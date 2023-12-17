«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата

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«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата

Прощальное письмо российского солдата, написанное на кирпичной стене, обнаружили наши бойцы в ходе освобождения Марьинки. Об этом сообщают российские ресурсы.

Бойцы одной из штурмовых групп, освобождавшие Марьинку, обнаружили прощальное послание одного из российских солдат, попавших в украинскую засаду. Боец просит тех, кто его найдет, позаботиться о его родных. Как оказалось, послание оставил Роман Рудаков из Батайска, служивший в 103-м полку 150-й мотострелковой дивизии. По имеющимся данным, штурмовая группа, в состав которой входил Роман, попала в засаду и была окружена, на предложение сдаться бойцы ответили отказом и сражались до последнего патрона. В ходе боя все девять российских бойцов погибли, их тела были обнаружены в том самом здании, где они и держали оборону.



Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александр. Город Батайск

- написал боец маркером на стене.


Короткое обращение так потрясло бойцов, что было принято решение достать кирпич из стены. По решению командира полка из кирпича будет сделан памятный знак, который будет храниться в штабе, рядом со знаменем полка.

Когда-то советские солдаты оставляли записи на стенах Брестской крепости, сражаясь до конца, теперь их потомки повторяют подвиг, предпочитая погибнуть, но не сдаться. Быть воином - жить вечно!
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    123 комментария
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    1. Южныйурал Ранг пользователя
      Южныйурал
      +120
      Вчера в 10:09
      Вечная память тебе солдат ! И низкий поклон ..Фашизм мы уничтожим и в этот раз soldier
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +50
        Вчера в 10:23
        Вечная память Защитникам Отечества.Благодаря подвигу таких как он Героев Марьинка освобождена.На таких парнях держится Россия.

        Однако даже эксперты ISW, стоящие на бандеровских позициях, уверены, что вопрос о русском контроле Марьинки снят окончательно, а наша армия вырвалась на оперативный простор. Картоделы жовто-блакитного паблика «Жива карта» показывают наступление ВС РФ широким фронтом. Освободив город, наши бойцы взялись за Красногоровку на севере и за Победу на юге.
        Прямо сейчас наиболее активные штурмовые действия проводятся на линии Марьинка-Новомихайловка-«Зверинец» (мощный укрепрайон ВСУ). Ролик с геолокацией (47.89861, 37.48913) доказывает, что наши бойцы ворвались в этот мега-опорник и ведут контактный стрелковый бой, после чего ВСУшники сбегают со своих позиций и попадают под артобстрел со стороны ВС РФ.

        https://svpressa.ru/war21/article/398481/

        Информация к сведению.
        Пока Зеленский вояжировал по Атлантике, Америке и Европе, ВСУ продолжали терять личный состав ударными темпами.

        - В течение суток 13 декабря 2023 года было 1208 похорон бойцов ВСУ. Предыдущий рекорд от ноября 2022 года (1102 некролога) уверенно побит, - было посчитано по количеству опубликованных некрологов. В реальности же количество убитых гораздо больше. Не стоит забывать, что часть "пропадает без вести" ("побратимы" не вытаскивают их с поля боя), часть потерь признается с большой задержкой по времени и т.д.

        https://dzen.ru/a/ZX3XVsmRjApyXQc1

        Если хоронить по 1000 ВСУшников в день,то за месяц выйдет 30 000 только убитыми и только тех которых похоронили.Если приплюсовать пропавших без вести и раненных ,то за месяц потери ВСУ по самым минимальным оценкам получаются в районе 60 000.В итоге 60 000 потери ВСУ за месяц,а за год получается 720 000,за 1,5 года 1 080 000.
      2. Комментарий был удален.
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +40
          Вчера в 10:45
          Солдату такие мысли пришли в голову, потому что он знал кого защищает. Ради кого сложил голову. И лучше не спекулировать на этой теме
          1. Scuderia Ранг пользователя
            Scuderia
            -25
            Вчера в 12:22
            Солдат знал, что те, кого он защищает - могут и не позаботиться о его родных..
            Потому, пришлось попросить об этом других..
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              +24
              Вчера в 12:24
              Он прежде всего за нас погиб. А его последнее обращение адресовано скорее не властям, а нам и поколениям
              1. Чёрный Ранг пользователя
                Чёрный
                +30
                Вчера в 12:27
                "Я умираю, но не сдаюсь"..."прощай Родина"....напомнило защитников Брестской крепости...Царствие Небесное парням
                1. Татьяна Ранг пользователя
                  Татьяна
                  +6
                  Вчера в 17:14
                  Вечная память нашим бойцам по Защите нашей Родины и нашего народа!

                  И вечный огонь в память о тех, кто не вернулся с этой войны домой и погиб в боях против современных укронацистов и еврофашистов!

                  И чтобы в тылу - в России (!) - никогда никакие иностранные мигранты не смели этот Памятный Вечный огонь нашим бойцам, не вернувшимся с этой войны, погасить!
                  1. Татьяна Ранг пользователя
                    Татьяна
                    0
                    55 минут назад
                    "Надо Родину защищать, или мы или они!» — эти простые и сильные слова сказал 20-летний Воин России Роман Рудаков из Батайска, родившийся 26.12.2001 г.р., в интервью ростовскому ТВ перед уходом на фронт.

                    Последние слова павшего воина из окружения нашли на кирпичной стене в освобождённой Марьинке...
                    Его мама в другом видео задаётся вопросом, почему остальные его погибшие товарищи ничего не написали не стене?

