«Слишком хрупкая»: Украинский комбриг раскритиковал французскую самоходную гаубицу Caesar

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«Слишком хрупкая»: Украинский комбриг раскритиковал французскую самоходную гаубицу Caesar

Французские самоходные гаубицы CAESAR, переданные ВСУ французским Минобороны, не подходят для ведения боевых действий. Об этом заявил командир одной из украинских бригад Ян Яцычин.

Украинский комбриг дал интервью французскому изданию Le Monde, в котором раскритиковал французскую САУ Caesar из-за ее неприспособленности к ведению интенсивных боевых действий. По словам Яцычина, установка высокоточная и скорострельная, но очень хрупкая, за ней нужен постоянный уход, а в условиях боев обеспечить его очень трудно. На вооружении его бригады имеются французские гаубицы, но используют их редко.



Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны

- заявил комбриг.

Также проблемы доставляют и большие размеры гаубицы. По словам украинского офицера, из-за размеров САУ Caesar быстро засекают российские средства контрбатарейной борьбы, после чего по ней наносят удары. Кроме того, гаубицу приходится постоянно чистить, иначе она просто перестает стрелять.
.
Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее

- добавил комбриг.

Отметим, что эти жалобы украинских военных на западное оружие далеко не первые, критика идет чуть ли не с самого начала российской спецоперации. Отмечается, что поставляемые системы, и не только артиллерийские, слишком сложные и требуют постоянного ухода.
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    93 комментария
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +10
      Вчера в 10:40
      Ну так у французов вся техника для войны на парадах предназначена lol
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +8
        Вчера в 10:55
        Дарённому коню в зубы не смотрят.Пусть ещё французам скажут спасибо,что хоть такую САУ дали,хотя не обязаны были ничего давать.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +6
          Вчера в 12:27
          О как!Орудие приходится чистить?Вообще то любое орудие чистить необходимо.А что они расчитывали,стрелять и не обслуживать после боя?
        2. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          +2
          Вчера в 13:12
          Цитата: neworange88
          дали,хотя не обязаны были ничего давать.

          Как заокеанский господин скажет, так и будет. У нас имеются некоторые иллюзии о, вроде как, независимой политике пятой республики, но это далеко не так. Сегодня англосаксы управляют Францией.
      2. Magic Archer Ранг пользователя
        Magic Archer
        +10
        Вчера в 11:34
        Помню в Солдате удачи была статья , об эксплуатации техники. В ОАЭ на вооружении стояли наши БМП 3 и Леклерки. Так вот. Как же местные ругали Леклерк. В местных реалиях, электроника постоянно перегревалась и танк просто не работал! А вот с нашей бмп таких проблем не было. Так что по поводу эксплуатации французской техники есть вопросы. Хотя может технари и эксплуатанты , с руками не из тех мест, хрен знает
        1. Maxim G Ранг пользователя
          Maxim G
          +1
          Вчера в 11:57
          Леклерки хорошо показали себя в Йемене, выдерживая попадания ПТУРов.
          1. Грица Ранг пользователя
            Грица
            +1
            Вчера в 16:02
            Цитата: Maxim G
            Леклерки хорошо показали себя в Йемене, выдерживая попадания ПТУРов.

            Выдерживать попадания ПТУРов, это хорошо. Но нужно еще выдерживать высокие требования ТО. А это сложнее.
            1. Maxim G Ранг пользователя
              Maxim G
              0
              Вчера в 16:24
              У ОАЭ "Леклерков" больше чем у Франции. yes
              1. Альф Ранг пользователя
                Альф
                0
                Вчера в 17:33
                Цитата: Maxim G
                У ОАЭ "Леклерков" больше чем у Франции. yes

                Просто у эмиратцев денег гораздо больше.
                1. Maxim G Ранг пользователя
                  Maxim G
                  -1
                  Вчера в 17:37
                  Чем у кого?
                  Цитата: Альф
                  Просто у эмиратцев денег гораздо больше.
                  1. Альф Ранг пользователя
                    Альф
                    0
                    Вчера в 17:38
                    Цитата: Maxim G
                    Чем у кого?
                    Цитата: Альф
                    Просто у эмиратцев денег гораздо больше.

                    Чем у галлов.
                    1. Maxim G Ранг пользователя
                      Maxim G
                      -1
                      Вчера в 17:39
                      Цитата: Альф
                      Чем у галлов.

