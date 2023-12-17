Владимир Путин: У России нет территориальных претензий к странам Европы.

У России нет ни территориальных претензий, ни какого-либо другого интереса воевать со странами НАТО, так же и с другими странами. (...) С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия собирается воевать со странами НАТО, является полнейшей чушью, у России нет территориальных претензий к европейским странам. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.Россия не собирается вести боевые действия против стран, входящих в блок НАТО, у Москвы нет никаких территориальных или других претензий к Европе. Звучащие со стороны США или их союзников заявления не имеют под собой никакой основы, они направлены на запугивание европейского населения и призваны выставить Россию в виде "мирового пугала", чтобы оправдать военные расходы.- заявил российский президент.По словам Путина, заявление Байдена о том, что Россия может атаковать страны НАТО после победы на Украине, являются чушью, и американский президент это понимает. Россия не намерена нападать ни на кого, но и свои территории никому не отдаст. Сейчас НАТО стоит на границах России, пытаясь расшириться за счет бывших советских республик. Москва этого не допустит.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Конгрессе заявил, что в случае победы России на Украине, американцам самим придется вступить в войну с российской армией.