                    Надо Родину защищать, или мы, или они! Опубликовано 17 декабря 2023 г.
              2. Scuderia Ранг пользователя
                Scuderia
                +3
                Вчера в 12:29
                Я так и написал - он обратился к нам, чтобы позаботились о его родных.. ибо догадывался, что на тех, кто его призвал - надежды не много..
            2. VladMirU Ранг пользователя
              VladMirU
              -7
              Вчера в 13:27
              Кто минусует видимо не поняли слог.
            3. Lako Ранг пользователя
              Lako
              -1
              Вчера в 21:25
              Молодец. Отрубей тебе целое корыто, за этот коммент
          2. Sadam2 Ранг пользователя
            Sadam2
            -10
            Вчера в 17:14
            Цитата: Я свой
            Ради кого сложил голову.

            ради заработка прежде всего ... хотите оспорить ? уберите 200 тыщ премиальных и завтра очереди в военкомат исчезнут ..... с брестской крепостью ну так себе паралель
            не от хорошей жизни мужики на войну записываются ..
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              +4
              Вчера в 17:30
              . ради заработка прежде всего ...

              Сволочь. Какого заработка? Ты свою шкурку сложишь за пару сотен? Тот кто идёт умирать, за деньги не заставишь. Я не... Ты умрешь за миллион рублей? Зачем ты так говоришь? Какие деньги. Они есть не последняя мотивация прокормить семью. Но ты (не Вы) пойдёшь? Если умру я то за Родину, а ты сдохнешь за деньги
            2. andelc Ранг пользователя
              andelc
              0
              Вчера в 19:24
              По себе судишь, нехорошо это. Слава богу, таких мало в России
      3. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +38
        Вчера в 10:59
        Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата

        А вы пишите плохое поколение, уважаемые комментаторы... А вон они какие...Чести не уронившие...
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          +2
          Вчера в 11:33
          Цитата: Msi
          Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата

          А вы пишите плохое поколение, уважаемые комментаторы... А вон они какие...Чести не уронившие...

          Во все времена хулиганы, двоечники и прочие "непутёвые" творили победу на всех фронтах...
      4. Pete Mitchell Ранг пользователя
        Pete Mitchell
        +1
        Вчера в 23:45
        Цитата: Южныйурал
        Вечная память тебе солдат ! И низкий поклон ..уничтожим

        Товарищ мой на лбс сейчас, постоянно повторяет, что ‘уходит’ цвет нации, лучшие… Быть воином, жить вечно
    2. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +58
      Вчера в 10:09
      Светлая память!!! Парень, несколько месяцев, как демобилизовался и оказался мобилизованным. И в трудную минуты исполнил свой долг война, ДО КОНЦА. Как и его восемь боевых товарищей, о которых, так же не стоит забывать...
      1. Fisherman Ранг пользователя
        Fisherman
        +35
        Вчера в 10:35
        Русский Солдат - соль земли русской, наш пацан, ГЕРОЙ! Это настоящие пацаны и мужики всегда защищали РОДИНУ, а не сидящие в кафе столиц "элитарии". Уважать свой народ, таких простых парней - обязанность нуворишей и "интеллигенции", кто не согласен - вон из страны!
        Спи парень, ты защитил моих детей и я в долгу!!!!!
        1. пушкарь Ранг пользователя
          пушкарь
          -4
          Вчера в 13:40
          С сутью поста Fishermana я согласен. Российский (В России не только русские живут и воюют за нее) Солдат - ГЕРОЙ. Но "Пацан", "мужик" а еще "интеллигенция" и "ты меня уважаешь?". Зоной пованивает. Помнится, камрад Геббельс тоже говаривал, что при слове "интеллигент" у него рука к пистолету тянется. А людей, разработавших все оружие, которым мы воюем, вы, господин Fisherman, уважаете? Людей, обеспечивших нашу армию всеми видами довольствия, уважаете? Ведь это в большинстве своем интеллигенты.
    3. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -45
      Вчера в 10:09
      Но похоронят в музее а досточку памятную очередному Маннергейму поставят или бандюку какому вовремя во власть ушедшему
      1. Комментарий был удален.
      2. Above_name Ранг пользователя
        Above_name
        -1
        Вчера в 12:58
        а досточку памятную

        а "досточка" от слова доска ?
    4. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +13
      Вчера в 10:11
      Слов нет.
      Парни - Герои!
      Вечная Слава Русскому Солдату!
      Земля Пухом погибшим. Соболезнования родным и близким.

      пожалуйста, не плюсуйте.
      1. major071 Ранг пользователя
        major071
        0
        Вчера в 22:52
        Когда увидел эту новость,ут меня возникла мысль, а смог ли бы я, разменявший шестой десяток, вот так, как этот молодой пацан, вот также написть послание на стене и уйти в последний бой. Не сидя сейчас на диване, в именно там, под свист пуль, когда у тебя выбора всего два - плен или смерть. Я думаю, что пошел бы до конца, но это мои рассуждения на диване, в теплой квартире. А он принял решение там, понимая, что уже не вернется. Suka, как же жаль вот этих молодых пацанов, которые там погибают.
        Как говорится в одной песне: и шапки долой и рюмки до дна за этого пацана. И за всех пацанов, сложивших головы в этой войне. Быть воином - жить вечно!
    5. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
      Жгучая_Крапива
      -11
      Вчера в 10:14
      Девять человек погибли в засаде при одном штурме. Где все наши технологии, почему эти штурмы, какое может быть драгоценное украинское мирное население в этих развалинах, что нельзя использовать дальнобойное вооружение вместо таких штурмов?
      1. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +20
        Вчера в 10:27
        Цитата: Жгучая_Крапива
        Девять человек погибли в засаде при одном штурме. Где все наши технологии, почему эти штурмы, какое может быть драгоценное украинское мирное население в этих развалинах, что нельзя использовать дальнобойное вооружение вместо таких штурмов?


