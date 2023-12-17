Владимир Путин: У России нет территориальных претензий к странам Европы

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Владимир Путин: У России нет территориальных претензий к странам Европы

Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия собирается воевать со странами НАТО, является полнейшей чушью, у России нет территориальных претензий к европейским странам. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Россия не собирается вести боевые действия против стран, входящих в блок НАТО, у Москвы нет никаких территориальных или других претензий к Европе. Звучащие со стороны США или их союзников заявления не имеют под собой никакой основы, они направлены на запугивание европейского населения и призваны выставить Россию в виде "мирового пугала", чтобы оправдать военные расходы.



У России нет ни территориальных претензий, ни какого-либо другого интереса воевать со странами НАТО, так же и с другими странами. (...) С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все

- заявил российский президент.

По словам Путина, заявление Байдена о том, что Россия может атаковать страны НАТО после победы на Украине, являются чушью, и американский президент это понимает. Россия не намерена нападать ни на кого, но и свои территории никому не отдаст. Сейчас НАТО стоит на границах России, пытаясь расшириться за счет бывших советских республик. Москва этого не допустит.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Конгрессе заявил, что в случае победы России на Украине, американцам самим придется вступить в войну с российской армией.
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    122 комментария
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    1. AUL Ранг пользователя
      AUL
      -1
      Вчера в 12:29
      У страха глаза велики. Пусть побздят маленько, на пользу пойдет!
      1. военком Котёнок Ранг пользователя
        военком Котёнок
        +8
        Вчера в 13:16
        Ну они со страху вступают в НАТО, это та польза, о которой речь?
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +12
          Вчера в 13:34
          По-моему, там в НАТО вступать уже некому просто. Вступили буквально все, кто только мог.
          1. военком Котёнок Ранг пользователя
            военком Котёнок
            +2
            Вчера в 15:04
            Молдавия. Санду уже сказала, что допускает отказ от прописанного в конституции нейтралитета ради вступления в НАТО.
            1. Тарелка Ранг пользователя
              Тарелка
              +1
              Вчера в 15:12
              О господи, Молдавия в НАТО! good
              По-моему, НАТО от этого ни холодно, ни жарко не будет. Зачем она нужна НАТО? Да и не соответствует Молдавия требованиям. Чтоб вступать в НАТО, надо не иметь неразрешённых территориальных споров.
              Единственная страна, вступление которой в НАТО было бы для проблематично - Финляндия. Ах да... winked
              1. Dart Ранг пользователя
                Dart
                -1
                Вчера в 20:11
                Именно,как буфер,она нам только и нужна.Молдавию ждет судьба украины ,только так.Будет буфером-будет получать от нас плюшки.А как иначе?
            2. Above_name Ранг пользователя
              Above_name
              +2
              Вчера в 15:21
              У них даже президентка - гастарбайтер.
            3. Mavrikiy Ранг пользователя
              Mavrikiy
              0
              Вчера в 17:34
              Цитата: военком Котёнок
              уже сказала, что допускает отказ от прописанного в конституции нейтралитета ради вступления в НАТО.
              fool Ну и что, в любой момент могут отменить и вступить, при чем здесь страх? request
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +9
        Вчера в 13:18
        У меня есть притензии к поляхии,им Сталин отдал много земель которые мы кровью своих солдат обильно полили!Все те земли что были частью Восточной Пруссии и вошли в состав поляхии какие наш город Перемышль необходимо вернуть в состав России!
        1. Владимир Мсквчёв Ранг пользователя
          Владимир Мсквчёв
          +3
          Вчера в 14:13
          У меня есть претензии к поляхии, им Сталин отдал много земель которые мы кровью своих солдат обильно полили !