                      На основе чего такие выводы?
                      1. Альф Ранг пользователя
                        Альф
                        0
                        Вчера в 17:46
                        Цитата: Maxim G
                        Цитата: Альф
                        Чем у галлов.

                        На основе чего такие выводы?

                        На основе цифр.https://take-profit.org/statistics/military-expenditure/
                        1. Maxim G Ранг пользователя
                          Maxim G
                          0
                          Вчера в 17:49
                          ОАЭ 2014 24.6 млрд. USD 26.07

                          Франция 2022 53.639 млрд. USD 56.647
                        2. Альф Ранг пользователя
                          Альф
                          +1
                          Вчера в 18:00
                          Цитата: Maxim G
                          ОАЭ 2014 24.6 млрд. USD 26.07

                          Франция 2022 53.639 млрд. USD 56.647

                          ОАЭ. А по числу военных ? И сколько басмачи тратят на ЯО ? А на космос ? Например, в ВВС галлов 40 000 челов, в ВВС эмиратов 4 000...
                        3. Maxim G Ранг пользователя
                          Maxim G
                          0
                          Вчера в 18:04
                          smile В каком году, в 2014? yes
                          Цитата: Альф
                          ОАЭ. А по числу военных ?
        2. Vadim_2 Ранг пользователя
          Vadim_2
          +4
          Вчера в 12:05
          Там еще говорилось, что после перевозки на трейлере, "Леклерки" требовали полного тестирования, но что тратилось, едва ли не полчаса. В противном случае системы танка отказывались запускаться.
        3. orionvitt Ранг пользователя
          orionvitt
          +3
          Вчера в 14:09
          Подобный случай бил при миссии ООН, боюсь соврать, где то в Юго-Восточной Азии. Летали там россияне на МИ-8 и французы на своих "Пумах". Климат тропический, влажный, можно сказать агрессивный, особенно для авиационной техники. После каждого вылета "Пум", техники ещё чуть ли не сутки, с каждым бортом что то там смазывали, меняли, проливали и прочее. Ми-8 же, в сутки выполняли по несколько полётов и в режиме эксплуатации, особого подхода к себе не требовали. Понятно, что регламенты по расписанию, а в реале, после приземления, заливали топливо и лети дальше. В общем, французы были в шоке (ну в смысле несколько удивлены lol )..
      3. Маврик Ранг пользователя
        Маврик
        0
        Вчера в 11:40
        Цитата: Enceladus
        Ну так у французов вся техника для войны на парадах предназначена lol

        И в Африки кошмарить племена ..А тут война Эх французы ! Как вас четко унизил генерал немецкий при подписании пакта о Капитуляции "эти тоже победители ?.."
        Да и ВВП недавно про Патта хорошо сказал ..
        Все пишется лягушатники и потом предъявим вам обязательно !
        1. Maxim G Ранг пользователя
          Maxim G
          -8
          Вчера в 11:56
          Немецкий горе-генерал такого, ясное дело не говорил.
          1. lukash66 Ранг пользователя
            lukash66
            +9
            Вчера в 12:46
            Цитата: Maxim G
            Немецкий горе-генерал такого, ясное дело не говорил.

            Глупость не пишите, именно так он и сказал. И потом, он совсем не горе генерал, а вполне себе заслуженный вояка. У него правда погоняло было лакейтель, но это чисто из за его все одобрямс Фюреру. А горе-генералы это как раз так почитаемые Вами лягушатники, которые умудрились за месяц пролюбить, как на тот момент считалось, первую армию всея Европы. А если Вам ещё и про ПМВ напомнить, с их упертостью с красными штанами и с синими мундирами, полное отторжение авиации и тяжёлой арты - то картина будет маслом.
            1. Maxim G Ранг пользователя
              Maxim G
              -11
              Вчера в 12:57
              Цитата: lukash66
              Глупость не пишите, именно так он и сказал.

              А вы там за спиной стояли, что ли?
              Сказал - давайте стенограмму. yes
              1. lukash66 Ранг пользователя
                lukash66
                +5
                Вчера в 13:11
                Цитата: Maxim G
                Цитата: lukash66
                Глупость не пишите, именно так он и сказал.

                А вы там ща спиной стояли, что ли?
                Сказал - давайте стенограмму. yes

                Мемуары Г. К. Жукова почитайте на досуге. Или Маршал СССР тоже фсе врет?
                1. Maxim G Ранг пользователя
                  Maxim G
                  -9
                  Вчера в 13:12
                  Вас документы попросили, а не мемуары.

