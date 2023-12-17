Новшества в украинском законе позволят отправлять в окопы даже 60-летних женщин

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Новшества в украинском законе позволят отправлять в окопы даже 60-летних женщин

Облавы в торговых центрах, банях, кафе, ресторанах, маршрутных автобусах и троллейбусах, спортивных клубах идут по всей Украине – от Закарпатья до Одессы. Военкомы выписывают повестки, вручая их уже фактически без разбора. В ряде случаев мужчин заталкивают в «военкомовские» микроавтобусы и увозят «на максимуме демократии и соблюдения прав человека».

Тем временем одна из наиболее активных «депутаток» верховной рады Марьяна Безуглая продолжает «разъяснять» новшества в законе о военной службе. По её словам, на период действия военного положения, мобилизации подлежат как мужчины, так и женщины за тем лишь исключением, что женщинам киевский режим «даёт право добровольно служить на боевых должностях». В иных случаях мобилизовать могут всех, хотя сами украинцы уже не верят, что женщины после мобилизации даже в случае отказа от участия в боевых действиях не попадут на фронт.



У депутата ВРУ поинтересовались, какой возрастной ценз для мобилизуемых украинских женщин. Она дала короткий ответ:

Такой же.

Такой же, как и у мужчин… То есть, украинских женщин будут мобилизовать на период действия военного положения, если их возраст от 25 до 60 лет.

В новом законе говорится о том, что нижний возрастной порог мобилизации для всех снижается на 2 года – с 27 до 25 лет, одновременно с этим снижается верхняя планка возраста для призыва на «срочную» службу.

Исходя из новшеств, которые, нет сомнения, будут утверждены, в украинских окопах теперь можно будет увидеть больше девушек вместе с 50-60-летними женщинами с оружием в руках. Лишнее доказательство того, что киевский режим готов окончательно уничтожить нацию.
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    68 комментариев
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    1. Dimm588
      Dimm588
      +9
      Вчера в 08:27
      Ну что, это новшество - то ради чего скакали все украинцы, заслужили так сказать, интересно объявят ли по этому поводу праздник?
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +4
        Вчера в 08:41
        украинских женщин будут мобилизовать на период действия военного положения, если их возраст от 25 до 60 лет.

        Эта страшненькая свидомитка зачищает под себя окраину. Мужиков мало осталось, симпатичных xoxлушек предостаточно. Ей в таких условиях совсем не светит, вот и выталкивает она всех потенциальных соперниц в окопы. yes
        1. Victor19 Ранг пользователя
          Victor19
          +4
          Вчера в 09:59
          Там все делают последовательно. Сначала призвали канадскую медсестру в министры. Она им угробила здравоохранение закрытием большинства больниц и поликлиник. Теперь вот эта старается. И поверьте эффективность ее работы будет тоже "высокой."
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Вчера в 12:29
          Цитата: LIONnvrsk
          Мужиков мало осталось, симпатичных xoxлушек предостаточно.

          Что то я редко вижу симпатичных, да и те с губами напичканными ботексами. У нас таких сейчас под 100 тысяч. Наши неженатые мужики, берут их на временное содержание.
        3. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Вчера в 12:29
          Цитата: LIONnvrsk
          Эта страшненькая свидомитка зачищает под себя окраину. Мужиков мало осталось,

          Такими темпами так и останется без угла...
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Вчера в 09:29
        Цитата: Dimm588
        это новшество - то ради чего скакали все украинцы