        Знали бы вы, сколько вообще наших штурмовиков гибнет, на задании.... сами потеряли близкого человека на СВО, писал (пару постов назад) что погиб возле Клеещевки, а как потом оказалось возле Андреевки, дшб (номер уберу а то мало ли), награжден орденом мужества – посмертно. Сибиряк…. и как наш боец рассказывал, что с БПЛА/дронами противника тяжело, нет особого противодействия, да и много чего говорил но не для сети это… тяжелые бои на линии соприкосновения идут.
        1. Комментарий был удален.
        2. Mедвежонок Ранг пользователя
          Mедвежонок
          +7
          Вчера в 10:48
          Любой, кто живет рядом с кладбищами, знает масштабы потерь. Людей в больших городах эта война не особо волнует, расплачивается за это сельская местность и провинции. Мы никогда не узнаем истинное количество убитых, потому что власти не разглашают эту информацию. У тех здесь хотя бы кресты и могилы есть, семья знает, где можно помолиться.
          1. ism_ek Ранг пользователя
            ism_ek
            +1
            Вчера в 19:32
            Цитата: Mедвежонок
            Любой, кто живет рядом с кладбищами, знает масштабы потерь.

            Вы живете рядом с кладбищем? Ну и запустите фото.
            Зачем из интернета захоронения "Музыкантов" постить? Их несколько на всю страну. Это Вам не игрушки, что бы раздувать очередной блогер-скандал.
            Никто ничего от Вас не скрывает. Успокойтесь.
        3. Алексей Мосунов Ранг пользователя
          Алексей Мосунов
          -1
          Вчера в 19:11
          А может тогда лучше не атаковать!!???и наращивать свои БПЛА/дроны!!!!
      2. FighterD
        FighterD
        -24
        Вчера в 10:28
        Ты вообще кто такой чтобы осуждать лежа на диване?
        1. Deon59 Ранг пользователя
          Deon59
          -3
          Вчера в 13:06
          А ты кто такой лежа под диваном
        2. Deon59 Ранг пользователя
          Deon59
          -3
          Вчера в 13:06
          А ты кто такой лежа под диваном
      3. a.s.zzz888 Ранг пользователя
        a.s.zzz888
        +12
        Вчера в 10:34
        Жгучая_Крапива (Жгучая Крапива)

        ты даже и тут, на Память и смерть бойца изголяешся! Надеюсь не буду одинок в просьбе к администрации сайта забанить тебя навечно!
        1. Deon59 Ранг пользователя
          Deon59
          -1
          Вчера в 13:09
          Если написали правду ,что теперь банит . Правдолюбов у нас не любят .
      4. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        -15
        Вчера в 10:42
        Нельзя такие вопросы задавать, скрепы шатать. Всё должно быть в духе - ура, мы ломим гнуться укры.
        1. AdAstra Ранг пользователя
          AdAstra
          +2
          Вчера в 15:50
          Можете сколько угодно минусов ставить. Но Учитесь у евреев беречь солдат, а дома складывать авиацией и артиллерией.
      5. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        -10
        Вчера в 10:43
        Наверняка, была одна из так любимых нашим командованием "разведок боем", когда наобум посылаются подразделения, и потери оказываются оправданными. Проще, чем организовывать настоящую разведку.
        Но в данном случае, соседи явно не сработали.
      6. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +9
        Вчера в 10:51
        . Девять человек погибли в засаде при одном штурме. Где все наши технологии

        Разве есть технологии позволяющие избежать потерь? Штурмовики взяли позиции, а в это время, допустим всу в наступ пошли и всё. И не убежишь никуда, и технологии не помогут. И даже если свои на подмогу придут, то может поздно будет. А в атаку там отделениями ходили до последнего времени. Это же не батальон, чтобы позицию часами удерживать
        1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
          Прокоп_Свинин
          -4
          Вчера в 10:59
          Он имел в виду, что пехотные штурмы - это дикость. Почему эту дикость сейчас навязывают - станет известно только в будущем.
          1. Игорь Викторович Ранг пользователя
            Игорь Викторович
            +7
            Вчера в 14:54
            У России конечно дикость, а вот пехотный штурм газы у супер продвинутого ЦАХАЛа, напичканого разведкой и оборудованием сша, это тактика и стратегия да? Запомни, пока сапоги пехтуры не топчут землю противника, она ничья, пусть хоть трижды перепахана снарядами, разведана, и вызжена!
            1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
              Прокоп_Свинин
              -1
              Вчера в 15:37
              Израилю никто не даст разнести населенный миллионный город. А вот волны штурмующих руины и кучи щебня в Марьинке или Авдеевке - уверен, у уважаемых партнеров вызывают довольную усмешку.
              1. Kartograf Ранг пользователя
                Kartograf
                -2
                Вчера в 16:03
                Цитата: Прокоп_Свинин
                Израилю никто не даст разнести населенный миллионный город. А вот волны штурмующих руины и кучи щебня в Марьинке или Авдеевке - уверен, у уважаемых партнеров вызывают довольную усмешку.