                  У него правда погоняло было лакейтель, но это чисто из за его все одобрямс Фюреру

                  Фюрер Вы с большой буквы пишете, из уважения, что ли? lol

                  А если Вам ещё и про ПМВ напомнить, с их упертостью с красными штанами и с синими мундирами, полное отторжение авиации и тяжёлой арты - то картина будет маслом.

                  Ну приведите статистику по странам, кто сколько произвел самолетов.
                  1. lukash66 Ранг пользователя
                    lukash66
                    +3
                    Вчера в 13:18
                    Цитата: Maxim G
                    Вас документы попросили, а не мемуары.

                    Печать лично Вам синяя нужна на докУменте, или чёрная с ксерокса подойдёт? И да, чья печать лично Вам нужна, Жукова, Кейтеля?
                    1. Maxim G Ранг пользователя
                      Maxim G
                      -8
                      Вчера в 13:27
                      Не холодно в луже сидеть? tongue
                  2. lukash66 Ранг пользователя
                    lukash66
                    +2
                    Вчера в 13:31
                    Цитата: Maxim G
                    Вас документы попросили, а не мемуары.

                    У него правда погоняло было лакейтель, но это чисто из за его все одобрямс Фюреру

                    Фюрер Вы с большой буквы пишете, из уважения, что ли? lol

                    А если Вам ещё и про ПМВ напомнить, с их упертостью с красными штанами и с синими мундирами, полное отторжение авиации и тяжёлой арты - то картина будет маслом.

                    Ну приведите статистику по странам, кто сколько произвел самолетов.

                    Тяжело с Вами. Фюрера с большой буквы написал телефон, не стал уж исправлять. А кто там сколько чего произвёл, так это было уже на второй год войны. Вы для начала, почитайте высказывания Главкома Франции Жоффра на 14 год про авиацию, и сравните количество орудий выше 75мм у немчуры и лягушатников.
                    1. Maxim G Ранг пользователя
                      Maxim G
                      -5
                      Вчера в 13:34
                      Цитата: lukash66
                      Вы для начала, почитайте высказывания Главкома Франции Жоффра на 14 год про авиацию


                      Для начала статистику приведите по производству аэропланов по странам. hi
                      P.S. Так что со стенограммой, любитель почитать мемуары на досуге Вы наш feel ?
                      1. lukash66 Ранг пользователя
                        lukash66
                        +1
                        Вчера в 13:42
                        Цитата: Maxim G
                        Цитата: lukash66
                        Вы для начала, почитайте высказывания Главкома Франции Жоффра на 14 год про авиацию


                        Для начала статистику приведите по производству аэропланов по странам. hi
                        P.S. Так что со стенограммой, любитель почитать мемуары на досуге Вы наш feel ?

                        У меня тут Ванька со снегом беспредельничает, ещё и Вы подтянулись. Не надо меня тыкать цифрами производства на ВТОРОЙ год войны и далее. Вы мне про Жоффра расскажите. На НАЧАЛО ПМВ. Так понятно?
                        1. Maxim G Ранг пользователя
                          Maxim G
                          -4
                          Вчера в 13:44
                          А что такое цифры не нравятся? Тем хуже для них, да? am
                        2. lukash66 Ранг пользователя
                          lukash66
                          +1
                          Вчера в 13:46
                          Цитата: Maxim G
                          А что такое цифры не нравятся? Тем хуже для них, да? am

                          Слушайте, Максим, Вы видно из новых историков. Я Вас конкретно спросил на 1914 год, начало войны.
                        3. Maxim G Ранг пользователя
                          Maxim G
                          -5
                          Вчера в 13:49
                          А Вы кто, чтобы с людей спрашивать?
                          И не увиливайте от темы - где документы со словами Кейтеля?
                        4. lukash66 Ранг пользователя
                          lukash66
                          +1
                          Вчера в 13:50
                          Цитата: Maxim G
                          А Вы кто, чтобы с людей спрашивать?
                          Аа, понеслась, с Вами все ясно. До свидания.
      4. Maxim G Ранг пользователя
        Maxim G
        -6
        Вчера в 11:55
        Ага, например, SCALP-EG. yes

        Или Exocet.