        Вряд ли там скакали женщины «призывного возраста» и по поводу кружевных «труселей» среди них не было ажиотажа...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Вчера в 10:01
          Не обязательно было скакать, достаточно было кастрюлю на голову напялить... и ведь таких, с кастрюлями, было не мало.
          Кстати, мояхатаскрайникам "повезло" ничуть не меньше.
          1. курвиметр Ранг пользователя
            курвиметр
            -13
            Вчера в 10:37
            Вы хоть в курсе почему они кастрюли надели ? Или так лишь бы ляпнуть, в догонку за убогой пропагандой ?
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Вчера в 11:22
              Кастрюля, дуршлаг, фольга на голове.... зачем? Просветите...
              1. курвиметр Ранг пользователя
                курвиметр
                -5
                Вчера в 12:10
                Ясно-понятно, только разжеванное воспринимается...
                1. rocket757 Ранг пользователя
                  rocket757
                  0
                  Вчера в 13:41
                  "горе от ума"... очень явно, показательно и не так уж редко.
                  Если по простому, умничать вредно, результат резко противоположный, чаще всего получается.
            2. Комментарий был удален.
          2. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Вчера в 12:32
            Цитата: rocket757
            Кстати, мояхатаскрайникам "повезло" ничуть не меньше.

            "Турки" в мамлюки и янычары, сейчас нет разницы, бандепа, свидомый или нежданчик - окопы для всех одинаковы, как и погосты.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +1
              Вчера в 13:46
              Результата сильно не тот, на который они рассчитывали и это при том, что можно/нужно было историю УЧИТЬ, да и предупредить, предостеиечь их пытались неоднократно.
              Но дурикам все ни по чем, захотелось по старым, по древним граблям попрыгать и... а грабли то, как видно, ничуть предназночения, формы не потеряли, бьют, как и раньше, точно туда, куда положено!
      3. Hagen Ранг пользователя
        Hagen
        +1
        Вчера в 11:25
        Цитата: Dimm588
        это новшество - то ради чего скакали все украинцы

        Интересный вопрос, что сделала эта власть для своих граждан, чтобы получить право отправлять все население на убой? В здравом уме и твердой памяти любой гражданин Украины должен понимать, что обязанность защищать свою родину возникает у него взамен на заботу родины о нем. Если родина 404 заботится, по факту, о благополучии европейских и американских производителей вооружений, беря на себя тот долг, в счет которого обогащается евро-американский ВПК, то пусть этот ВПК и защищает эту 404.... Как вариант... recourse Но лично мне их не жалко. Они сами выбрали свое будущее в погоне за кружевными трусами, отрекшись от своих дедов.
        1. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          0
          Вчера в 12:13
          Ничего они там не выбирали..
          Кого им посадили - те ими и командуют..
          Вы же не думаете, что мы выбирали себе Ельцина с Медведевым и т.д..))
          1. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            -1
            Вчера в 16:18
            Они на всё это согласились, молчат. Властьимущие нигде и никогда никого не спрашивали, но довольно часто им кто-то говорит, а нередко кто-то стучит прикладами в двери. Обычно власти стараются не перегибать палку, так как конкурентов хватает и те могут с популярными лозунгами взлететь на гребне народного недовольства. Украина сейчас типичная латиноамериканская страна типа Сальвадора 70-х, только там было активное сопротивление ультраправому режиму
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Вчера в 12:38
          Цитата: Hagen
          Они сами выбрали свое будущее в погоне за кружевными трусами, отрекшись от своих дедов.

          Да и деды то у них разные, одни были за Советскую Родину, а другие за гитлеровскую Германию, вот внуки последних и задают жар в печке Украина.
          1. Керенский Ранг пользователя
            Керенский
            -1
            Вчера в 14:56
            Да и деды то у них разные, одни были за Советскую Родину, а другие за гитлеровскую Германию,

            Не нам дедов судить.
            А вот то, что всё идёт очень вяло, лично меня настораживает. Как-то недооценивают у нас ТОСы....
        3. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Вчера в 13:49
          Цитата: Hagen
          Интересный вопрос, что сделала эта власть для своих граждан, чтобы
          . Что б там не говорили, ЭТУ Власть они сами и выбрали, действием, бездействием, один фиг, это ИХ власть.
      4. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +2
        Вчера в 11:39
        Ликвидация генофонда и русскоязычного населения приняла характер тотальной зачистки путём отправки этого этноса на убой. А кто-то говорит что таких как зеля не нужно убивать!
        1. курвиметр Ранг пользователя
          курвиметр
          -2
          Вчера в 12:13
          А вы щас про какую страну? Уничтожение генофонда и русскоязычного населения... Чтот я запутался...
      5. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Вчера в 12:14
        Цитата: Dimm588
        Ну что, это новшество - то ради чего скакали все украинцы, заслужили так сказать