          пока нет прецедента. .... для создания прецедента, нужно условие, что бы Польша ввела свою Армию на Украину, причём не под эгидой НАТО, а от себя,.... устав НАТО это позволяет. ( Турция так воюет с курдами ).
          И это, уже будет считаться личным делом государства. Вот тогда, мы сможем на законных основаниях попросись Польшу - вернуть ! ... да, да, - именно вернуть, то, что Польше никогда не принадлежало - это земли Восточной Пруссии ( до 1945 г. принадлежали Германии ), которые освободила от фашизма наша Армия, .... армия СССР в 1945 г. и передала Польше. Но в том, что Польша введёт свою армию на Украину - я сомневаюсь. Польша понимает, чем для них этот авантюризм может закончиться, ведь Россию, ещё никто и никогда не побеждал и они об этом знают прекрасно.
        2. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          0
          Вчера в 20:56
          Цитата: Бережливый
          У меня есть притензии к поляхии,им Сталин отдал много земель которые мы кровью своих солдат обильно полили!

          Отдал Сталин, а претензии к полякам?
      3. Маврик Ранг пользователя
        Маврик
        -12
        Вчера в 13:24
        Цитата: AUL
        У страха глаза велики. Пусть побздят маленько, на пользу пойдет!

        Заявление с намеком Юрьевич на Юрьев день ))))) !!!
        У России есть претензии к европейскому фашизму и геноциду Русских ...
        Опять голову подымают фашисты и крестовый поход уже начали всем западом на Россию стоим насмерть пока Ну ну
        Обстрелы территории России ракетами и БПЛА западными чревато ударами тактическим ЯО и если понадобиться залпом по территории "осиного гнезда" всех войн и конфликтом за океаном ..
        Русские терпеливы ,но если что Ничто васне спает и никто
        Думайте хоспода думайте Мы умеем воевать и прекращать военные действия в столицах вражеских
        P.S. Это все ,что останется ,после меня soldier
        1. tkoh
          tkoh
          +5
          Вчера в 13:40
          Цитата: Маврик
          ударами тактическим ЯО и если понадобиться залпом по территории "осиного гнезда" всех войн и конфликтом за океаном

          А если ответка прилетит оттуда? На жизнь своих близких и детей вам наплевать?
          1. Lis_96
            Lis_96
            +1
            Вчера в 14:01
            Смерть не спросит, придёт да скосит.
          2. Маврик Ранг пользователя
            Маврик
            -11
            Вчера в 14:12
            Цитата: tkoh
            Цитата: Маврик
            ударами тактическим ЯО и если понадобиться залпом по территории "осиного гнезда" всех войн и конфликтом за океаном

            А если ответка прилетит оттуда? На жизнь своих близких и детей вам наплевать?

            Да уж пусть будет так ,чем унижаться ..Они нас вырезать начнут(в азии и на кавказе так было в 90-х) Забыли или напомнить ? ..
            Я это чую какая ненависть идет из запада и они этого не скрывают уже Русских им нужеы пару милионов для обслуживания трубы и т.д
            Так что лучше бахнуть ,чем унижение и тупая резня семей на твоих глазах тупвми русофобобами
            Такие лозунги уж давно наслышаны
            Вы чьих будете Алекс ? Из тех Кац предлагает сдаться и расбежаться ? )))))
            1. Deck Ранг пользователя
              Deck
              +2
              Вчера в 15:17
              Я думаю Алекс из тех настоящих патриотов которые считают правильным закатать таких как вы лет на пятнадцать в лагерь посевернее. Согласно Статья 353 УК РФ. "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны". Ничего выдумывать не нужно, в законах нашей страны уже все есть.
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                +2
                Вчера в 15:22
                в лагерь посевернее.
                В ЛТП на месяц-другой будет достаточно laughing , только нет их сейчас sad .
                1. Маврик Ранг пользователя
                  Маврик
                  -6
                  Вчера в 15:47
                  Цитата: Болторез
                  в лагерь посевернее.
                  В ЛТП на месяц-другой будет достаточно laughing , только нет их сейчас sad .

                  И псих больниц тоже ))) Вот и началось по сему союзу Буйные развелись ,особенно после закрытия Зарьковской союзной психлечебницы )))
              2. Маврик Ранг пользователя
                Маврик
                -13
                Вчера в 15:44
                Цитата: Deck
                Я думаю Алекс из тех настоящих патриотов которые считают правильным закатать таких как вы лет на пятнадцать в лагерь посевернее. Согласно Статья 353 УК РФ. "Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны". Ничего выдумывать не нужно, в законах нашей страны уже все есть.

