Американский эксперт: Украина уже проиграла в конфликте с Россией

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Американский эксперт: Украина уже проиграла в конфликте с Россией

Украина уже проиграла в конфликте с Россией и теперь только от Москвы зависит, в каком виде продолжит существовать украинское государство, если оно вообще сохранится. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

Американский эксперт заявил об уже состоявшейся победе России над Украиной. По его словам, Москва уже выиграла и на Западе это понимают, хотя пока делают вид, что ничего серьезного не случилось. Продолжающаяся военная помощь призвана только растянуть агонию киевского режима, а звучащие заявления о возможном принятии Украины в НАТО так и останутся заявлениями, Россия не позволит Западу принять Киев в альянс, Путин это доказал.



На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется

- заявил экс-разведчик.

По мнению американца, Россия может сделать из Украины некую "буферную зону", отгородившись таким образом от Запада. Но вступления Киева в НАТО не допустит. Российская операция и начата была из-за того, что бы не пустить Украину в альянс.

Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это

- добавил Шаффер.
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    49 комментариев
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    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -11
      Вчера в 08:24
      Россия всегда старалась отгородиться буфером от диких соседей, от того и Беларусь не в составе и с бу также поступят.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        -3
        Вчера в 08:35
        Россия всегда старалась отгородиться буфером от диких соседей

        Приведите исторические примеры?
        Может быть мы "упирались лбом" в великие нации и океаны, и останавливались, достигнув своих естественных границ...
        1. evgen1221 Ранг пользователя
          evgen1221
          -2
          Вчера в 10:07
          Примеры буферов? Запорожская сечь, кубанское казачество как автономия, страны варшавского договора в Европе, также беларусия как буфер между РФ и натовскими прибалтами, Украина до сво.
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Вчера в 10:29
            Запорожская сечь, кубанское казачество как автономия, страны варшавского договора в Европе, также беларусия как буфер между РФ и натовскими прибалтами, Украина до сво

            Ну так себе буферы. Запорожская сечь очень сомнительный буфер, нестабильный и неподконтрольный. Да и буфер ли вообще. request
            Казачество как автономия вообще не знаю о чём вы. Имеете ввиду как буфер от горцев?
            Варшавский договор. Так там нам всё равно воевать придётся прежде всего. Увеличение дистанции до России и воевать не на в своей земле, если только это использовать как плюс.
            Белоруссия. Так там опять это прежде всего мы. Она не самостоятельная.
            Буфер в качестве страны это что - то независимое и достаточно сильное, способное само себя защитить без нашей помощи, по - моему мнению.
            И имеющее нейтральный статус.
            1. evgen1221 Ранг пользователя
              evgen1221
              -4
              Вчера в 12:36
              Сэр толстый тролль. Вы кажется просили примеры буферов для России в истории, или у вас память как у гуппи(не помните что спросили пару минут назад?-ну тогда лечится батенька!). Приведенные мной территории были а некоторые есть буферы от шабутных соседей и они свою роль и немалую в истории и безопасности России съиграли и играют. Это даже школьники на географии проходят не говоря про профильные институты. Примите валерьянки или если не помогает то йаду!
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                0
                Вчера в 13:05
                Сэр толстый тролль

                belay
                Примите валерьянки или если не помогает то йаду!

                Да уж... бывает. Но не у всех проходит... wassat
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        +5
        Вчера в 08:44
        Россия может сделать из Украины некую "буферную зону"

        Не может, а должна! yes
      3. Кнут
        Кнут
        0
        Вчера в 11:50
        Цитата: evgen1221
        Россия всегда старалась отгородиться буфером от диких соседей

        В данный момент не только буфер имеет значение (хотя это тоже важно), но и выигранное время,
        В ближайшее время Авангарды, Посейдоны и Цирконы уже появятся в товарных количествах, может и еще чего то добавится,
        Против таких "аргументов" не попрешь.
    2. Игорь К Ранг пользователя
      Игорь К
      -6
      Вчера в 08:31
      Написали писаки из американии не сумев выделить денег, смешно право.
    3. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +21
      Вчера в 08:37
      С тем, что Украина уже проиграла можно согласиться, а вот то что Россия уже победила на Украине - далеко не факт. А вот "буферная зона" без Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей выльется в "пирову победу" с непредсказуемыми последствиями для России.
      1. FighterD
        FighterD
        +1
        Вчера в 09:26
        Если кто то один из двух воюющих проиграл - следовательнот кто то из них выиграл, логично? good lol
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          +3
          Вчера в 09:32
          Цитата: FighterD
          следовательнот кто то из них выиграл, логично?