        Как написал один укр - "К нам в деревню пришли турецкие аскеры и забрали хлопцев в мамлюки". Вот так, как было 500 лет назад.
    2. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      +5
      Вчера в 08:30
      Черновой вариант нового закона о могилизации на Украине Некоторые пункты

      Мобилизации подлежат все женщины (участвовать в боевых действиях можно по желанию). Беременные получат отсрочку;
      Призывной возраст для мобилизации украинцев составит от 25 до 60 лет;как для мужчин так и для женщин
      Полицейские подлежат мобилизации;
      Студенты теряют право на отсрочку (кроме случаев получения первого высшего образования).

      Также Марьяна Безумная
      предлагает лишать гражданства и конфисковать имущество у военнообязанных, которые покинули территорию Украины и не вернулись, чтобы вступить в ряды ВСУ.

      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +1
        Вчера в 11:38
        Отлично. Сейчас мужики лежат подкроватью, бабы в магазин бегают. А теперь в магазин будут только беременные дамы ходить. Ну как беременные - подушку под рубаху, типа живот, и вперёд. Раздевать военкомы, вероятно, не будут. Хотя...
        1. Аскет Ранг пользователя
          Аскет
          0
          Вчера в 11:41
          Раздевать военкомы, вероятно, не будут. Хотя...

          Для таких случаев женщин в отловочную команду призовут.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Вчера в 12:22
        Цитата: Аскет
        Также Марьяна Безумная
        предлагает лишать гражданства и конфисковать имущество у военнообязанных, которые покинули территорию Украины и не вернулись, чтобы вступить в ряды ВСУ.

        Работает у меня бригада укров гастеров (не беженцев).
        Я им задал вопрос -" А не слабо хлопцы до неньки вернутся ?" Ответ был ожидаемый - "Извини мужик, но там нас сразу в окопы и в такие места, откуда живых ни возвращают".
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Вчера в 08:31
      Лишнее доказательство того, что киевский режим готов окончательно уничтожить нацию.

      А был ли "мальчик"??? Что хотят уничтожить??? request
      На́ция (от лат. natio «племя, народ») — в политическом значении это совокупность граждан определенного государства; в культурно-этническом значении термин «нация» является синонимом понятия «народ». По определению МЭСБЕ: «совокупность индивидов, связанных сознанием своего единства, общности происхождения, языка, верований, быта, нравов, обычаев, исторического прошлого и солидарностью социальных и политических интересов настоящего».
    4. Погоны Ранг пользователя
      Погоны
      -9
      Вчера в 08:40
      Как будто у нас будет как-то иначе, если НАТО всё таки навалится на нас всем скопом...

      Точно так же ведь будут крутить всех подряд и на ноль.
      Помнится, в начале СВО тыкали пальцем, что на Украине зэков отпускают и дают оружие, чтобы на фронт шли с Россией воевать. У Скабеевой смеялись с этого... А потом пришёл Пригожин. hi

      Как там говорилось нашей властью уже неоднократно? Мы один народ? Ну, значит у нас в случае всеобщей всё будет точно так же, как и украинцев. yes
      1. Kuroneko Ранг пользователя
        Kuroneko
        +3
        Вчера в 08:48
        Да, будет иначе.

        Массовый запуск "Ярсов" и "Булав", а потом мы попадём в рай, а они просто сдохнут. (с)
        А такого как в/на никогда не будет. Даже в ВОВ такого не было.
        1. Погоны Ранг пользователя
          Погоны
          -8
          Вчера в 08:53
          Цитата: Kuroneko
          Массовый запуск "Ярсов" и "Булав", а потом мы попадём в рай, а они просто сдохнут.


          lol

          Не будет никакого ядерного удара с нашей стороны. Сколько можно верить в сказки?

