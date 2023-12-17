На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется

Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это

Украина уже проиграла в конфликте с Россией и теперь только от Москвы зависит, в каком виде продолжит существовать украинское государство, если оно вообще сохранится. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер.Американский эксперт заявил об уже состоявшейся победе России над Украиной. По его словам, Москва уже выиграла и на Западе это понимают, хотя пока делают вид, что ничего серьезного не случилось. Продолжающаяся военная помощь призвана только растянуть агонию киевского режима, а звучащие заявления о возможном принятии Украины в НАТО так и останутся заявлениями, Россия не позволит Западу принять Киев в альянс, Путин это доказал.- заявил экс-разведчик.По мнению американца, Россия может сделать из Украины некую "буферную зону", отгородившись таким образом от Запада. Но вступления Киева в НАТО не допустит. Российская операция и начата была из-за того, что бы не пустить Украину в альянс.- добавил Шаффер.