                Вполне себе разносят.Им не нужен этот муравейник под боком
              2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
                Жгучая_Крапива
                0
                Вчера в 23:51
                Израилю никто не даст разнести населенный миллионный город. А вот волны штурмующих руины и кучи щебня в Марьинке или Авдеевке - уверен, у уважаемых партнеров вызывают довольную усмешку.

                И чьи-то счета в списках Форбс растут, растут, растут.
            2. Kartograf Ранг пользователя
              Kartograf
              -2
              Вчера в 16:00
              Цитата: Игорь Викторович
              это тактика и стратегия да?

              У них потери на порядок меньше
        2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
          Жгучая_Крапива
          0
          Вчера в 23:53
          Разве есть технологии позволяющие избежать потерь?

          Да. Участие детей и внуков главных патриотов в боевых действиях.
      7. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        -1
        Вчера в 11:29
        Жгучая крапива-трава мурова,вы хоть тут без срача можите комментарий написать? am fool
        1. пушкарь Ранг пользователя
          пушкарь
          +2
          Вчера в 18:47
          Цитата: Бережливый
          можите

          Исчо адин граматный.
    6. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +27
      Вчера в 10:15
      Когда на фронте гибнут такие люди, не должно быть никакого прощения предателям в тылу
      1. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        -20
        Вчера в 10:26
        Когда на фронте гибнут такие люди, не должно быть никакого прощения предателям в тылу

        Правильным путем идете, товарищ. Чтобы и дальше самому на штурм не идти, надо показывать свою нужность в тылу, писать доносы на желтые футболки и синие джинсы и требовать поднять сроки за ценники с семи лет до четырнадцати.
        Реальные оскорбления ВС РФ (фейк на сайте депутата ГД Семигина о пинках "Ахмата") при этом все стараются побыстрее забыть. если уж не удалось не увидеть.
        1. a.s.zzz888 Ранг пользователя
          a.s.zzz888
          +9
          Вчера в 10:40
          Жгучая_Крапива
          (Жгучая Крапива)
          -5
          11 минут назад
          Когда на фронте гибнут такие люди, не должно быть никакого прощения предателям в тылу

          Правильным путем идете, товарищ. ..
          конченая мр..! Исчезни с поля! У людей горе, а ты тут вонь распространяешь!
      2. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        +9
        Вчера в 12:45
        Цитата: BAI
        Когда на фронте гибнут такие люди, не должно быть никакого прощения предателям в тылу

        Абсолютно верно,особенно тем кто на словах борется с фашизмом,а потом отпускает "азов" в полном составе,тем кто ради рейтингов и личных амбиций затеял все это,а теперь даже реальные цели озвучить не может,ради чего гибнут такие вот молодые парни. Власть обязана достойно содержать семью погибшего и всех тех кто отдал жизнь в этой странной войне.
    7. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +11
      Вчера в 10:15
      Земля пухом, соболезнования семье....
    8. Иванов ИВ Ранг пользователя
      Иванов ИВ
      +13
      Вчера в 10:19
      СОЛДАТ, наше Тебе Поклон и Уважение. Вечная Память!
      А кирпич, надо отослать Родным. Это святое!
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +9
        Вчера в 11:40
        Цитата: Иванов ИВ
        СОЛДАТ, наше Тебе Поклон и Уважение. Вечная Память!
        А кирпич, надо отослать Родным. Это святое!

        Кирпич надо отослать голове, родившей подобный текст, а семье солдата надо просто помочь, как завещал Роман...
      2. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        +8
        Вчера в 11:46
        Поклон и Уважение! главное, чтобы не просто так написал и кирпич стал семейной реликвией, а сделали бы власти, которые его призвали, то о чем он просил- помогли семье.. и не забыли тех, кто ничего не написал, но голову сложил..
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +6
          Вчера в 12:10
          . а сделали бы власти, которые его призвали, то о чем он просил- помогли семье.. и не забыли тех, кто ничего не написал, но голову сложил..

          А нам разве власти исполнить его просьбу помеха. Обращение не к властям, а к нам. Мы все его нашли здесь
          1. советник 2 уровня Ранг пользователя
            советник 2 уровня
            +1
            Вчера в 12:13
            Вы неправы.. мы в реальности. . без пафоса.. ничем им мы не можем помочь, а государство может.. или какие варианты помощи видите? грустно печально, но зато правда.. давайте поможем.. я готов.. только не один раз по 100 р собрать, а всю жизнь родных.. не надо пафоса-это трагедия для семьи.. поэтому я и написал-то, что написал..
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              +3
              Вчера в 12:22
              Вы правы. Нужны организаторы, которые могли бы этим заняться. И властям припомнить и нас организовать. Я к сожалению, действительно способен только сожалеть и жертвовать. Организатор из меня не выйдет. Хотя бы не будем избегать фондов, по причине недоверия. Есть ведь наверняка люди делающие добро бескорыстно
    9. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +24
      Вчера в 10:22
      После таких подвигов, мы не имеем права вести переговоры и обязаны идти до конца, иначе мы предадим память всех героев!
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        +2
        Вчера в 10:50
        Мы нет, не предадим... За нас это сделают другие... Вот попомните мои слова.
    10. Dart Ранг пользователя
      Dart
      +7
      Вчера в 10:25
      Настоящий казак, земля тебе пухом и светлая память!
    11. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +10
      Вчера в 10:28
      Хватит церемонится с укронацистами и кормить их плену; только полное уничтожение!
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +7
        Вчера в 11:44
        Цитата: Иезекиль 25-17
        Хватит церемонится с укронацистами и кормить их плену; только полное уничтожение!