        Если с "Миража" или "Фалькона" шарахнуть, ммм, красота.
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +5
          Вчера в 12:31
          Люди клюют на пропаганду о качестве западного оружия.И видимо испытав его действие на собственной шкуре начинают понимать..
          1. Maxim G Ранг пользователя
            Maxim G
            -3
            Вчера в 13:47
            Интересно, что до санкций - планировалось производство БМП "АТОМ" на основе французского VBCI, на российские танки ставились французские тепловизоры Thales, ну "Мистрали" для нашего флота всем известны - т.е. тогда все было норм. laughing
            1. Авиатор_ Ранг пользователя
              Авиатор_
              0
              Вчера в 17:39
              ну "Мистрали" для нашего флота всем известны - т.е. тогда все было норм.
              Ну да, при Маршале Табуреткине чуть было итальянские БТР не закупили, те самые, что по снегу ездить не могли.
              1. Maxim G Ранг пользователя
                Maxim G
                -1
                Вчера в 17:51
                VBCI - показала хорошую проходимость на испытаниях.
      5. Авиатор_ Ранг пользователя
        Авиатор_
        +1
        Вчера в 17:37
        Ну так у французов вся техника для войны на парадах предназначена
        И ещё папуасов гонять. И то не слишком удачно для них. После ВМВ их сначала выперли из Вьетнама (Дьен Бьен Фу, 1954 г, там, кстати, полк "Нормандия-Неман" тоже участвовал), в 1964 из Алжира. Сейчас Африку от них зачищают.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Вчера в 17:42
          Зато связи хорошие, что они аж побебдители во 2й меровой... курам насмех! единственно они шмогли - на юге итальянцев сдержать - куда больших неудачников. Итальянцы вообще самая слабая и позорная армия европы в 20 веке. (это не мое мнение, но опровергать сам не вижу смысла, ибо так и есть)
          1. Авиатор_ Ранг пользователя
            Авиатор_
            +1
            Вчера в 18:41
            они аж побебдители во 2й меровой...
            Кейтель, подписывая акт о капитуляции третьего рейха, увидев французов очень удивился - "А что, эти тоже нас победили?"
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              +1
              Вчера в 18:55
              Ну я об этом и намекал.... просто уже кто-то писал про Кейтеля об этом, не стал повторятся. feel laughing
              На момент нападения/плана барбаросса и реорганизовав по сути структуру танковых дивизий рейха по итогам французской компании рлдностью - понимал всю абсурдность тем не менее и даже подавал в отставку.
              Да тактика мобильной самостоятельной танковой дивизии послужила и провалом блицкрига... ибо оставили по сути в тылу целые нашие танковые армии, которые хоть и потеряли в маршах порой до 2/3 танков - сдержали тем не менее и дали выйграть время для переброски дивизий с ДВ. Взять наример наш аналог Т2 - Т-60.... наклепали к обороне Москвы около тыс (просьба не пинать, цифры имеют свойство забываться). Основую часть все-таки в 41 составляли Т2/3 разных модификаций и только благодаря тому, что у немцев это самостоятельные единыцы были с моторизованной пехотой, со своей противотанковой артиллерией, имея транспорт для её перевозки, в отличии от наших тракторов и почти полному отсутствию поддержки пехоты....А они включали всем известные 88мм зенитки.... но так в итоге и не смогли.
              1. Авиатор_ Ранг пользователя
                Авиатор_
                +1
                Вчера в 19:03
                своей противотанковой артиллерией, включая всем известные 88мм зенитки....
                Всё верно кроме того. что эти "Ахт Ахт" немцы применяли в качестве противотанковых от безысходности (очень тяжёлые и поэтому неманевренные), против КВ и Т-34. А наши лёгкие танки их Пак-50 очень даже успешно подбивали. Кстати, в Институте Механики МГУ в подвале стоит легкогазовая пушка, сделанная на основе нашей послевоенной 100-мм зенитки КС-19. Это первая ступень, потом к ней монтируются стволы меньших калибров.
                1. Enceladus Ранг пользователя
                  Enceladus
                  +1
                  Вчера в 19:09
                  Пак 50 появились ближе к концу 41 во вменяемых количествах, 38 тот же т-60 могли только с менее 500 метров (иемнип). Да и 50ток в итоге выпустили всего около 2-х тыс. Основу все равно колотушки составляли. Да и Т-60 массово в основном под москвой и применяли, пока на 70-тые не перешли. 60 емнип до весны 42 года даже производидили, причем 4 завода, в том числе ХТЗ, после эвакуации
                  1. Авиатор_ Ранг пользователя
                    Авиатор_
                    +1
                    Вчера в 19:19
                    Т-70 стоит в качестве памятника в Бахчисарае, очень редкий по нынешним временам танк. Где-то есть у меня фото, лень искать.
                    1. Enceladus Ранг пользователя
                      Enceladus
                      +1
                      Вчера в 19:35
                      У меня с кубинки есть фото то где-то, но щас навскидку не вспомню - не факт что это 70, скорее всего 60 как раз... и не факт что сохранились... много фоток потерял, в т.ч. с немецкой экспозиции. Если что-то и есть, то со входа, что на открытой экспозии и рабочий т1 или т2 видосик. А потом так руки и не дошли сьездить опять. recourse
                      -------------- позже...
                      кстати что за зверь? вроде по каткам т-26, но башня не похожа.... возможно и не наш
                      1. Авиатор_ Ранг пользователя
                        Авиатор_
                        +1
                        Вчера в 21:42
                        вроде по каткам т-26, но башня не похожа....
                        А был вариант с конусной башней, может, это он?
                        1. Enceladus Ранг пользователя
                          Enceladus
                          +1
                          Вчера в 22:01
                          Да, загуглил - была коническая сварная. Ну потому что телега точно Т-26, она характерная - я еще с "техники молодежи" помню.
                          Во еще чуть фоток есть.... Т-125СП, Т-50 все-таки (а не 60/70)
                          Ну и для фанатов танчиков - ИС-7 wassat
                          Ну и "Валька" мой первый прем lol - я как то за вечер помню спусты пару лет покатал... 3 мастера за вечер drinks bully soldier winked laughing
                    2. Enceladus Ранг пользователя
                      Enceladus
                      +1
                      Вчера в 19:56
                      и вот еще тоже что за зверь? вроде т2, но катков 4 опорных только...
                      з.ы. оба на ходу ( это 23 февраля 2015)
                      1. Авиатор_ Ранг пользователя
                        Авиатор_
                        +1
                        Вчера в 21:41
                        Это не чех t-38? Интересное железо. Хорошо, что на ходу. Уважаю старинную технику и народ. что её восстанавливает.
                        1. Enceladus Ранг пользователя
                          Enceladus
                          +1
                          Вчера в 21:53
                          Во точно! good
                          Яж говорил, что в танчики не особо играл feel lol Емнип на его шасси мардер вроде делали и хетцер, последний ой как кровушки нашей попил.... собсвенно предтеч штуга 3 или наоборот.... у немцев тогда из-за бомбардировок было мало ресурсов и может именно переоборудованием занимались параллельно чехов, ибо дешевле выходило (штуг емнип на базе телеги от т-3)
    2. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +7
      Вчера в 10:48
      Какой узел или деталь САУ надо перестать чистить, чтобы она перестала стрелять?
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +7
        Вчера в 11:27
        Например, затвор. Кстати
        Ян Яцычин

