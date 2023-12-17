Украинская армия получила на вооружение новый дальнобойный дрон-камикадзе

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Украинская армия получила на вооружение новый дальнобойный дрон-камикадзе

Киевский режим будет способен наносить удары вглубь российской территории, украинская армия получила первую партию ударных дронов AQ 400 Scythe, разработанных специально для ударов на больших расстояниях. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика.

На вооружение ВСУ поступила первая партия дронов-камикадзе AQ 400 Scythe, предназначенных для ударов по объектам на большом расстоянии. Как заявляют украинские разработчики, данный беспилотник способен доставить до 32 кг полезной нагрузки на расстояние до 750 км, при уменьшении дальности нагрузка увеличивается до 70 кг. Весьма солидная боевая часть.



Как пишет украинская пресса, производственные мощности компании-разработчика позволяют собирать до ста единиц новых беспилотников в месяц, но в перспективе их количество планируется повысить до 500. Подчеркивается, что основные детали дрона производятся на Украине, но часть комплектующих закупается в Германии и Великобритании. При этом говорится о дешевизне и возможности массового производства дрона.


Согласно данным, размещенным украинской прессой, дрон-камикадзе AQ 400 Scythe способен наносить удары на дальность 750 км, при этом развивая крейсерскую скорость 144 км/час. Боевая часть - 32 кг, взлетная масса - 100 кг, размах крыльев - 2,3 метра. Способ запуска - катапульта или влет с короткой взлетно-посадочной полосы.

Ранее в Киеве заявляли, что в скором времени украинская армия получит на вооружение дроны-камикадзе типа иранских "Шахедов", после чего Украина сможет наносить удары по территории России на значительную глубину.
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    67 комментариев
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +15
      Вчера в 11:43
      Плохо что комплектующие из Германии,не ударишь по немецкому заводу поставщику этих комплектующих!А если сборку вообще перенесут в какую-нибудь поляхию,станет вообще невозможно ликвидировать производство дронов.
      1. Magic Archer Ранг пользователя
        Magic Archer
        +32
        Вчера в 11:47
        Если не можем ударить по заводу в Германии, значит надо бить по транспортным узлам! Как то же комплектующие попадают в Салорейх! Искать линии производства, склады. И всё уничтожать. Если не выжечь калёным железом, эта зараза еще попьёт нам крови
        1. spectr Ранг пользователя
          spectr
          +1
          Вчера в 11:55
          С точки зрения массового производства даже 500 штук в месяц - это ни о чем. Отследить поставки на такое количество изделий не реально. Они могут идти в 1- 2 грузовиках в обратном направлении, которые через Польшу транзитом везут зерно.
          1. Egor53 Ранг пользователя
            Egor53
            +9
            Вчера в 11:58
            Значит нужно сделать так, чтобы зерно из Украины никуда не везли.
            1. Normann Ранг пользователя
              Normann
              0
              Вчера в 12:24
              Вы просто не понимаете - это другое.
          2. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            +3
            Вчера в 16:08
            С точки зрения массового производства даже 500 штук в месяц - это ни о чем.

            Ой ли ни о чём ? С радиусом полёта 750 км они могут наносить удары по нашим ж/д узлам и хранилищам топлива. Средствами ПВО не возможно перекрыть всю границу.
          3. VSO-396
            VSO-396
            +1
            Вчера в 20:09
            Цитата: spectr
            С точки зрения массового производства даже 500 штук в месяц - это ни о чем. Отследить поставки на такое количество изделий не реально. Они могут идти в 1- 2 грузовиках в обратном направлении, которые через Польшу транзитом везут зерно.

            500 через полгода могут превратиться и 5000.
        2. kulinar Ранг пользователя
          kulinar
          +3
          Вчера в 21:59
          Цитата: Magic Archer
          Если не можем ударить по заводу в Германии, значит надо бить по транспортным узлам! Как то же комплектующие попадают в Салорейх! Искать линии производства, склады. И всё уничтожать. Если не выжечь калёным железом, эта зараза еще попьёт нам крови

          Сколько времени прошло?
          Ни один транспортный узел не был атакован. Не говоря уже об уничтожении. Еврейский бизнес работает на русской крови. Абрамович, Авен и иже с ними.
          Даже ваш Путин ничего сделать не может. Транзит идёт, и не только газ.
          А это деньги, большие деньги.
        3. Комментарий был удален.
        4. Piramidon Ранг пользователя
          Piramidon
          -1
          Вчера в 22:14
          Цитата: Magic Archer
          Если не можем ударить по заводу в Германии, значит надо бить по транспортным узлам! Как то же комплектующие попадают в Салорейх!