        Абсолютно верно! Сдался в плен сознательно? - батальон им. Б. Хмельницкого ждёт тебя! Нет желания воевать? - стройки народного хозяйства ждут тебя! Нечего на халяву бока нагуливать!
    12. Turbuta Dave Ранг пользователя
      Turbuta Dave
      +5
      Вчера в 10:30
      Месть ... Это самое лучшее... Гореть Киеву до тла
      1. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        0
        Вчера в 17:06
        Цитата: Turbuta Dave
        Месть ... Это самое лучшее... Гореть Киеву до тла

        киев уже не раз горел
        до тла sad
    13. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +12
      Вчера в 10:34
      Просто слёзы наворачиваются.........а некоторые болтуны говорят,что "молодёжь не та",не так воспитана....вот у них то,похоже, так и есть....а наши мальчики воспитаны правильно.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +8
        Вчера в 11:48
        Действительно молодой парень, а бОльший Мужик, чем я. Он уже сделал больше для страны и лично моих детей, чем я. Его самопожертвование должно быть примером для всех нас
        1. Александр Райков
          Александр Райков
          0
          Вчера в 21:25
          "Действительно молодой парень, а бОльший Мужик, чем я. Он уже сделал больше для страны и лично моих детей, чем я. Его самопожертвование должно быть примером для всех нас" A как дела с молодых парней с Рублевке???Toт парень самопожертвовался и за них??? Или кому война, а кому мать......так наверно не получиться даже Киев не успеем взять!
        2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
          Жгучая_Крапива
          0
          Вчера в 23:59
          Действительно молодой парень, а бОльший Мужик, чем я. Он уже сделал больше для страны и лично моих детей, чем я. Его самопожертвование должно быть примером для всех нас

          Чем так болтать, пошел бы сам туда, вместо какого-нибудь молодого парня. Отсиживаться и пафосной болтовней прикрываться - самое милое дело.
    14. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +16
      Вчера в 10:34
      "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих"(Евангелие от Иоанна 15.13)
      Покойся с миром солдат. Ты сделал всё, что от тебя зависело, теперь долг живых состоит в том, что бы сделать всё, что бы твой подвиг не был забыт. Соболезнования родным и близким.
    15. Kusja Ранг пользователя
      Kusja
      +1
      Вчера в 10:39
      Копию кирпича в кабинет мэра Батайска . Герою вечная память.
    16. Kusja Ранг пользователя
      Kusja
      +1
      Вчера в 10:39
      Копию кирпича в кабинет мэра Батайска . Герою вечная память.
    17. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      +30
      Вчера в 10:47
      История Героя, оставившего послание на кирпиче в Марьинке
      Боец был мобилизован и считался без вести пропавшим. Удалось связаться с матерью погибшего солдата, чьи последние мысли были о семье.

      Ольга рассказывает , что его мобилизовали спустя несколько месяцев после срочной службы — Рома бегать не стал и вновь отправился служить в родную 150-ю дивизию.
      всю жизнь прожил в Батайске, окончил среднюю школу, а после учился на автослесаря в ростовском колледже. Рома был домашнем парнем, не скандалил и любил спорт — физкультура была важной частью его жизни
      В июле этого года он перестал выходить на связь. В военкомате его матери говорили, что пропал без вести, а совсем недавно после окончательной зачистки города к ней на работу пришли с просьбой сдать тест ДНК — для опознания тела.

      За скрытностью и тихой жизнью батайского парня скрывался стальной характер. Он оказался по-настоящему героем
      Погиб, но не сдался!
      Вечная память Герою!
      https://t.me/etorostov/41310
    18. poquello Ранг пользователя
      poquello
      +11
      Вчера в 10:54
      потрясающая боль героизма наших солдат
    19. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +6
      Вчера в 11:09
      Короткое обращение так потрясло бойцов, что было принято решение достать кирпич из стены. По решению командира полка из кирпича будет сделан памятный знак, который будет храниться в штабе, рядом со знаменем полка.

      Спасибо солдату! Спасибо тем солдатам, которые увидели! Спасибо командиру части!
      Президент, наш Президент, знает, что происходит после его решения продолжить дипломатию другими средствами? Выборы скоро. А есть варианты? Нету. Даже редьки пока на предстоящих не видно.
    20. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +22
      Вчера в 11:12
      Вечная память! Уходят лучшие, а о многих подвигах мы и не узнаем. 9 человек пало смертью храбрых, предпочтя смерть плену. Мы знаем теперь имя одного героя, но было бы хорошо почтить память всех, кто погиб там
      1. Vita VKO Ранг пользователя
        Vita VKO
        +9
        Вчера в 11:44
        Цитата: Андрей из Челябинска
        было бы хорошо почтить память всех, кто погиб там

        Лучшей памятью для погибших было бы принятие мер к командиру, который без разведки отправил подразделение прямо в засаду и после потери связи тупо списал ребят.
        Почему судят ПВОшников которые не успели сбить ракету и правильно оценить обстановку имея в запасе всего несколько секунд. А тут реальные потери подготовленных солдат, преступное бездействие в течении нескольких часов если не дней, а военная прокуратура молчит.
        1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          +8
          Вчера в 11:50
          Цитата: Vita VKO
          Лучшей памятью для погибших было бы принятие мер к командиру, который без разведки отправил подразделение прямо в засаду

          Вы уверены, что это было именно так? Или просто поболтать?
          1. Аскольд65 Ранг пользователя
            Аскольд65
            0
            Вчера в 12:12
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Вы уверены, что это было именно так?