        Вьетнамец, чтоли?
        1. Бюрер Ранг пользователя
          Бюрер
          +1
          Вчера в 13:19
          Он Яцышин в действительности и не комбриг, а комбат
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Вчера в 13:19
          Цитата: роман66
          Ян Яцычин

          Вьетнамец, чтоли?

          Скорее поляк. Там таких много. Но, вообще, они как думали? "В белых перчатках" прикасаться и она сама стрелять будет?
      2. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        +5
        Вчера в 11:57
        Цитата: Андрей Москвин
        Какой узел или деталь САУ надо перестать чистить, чтобы она перестала стрелять?

        Ну, скажем, замок. Да и ствол тоже не зря банят уже 400 лет как существует артиллерия :)))
        1. Андрей Москвин Ранг пользователя
          Андрей Москвин
          +6
          Вчера в 12:04
          Да я то понимаю. Просто удивлён, неужели их артиллеристы не чистят даже такие критичные для работы узлы? Это же не колёса или сошники. Видимо, такое преклонение перед западной техникой, мол, она сама всё может. hi
      3. stankow Ранг пользователя
        stankow
        +4
        Вчера в 12:58
        Замок до того не загрязнишь, чтоб не работал. А вот ударник может перестать накальiвать капсульную втулку. У Цезаря - механизм заряжания. Не нагаром, но грязи забьется.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Вчера в 10:51
      раскритиковал французскую САУ Caesar из-за ее неприспособленности к ведению интенсивных боевых действий.
      Ну вот очередь дошла и до французской техники. По поводу "хрупкости", сдуванию пылинок и т.д. шли жалобы не только в отношении француженки, но и американской, немецкой техники. В этом отношении не жаловались только на старую советскую технику, которая не так капризна и привередлива.
      1. Маврик Ранг пользователя
        Маврик
        +1
        Вчера в 11:53
        Цитата: rotmistr60
        Ну вот очередь дошла и до французской техники. По поводу "хрупкости", сдуванию пылинок и т.д. шли жалобы не только в отношении француженки, но и американской, немецкой техники.

