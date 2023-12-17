Российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников на три региона

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Российская ПВО отразила массированную атаку беспилотников на три региона

Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку массированной атаки с помощью беспилотников сразу на три российских региона. Российская ПВО сумела отразить атаку, сообщает Минобороны.

В ночь с субботы на воскресенье киевский режим предпринял попытку массированной атаки на российские регионы, направив беспилотники самолетного типа на объекты, расположенные в Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. Как сообщает военное ведомство, все в ночное время уничтожено 33 беспилотника, часть из них сбита зенитными комплексами, часть перехвачена РЭБ.



Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей

- говорится в сообщении.

В утреннее время над Волгоградской областью уничтожено еще два украинских беспилотника, видимо запущенных во второй волне. Как сообщают власти региона, жертв и разрушений на территории области нет. Из Липецкой и Ростовской областей приходит такая же информация.

В последнее время киевский режим предпринимает попытки атак российских регионов, расположенных дальше от границы. Такая тактика будет продолжена, Киев хочет показать, что способен наносить удары не только по приграничным районам, но и в глубину территории. Пока не будет уничтожен этот режим, беспилотники и ракеты будут продолжать угрожать российским регионам.
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    25 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +5
      Вчера в 09:37
      Пока не будет уничтожен этот режим, беспилотники и ракеты будут продолжать угрожать российским регионам.

      Только в прямой линии мы не предлагали методично истреблять руководство укрорейха при любом удобном случае. Это одна из форм уничтожения государственности.
    2. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      +6
      Вчера в 09:41
      Молодцы ПВОшники. К сожалению пока киевская хунта чувствует себя на Банковской в безопасности, окружение Зеленского придумает ещё много гадостей.
    3. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      +6
      Вчера в 09:44
      Пытались атаковать Морозовск военный аэродром в Ростовской области
      Комментарий из оцсетей

      Сегодня, в течении полутора часов, с 04:45 до 06:15 утра, была отражена массированная атака на наши аэродромы. Только в нашей зоне в Ростовской области, на один.из них, было 11 атак, наши умнички, справились. Надеемся, что и в других местах, цели фашистского режима Хохлостана, не были достигнуты. Естественно, в целях безопасности, по понятным причинам, видео не снимали, но было громко. Сбили где-то вдалеке от аэродрома. Было конечно тревожно, но Слава Богу наши справились. Проснулись от первого хлопка, а потом понеслось с интервалом 5-8 минут, наши сработали четко, за что им, огромная благодарность. Раньше уже много раз были попытки, но такое впервые.
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Вчера в 11:36
        Аскет (Станислав!)не только Морозовск атаковали,взрывы в небе видели и ближе к Ростову- на-Дону ! hi
    4. народник Ранг пользователя
      народник
      +5
      Вчера в 09:46
      Пока не уничтожена украина, беспилотники, ракеты обстрелы будут постоянно.
    5. Южныйурал Ранг пользователя
      Южныйурал
      +4
      Вчера в 09:53
      Если эту территорию 404 не удавить ,так будет продолжаться десятилетиями..
    6. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +10
      Вчера в 10:00
      Пока не будет уничтожен этот режим, беспилотники и ракеты будут продолжать угрожать российским регионам.
      Этот "режим" давно пора обезглавить. Будут другие, и их обезглавить. Иначе ни как. Или ты, или тебя.
    7. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Вчера в 10:07
      Уничтожение режима это всё правильно. И всё же объясните как над Волгоградской то?
    8. Солдатов В. Ранг пользователя
      Солдатов В.
      +1
      Вчера в 10:33
      Я конечно академиев не кончал, и не в качестве очернения Армии России пишу, думаю что загвоздка наших боевых действий это отсутствие стратегической мысли, разобщённость, не скоординированности родов войск.
      Разведки которая приносит или не приносит данные по дислокации войск противника. Артиллерии, РСЗО, ПВО, Авиации которые не используют данные разведки, и агентов типа Александра Кузнецова. Откуда, что и как. И как купировать и уничтожить угрозу, и как устроить Варфоломеевскую ночь на Украине в отношении нацистов и бандеровцев. bully soldier negative
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +1
        Вчера в 11:47
        Солдатов В.(Владимир Солдатов, напомните мне про агента Александра Кузнецова если вы не ошиблись с именем легендарного разведчика Николая Кузнецова.
        Но есть и другой агент, точнее иноагент Александр Кузнецов, актеришка снявшийся в нескольких х/ф и в т.ч."Сердце Пармы". Оказался конченной мразью, о чем без стыда изливал душу Дудю в скандальном интервью после побега за бугор.
        1. Солдатов В. Ранг пользователя
          Солдатов В.
          +2
          Вчера в 12:04
          Извиняюсь, Конечно Николай Иванович Кузнецов легендарный разведчик. Ещё раз извиняюсь, года понимаете. soldier
      2. begemot20091 Ранг пользователя
        begemot20091
        +1
        Вчера в 11:59
        Я конечно академиев не кончал....
        Кузнецов Николай Иванович - он же Пауль Зиберт= убит хохлозадыми 9 марта 1944 года. Он вообще-то, занимался диверсионной деятельностью - "чистильщик". Основные задания его группы- захват и уничтожение высокопоставленных немецких офицеров.
        1. VladMirU Ранг пользователя
          VladMirU
          +4
          Вчера в 14:08
          Вот и нам в разведке не хватает таких личностей. Видимо капитализм на это не способен. Не способны ни "верхи" ни "низы".
      3. смит7 Ранг пользователя
        смит7
        0
        Вчера в 17:47
        Не вините себя в том что академий не кончали. При отсутствии полной картины оперативной обстановки и не знании деталей ближайшей и дальнейшей задач военной кампании даже дипломированные военные не могут понять что и где надо исправить. А те кто это знают по роду своей деятельности справятся без нас. Циплят по осени считают. Дождемся осени. Сейчас не время делать обобщающие выводы.
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Вчера в 10:45
      Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку массированной атаки с помощью беспилотников сразу на три российских региона
      Пока есть чем будут постоянно пытаться нанести хоть какой-то ущерб на территории России. А чтобы эхо докатилось до Запада естественно по Крыму и городам в глубине российской территории. Уничтожение и только уничтожении военной, энергетической и транспортной инфраструктуры работающих на войну может свести к минимуму эти попытки.
    10. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      +4
      Вчера в 10:55
      Пока не будет уничтожен этот режим, ...