          нет
        2. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +2
          Вчера в 09:44
          FighterD, может так получиться, что из двух воюющих - выигравший потеряет в ближайшем будущем больше, чем проигравший. Это и есть "пирова победа"
          1. FighterD
            FighterD
            -7
            Вчера в 09:50
            У вас что то с логическим мышлением stop
            Где то стопорится laughing
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Вчера в 13:14
              Цитата: FighterD
              У вас что то с логическим мышлением
              Где то стопорится

              Самомнение у Вас о себе высокое, а про логику не пойму.
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Вчера в 09:31
        Цитата: Владимир М
        без Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей выльется в "пирову победу" с непредсказуемыми последствиями для России.

        минимальные условия прекращения это гранца по днепру (как по естественной преграде) и лишения остатков украИны выхода к Черному морю
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          0
          Вчера в 10:05
          Василенко Владимир
          (Владимир Иванович Василенко)
          +1
          28 минут назад
          Новый
          Цитата: Владимир М
          без Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей выльется в "пирову победу" с непредсказуемыми последствиями для России.

          минимальные условия прекращения это гранца по днепру (как по естественной преграде) и лишения остатков украИны выхода к Черному морю
          В нынешних условиях террористическое недогосударство ненужная НЕ ДОЛЖНО СУЩЕСТВОВАТЬ ВООБЩЕ! От слова совсем. А нет государства, нет и границ. Т.е. до пшекии. А там видно будет, как себя поведут гейропецы.
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Вчера в 10:43
            Цитата: a.s.zzz888
            В нынешних условиях...
            вам напомнить как Крым завоевали, далеко не всегда можно сделать все и сразу, бывает и так, что слона едят по частям
          2. Msi Ранг пользователя
            Msi
            -2
            Вчера в 10:43
            В нынешних условиях террористическое недогосударство ненужная НЕ ДОЛЖНО СУЩЕСТВОВАТЬ ВООБЩЕ! От слова совсем.

            Согласен с вами.
            А упоротых националистов куда девать, есть у вас идеи??? hi
            Допустим выселять в Европу. А если не пустят? А если закроют границу поляки и румыны??? Какие то резервации создавать для них, что ли... request
            1. isv000 Ранг пользователя
              isv000
              0
              Вчера в 14:19
              Цитата: Msi
              А упоротых националистов куда девать, есть у вас идеи???
              Допустим выселять в Европу. А если не пустят? А если закроют границу поляки и румыны??? Какие то резервации создавать для них, что ли...

              Переселить в Украинскую автономную область, что на Новой Земле...
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                0
                Вчера в 15:24
                Цитата: isv000
                Переселить в Украинскую автономную область

                расселять таких можно не больше одной семьи на деревню иначе все одно бандерлогию создадут
              2. guest Ранг пользователя
                guest
                0
                1 час назад
                Цитата: isv000
                Переселить в Украинскую автономную область, что на Новой Земле...

                Да нет пусть в Канаду все бандеровцы валят, там уже есть опыт резерваций.
      3. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        -3
        Вчера в 10:19
        Цитата: Владимир М
        А вот "буферная зона" без Харьковской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей выльется в "пирову победу" с непредсказуемыми последствиями для России.

        Буферной зоной станет Зап.Украина, поделенная между Польшей, Румынией и Венгрией.
        1. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          -1
          Вчера в 11:44
          Согласен румыны и поляки заберут "свое" и нянькаться на этих территориях с украинцами не будут, а попытаются загнать их "в стойло". Вопрос, что делать России с восточными, южными, и северными территориями и если их забирать России, то какими силами?
    4. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      -12
      Вчера в 08:40
      Походу..этот эксперт ниразу небыл в Украине , а уж Донбасс и Луганск никогда не посетит.
      Я почему то невижу создание буферной зоны , но , будет территория с перспективой новой войны, что кремляне и делают.
      1. Gorohes Ранг пользователя
        Gorohes
        +3
        Вчера в 09:23
        Зачем ему быть на Украине, что бы понимать, что этот нацистский сброд никогда не победит?
      2. FighterD
        FighterD
        0
        Вчера в 09:27
        Буферную зону и не планируют stop
        Будет везде одна сплошная Россия good
        1. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Вчера в 09:34
          Цитата: FighterD
          Будет везде одна сплошная Россия