        Скидывают бандеровцам старье дорогущее ..А они ныть начали
        Цитата: rotmistr60
        В этом отношении не жаловались только на старую советскую технику, которая не так капризна и привередлива.

        А советскую технику и боеприпасы (склады были на украине на пять лет боевых действий") распродали по дешевке Там такие запасы были ЖУТЬ !
        Спасибо вам хохлосаксы ,Россия благодаря вам поверила в себя и нашу правоту в том ,что с англосаксами "дружить смертельно опасно" А вот воевать ,очень даже хорошо и для экономики и для национальной сплоченности нашего многонаионального народа России ..
        Русская душа ,это уже брэнд и гордость !
        Вот таки живем Геннадий хлеб с лепешками жуем ..
    4. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +8
      Вчера в 10:52
      Беспардонное отношение к французскому орудию со стороны военных страны "У" скорей всего и есть причина хрупкости нежной, беззащитной французской гаубицы оказавшейся волею случая в руках грубых укровоенных . . . bully
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +2
        Вчера в 11:05
        Цитата: андрей мартов
        грубых укровоенных

        Молотком и такой-то матерью laughing
    5. Decimalegio Ранг пользователя
      Decimalegio
      +6
      Вчера в 11:12

      Можно ли ссылку на цитируемую статью?? В Le Monde я нахожу только положительные статьи о Цезаре. И еще, если это так отвратительно, то почему Украина просит еще подобных штук?? Наконец, можно ли узнать, какие российские артиллерийские орудия не нуждаются в обслуживании? при темпах использования, которые вы читаете, нарезы изнашиваются и артиллерия требует обслуживания, даже если она российская. request
      1. voyaka uh Ранг пользователя
        voyaka uh
        +3
        Вчера в 11:22
        У Кейсара есть:
        1. Точность
        2. Дальнобойность
        3. Скорострельность
        4. Высокая мобильность.
        Эти четыре достоинства перевешивают описанные недостатки.
        1. monetam Ранг пользователя
          monetam
          +1
          Вчера в 11:42
          При поломке и длительном ремонте эти все достоинства остаются втуне.
        2. Аригин Ранг пользователя
          Аригин
          +4
          Вчера в 11:44
          Попробую перевести статью на понятный общечеловеческий язык: самоходка крутая и навороченная, но у нее постоянно ломается то одно, то другое И ИЗ-ЗА ЭТОГО ЕЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
          Видимо, требуется постоянная техподдержка (которой нет), поэтому юзают старые советские орудия.
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            -1
            Вчера в 13:25
            Цитата: Аригин
            Попробую перевести статью на понятный общечеловеческий язык: самоходка крутая и навороченная, но у нее постоянно ломается то одно, то другое И ИЗ-ЗА ЭТОГО ЕЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
            Видимо, требуется постоянная техподдержка (которой нет), поэтому юзают старые советские орудия.

            Какой удар по Макрону! То-то он с ВВП все по телефону хочет поговорить! laughing
        3. Маврик Ранг пользователя
          Маврик
          -1
          Вчера в 11:56
          Цитата: voyaka uh
          У Кейсара есть:
          1. Точность
          2. Дальнобойность
          3. Скорострельность
          4. Высокая мобильность.
          Эти четыре достоинства перевешивают описанные недостатки.

          Ну в Израиль себе такие закупите Газу уничтожать от населения !
        4. Петр_Колдунов Ранг пользователя
          Петр_Колдунов
          +2
          Вчера в 12:01
          Цитата: voyaka uh
          У Кейсара есть:
          1. Точность
          2. Дальнобойность
          3. Скорострельность
          4. Высокая мобильность.
          Эти четыре достоинства перевешивают описанные недостатки.

