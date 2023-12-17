Российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников на три региона
Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку массированной атаки с помощью беспилотников сразу на три российских региона. Российская ПВО сумела отразить атаку, сообщает Минобороны.
В ночь с субботы на воскресенье киевский режим предпринял попытку массированной атаки на российские регионы, направив беспилотники самолетного типа на объекты, расположенные в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. Как сообщает военное ведомство, все в ночное время уничтожено 33 беспилотника, часть из них сбита зенитными комплексами, часть перехвачена РЭБ.
- говорится в сообщении.
В утреннее время над Волгоградской областью уничтожено еще два украинских беспилотника, видимо запущенных во второй волне. Как сообщают власти региона, жертв и разрушений на территории области нет. Из Липецкой и Ростовской областей приходит такая же информация.
В последнее время киевский режим предпринимает попытки атак российских регионов, расположенных дальше от границы. Такая тактика будет продолжена, Киев хочет показать, что способен наносить удары не только по приграничным районам, но и в глубину территории. Пока не будет уничтожен этот режим, беспилотники и ракеты будут продолжать угрожать российским регионам.
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