      3. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +4
        Вчера в 09:32
        Цитата: ximkim
        в Украине

        а вукраина это где, я там то же ни когда не был
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Вчера в 08:56
      Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется
      Стараниями Запада очевидно так и случится. Украинцам в таком случае останется одно - проклинать себя и "друзей украины" за то, что было сделано.
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Вчера в 09:18
      Врач сказал в морг, значит в морг!....
    7. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +7
      Вчера в 09:41
      Победа будет только тогда,когда Украины в нынешнем виде не будет.Америкос намекает, что ВС РФ пора
      остановиться....даже если освободить только левобережье,всё равно покоя никогда не будет.И само население уже со свёрнутыми мозгами,да и западные "благодетели" не дадут затухнуть ненависти...
    8. ЗлойКоммунист Ранг пользователя
      ЗлойКоммунист
      +4
      Вчера в 09:45
      404 будет существовать в виде демилитаризованной зоны России и Еврофашистов на территории львовской, тернопольской и иванофранковской областях, других более мягких вариантов существования, у этого недогосударства после стольких убитых российских воинов, быть не может , хуже может , меньше равносильно поражению
    9. mexanik62 Ранг пользователя
      mexanik62
      +4
      Вчера в 09:45
      Какой же смысл делать на своей территории "буферную зону". Пожалуй 400 лет "буферной зоной" была Польша. С момента распада СССР Польша приложила немало усилий чтобы переложить эту "миссию" на Украину. И как ни странно это ей удалось. У руля Украины все время "нэзалэжности" находились продажные твари, которые продали Украину. А народ забыл (не знал) историю. Проще говоря народ Украины сам пригласил войну на свою территорию. Вот и идет война России с западом на территории Украины. Думаю Польша вновь обретет эту историческую "миссию".
    10. Южныйурал Ранг пользователя
      Южныйурал
      +2
      Вчера в 09:59
      Пока бандеровщина и халява в их головах мы не победили ..Самое трудное впереди !
      Там сейчас есть в каждой семье погибшие особенно на востоке ..Западненцы отсиживаются в европе и потом хлынут обратно требуя халявы
    11. Boris55 Ранг пользователя
      Boris55
      -5
      Вчера в 10:10
      Путин – мой президент!

      Американский эксперт: Украина уже проиграла в конфликте с Россией

      И это окончательно стало ясно всем, после того как Путин пошёл на очередной президентский срок. То, что Путин победит, нет сомнений ни у кого, кроме особо одарённых.

      Надежда укрорейха и Запада вместе с США, на смену власти в России и их победы - рухнули окончательно и только не далёкие всё ещё делят портфели не кому ненужной нацистской власти в Киеве. Умные - пакуют чемоданы, не умные - мечтают взять всю полноту ответственность за геноцид украинского народа и разруху на Украине, на себя. Флаг им в руки!
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        0
        1 час назад
        Цитата: Boris55
        То, что Путин победит, нет сомнений ни у кого, кроме особо одарённых.