          О каких узлах речь? Такие комплектующие можно перевозить хоть в фурах, хоть в обычных автобусах, хоть в легковых автомобилях. Это не танки. Хрюшкам, скорее всего, нужны только движки и электроника, а это можно даже в рюкзаке принести.
      2. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +2
        Вчера в 12:01
        Цитата: Бережливый
        А если сборку вообще перенесут в какую-нибудь поляхию,станет вообще невозможно ликвидировать производство дронов.

        "Над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей уничтожено 33 БПЛА"
        что-то изменилось?
      3. Маврик Ранг пользователя
        Маврик
        -11
        Вчера в 12:08
        Цитата: Бережливый
        Плохо что комплектующие из Германии,не ударишь по немецкому заводу поставщику этих комплектующих!А если сборку вообще перенесут в какую-нибудь поляхию,станет вообще невозможно ликвидировать производство дронов.

        Ну если начнут долбить в глубь России хохлосаксы ,думаю можно будет применить тактическое ЯО Да жутко ,но выхода нет И Госдепу пригрозить Иначе такое может длиться десятилетиями !
        Мы с нато воюем по факту
        Вот мрази черт побери !
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +4
          Вчера в 12:21
          О!Про ЯО помянули.А напомните мне,пжста-разве всушники не били по обьектам в глубь России.По Рязани,Брянску,Пскову и Смоленскв?По Москве,в конце концов..И?
          1. Пока_болею
            Пока_болею
            0
            Вчера в 13:54
            Путин против применения ЯО
            1. VladMirU Ранг пользователя
              VladMirU
              +7
              Вчера в 14:39
              Да он вообще воевать не дает. ЖД узлы, управление страной, коммутационные подстанции.........все целое, работает. Хотя по правилам боевых действий все это должно быть уничтожено под "0" в первую очередь.
              1. Fan-Fan Ранг пользователя
                Fan-Fan
                0
                Вчера в 22:48
                У врага даже телевидение работает, т.е. пропаганда идёт непрерывно. Ладно, ракет не хватает на транспортные развязки и мосты, но десяток телевышек можно же разрушить.
            2. Хорон Ранг пользователя
              Хорон
              0
              Вчера в 15:09
              Цитата: Пока_болею
              Путин против применения ЯО

              https://topwar.ru/232473-vladimir-putin-u-rossii-net-territorialnyh-pretenzij-k-stranam-evropy.html
              Укропия уже переместилась в азию или я плохо помню географию? wassat
              Наш руководитель такой затейник и юморист ещё тот. wassat
            3. AUL Ранг пользователя
              AUL
              +2
              Вчера в 15:33
              Цитата: Пока_болею
              Путин против применения ЯО

              И против повышения пенсионного возраста... но с учетом сложившихся реалий... прошу понять правильно...
            4. kulinar Ранг пользователя
              kulinar
              0
              Вчера в 22:04
              Цитата: Пока_болею
              Путин против применения ЯО

              А если Си поставить во главе?
              Вся Европа бы уже жидко обгадилась.
              Китайцы в правительстве имеют Фаберже. Даже автопром подняли до недосягаемых россиянам высот. А сколько было язвительных отзывов в 90х о качестве китайских машин!
          2. Dimitry Efremov Ранг пользователя
            Dimitry Efremov
            +2
            Вчера в 14:52
            Почему-то многие постоянно вспоминают про ТЯО и почти не упоминают в обсуждениях применение, так громко прозвучавшей в свое время Папы всех боб, который сопоставим с малым ядерным боеприпасом и не фонит... АВБПМ эквивалент 44 т тротила, гарантированное поражение целей происходит в радиусе 300 м. На расстояниях до 1-1,5 км ударная волна сохраняет возможность нанесения повреждений постройкам и поражения живой силы. Разок для острастки ознакомить на практике западных военных экспертов было бы полезным наверное для них. Да и просто высотный термоядерный взрыв не приводит к радиационному заражению.
            1. Хорон Ранг пользователя
              Хорон
              +4
              Вчера в 15:05
              АВБПМ эквивалент 44 т тротила,

