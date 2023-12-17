«Слишком хрупкая»: Украинский комбриг раскритиковал французскую самоходную гаубицу Caesar

Ваше самоходное орудие CAESAR стреляет очень быстро и с высокой точностью. Но я использую его очень редко, потому что оно слишком хрупкое и плохо приспособлено к реалиям войны

Эта дама любит чистоту. Её операторы похожи на хирургов, всегда в перчатках и калошах, они вынуждены спать в них, чтобы не испачкать ее