            Там вообще не понятно, что происходит. У Политверы на ютубе слушал рассказ Марата Хайрулина, как бойцам Славянской бригады, действующей под Авдеевкой, только на пятый день ( !) удалось эвакуировать израненного бойца в одиночку (!) удерживавшего "важную позицию". Почему так происходит, как и в опубликованной истории, ума не приложу. Такое впечатление, что штурмовые группы действуют в одиночку без огневой поддержки и страховки вторых эшелонов и резервов.
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              Вчера в 12:24
              Цитата: Аскольд65
              только на пятый день ( !) удалось эвакуировать израненного бойца в одиночку (!) удерживавшего "важную позицию". Почему так происходит,

              а где читали-то, что такие вопросы? там вообще пуляют, стреляют, дроны летают
              1. Аскольд65 Ранг пользователя
                Аскольд65
                +1
                Вчера в 12:55
                Цитата: poquello
                а где читали-то, что такие вопросы? там вообще пуляют, стреляют, дроны летают

                Не читали, а слушали.
                У Политверы на ютубе слушал рассказ Марата Хайрулина,

                У меня вопрос, как боец остался на позиции в ОДИНОЧЕСТВЕ и продолжал вести бой, хотя по нему пуляли, стреляли и , наверняка, ещё и дроны над ним летали.
                1. poquello Ранг пользователя
                  poquello
                  0
                  Вчера в 12:59
                  Цитата: Аскольд65
                  как боец остался на позиции в ОДИНОЧЕСТВЕ

                  странный вопрос, все погибли, под огнем выйти не смогли, последнего вытаскивали под непогоду
          2. poquello Ранг пользователя
            poquello
            +1
            Вчера в 12:19
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Цитата: Vita VKO
            Лучшей памятью для погибших было бы принятие мер к командиру, который без разведки отправил подразделение прямо в засаду

            Вы уверены, что это было именно так? Или просто поболтать?

            присоединяюсь, жду ответа
          3. Vita VKO Ранг пользователя
            Vita VKO
            +2
            Вчера в 13:26
            Цитата: Андрей из Челябинска
            уверены, что это было именно так? Или просто поболтать?

            На 90%! Хоть и в запасе, но образование соответствующее есть. На передовой должно делаться все строго по плану (приказу), с распоряжения и на все виды боевого и тылового обеспечения. Действия по ситуации это уже ЧП. А потери могут быть только случайными. И то, если это потом удастся доказать военному прокурору.
            А тут целое подразделение попало в засаду! А вместо расследования замполит вытаскивает камень с посланием, да ещё собирается его в части хранить. Конечно мужество наших солдат и их родных заслуживает самых больших почестей и наград. Вот только для остальных солдат это может оказаться плохим примером того, что их тоже могут послать на штурм и забыть, если они попадут в засаду. Не говоря уже о воспитании в командира безотвественного отношения к жизнями своих подчинённых.
            1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
              Андрей из Челябинска
              +4
              Вчера в 13:53
              Цитата: Vita VKO
              На 90%!

              То есть Ваше ИМХО
              Цитата: Vita VKO
              А тут целое подразделение попало в засаду!

              А как насчет того, что бои за Марьинку шли с переменным успехом? Что подразделение могло попасть в засаду, отступая?
              Цитата: Vita VKO
              Действия по ситуации это уже ЧП

              Был период, когда бои в Марьинке и были одним сплошным ЧП, причем вряд ли по вине непосредственного командира 103-го полка, и, тем более, нижестоящих офицеров
              1. Vita VKO Ранг пользователя
                Vita VKO
                +2
                Вчера в 14:09
                Цитата: Андрей из Челябинска
                причем вряд ли по вине непосредственного командира

                Вот поэтому и нужно разбираться в каждом конкретном случае. Что бы начальникам в штабах не удалось отсидеться.
                А то у нас выборы скоро. Становится страшно на что могут пойти штабисты ради победных реляций.
        2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
          Жгучая_Крапива
          +1
          3 часа назад
          Лучшей памятью для погибших было бы принятие мер к командиру, который без разведки отправил подразделение прямо в засаду и после потери связи тупо списал ребят.
          Почему судят ПВОшников которые не успели сбить ракету и правильно оценить обстановку имея в запасе всего несколько секунд. А тут реальные потери подготовленных солдат, преступное бездействие в течении нескольких часов если не дней, а военная прокуратура молчит.

          Ко всем таким командирам. Должно быть судебное разбирательство по каждому случаю.
    21. Sasha1979 Ранг пользователя
      Sasha1979
      +7
      Вчера в 11:13
      Настоящий русский солдат. Никогда противнику не победить нашу армию. В 1941-1945 такие же надписи оставляли солдаты и офицеры.
    22. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +9
      Вчера в 11:15
      Дорогой вы наш, Роман!
      Вы всё равно должны услышать это:
      Ты прожил короткую, но яркую жизнь, успел совершить подвиг, отдал жизнь за будущее своей страны. Судьбы некоторых людей похожи на жизнь цветов, которые живут лишь несколько дней, даря красоту цветения людям...
      Вечная память героям!
      * * *
      Не грусти, человек,
      Что недолог твой век,
      Знай, что ты не напрасно сгорел.
      Ветер след твой не стёр,
      Коль души твоей костёр
      Хоть кого-то лишь раз обогрел.
    23. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +10
      Вчера в 11:20
      Жил честно, ушёл достойно... Каких парней теряем...
    24. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
      ВЗЭМ100
      +13
      Вчера в 11:24
      в 60-х. годах на окраине Луганска на горе нашли кусок известняка на котором была надпись - умираю. прощайте ст.лейтенант Левачёв.
      1. ВЗЭМ100 Ранг пользователя
        ВЗЭМ100
        +6
        Вчера в 11:53
        Помню фотографию того камня в школьном музее.
    25. Юрий Гаранский Ранг пользователя
      Юрий Гаранский
      +7
      Вчера в 11:32
      Русских солдат не победить. Вечная память!!!
    26. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +5
      Вчера в 11:52
      Мэру Батайска теперь трудно придётся: каждый раз на перевыборах он будет ждать вопроса "а что вы сделали для семьи Романа Рудакова"?
      1. Deon59 Ранг пользователя
        Deon59
        +1
        Вчера в 13:11
        А ,что кого-то еще выбирают или назначают
      2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        +1
        3 часа назад
        Мэру Батайска теперь трудно придётся: каждый раз на перевыборах он будет ждать вопроса "а что вы сделали для семьи Романа Рудакова"?

