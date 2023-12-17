«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих родных»: В Марьинке нашли прощальное письмо российского солдата
Прощальное письмо российского солдата, написанное на кирпичной стене, обнаружили наши бойцы в ходе освобождения Марьинки. Об этом сообщают российские ресурсы.
Бойцы одной из штурмовых групп, освобождавшие Марьинку, обнаружили прощальное послание одного из российских солдат, попавших в украинскую засаду. Боец просит тех, кто его найдет, позаботиться о его родных. Как оказалось, послание оставил Роман Рудаков из Батайска, служивший в 103-м полку 150-й мотострелковой дивизии. По имеющимся данным, штурмовая группа, в состав которой входил Роман, попала в засаду и была окружена, на предложение сдаться бойцы ответили отказом и сражались до последнего патрона. В ходе боя все девять российских бойцов погибли, их тела были обнаружены в том самом здании, где они и держали оборону.
- написал боец маркером на стене.
Короткое обращение так потрясло бойцов, что было принято решение достать кирпич из стены. По решению командира полка из кирпича будет сделан памятный знак, который будет храниться в штабе, рядом со знаменем полка.
Когда-то советские солдаты оставляли записи на стенах Брестской крепости, сражаясь до конца, теперь их потомки повторяют подвиг, предпочитая погибнуть, но не сдаться. Быть воином - жить вечно!
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