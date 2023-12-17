Украинская армия получила на вооружение новый дальнобойный дрон-камикадзе
Киевский режим будет способен наносить удары вглубь российской территории, украинская армия получила первую партию ударных дронов AQ 400 Scythe, разработанных специально для ударов на больших расстояниях. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика.
На вооружение ВСУ поступила первая партия дронов-камикадзе AQ 400 Scythe, предназначенных для ударов по объектам на большом расстоянии. Как заявляют украинские разработчики, данный беспилотник способен доставить до 32 кг полезной нагрузки на расстояние до 750 км, при уменьшении дальности нагрузка увеличивается до 70 кг. Весьма солидная боевая часть.
Как пишет украинская пресса, производственные мощности компании-разработчика позволяют собирать до ста единиц новых беспилотников в месяц, но в перспективе их количество планируется повысить до 500. Подчеркивается, что основные детали дрона производятся на Украине, но часть комплектующих закупается в Германии и Великобритании. При этом говорится о дешевизне и возможности массового производства дрона.
Согласно данным, размещенным украинской прессой, дрон-камикадзе AQ 400 Scythe способен наносить удары на дальность 750 км, при этом развивая крейсерскую скорость 144 км/час. Боевая часть - 32 кг, взлетная масса - 100 кг, размах крыльев - 2,3 метра. Способ запуска - катапульта или влет с короткой взлетно-посадочной полосы.
Ранее в Киеве заявляли, что в скором времени украинская армия получит на вооружение дроны-камикадзе типа иранских "Шахедов", после чего Украина сможет наносить удары по территории России на значительную глубину.
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