                Таких нытиков много и которые знают такие татьи УК ха ха ха
                Значит интересуетесь ,что вам грозит Нвальный вон знает
                А кто настоящие патриоты время показало с началом СВО Дек !!
                Разберемся со всеми после СВО ! Читайте УК и лучше валите в европу там все нормально с этим ха ха ха
                1. БойКот Ранг пользователя
                  БойКот
                  +2
                  Вчера в 15:56
                  Худшее, что может быть в армии - инициативный . И не в армии тоже, появится такой, и никаких провокаторов не надо.
                2. tkoh
                  tkoh
                  +8
                  Вчера в 16:22
                  Цитата: Маврик
                  А кто настоящие патриоты время показало с началом СВО Дек !!
                  Разберемся со всеми после СВО !

                  Вы, наверное, прямо с лбс пишете... На передовой больше других дел нету как комментарии строчить? Или вам на войну нельзя - вы или депутат или нетрадиционной ориентации?
            2. guest Ранг пользователя
              guest
              0
              2 часа назад
              Цитата: Маврик
              Они нас вырезать начнут

              Лучше для всех будет, если со всякой ципсотой как ты будут поступать как положено. laughing
        2. mann Ранг пользователя
          mann
          +7
          Вчера в 14:53
          Цитата: Маврик
          Цитата: AUL
          У страха глаза велики. Пусть побздят маленько, на пользу пойдет!

          Заявление с намеком Юрьевич на Юрьев день ))))) !!!
          У России есть претензии к европейскому фашизму и геноциду Русских ...
          Опять голову подымают фашисты и крестовый поход уже начали всем западом на Россию стоим насмерть пока Ну ну
          Обстрелы территории России ракетами и БПЛА западными чревато ударами тактическим ЯО и если понадобиться залпом по территории "осиного гнезда" всех войн и конфликтом за океаном ..
          Русские терпеливы ,но если что Ничто васне спает и никто
          Думайте хоспода думайте Мы умеем воевать и прекращать военные действия в столицах вражеских
          P.S. Это все ,что останется ,после меня soldier

          Успеешь еще повоевать,а пока займись уроками. Указ вышел,в армию без экзаменов не брать.Так что школу придется закончить
          1. Маврик Ранг пользователя
            Маврик
            -15
            Вчера в 15:16
            Цитата: mann
            Успеешь еще повоевать,а пока займись уроками. Указ вышел,в армию без экзаменов не брать.Так что школу придется закончить

            Сказал бы я тебе щегол ,но ты сейчас жаловаться побежишь повизгивая ..
            Научись с дядями уважительно разговаривать смерд манн Вон в израиле быкуй Там заложников много осталось и цахал нужны добровольцы
        3. Sadam2 Ранг пользователя
          Sadam2
          +8
          Вчера в 16:59
          Цитата: Маврик
          P.S. Это все ,что останется ,после меня

