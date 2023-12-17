Американский эксперт: Украина уже проиграла в конфликте с Россией
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Украина уже проиграла в конфликте с Россией и теперь только от Москвы зависит, в каком виде продолжит существовать украинское государство, если оно вообще сохранится. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер.
Американский эксперт заявил об уже состоявшейся победе России над Украиной. По его словам, Москва уже выиграла и на Западе это понимают, хотя пока делают вид, что ничего серьезного не случилось. Продолжающаяся военная помощь призвана только растянуть агонию киевского режима, а звучащие заявления о возможном принятии Украины в НАТО так и останутся заявлениями, Россия не позволит Западу принять Киев в альянс, Путин это доказал.
На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется
- заявил экс-разведчик.
По мнению американца, Россия может сделать из Украины некую "буферную зону", отгородившись таким образом от Запада. Но вступления Киева в НАТО не допустит. Российская операция и начата была из-за того, что бы не пустить Украину в альянс.
Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это
- добавил Шаффер.
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