отправлять в окопы даже 60-летних женщин
Облавы в торговых центрах, банях, кафе, ресторанах, маршрутных автобусах и троллейбусах, спортивных клубах идут по всей Украине – от Закарпатья до Одессы. Военкомы выписывают повестки, вручая их уже фактически без разбора. В ряде случаев мужчин заталкивают в «военкомовские» микроавтобусы и увозят «на максимуме демократии и соблюдения прав человека».
Тем временем одна из наиболее активных «депутаток» верховной рады Марьяна Безуглая продолжает «разъяснять» новшества в законе о военной службе. По её словам, на период действия военного положения, мобилизации подлежат как мужчины, так и женщины за тем лишь исключением, что женщинам киевский режим «даёт право добровольно служить на боевых должностях». В иных случаях мобилизовать могут всех, хотя сами украинцы уже не верят, что женщины после мобилизации даже в случае отказа от участия в боевых действиях не попадут на фронт.
У депутата ВРУ поинтересовались, какой возрастной ценз для мобилизуемых украинских женщин. Она дала короткий ответ:
Такой же, как и у мужчин… То есть, украинских женщин будут мобилизовать на период действия военного положения, если их возраст от 25 до 60 лет.
В новом законе говорится о том, что нижний возрастной порог мобилизации для всех снижается на 2 года – с 27 до 25 лет, одновременно с этим снижается верхняя планка возраста для призыва на «срочную» службу.
Исходя из новшеств, которые, нет сомнения, будут утверждены, в украинских окопах теперь можно будет увидеть больше девушек вместе с 50-60-летними женщинами с оружием в руках. Лишнее доказательство того, что киевский режим готов окончательно уничтожить нацию.
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