          Виталя у тебя сколько здесь аккаунтов ? какой настырный парень )))
    2. parabyd Ранг пользователя
      parabyd
      -1
      Вчера в 12:31
      Но ядерные испытания, на всякий случай, лучше начать проводить. Как сейчас можно говорить - "для сдерживания" НАТО и Европы. Лучше поближе к их границам и наземные / воздушные, чтобы всё было предельно наглядно
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        0
        Вчера в 12:37
        В наших приграничных областях? belay
        1. Комментарий был удален.
        2. parabyd Ранг пользователя
          parabyd
          -1
          Вчера в 12:49
          От Новой Земли до Скандинавии недалеко. Будет вполне наглядно
          1. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            +2
            Вчера в 13:36
            до Скандинавии недалеко. Будет вполне наглядно
            А когда скандинавы в ответ проведут испытания собственного ядерного оружия- будет очень задумчиво и совсем не смешно.
            1. parabyd Ранг пользователя
              parabyd
              -1
              Вчера в 13:53
              Рано или поздно оно там в любом случае появится. Скорее рано, вместе с базами НАТО. Поэтому бояться этого уже поздновато. А вот дать им понять, что у нас такое оружие есть, оно в полном порядке и мы его точно применим при случае - очень важно для прояснения сознания.
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                +4
                Вчера в 13:55
                дать им понять
                Они и так знают, что есть. А вот
                мы его точно применим
                мягко говоря, под вопросом.
                1. parabyd Ранг пользователя
                  parabyd
                  -2
                  Вчера в 13:58
                  О чем я и говорю. Вопрос такой даже возникать не должен. Что ещё может продемонстрировать этот факт, как не предельно наглядные и демонстративные испытания и соответствующие учения?
                  1. Болторез Ранг пользователя
                    Болторез
                    +1
                    Вчера в 14:21
                    предельно наглядные и демонстративные испытания
                    Со стороны будут выглядеть как акт отчаяния.
                    соответствующие учения?
                    Западу учения ни к чему-они о возможностях ВС РФ знают хорошо- вся инфа из СВО сначала идет к ним, а потом в Киев. Вряд ли они впечатлены.
                    1. parabyd Ранг пользователя
                      parabyd
                      0
                      Вчера в 15:17
                      Да кого заботит, как это будет выглядеть? Для одних - акт отчаяния, для других - устрашения. Лишь бы эффект был. А так для всех мил не будешь. Не доллар же.

                      Учения же прежде всего для нас. Пора снова вводить в программы подготовки и применение ЯО и защиту от него. Мы должны быть готовы. А то последние годы такие учения если и проводятся, то очень редко.
                      1. Болторез Ранг пользователя
                        Болторез
                        +1
                        Вчера в 15:25
                        Лишь бы эффект был
                        В том и проблема, что эффект от попыток запугивания будет прямо противоположным от ожидаемого в России. И для России в целом негативным.
                        1. ВПП-1 Ранг пользователя
                          ВПП-1
                          +1
                          Вчера в 17:39
                          В том и проблема, что эффект от попыток запугивания будет прямо противоположным от ожидаемого в России. И для России в целом негативным.
                          К сожалению это так и различные странные провокационные заявления на тему ЯО и угроз, привели именно к прямо противоположному результату. Удивительно, почему?! winked
                        2. parabyd Ранг пользователя
                          parabyd
                          0
                          Вчера в 17:43
                          Кто знает, кто знает. Вот вы, например, сейчас сомневаетесь, что Россия может применить ЯО, а то да бы не сомневались.

                          Осознание того, что больше шутить никто не намерен и ты на прицеле развивает сообразительность и добавляет +50 к дипломатии, на мой взгляд.

                          Вспомните товарища Милли, он очень хотел, чтобы русские не были уверены, что проснутся, видимо, считал это отличной стратегией. Думаю, осознание европейцами точно такого же положения может способствовать миру во всём мире
                    2. Аскольд65 Ранг пользователя
                      Аскольд65
                      +1
                      Вчера в 17:22
                      Цитата: Болторез
                      Западу учения ни к чему-они о возможностях ВС РФ знают хорошо- вся инфа из СВО сначала идет к ним, а потом в Киев. Вряд ли они впечатлены.

                      А что, Россия работает по Украине спецбоеприпасами тактического и стратегического масштаба? Какую информацию по опыту СВО о ядерных средствах сдерживания они смогли получить? Если мы уж о них заговорили....
            2. Маврик Ранг пользователя
              Маврик
              -8
              Вчера в 14:43
              Цитата: Болторез
              до Скандинавии недалеко. Будет вполне наглядно
              А когда скандинавы в ответ проведут испытания собственного ядерного оружия- будет очень задумчиво и совсем не смешно.

              И где они их проведут ? В море Алекс ха ха ха
              Норги трусливы и опять в шахтах будут отсиживаться поджидая русских Вот они и черти ..Я читал про них кулачье занудное .Вылезли и начали предъявлять Советским за каждое деревцо и сломанный заборчик твари Хотя дивизия СС Норвегии была и служила Гитлеру
              Я бы их завалил в шахте рей ..Но приказ Сталина не трогать и все выплачивать ПАДЛЫ!
              1. Болторез Ранг пользователя
                Болторез
                +3
                Вчера в 14:49
                Я бы их завалил в шахте рей
                Завалил бы ты михан кое-что другое...
                1. Маврик Ранг пользователя
                  Маврик
                  -6
                  Вчера в 15:12
                  Цитата: Болторез
                  Я бы их завалил в шахте рей
                  Завалил бы ты михан кое-что другое...