        А что трудного. Пристроить на бюджет в колледж или даже квартиру дать - это копейки по сравнению доходами чиновников и депутатов даже в Батайске.
    27. begemot20091 Ранг пользователя
      begemot20091
      +8
      Вчера в 12:14
      Мне не до «завтра»
      и не до «вчера»-
      грохочет бой
      одной высокой нотой.
      Я глотку рву…
      И хриплое «УРА!»
      с предсмертным «МАМА»
      мечется над ротой.

      Мы месть и боль
      на лезвиях штыков
      в тела вонзаем,
      В нас штыки вонзают,,,
      И слезы
      чистых
      русских
      родников
      в глазах упавших
      тихо
      застывают.

      Пусть тот,
      кто этот
      бой переживет,
      пройдет под этим
      огненным венцом,
      за нас полюбит,
      песни допоет и…
      в старости
      предстанет
      пред
      ТВОРЦОМ.

      А мы, взлетев,
      над синью облаков,
      над высотой,
      которую отбили,
      походным маршем,
      в глубину веков
      уйдем повзводно
      …………………….
      Как мы мало жили…

      Вечная слава нашим мальчикам. Настоящим МУЖИКАМ, настоящим СОЛДАТАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    28. malahma Ранг пользователя
      malahma
      +3
      Вчера в 12:35
      Потрясен. Не ожидал от нынешнего поколения. Настоящий герой.
    29. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Вчера в 12:41
      Земля пухом и вечная память солдату- герою и защитнику. Соболезнования родным и близким.
    30. popul
      popul
      +1
      Вчера в 12:58
      Ну и зачем такая война ? Воюем с ними вполсилы, а ребята погибают. В то время, как стоит разбомбить днепровские мосты - и война будет выиграна. Заигрался ГШ.
    31. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +6
      Вчера в 13:15
      Я извиняюсь за то что я сейчас пишу. Разум замутил алкоголь. А поводом стало это письмо солдата. Многие недовольны властью, многие ей недоверяют. Но всех нас обьединяет одно - наша Родина. Так или иначе мы русские, татары, мордва, чуваши, чечены, и все те кого я не назвал - мы все в одной лодке. Мы все красивые, кривые, худые, толстые ли. У нас общая беда нам и нашим семьям, нашим потомкам угрожают. Угрожают сделать нас безвольными рабами. Мы не та страна, которая собиралась из века в век в единое целое, чтобы потворствовать чужим интересам. Мы не та страна, которой можно угрожать. Мне обидно что я не могу решиться отправитьсядобровольцем. Боюсь. Достаточно было бы хотя повестки мне, как я даже не сопротивлялся бы. Сказал бы всем - "ну вот видишь, так надо". Обидно когда гибнет молодой парень. А я просто не решаюсь. И ничего мне не мешает, кроме страха. У парня могла быть долгая и счастливая жизнь. А я... Быть может и не всё позади. Но всё было. Я должен быть там, а не он. Прочитайте и забудьте этот комментарий. Это мои личные переживания. Мне нужно выговориться
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Вчера в 13:22
        Энселадус собирается снова в январе. Респект тебе дружище. Может я всё же решусь в этот раз
    32. наследник Ранг пользователя
      наследник
      +2
      Вчера в 13:20
      Прости, солдат! Вот такие воины, в веках сберегали Россию-Матушку. Они уходят из жизни, сохраняя Россию потомкам.
    33. ISKANDER_61 Ранг пользователя
      ISKANDER_61
      +1
      Вчера в 13:59
      Вопрос Лапину сколько таких солдат он оставил на произвол судьбы? Наверняка нет. Ему чинодралу не дано.
      Вечная память Солдату отдавшему жизнь за Родину и не изменившему Присяге.
    34. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Вчера в 14:18
      Я предлагаю просто найти родственников Романа Рудакова и выполнить его просьбу заботиться о его родных. Я клянусь что найду и в меру возможностей исполню его просьбу
    35. Алексей G Ранг пользователя
      Алексей G
      +2
      Вчера в 14:33
      Как оказалось, послание оставил Роман Рудаков из Батайска, служивший в 103-м полку 150-й мотострелковой дивизии.

      Погиб как герой и истинный патриот! Он сражался в славной дивизии, входящей в состав 8й гвардейской армии, которая в годы ВОВ именовалась как 62я армия, которой командовал прославленный генерал Чуйков!
      За скрытностью и тихой жизнью батайского парня скрывался стальной характер.