          При отказе пушки стрелять (а именно на это в основном жалуются укрозольдатены) - первые три пункта из вашего списка моментально становятся ничтожными. И можно утешать себя тем, что на данном пепелаце можно быстро гонять по лесополосе туда-сюда и не более того...
        5. incoggnoto Ранг пользователя
          incoggnoto
          +2
          Вчера в 12:02
          очень спорно, для длительных боев она явно не предназначена, как вы себе представляете ситуацию когда у вас половина систем потребует техническое восстановление уже через неделю. то есть вы будите лишены половины своих артиллерийских комплексов через неделю боев..
        6. Андрей Москвин Ранг пользователя
          Андрей Москвин
          +2
          Вчера в 12:13
          Вояка, ваши четыре пункта и есть то, что должна иметь современная САУ. Но "эти четыре достоинства" нивелируются колхозным отношением к орудию укровояк. hi
          Оружие любит ласку,
          Чистку и смазку.) Это не недостатки, а условие эксплуатации.
        7. stankow Ранг пользователя
          stankow
          +1
          Вчера в 13:02
          Отказ оружия в бою ничем не перевешивается. А насчет 1-4 - не судите по рекламньiх буклетах.
          1. voyaka uh Ранг пользователя
            voyaka uh
            -1
            Вчера в 13:29
            "Отказ оружия в бою ничем не перевешивается"///
            ---
            Если оружие - гаубица - успешно выполнило свою миссию:
            поразило серией снарядов важную цель, а потом сломалось и уехало на ремонт -
            то она свое дело сделала.
            Она лучше "надежной" гаубицы, которая лупит в божий свет, делая многими десятками снарядов "лунный пейзаж", не принося противнику никакого вреда. И только уничтожая ресурс собственного ствола.
            1. Аригин Ранг пользователя
              Аригин
              +1
              Вчера в 14:16
              Сторонники западноевропейской техники могут и с медийной стороны посмотреть - выложенный в телеге эпизод поражения Цезаря-таки вызовет нехилое жжение в высоких кабинетах, поэтому военные на местах, трезво оценивая обстановку, стараются не допустить утраты вверенной им ВТ. Похожая ситуация и с танчиками. А за, допустим, Акацию никто не будет особо спрашивать.
            2. stankow Ранг пользователя
              stankow
              +3
              Вчера в 15:37
              voyaka_uh Поверьте капитану артиллерии - так не воюют. Поразил "важную цель" и можно на отдьiх. Огневьiх задач много, одна за другой. Целей много, и планируемьiе, и ожившие, и внезапно появившиеся. Огневой налет, поддержка своих, загородительньiй огонь. Пехота все время требует огня. Откажешь - ее смерть, тебе позор, а то и пуля. Атак и контратак в одном боевом дне могут бьiть с полдесятка. Когда бьi не отказало орудие - всегда не вовремя wink
              1. voyaka uh Ранг пользователя
                voyaka uh
                -2
                Вчера в 15:59
                "Когда бы не отказало орудие - всегда не вовремя"///
                ----
                Это понятно.
                Но если Ваше орудие - недальнобойное и неточное, то эффективность его невелика.
                Несмотря на весь Ваш героизм.
                Или недолеты, или промахи.
                Много шума - мало толку.

                Кейсар стреляет далеко и точно.
                Поэтому востребованы именно подобные гаубицы, а не "надежные и простые" старых поколений.
                1. stankow Ранг пользователя
                  stankow
                  +2
                  Вчера в 16:08
                  Объективное, а не по буклетам, сравнение ТТХ показьiвает, что Цезарь - самая заурядная колесная САУ. Каких, колесньiх, никак не востребованньiе на зтом ТВД. ВСУ вьiнужденьi пользоваться тем, чем западу не пригодилось.
                  1. voyaka uh Ранг пользователя
                    voyaka uh
                    -2
                    Вчера в 16:19
                    laughing
                    А чего тогда мы спорили?
                    Кейсар - паршивая гаубица. Бяка-кака западная на колесах. fellow
                    Договорились... drinks
                  2. Злой_молодец Ранг пользователя
                    Злой_молодец
                    0
                    Вчера в 20:37
                    Поверьте капитану артиллерии Каких, на зтом ТВД. ВСУ вьiнужденьi пользоваться тем, чем западу не пригодилось.