                  что в норвегии проживаешь или родственники там ?
                  Я реально читал мемуары Советских офицеров про них Чмыри и задроты конкретные angry soldier
                  1. Болторез Ранг пользователя
                    Болторез
                    +2
                    Вчера в 15:17
                    Чмыри и задроты конкретные
                    Тебе в визе отказали laughing ? Переживешь, ничего страшного.
                    1. Маврик Ранг пользователя
                      Маврик
                      -5
                      Вчера в 15:49
                      Цитата: Болторез
                      Чмыри и задроты конкретные
                      Тебе в визе отказали laughing ? Переживешь, ничего страшного.

                      Советские офицеры рассказывали , А ты видвть там с норгами договорился ? laughing то то за них и т.д.тут дрочишь из всех сил )))))
              2. Victor19 Ранг пользователя
                Victor19
                -1
                Вчера в 14:56
                Ну начать с ограбления русского севера, когда они ловили рыбу у Архангельска и били котика посеверней. Северный флот первоначально именно для борьбы с ними создавался.
                "На следующий год мы снова придем, но уже с английскими эсминцами."
                И.В.Сталин: "Ждём!"
    3. Погоны Ранг пользователя
      Погоны
      -9
      Вчера в 12:35
      Помнится

      Чем всё закончилось? Правильно: Крым - наш! Российский!

      Так что ничего удивительного, что в Европе не проверят Путину и продолжат перевооружение и милитаризацию. Так, на всякий случай, чтобы как с Крымом не вышло. winked
      1. poquello Ранг пользователя
        poquello
        +7
        Вчера в 12:49
        Цитата: Погоны
        Чем всё закончилось?

        ещё не закончилось, НАТО попыталось забрать Крым, не лезьте - не будете получать люлей, а будете лезть дойдёт и до взятия Лиссабона с Вашингтоном
        1. Погоны Ранг пользователя
          Погоны
          -5
          Вчера в 12:55
          Цитата: poquello
          дойдёт и до взятия Лиссабона с Вашингтоном


          Ахахахахаха!..
          lol lol lol

          То, о чём вы говорите - это стопроцентный способ уничтожения русского этноса. Нет у России сил и возможностей, чтобы захватить всю Европу и Америку. Вот убиться об них - это легко, а завоевать - ни единого шанса.
          1. kit88 Ранг пользователя
            kit88
            +5
            Вчера в 13:01
            Вы мыслите категориями 19-20 века.
            Кто тогда думал, что Китай в 2023 станет первой экономикой?
            России с её амбициями и потенциалом, не хватает лишь правильного союзника и Петра I в Кремле.
            1. Погоны Ранг пользователя
              Погоны
              -3
              Вчера в 13:05
              Цитата: kit88
              не хватает лишь правильного союзника


              КНДР же.

              Цитата: kit88
              Петра I в Кремле.

              Чем вас нынешний Президент не устраивает?
              1. kit88 Ранг пользователя
                kit88
                +1
                Вчера в 14:02
                Цитата: Погоны
                Чем вас нынешний Президент не устраивает?

                Тем, что нашему Президенту лет этак 10-15 назад кто-то нашептал, что в России всегда должна быть власть одного человека. И Президент пошел по пути выстраивания жесткой вертикали власти, на вершине которой Президент.
                Как Вы считаете, при такой системе есть хоть малейший шанс пробиться на верх у человека имеющего свою, отличную от президентской точку зрения? Да он сразу будет объявлен английским шпионом.
                Почему за океаном Президенты меняются, а политика нет? Потому что там выстроена такая система власти.
                А у нас новый Верховный - новый разворот нашего корабля, а Россия не лодка-плоскодонка, чтоб вот так запросто развернуться.
                А Президент подумал, что будет после него? История нам говорит, что будет кто-то слабый, и нас опять начнет колбасить, потому что согласно выстроенной системе все будут в рот ему смотреть.
                А шанс был.
                1. Above_name Ранг пользователя
                  Above_name
                  +1
                  Вчера в 15:30
                  Почему за океаном Президенты меняются, а политика нет? Потому что там выстроена такая система власти.