      Эта армия защищала Сталинград! Такие парни как он люди из стали. Стальной ветер бил им лицо, но они шли вперед на Мамаев курган и Марьинку, чтобы уничтожить нацизм!
      Спи спокойно славный герой. Батайск и вся Россия будет помнить тебя. Родина не забудет тебя и твоих родственников! Твоя последняя просьба будет выполнена.
    36. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Вчера в 15:16
      Пытаюсь найти сведения о Роме. Обычный парень. Если не считать того что слушал ддт, а это на минуточку моё поколение. "что такое осень" и "живой". Я надеюсь узнать номера их карт и добавлю их здесь. Чтобы исполнить его волю. Необходимо и на базе сайта уже создать адресную помощь. Это необходимость. Товарищи администраторы. Вы обязаны этим заняться. Мы хотим видеть, что пацаны гибнут не зря. Мы способны поддержать их семьи финансово и мы должны это сделать
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +3
        Вчера в 15:30
        сижу,читаю и реву,хорошо дома нет никого...
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          +1
          Вчера в 15:32
          Вы не поверите, но то же самое. И его треклист слушаю
      2. dlekcat Ранг пользователя
        dlekcat
        +1
        Вчера в 22:22
        песня ддт вспомнилась,.капитан Колесников пишет нам письмо ....нет слов.
    37. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Вчера в 15:53
      Удивительно, но обнаружилось короткое видео (https://t.me/yurasumy/11967) про этого молодого человека, который по первому зову Родины явился в военкомат в ходе объявленной год назад частичной мобилизации, чтобы встать на ее защиту.
    38. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      +3
      Вчера в 16:21
      Пока у России есть такие сыновья - она непобедима. Пoдoнку Зеленскому и его кровавой банде нигде не будет покоя.
      Вечная тебе память, солдат!
    39. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Вчера в 16:56
      Я ещё не забуду ту девушку из Харькова. Про которую все забыли. Все. Но не я. Я не помню как её зовут, как бы я хотел найти её. Они достойны того чтобы ради них умереть. Ради девушки из Харькова... Да так именно. Она ждала нас...
    40. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +3
      Вчера в 18:05
      Все правильно, память крайне важна! Дневник Тани Савичевой, записка Романа Рудакова - это небольшие кирпичики в стене Российской стойкости и памяти. Память будет жить в поколениях, о них будут помнить даже, когда нас уже не станет.
    41. Бисмарк Ранг пользователя
      Бисмарк
      +2
      Вчера в 18:54
      Вечная память. Очень жаль парня и всю его группу, настоящие русские герои.
    42. Mavrov Pavel Ранг пользователя
      Mavrov Pavel
      0
      Вчера в 19:40
      Je škoda každého mladého života, snad jednou bude mít i Rusko pokoj od všelijakých válek, které musí v zájmu ochrany svého území svádět...
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Вчера в 23:02
        I my doufáme, že nám přestanou hrozit. Sami vidíte, že máme malou populaci. Nepotřebujeme území. Potřebujeme bezpečnost. A lidé v Rusku jsou tak přátelští, že už nás nelze rozdělit. Můžeme se jen naštvat. Zatím jsme se na nikoho nezlobili. A pak bude pozdě. Nenecháme se unést všemi. Jen odsuneme hrozbu od našich hranic
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Вчера в 23:08
          Это что за хрення?!! Польский язык и русский схожи. Прочитайте что за хрень перевёл гугел. Вот оригинальный текст
          . Мы тоже надеемся что нам перестанут угрожать. Вы ведь сами видите что у нас маленькое население. Нам не нужна территория. Нам нужна безопасность. И народы России настолько дружны, что нас не получится больше разделить. Мы можем только разозлиться. А мы пока ещё не злились ни на кого. А потом будет поздно. Мы не будем захватывать всех. Мы лишь отодвинем от наших границ угрозу нам

          А всё что выше он так перевёл. Там что?! Цру сидят?!. Это я написал в ответ "товарищу", а там по тексту другая хрень выходит. Это что?! Ии за меня додумывает?!
    43. ButchCassidy Ранг пользователя
      ButchCassidy
      +1
      Вчера в 20:12
      Царствие Небесное воину Роману.
    44. Енот-полоскун Ранг пользователя
      Енот-полоскун
      +1
      Вчера в 20:23
      Вечная память тебе, солдат. Слишком рано ты погиб. В тылу становится нехорошо.
    45. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +1
      Вчера в 21:39
      Вечная память герою! Победа будет за нами!
    46. Александр58 Ранг пользователя
      Александр58
      +1
      Вчера в 23:30
      Прости нас, что не смогли вас спасти ! Вечная тебе память ! Как жаль, молодой красивый парень !
    47. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      1 час назад
      У меня сестра и родители в Батайске живут, я сам там вырос, но покинул его еще в 81-м году.
      В под'езде пятиэтажки похоронили уже двоих хороших парней.
      Жаль их, реально скорбят и соседи, и знакомые, но пониманние, что идет война. Надо в ней побеждать, и уходят новые парни, и много воюют, из Аксая, Батайска, Новочеркасска, Ростова и Азова.
      Там для местных вопроса такого нет, за кем правда.
      Такие парни и победят обязательно, а вот по кирпичом в музее должны быть копии собственности на квартиры жене и матери, сведения о награждении (командование пусть представляет), что еще сделано для них, и сведения, что еще сделано для них. И, главное - для ребят его группы тоже!
      Чтобы это была система, а не единично выхваченный подвиг, получивший известность.

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