                    Если колесньiх САУ , никак не востребованньiе, то зачем тогда в авральном порядке допиливают Мальву? Напомню:
                    https://topwar.ru/221007-vozmozhnosti-i-preimuschestva-sao-2s43-malva.html
                    На НПК «Уралвагонзавод» делать больше нечего и они от скуки лепят устаревшие пушки на колёсную базу? Может у Мальвы ТТХ на порядок выше цезаря и она не нуждается в уходе? А может на УВЗ засели цыпсошники и впаривают ВС РФ ненужную гаубицу? Поделитесь своим аффтаритетным капитанским мнением пожалуйста
      2. anatolv Ранг пользователя
        anatolv
        0
        Вчера в 12:03
        Статья о Цезаре, но "поборнику справедливости" необходимо попытаться перевести стрелки на наши орудия. А чо мелочится, парубок, почему сразу и все остальные самоходки не упомянут? Ты же за справедливость?
      3. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Вчера в 17:41
        Цитата: Decimalegio
        если это так отвратительно, то почему Украина просит еще подобных штук?

        Потому, что тянут со всех сторон, своего-то нет.
        Цитата: Decimalegio
        можно ли узнать, какие российские артиллерийские орудия не нуждаются в обслуживании?

        Все орудия нуждаются в обслуживании. При своевременном уходе все орудия работают как конфетка, а вот если на уход забить,то и получим что получим.
    6. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      +6
      Вчера в 11:20
      Вся западная техника слишком "нежная" , капризная в эксплуатации и требующая достаточно высоких эксплуатационных расходов и навыков обслуживающего персонала. Рукоопый механик Тарас с кувалдой это не для нее
    7. Master2030 Ранг пользователя
      Master2030
      -3
      Вчера в 11:21
      Последнее что нашёл про Яна Яцишина-это то, что его взяли под стражу в 2018 году. Это какой то бандюган из Никополя, наёмный убийца и отморозок, лидер какого-то "белого братства". Какая то связь с 59-й бригадой. Её командир
      С 24 февраля 2022: полковник Сухаревский, Вадим Олегович
      .
      Ceterum censeo Washingtonum delendam esse
    8. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +3
      Вчера в 11:24
      Какая проблема?Из гуана и палок соорудите нечто более простое и дальнобойное! fool
    9. D-Master Ранг пользователя
      D-Master
      +3
      Вчера в 11:25
      Сделайте свои орудия и воюйте на них. Но только страна 404 даже танковые стволы не освоила в производстве. куда уж на 155 орудие замахиваться.
      1. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Вчера в 17:47
        Цитата: D-Master
        Но только страна 404 даже танковые стволы не освоила в производстве.

        Зато минометы освоила, правда, они через одного рвутся...
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Вчера в 11:28
      А что не так? Чем выше класс оружия, тем большего ухода и умения требуется.
      Таковы реалии.
    11. ЗлойКоммунист Ранг пользователя
      ЗлойКоммунист
      +1
      Вчера в 12:08
      Цезарь - дама превередливая (с)

      А ты как хотел свинодженераль? Все в духе европы, цезарь дама превередливая ...
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера в 17:42
      Дареному коню в зубы не смотрят-радовались бы-что-это дают
    13. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      -1
      Вчера в 18:01
      Один грамм пыли выносит из ствола один грамм металла. Везде... от ТТ до ГК линкора.
    14. Алексей G Ранг пользователя
      Алексей G
      +2
      Вчера в 18:04
      Отметим, что эти жалобы украинских военных на западное оружие далеко не первые, критика идет чуть ли не с самого начала российской спецоперации. Отмечается, что поставляемые системы, и не только артиллерийские, слишком сложные и требуют постоянного ухода.

      А чего вы хотели триклятые бандеровцы! Вам помогают великие морские державы вести войну на суше! Но на суше бывает пыльно и грязно. Как говорил мой отец: "сынок я служил в сухопутных войсках и все время был в пыли, мазуте, бензине и грязи, поэтому поступай в летное"!
      В грязи надо тоже уметь побеждать. А тут поможет лишь наше лучшее неприхотливое оружие на гусеницах!
      1. Альф Ранг пользователя
        Альф
        +1
        Вчера в 20:33
        Цитата: Алексей G
        поэтому поступай в летное"!

        Руки в масле, хрен в тавоте, я служу в воздушном флоте. laughing
        Без обид.
    15. MakStVik Ранг пользователя
      MakStVik
      0
      Вчера в 23:19
      Криворукий комбриг с огромными хрупкими яйцами

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