                  Согласен.
                2. Болторез Ранг пользователя
                  Болторез
                  +1
                  Вчера в 15:36
                  там выстроена такая система власти.
                  Good job takes time, как говорят англичане. За 30 постсоветских лет такую систему не выстроить.За 130 - может быть и выйдет.
                3. Аскольд65 Ранг пользователя
                  Аскольд65
                  +2
                  Вчера в 17:54
                  Цитата: kit88
                  Президент пошел по пути выстраивания жесткой вертикали власти, на вершине которой Президент.

                  Вы очень наивный человек. Этот президент находится между интересов " башен Кремля". Такой власти на Руси не было даже у монархов. Им тоже приходилось лавировать между всякими Земскими Соборами, Боярскими Думами, Высшим Духовенством, да и, что бы не говорили, перед мнением народа ему тоже приходилось выглядеть хотя бы не законных основаниях нахождения на троне.
                  Цитата: kit88
                  Как Вы считаете, при такой системе есть хоть малейший шанс пробиться на верх у человека имеющего свою, отличную от президентской точку зрения?

                  Должна быть выстроена такая система власти, при которой не смог бы пробиться человек с намерением навредить безопасности страны и государства. Должна быть построена система воспитания элит и механизмов невозможности прихода к власти случайных людей, а особенно связанных с " недружественными странами".
                  Цитата: kit88
                  Почему за океаном Президенты меняются, а политика нет? Потому что там выстроена такая система власти.

                  То есть там возможен приход президента с отличной точкой зрения от предыдущего, но это никак не влияет на политику государства ? Или всё-таки в США президенты в определённых рамках могут вести свою политику? Президенты не играют никакой роли в парламентских республиках, но там рулят премьер- министры, которые могут завести свою страну до экономической ямы. Пример Германии-- тому пример.
          2. poquello Ранг пользователя
            poquello
            0
            Вчера в 13:03
            Цитата: Погоны
            захватить всю Европу и Америку.

            Россия не собирается захватывать Европу и Америку.
            Цитата: Погоны
            Вот убиться об них - это легко

            да слышали уже
          3. Неплохой Ранг пользователя
            Неплохой
            +1
            Вчера в 13:05
            Дружище, ваш личный опыт пробить головой бетонную перегородку, в соседскую квартиру, где проживает вожделенная вами вдовушка, ну ни о чем не говорит. wink
            1. Погоны Ранг пользователя
              Погоны
              -3
              Вчера в 13:09
              Описанная вами ситуация - это один в один ситуация СВО. hi
              Скоро уже два года как, а стена всё не прошибается, но вам и этот опыт не говорит ни о чём.
              1. Rusland Ранг пользователя
                Rusland
                0
                Вчера в 13:27
                Прикольный малый, много терпенья на сайте, хата не сгорела, не оглядываясь оглянись. wink
          4. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            +1
            Вчера в 13:36
            . То, о чём вы говорите - это стопроцентный способ уничтожения русского этноса. Нет у России сил и возможностей, чтобы захватить всю Европу и Америку. Вот убиться об них - это легко, а завоевать - ни единого шанса.

            Сто раз убились за тысячелетие. Посмотрите на нашу численность и на нашу территорию. И ничего. Живы до сих пор. И после мамаев, и наполеона, и гитлера. И вшей переживём
            П.с.: после каждой войны территория прирастала
          5. tkoh
            tkoh
            -1
            Вчера в 13:41
            Цитата: Погоны
            То, о чём вы говорите - это стопроцентный способ уничтожения русского этноса.

            Новых завезут из бывших союзных республик. Не переживайте
          6. orionvitt Ранг пользователя
            orionvitt
            0
            Вчера в 14:19
            Цитата: Погоны
            Нет у России сил и возможностей, чтобы захватить всю Европу и Америку.