          Цитата: Kuroneko
          Даже в ВОВ такого не было.

          Ну да, ну да... А знаете чего ещё в ВОВ не было? Сталин Гитлеру не продавал ресурсы на войну с собственной армией и денег в бюджет Германии тоже не платил за транзит. hi
          1. Metallurg_2 Ранг пользователя
            Metallurg_2
            +5
            Вчера в 10:21
            А еще мы не меняли пленных эсэсовцев на кумовьев Сталина.
    5. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +3
      Вчера в 08:49
      И закон принять могут, и женщин "забальзаковского" возраста призвать смогут. Только от этого будет не польза, а вред.
    6. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      +5
      Вчера в 08:50
      Такой же, как и у мужчин… То есть, украинских женщин будут мобилизовать на период действия военного положения, если их возраст от 25 до 60 лет.

      Вот он, феминизм реализованный. Добились, доскакались до равноправия. Интересно, а те что с голыми сиськами по миру пикеты устраивали, уже в окопах?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Вчера в 09:33
        Цитата: Jovanni
        Интересно, а те что с голыми сиськами по миру пикеты устраивали, уже в окопах?

        Наверняка где-нибудь в тепле «пилотками» отсвечивают...
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Вчера в 08:50
      украинских женщин будут мобилизовать на период действия военного положения, если их возраст от 25 до 60 лет.
      Для способствования вырождению украинской нации, как раз не хватало отправки на фронт женщин продуктивного возраста (25-40 лет). Мужиков уже ухайдохали приличное количество и на этом не останавливаются. "Верной дорогой идете...".
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Вчера в 09:36
        Для способствования вырождению украинской нации

        Что это за нация такая??? Существует ли она вообще??? Может быть это обезумевшее русские в силу исторических и иных событий попавшие под ополячивание и воздействие других наций. Не ожидал от вас, так сказать, такого речевого оборота...
        1. котик-русич Ранг пользователя
          котик-русич
          +1
          Вчера в 18:21
          Цитата: Msi
          Для способствования вырождению украинской нации

          Что это за нация такая??? Существует ли она вообще??? Может быть это обезумевшее русские в силу исторических и иных событий попавшие под ополячивание и воздействие других наций. Не ожидал от вас, так сказать, такого речевого оборота...

          Галичане - жители окрестностей г. Львов (в целом всего бывшего Королевство Галиция и Лодимерия - обл в Австор-Венгрии) могут претендовать на звание нации - очень сильное расхождение в мировозрении в сравнении с русскими.
          По примеру с Американцами в 1783г - те же жители королевства Британия, но решившие, что они Американцы имеют право на своё незалежное и самостийное Государство.
          Только Американцы сами построили (кроме начального этапа в положении колонии) своё Государство.
          В общем за пределами Галичина живёт РУССКИЙ НАРОД под игом Галичан.
          hi
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Вчера в 18:26
            Галичане - жители окрестностей г. Львов (в целом всего бывшего Королевство Галиция и Лодимерия - обл в Австор-Венгрии) могут претендовать на звание нации - очень сильное расхождение в мировозрении в сравнении с русскими.

            Тогда что правильнее их называть галичане, а не украинцы. request Если говорить о национальности. И опять здесь будет дана характеристика очень малому количеству населения. Так то подавляющее большинство русские. Вырусь обыкновенная...
            1. котик-русич Ранг пользователя
              котик-русич
              +1
              Вчера в 18:43
              Цитата: Msi

              Тогда что правильнее их называть галичане, а не украинцы. request ....