      режим пока официально даже не признан террористическим, да и нет такой цели, как смена режима.
    11. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +5
      Вчера в 11:00
      Украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку массированной атаки...

      Почему их, врагов, называют то боевиками, то нацистами, то вооружёнными формированиями?

      Это значит, что кадровая армия борется с какими то охлопками, ушлепками, бандитами и всё никак не может достичь поставленных целей?
      Разве если автомат назвать стрелялкой, то пули станут пластилиновыми?
      Какой "герой битвы слов" нашей пропагандой управляет?
      1. Галеон Ранг пользователя
        Галеон
        +5
        Вчера в 11:38
        Цитата: Fangaro
        Почему их, врагов, называют то боевиками, то нацистами, то вооружёнными формированиями?

        Мы потихонько привыкаем к этой мерзости, что серое нам называют или белым, или черным. А вы вот протестуете против этой лжи, и правильно. Именовать разрывы хлопками, пожары - задымлениями и даже слушать эту чухню - принимать участие в дурном представлении. И доверительное отношение к написаному сходит на ноль.
        1. VladMirU Ранг пользователя
          VladMirU
          -1
          Вчера в 14:15
          Поменьше нам надо смотреть ТВ и слушать высокопарные речи отдельных индивидуумов из верхних и нижних палат, давно живущих при коммунизме в отдельно взятых организациях.
    12. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Вчера в 11:33
      Наше ПВО работает практически безупречно последнее время. Это вызывает гордость за молодых офицеров. Но что характерно: мы совсем не слышим о том, чтобы вражеские беспилотники сбивались истребительной авиацией. Она для этой задачи не привлекается. Я не против этого принятого решения, но иногда хочется узнать его причину.
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +1
        Вчера в 12:19
        Дорого - не? За всякой вошкой истребитель поднимать....
      2. VladMirU Ранг пользователя
        VladMirU
        +1
        Вчера в 14:17
        Это называется "из пушки по воробьям". Нонсенс, Андрей. Ракетное вооружение дорогое.
    13. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Вчера в 12:07
      Цитата: Fangaro

      Какой "герой битвы слов" нашей пропагандой управляет?

      Так "герои" известны... коношенковы, симоньяны пр... Сами убогие и своей убогой пропагандой сводят всё на нет, а порой и во вред.
    14. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Вчера в 12:18
      Интересно, а вот этого среди них не было?
    15. Бюрер Ранг пользователя
      Бюрер
      0
      Вчера в 13:02
      Ну, справедливости ради, до 22 года никакие беспилотники над Россией не летали

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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