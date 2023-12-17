«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата

Прощальное письмо российского солдата, написанное на кирпичной стене, обнаружили наши бойцы в ходе освобождения Марьинки. Об этом сообщают российские ресурсы.Бойцы одной из штурмовых групп, освобождавшие Марьинку, обнаружили прощальное послание одного из российских солдат, попавших в украинскую засаду. Боец просит тех, кто его найдет, позаботиться о его родных. Как оказалось, послание оставил Роман Рудаков из Батайска, служивший в 103-м полку 150-й мотострелковой дивизии. По имеющимся данным, штурмовая группа, в состав которой входил Роман, попала в засаду и была окружена, на предложение сдаться бойцы ответили отказом и сражались до последнего патрона. В ходе боя все девять российских бойцов погибли, их тела были обнаружены в том самом здании, где они и держали оборону.- написал боец маркером на стене.Короткое обращение так потрясло бойцов, что было принято решение достать кирпич из стены. По решению командира полка из кирпича будет сделан памятный знак, который будет храниться в штабе, рядом со знаменем полка.Когда-то советские солдаты оставляли записи на стенах Брестской крепости, сражаясь до конца, теперь их потомки повторяют подвиг, предпочитая погибнуть, но не сдаться. Быть воином - жить вечно!

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