              Правильно !!
              Пример... Канада - канадцы, Австралия - австралийцы, Мексика - мексиканцы, Куба - кубинцы...
              Нужно вообще убрать из употребления слова "малороссия" и "новороссия" - говорить правильно Малая Русь или, Новая Россия
              Что бы не возникало даже намёка на "малороссы" - потому, что в России живут Россияне, а на Руси живут Русичи - по ходу истории, так получилось Русь основание Единой России.
              hi
    8. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      0
      Вчера в 08:53
      У нас президент недавно отчитался, что значительное количество мобилизованных уже демобилизовали при достижение предельного возраста службы .Видать призывали не молодых,а предпенсионеров. hi
      1. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        -3
        Вчера в 09:37
        У нас президент недавно отчитался, что значительное количество мобилизованных уже демобилизовали при достижение предельного возраста службы .Видать призывали не молодых,а предпенсионеров.

        Мобилизованный 25-летний Андрей Саранди из Ярославской области погиб 13 ноября 2023 года. Статистики по возрасту мобилизованных у меня нет, но вот это увидела в Ярославль онлайн.
        1. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          +1
          Вчера в 10:26
          Ну и зачем это здесь?
          Кто утверждал, что мобилизованные не гибнут?
          А вообще, правильно призавать военнообязанных, которым больше 40 - генофонд они не поправят, а мозги есть.
          1. Scuderia Ранг пользователя
            Scuderia
            0
            Вчера в 12:18
            А вообще, правильно призавать военнообязанных, которым больше 40 - генофонд они не поправят, а мозги есть.


            Призывать правильно либо патриотов, либо нищебродов.. которые знают за что идут рисковать своей ногой или жизнью..
            Остальным, кому есть что терять - там делать нечего..
            1. 75Сергей Ранг пользователя
              75Сергей
              -1
              Вчера в 12:22
              Так и пишите, кому есть мошну терять.
              Конечно им там делать нечего, у них вера другая, вот направить и подтолкнуть на защиту своего кошелька других, то это да.
              Не будет нищебродов и патриотов, не будет и толстосумов, вы же работать не можете, а только паразитировать.
              1. Scuderia Ранг пользователя
                Scuderia
                0
                Вчера в 12:32
                Вот и хорошо было бы.. если толстосумов этих не стало..
                Но патриоты всячески за вас паразитов свою мошну рвут..
                1. 75Сергей Ранг пользователя
                  75Сергей
                  -1
                  Вчера в 12:36
                  Походу ты ххол, троллишь. Аусвайс то уже приготовил или сожрал?!
                  1. Scuderia Ранг пользователя
                    Scuderia
                    +1
                    Вчера в 12:46
                    Под кроватью у себя xoxлa поищи..
                    Жаль, что ты ничего не понял..
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Вчера в 09:02
      Ну всё закономерно - помоложе идут в проститутки, а постараемся на убой.
      Ничего личного, просто бизнес...
    10. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Вчера в 09:14
      Отправить на фронт 60 летних - двойная выгода: и солдаты, и пенсии платить не надо потом -некому.
      Только эту Безбашеную надо первой на фронт отправить
    11. BAI Ранг пользователя
      BAI
      -1
      Вчера в 09:15
      Отправить на фронт 60 летних - двойная выгода: и солдаты, и пенсии платить не надо потом -некому.
      Только эту Бездумную надо первой на фронт отправить
    12. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      +3
      Вчера в 09:17
      опять обсуждать Безумную - фрика даже на Украине? нет уж увольте..
      1. Шмель_3 Ранг пользователя
        Шмель_3
        +1
        Вчера в 09:30
        Да вроде не Марьяну обсуждают, а новшества в законодательстве в/на
        1. советник 2 уровня Ранг пользователя
          советник 2 уровня
          +2
          Вчера в 11:37
          так это как раз ПРОЕКТ закона, а не закон- за который она топит.. т.е. будет принят не будет.. хз.. а обсуждаем ее суждения.. вот будет принят-другое дело..
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Вчера в 09:25
      Новшества в украинском законе позволят отправлять в окопы даже 60-летних женщин

      Понятно только одно - если косить, то всех под корень. Может быть, на Украине женщины, оставшиеся в меньшинстве, изменят свои взгляды на устройство своей жизни и жизни своих детей, задав себе вопрос:
      «Чего ради?»
      1. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        -4
        Вчера в 09:43
        Понятно только одно - если косить, то всех под корень. Может быть, на Украине женщины, оставшиеся в меньшинстве, изменят свои взгляды на устройство своей жизни и жизни своих детей, задав себе вопрос:
        «Чего ради?»