              Сбрасывается с транспортного самолёта с парашюта, имеет вид бочки и весит более 10 тонн. Сами разберётесь, почему невозможно применять эту пукалку в реальных боевых условиях, при наличии пво у противника? winked
            2. Eugen 62 Ранг пользователя
              Eugen 62
              -1
              Вчера в 15:10
              ПисАли, что сейчас нет носителей этих бомб. ТУ-16 давно разрезали. Теоретически, наверное, транспортники ИЛ-76 и АН-22 могли бы их сбрасывать. Но у них другие задачи.
              1. Orso Ранг пользователя
                Orso
                0
                Вчера в 17:05
                Сайт Военное Обозрение от 28.03.2011г.https://topwar.ru/3923-vakuumnaya-bomba-silnejshee-neyadernoe-oruzhie-strany.html?ysclid=lq9k43505c635962062
              2. Orso Ранг пользователя
                Orso
                0
                Вчера в 17:05
                Сайт Военное Обозрение от 28.03.2011г.
                https://topwar.ru/3923-vakuumnaya-bomba-silnejshee-neyadernoe-oruzhie-strany.html?ysclid=lq9k43505c635962062
        2. poquello Ранг пользователя
          poquello
          +5
          Вчера в 12:32
          Цитата: Маврик
          думаю можно будет применить тактическое ЯО Да жутко ,но выхода нет

          думкой богатеете? куда вы его собрались применить, какой будет получен результат, зачем применять тяо при наличии возможности применять другие средства?
          1. Fan-Fan Ранг пользователя
            Fan-Fan
            0
            Вчера в 22:53
            Какие это другие? Можете перечислить?
            Если бы могли, то применили бы уже давно. Скорее всего - нету таких средств. А то, о чём в телике раньше трындели, это оказалось голыми понтами.
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              1 час назад
              Цитата: Fan-Fan
              Какие это другие? Можете перечислить?

              после вас
              Цитата: poquello
              куда вы его собрались применить, какой будет получен результат,
        3. Multicam Ранг пользователя
          Multicam
          +12
          Вчера в 13:01
          Уважаемый Маврик, Вы хотите, чтобы Россия превратилась в страну-изгоя после этого самого ЯО? Хотите ,чтобы ящик Пандоры открылся и другие чтобы тоже пускать его начали?
          И куда Вы полагаете нудно ударить в случае чего?
          По гарнизону украинскому в Авдеевке? Хорошенькое будет освобождение этого населённого пункта. Или по степям запорожским? И много ль там поляжет украинских солдат?
          Или по городу бить? По мирному населению ядерным оружием?
          Ни в коем случае первым его применять нельзя
          1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
            Сергей Prutkov55
            +2
            Вчера в 18:10
            А можно вакуумные заряды большой мощности ? Вполне конвенциальное оружие. А если в комбинации с кассетными зарядами большой мощности ? Плюс зажигалки . Да не по Авдеевке, а по Львову. Израильтянам же можно. Там целые кварталы с людьми сносят и больницы.
            1. VSO-396
              VSO-396
              +1
              Вчера в 20:14
              Цитата: Сергей Prutkov55
              А можно вакуумные заряды большой мощности ? Вполне конвенциальное оружие. А если в комбинации с кассетными зарядами большой мощности ? Плюс зажигалки . Да не по Авдеевке, а по Львову. Израильтянам же можно. Там целые кварталы с людьми сносят и больницы.

              А доставлять во Львов чем будете? ДРГ? На грузовиках?
        4. Serjy Ранг пользователя
          Serjy
          +1
          Вчера в 14:06
          И куда вы его будете применять? Об его потенциальной эффективности уже много раз говорили. Ничего оно не изменит кардинально.
        5. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
          ваш вср 66-67
          +4
          Вчера в 14:29
          Цитата: Маврик
          Цитата: Бережливый
          Плохо что комплектующие из Германии,не ударишь по немецкому заводу поставщику этих комплектующих!А если сборку вообще перенесут в какую-нибудь поляхию,станет вообще невозможно ликвидировать производство дронов.