        Ну я недавно читал в западной прессе заголовок статьи одного такого особо одарённого где написано, что Путину не осталось даже 100 дней. Бредовую статью эту я конечно читать не стал.
    12. A17ttt
      A17ttt
      -4
      Вчера в 10:33
      Будет интересно почитать этого эксперта, когда вдруг на ровном месте
      1. Украину примут в ЕС
      2. Откроется второй фронт вместо Прибалтики - Финляндия. где на территориях (рядом) Швеции, Нидерланды расположены производственные площадки VOLVO. Часть актива Китайской экономики
      3. Кувейт и Ирак, благодаря проводникам (силы Великобритания, США и части ЕС) Турции, Катар - начнут давить со спины в Сирии, Иран, Иордания с Сектор Газы и Ливан.
    13. Отшельница Ранг пользователя
      Отшельница
      +3
      Вчера в 11:16
      ... "Российская операция и начата была из-за того, что бы не пустить Украину в альянс... "
      Неверная трактовка - сво начата чтобы не позволить нато приблизиться к российской границе.
      НАТО появилось теперь на финской границе, но с этим придётся разбираться после сво и откладывать не стоит пока Россия может разговаривать с позиции силы.
      Как буферную зону ни кусочка Украины оставлять нельзя, иначе через этот апендикс Запад будет продолжать гадить России. В состав России в ходе проведения референдума должны войти, а они это захотят, Левобережье и Новороссия. Остальная территория под контролем России до западных границ. Только контроль и ни какой помощи, пусть сами выгребают и Запад обещал помочь с восстановлением. Посмотрим как помогут, как справятся, как будут долги отдавать. И может, глядя как восстанавливается Новороссия, сами попросят я в состав РФ, но не как Украина, а как области.
      1. ВПП-1 Ранг пользователя
        ВПП-1
        0
        Вчера в 17:18
        НАТО появилось теперь на финской границе, но с этим придётся разбираться после сво и откладывать не стоит пока Россия может разговаривать с позиции силы.
        belay Вот оно как! А разве мы уже не "выступили" с позиции силы против расширения НАТО?!
        И да, как результат?! winked
    14. Egor53 Ранг пользователя
      Egor53
      +3
      Вчера в 11:17
      Украину необходимо полностью уничтожить. Причем не только её государственность, но и язык. Не должно быть ни одной школы с преподаванием на украинском языке. Любое место, где говорят по-украински - это рассадник укронацизма.
      Украинство это деревенское безкультурье, и нельзя его навязывать.
      Советская власть с украинством всегда заигрывала - вот и получили результат.
    15. ramschel Ранг пользователя
      ramschel
      +2
      Вчера в 11:20
      You don't need ameriCUNT experts to admit this.
    16. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -1
      Вчера в 11:23
      Дорогая редакция ВО!
      Вы искренне считаете, что намазав букв на лист текста сможете получить много плюсов от читателей?
      Американский эксперт у Вас три раза на дню за наши успехи "топит". Зарубежные политики по пять раз в неделю выступают за "заблоченье" всякой помощи Украине, против Израиля и "долой Байдена".
      Если всё так, то что ж яйца то подорожали так, что наш Президент про СВО говорит меньше, чем про яйца?
      Чего ж СКР охотится на тех, кто по наивности в госконтрактах участвовал?
      Скоро за ВО возьмутся. Было фото нашей техники в песочно-зеленом окрасе на фоне снега? Был от Борис55 пост, в котором нет линии Правительства?
    17. Egor53 Ранг пользователя
      Egor53
      +3
      Вчера в 11:45
      То, что Украина проиграла - это уже очевидно. Но куда более важно, чтобы Россия выиграла. А для этого нужна не только военная победа, но и полная денацификация Украины, а это значит полное её (Украины) уничтожение.
      А это означает полную деукраинизацию. Украинский язык должен прекратить быть чьим-то языком. Любой человек, для которого украинский язык является основным, обязательно будет укронацистом. Школ, преподающих на украинском не должно остаться.
      Украинский язык - это как блатной жаргон - феня. Тот, для кого феня основной язык, всегда будет носителем преступной идеологии. А тот, для кого украинский основной - всегда будет укронацистом.
      И украинский язык, и феню я хорошо знаю, и не отрицаю, что в обоих этих языках есть своя прелесть. Но сохранять украинские школы, это все равно, что создавать школы с преподаванием на фене.
    18. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      -1
      Вчера в 12:02
      Надеюсь что Владимир Великий , в смысле Путин, учтёт извечную проблему России - выигрывая войны , проигрывать мир.
    19. Александр Ра Ранг пользователя
      Александр Ра
      +1
      Вчера в 12:33
      Украина (распад СССР) – это победа запада. Происходящее есть только угроза этой победе, не более. Истинные цели по Украине нам не озвучили.
    20. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +1
      Вчера в 14:35
      , Москва уже выиграла и на Западе это понимают,

      Не пора ли перефразировать Бжезинского ?
      Новый Мировой Порядок будет строиться против Запада, на руинах Запада и за счёт Запада ?
      Или рановато ?
    21. ВПП-1 Ранг пользователя
      ВПП-1
      0
      Вчера в 17:11
      Американский эксперт заявил об уже состоявшейся победе России над Украиной. По его словам, Москва уже выиграла и на Западе это понимают, хотя пока делают вид, что ничего серьезного не случилось.
      Ещё один боец нашего иностранного информлегиона выступил с суперзаявлением! winked
      1. guest Ранг пользователя
        guest
        0
        1 час назад
        Цитата: ВПП-1
        Ещё один боец нашего иностранного информлегиона выступил с суперзаявлением!

        Ну другие 2 себя уже дискредитировали. laughing

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