        Они же и так умирают от желания, чтобы мы их освободили, разве нет?
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          +3
          Вчера в 09:50
          Во-первых. Там небольшая неточность:
          Цитата: ROSS 42
          Понятно только одно: в Киеве приняли решение - если косить, то всех под корень.

          Во-вторых. Россия пришла не освобождать, а защитить русских граждан, проживающих на территории нацистского государства.
          В-третьих. Не думаю, что западно-европейские ценности и свободы выглядят краше размеренной семейной жизни в собственном доме.
          1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
            ВЗЭМ100
            +1
            Вчера в 10:23
            они убеждены в другом - европейская жизнь стабильная спокойная и зажиточная а в составе России постоянные катастрофы и проблемы.
            1. flint Ранг пользователя
              flint
              0
              Вчера в 11:18
              Ага и последние 9 лет постоянно в этом убеждаются laughing
        2. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          0
          Вчера в 12:29
          Ххол, ты засветился, твоя явка провалена.
    14. Victor19 Ранг пользователя
      Victor19
      +1
      Вчера в 09:51
      Бабушка с калашом в окопе, ей патроны внучата подносят.
    15. ЗлойКоммунист Ранг пользователя
      ЗлойКоммунист
      +2
      Вчера в 09:55
      Лозунг:
      До последнего украинца... плавно добавляется , ... и украинки...
    16. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Вчера в 09:58
      Новшества в украинском законе позволят отправлять в окопы даже 60-летних женщин

      Депутатам ВРУ впору вменять намеренный геноцид своего народа. lol
    17. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +1
      Вчера в 10:03
      Что ещё придумают эти эдиоты? Что хернёй то занимаются?! Объявляли бы сразу всеобщую мобилизацию . А то , сейчас опять западенские студиозы скучкуются, им сейчас денег не надо, надо задницу спасти, и будет майдан N°3.
    18. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      0
      Вчера в 10:07
      Облавы в торговых центрах, банях, кафе, ресторанах, маршрутных автобусах и троллейбусах, спортивных клубах идут по всей Украине – от Закарпатья до Одессы.
      Да, судя по СМИ это так. Но укррорейх с ещё бОльшим рвением такие операции)) осуществляет в восточных районах ненужной.
    19. incoggnoto Ранг пользователя
      incoggnoto
      0
      Вчера в 11:56
      как по мне этим нужно пользоваться и раскачивать лодку изнутри, есть шикарный инфо повод..
    20. Маврик Ранг пользователя
      Маврик
      -2
      Вчера в 12:14
      Новшества в украинском законе позволят отправлять в окопы даже 60-летних женщин

      Вот там вопли маты пьяные в окопах начнутся Как на базарах ))))
      И потом пьяные тетки в атаку пойдут кудахтая с флагами ..Жуть будет Нашим придется отступить ..))))
    21. Ратник_II_разряда Ранг пользователя
      Ратник_II_разряда
      0
      Вчера в 16:44
      ... по всей Украине – от Закарпатья до Одессы.

      Ничего себе Украина скукожилась...
    22. ВПП-1 Ранг пользователя
      ВПП-1
      0
      Вчера в 17:01
      Исходя из новшеств, которые, нет сомнения, будут утверждены, в украинских окопах теперь можно будет увидеть больше девушек вместе с 50-60-летними женщинами с оружием в руках.
      Мягко говоря несерьёзное утверждение (особенно про возраст 50-60 лет), рассчитанное на совсем недалёких читателей. Кроме того, Лента.ру сообщает:
      По словам Безуглой, закон будет предполагать добровольную отправку женщин на передовую и занятие боевой должности. При этом она подчеркнула, что Вооруженным силам Украины всегда нужны не только женщины-медики, но и связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и другие.

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