          Ну если начнут долбить в глубь России хохлосаксы ,думаю можно будет применить тактическое ЯО Да жутко ,но выхода нет И Госдепу пригрозить Иначе такое может длиться десятилетиями !
          Мы с нато воюем по факту
          Вот мрази черт побери !

          Вы наверняка ципсошник! Здравый человек об этом никогда не скажет. Тем более житель России!
      4. zloybond Ранг пользователя
        zloybond
        +10
        Вчера в 12:14
        обьявление о вознаграждении за любую информацию о местах сборки, дислокации, адресах руководства... ничего личного, для них это бизнес, они сами же все сольют и калибр с поздравительной открыткой по адресу туда отправить.
    2. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      +13
      Вчера в 11:56
      Первое впечатление .Выглядит примитивно и неказисто, как кто-то верно подметил
      дрон выглядит как будто его делали не просто кривыми руками детей Африки, а они ещё и в процессе на нем размножались

      Однако глумится над этим изделием я бы не спешил- эта примитивность, не от низкого уровня культуры проектирования, а из цели максимального удешевления.
      Понятно что против нашего ПВО такие аппараты не имеют шансов, и исходя из этого и просится вывод -это и есть их главная цель. То есть борьба с ПВО в качестве ложных целей. Выманивать на них дорогостоящие ракеты, вскрывать позиции ПВО и массированным применением разряжать установки, после чего запускать вторую волну более эффективных средств нападения.
      Стараются учится у нас.
      А заявленные 30 кг БЧ при дальности 750км это серьезно, В случае массированного налета может куда-нибудь и прилететь.Надо это учитывать.
      1. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        0
        Вчера в 12:14
        Думаю, что их уже скоро перестанут сбивать ракетами.

        Дрон этот медленный, как и первая герань. Это его главная проблема.Не зря же на герань стали ставить реактивный двигатель.

        Ещё полгода назад создали для уничтожения Бобров вертолётные подразделения. Думаю, что следующий шаг - беспилотники-перехватчики. Цель медленная, движется прямо, летит над нашей территорией, где со связью проблем для нас нет. Думаю, что задача не самая сложная.
      2. rytik32 Ранг пользователя
        rytik32
        +8
        Вчера в 13:31
        Цитата: Аскет
        Понятно что против нашего ПВО такие аппараты не имеют шансов

        В моем регионе (см. цифру в нике) было несколько опасных прилетов по предприятиям и инфраструктуре, несмотря на наличие ПВО. В половине случаев спасло то, что заряд БПЛА был очень маленьким, хотя попадание оказалось очень точным. Так что существенный рост БЧ у меня вызывает тревогу.
      3. сайгон Ранг пользователя
        сайгон
        +3
        Вчера в 14:07
        Аэродинамика у пепелаца вызывает сомнения на счет 750 км солярия столько не возьмет на борт
    3. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +8
      Вчера в 11:57
      Неверное, уже самые тупые поняли, что без уничтожения дорог, мостов туннелей , переходов, станций, подстанций, переправ, заводов и пароходов всех типов, нас будут терроризировать бесконечно . А, раз этого не делается и не очень то и важно, по какой причине , значит так и будет.
      1. kulinar Ранг пользователя
        kulinar
        0
        Вчера в 22:17
        Цитата: Вольноопределяющийся Марек
        Неверное, уже самые тупые поняли, что без уничтожения дорог, мостов туннелей , переходов, станций, подстанций, переправ, заводов и пароходов всех типов, нас будут терроризировать бесконечно . А, раз этого не делается и не очень то и важно, по какой причине , значит так и будет.

        Вам ваши евреи не позволют. Их гешефт превыше жизней каких то русских. Айфоны убийцам дарить. Деньги на содержание ВСУк. Теперича тикают из израиловки опять в Россию и гадят русским.
    4. Sergei Timofeich Ранг пользователя
      Sergei Timofeich
      +2
      Вчера в 11:57
      Вааще ни чего не боятся,они там все поголовно на коксе....
    5. monetam Ранг пользователя
      monetam
      +4
      Вчера в 11:59
      Вполне можно вычислить места сборки, и ударить по ним. Уверен, в итоге так оно и будет, только вот для этого понадобится немало времени, и на разведку как таковую, и на "раскачку" .
    6. Вадим Топал-Паша Ранг пользователя
      Вадим Топал-Паша
      +2
      Вчера в 12:02
      Не в ту степь комментируют. Да, лучше всего нанести удары по местам производства критических комплектующих. Казалось бы. Теоретически.

      Но если пока что воевать с НАТО несвоевременно, то есть смысл обкатать свою ПВО, пока этих дронов мало. Германский "Гепард" весьма неплохо может уничтожать старые "Герани". Но "Гераней" много, а "Гепардов" -мало. Так что все точно не уничтожат! А вот у нас ситуация - с точностью до наоборот! Ибо . Новых укрских дронов пока мало. А "Панцирей" -много. Так что есть смысл пока что "потренироваться на кошечках" (С) . :)
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Вчера в 12:04
      часть комплектующих закупается в Германии и Великобритании
      И здесь бриты с немцами подсуетились. Эта "коса" ( Scythe) может доставить ряд неприятностей с дальностью полета в 750 км. Киев уже отстучал себя пяткой в грудь пообещав "бомбить Москву". Что-то подсказывает, что после выявления и первых наших ударов по местам сборки этих дронов производство может быть перенесено в одну из "дружественных" стран имеющих общую границу с украиной.
    8. Погоны Ранг пользователя
      Погоны
      -10
      Вчера в 12:09
      А что все так переполошились?
      Ничего не будет от них плохого. Верховный же сказал - всё будет пощёлкано, как орешки. angry

      Кто-то тут не согласен и хочет поспорить с Президентом?
    9. Север35 Ранг пользователя
      Север35
      +3
      Вчера в 12:23
      Основа аппаратов -двигатель, система управления, навигации. Производится на разных заводах, скорее всего далеко от территории украины.
    10. Сергей Михайлович Карасёв Ранг пользователя
      Сергей Михайлович Карасёв
      -2
      Вчера в 12:35
      Надеюсь, что в ближайшее время завод, выпускающий эти дроны, будет откалиброван до фундамента вместе с персоналом.
      1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
        Сергей Prutkov55
        +1
        Вчера в 18:01
        Какие то ЛГБТ вам минусуют ! Хотя Вы правы !
        1. Сергей Михайлович Карасёв Ранг пользователя
          Сергей Михайлович Карасёв
          0
          Вчера в 18:03
          Спасибо за поддержку! drinks У меня такие же подозрения.
    11. Радик Мухарямов Ранг пользователя
      Радик Мухарямов
      +1
      Вчера в 12:48
      Я не знаю может конструкторы уже предусмотрели, но мне кажется, что в этих дронах шасси также занимает определённую массу и создаёт дополнительное воздушное сопротивление, поэтому надо, чтобы шасси у камикадзе после разбега оставалось на взлётной полосе. Т.е. это было не шасси камикадзе, а тележка для взлёта. Может даже с двигателем для разгона, хотя не обязательно.
      1. Eugen 62 Ранг пользователя
        Eugen 62
        0
        Вчера в 15:20
        [/quote] шасси также занимает определённую массу и создаёт дополнительное воздушное сопротивление[quote]

        НаписАли, что может взлетать с катапульты. Подозреваю, что в этом случае можно обойтись без шасси.
    12. popul
      popul
      0
      Вчера в 13:01
      Рецепт победы давно озвучен - разрушить мосты через Днепр. Или хотя бы вывести их из строя. Если это сделать - Левобережье будет наше. А больше ничего и не надо.
      1. Тикси-3 Ранг пользователя
        Тикси-3
        +3
        Вчера в 14:59
        Цитата: popul
        А больше ничего и не надо.

        Одесса и Николаев= должны быть РФ!!! без этих регионов СВО целей не достигнет
    13. Storm1978 Ранг пользователя
      Storm1978
      +3
      Вчера в 13:02
      Центровка тоже вышла из чата. Похоже аэродинамику продули на крейсерских, и вроде как передние консоли центровку выдают. А то что надо еще эту скорость набрать не подумали. Так что если и оторвется от земли, то закозлит. Если вообще это делалось для того чтобы летать. По факту может оказаться очередной перемогой. С другой стороны если валенку приделать мощный движок, то он тоже полетит. По сути, с точки зрения аэродинамики, мы видим валенок. Если этот свисток на жопе способен выдать нужную тягу, то почему бы нет? Но прям сомнения. И эти толстые передние поверхности, создающие хорошую подъемную, так же создают хорошее сопротивление. На этот валенок нужен очень тяговитый движитель.
      1. evgen1221 Ранг пользователя
        evgen1221
        +3
        Вчера в 13:57
        При наличии мощного движка и кирпич неплохо летает, двойные крылья именно чтоб компенсировать аэродинамику. Главный принцип чтоб было дёшево быстро и массово. Нарежут на месте из оргстекла или шшпона а электронику им поставят из ЕС. Штука неприятная при массированном налете, правда ещё неизвестно как на рэб реагирует и от автомата Тунгуски этому пепелацу точно поплохеет.
        1. сайгон Ранг пользователя
          сайгон
          +1
          Вчера в 14:10
          Думаю что на дистанцию 750 км он только горючку попрет и все, с такой аэродинамикой расход солярия будет ай да ну
          1. evgen1221 Ранг пользователя
            evgen1221
            +1
            Вчера в 17:19
            Неважно на сколько там горючки,важнее то смогут сей перелац радары засекать и рэб,плюс своевременно вертолетами или тунгусками снимать с пробега. Ну если они на дальняк пулять собрались ими бить, но опять же на дальняк это горючки много БК мало. Могут для перегрузки пво моста использовать чтоб вторым эшелоном чем посерьёзнее вдарить.
    14. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Вчера в 13:10
      Ранее в Киеве заявляли, что в скором времени украинская армия получит на вооружение дроны-камикадзе типа иранских "Шахедов", после чего Украина сможет наносить удары по территории России на значительную глубину.

      Именно об этом предупреждали «комдивы», обращая внимание на темпы СВО и сочувствие к «обманутым» гражданам Украины...Остаётся только выяснить, какие укропатриоты будут собирать эти конструкторы.
      * * *
      Жалея последователе Бандеры российская власть может обречь на страдания и смерть собственных граждан.
      1. VladMirU Ранг пользователя
        VladMirU
        0
        Вчера в 14:49
        "........может обречь на страдания и смерть собственных граждан". Спрошу: а сейчас что происходит ? Или имеются ввиду какие-то "другие" граждане ?
    15. popul
      popul
      +2
      Вчера в 13:14
      Эта штука погубит немало людей и техники. Пора начинать воевать в полную силу.
    16. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      -3
      Вчера в 13:52
      Наверняка медленный, в чем проблема тунгусской сбить без применения ракет? Патронов если жалко,ну тогда брать мастер-классы у бабки с банкой огурцов.
    17. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Вчера в 13:55
      Что делать... уничтожать производственную базу, продолжать освобождать наши земли от нациков и прочих захватчиков.
    18. sivuch Ранг пользователя
      sivuch
      +1
      Вчера в 13:57
      ЭПР у этого ЛА должна быть весьма приличная для его габаритов - одни прямые плоскости и уголки. В отличие от летающего крыла
    19. Василий12 Ранг пользователя
      Василий12
      +1
      Вчера в 14:49
      Когда Россия узнает, где идет производство, тогда придет конец всем производственным потугам.
    20. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Вчера в 15:22
      Есть такое понятие в аэродинамике как "чистота". Чем "чище" обводы планера, тем лучше ТТХ. Но это не тот случай.
    21. senima56 Ранг пользователя
      senima56
      0
      Вчера в 15:30
      В ответ мы можем только увеличить плотность нашей ПВО! Чтобы эти "птички" где взлетели- там и упали!))
      1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
        Сергей Prutkov55
        0
        Вчера в 17:57
        В ответ нужно так долбить чтобы не возникало желания посылать свои деревянные дроны.
    22. Маврик Ранг пользователя
      Маврик
      -1
      Вчера в 15:54
      Я ухожу ....А то набежали тут всепропало лают аж уши заглушило hi пинайте
    23. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Вчера в 16:19
      Хорошо бы разобраться в аэродинамических качествах данной конструкции. Как бы не было это фото "обманкой". Толстый, квадратного сечения корпус, скажем так не самый лучший по аэродинамике и в плане радионезаметности, тонкое и не очень широкое и недлинное крыло, часть удельной нагрузки от которого взял на себя большой руль высоты, размещенный "уткой". Фактически бипланная конструкция, которая хороша при маневрировании, но создает очень сильное сопротивление, а значит снижает скорость и дальность. Хорошо бы продуть подобную конструкцию в аэродинамической трубе

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