            Ни кто и не собирается никого захватывать. Сказано же было, танки в Европу не поедут. А будут выпрашивать (ну хочется им повоевать), есть кое что посерьёзнее и после этого Европа уже никому никогда не будет нужна. А по поводу своего, осталось решить вопрос с трибалтикой. Чья она? Между прочим, за неё деньги плачены и не малые. Остальное думаю России даром не надо.
      2. opuonmed Ранг пользователя
        opuonmed
        +5
        Вчера в 12:56
        он сам сказал что наивным был и сильно верил западу )))))
        1. Погоны Ранг пользователя
          Погоны
          0
          Вчера в 13:00
          Цитата: opuonmed
          он сам сказал что наивным был и сильно верил западу )))))


          А вы думаете, что-то поменялось?
          Я вот не уверен. Тех, кто ведёт с тобой войну на уничтожение, не снабжают топливом и ресурсами для производства военной техники.
          Но Россия ведь не такая - Россия контракты соблюдает.
          1. opuonmed Ранг пользователя
            opuonmed
            +2
            Вчера в 13:21
            Цитата: Погоны
            А вы думаете, что-то поменялось?

            ну надеюсь что да иначе зачем признаваться что верим западу во всем !
          2. parabyd Ранг пользователя
            parabyd
            -1
            Вчера в 13:35
            Ой ли. Верх наивности. Вы оглянитесь по сторонам, иногда с небес на землю опускаться полезно. Торгуют все со всеми. Это капитализм. Иногда не напрямую, через посредников, но тем не менее. Там, где выгодно, закрывают глаза, отворачиваются или из зала за кофе выходят, и всем хорошо.

            Вы тут недавно Сталина изволили упоминать. Ну так поглядите на товарооборот СССР - Германия во время Финской войны. А потом поглядите на прессу СССР, где финов выставляли пособниками фашистов и всячески за этот клеймили. Я уж не говорю про торговлю со Штатами во время Вьетнама, Кореи, Афганистана.

            В общем, страну вы пропрыгали уже, а так ничего и не поняли
        2. Гардамир Ранг пользователя
          Гардамир
          +3
          Вчера в 13:55
          наивным был и сильно верил западу
          Каким он был, таким остался...
      3. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        +4
        Вчера в 13:15
        Это было сказано ДО референдума в Крыму. Именно по результатом референдума Республика Крым вышла из состава Украины и вошла в состав РФ. Не надо врать и передергивать.
        1. Погоны Ранг пользователя
          Погоны
          +2
          Вчера в 13:20
          Цитата: Дилетант
          Это было сказано ДО референдума в Крыму. Именно по результатом референдума Республика Крым вышла из состава Украины и вошла в состав РФ. Не надо врать и передергивать


          Я вам открою маленькую тайну. Русские не только в Крыму живут. А по всему миру. И что теперь? Если вдруг русские проведут референдум, например, в Германии, предлагаете предъявить территориальные претензии немцам и повоевать с Германией?
          1. Дилетант Ранг пользователя
            Дилетант
            -1
            Вчера в 13:26
            А если "русские", например в Баварии, проведут референдум о выходе из ФРГ, то что будет? Как с Косово или Черногорией. Или как с Каталонией?
          2. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            -4
            Вчера в 13:42
            . Если вдруг русские проведут референдум, например, в Германии,

            А почему нет? Если никто не против будет. А так-то без претензий
          3. бухач Ранг пользователя
            бухач
            +1
            Вчера в 13:42
            Вы божий дар с яичницей не путайте,не надо притягивать земли исторически нам чуждые и ни разу не бывшие в составе России,а так-то да,ведите себя прилично с гражданами русской национальности и живите с миром,нет же,надо повыёживаться,превосходство своё показать,поизголяться над людьми для услады своего национализма.Грузинам урок пошёл впрок,а украинцам хоть кол на голове теши,не доходит,видать,особо одарённые в одностороннем направлении.
      4. Scuderia Ранг пользователя
        Scuderia
        +1
        Вчера в 13:17
        Пока я президент - территориальных претензий к Европе не будет..
      5. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        +3
        Вчера в 13:22
        Цитата: Погоны
        Чем всё закончилось?

        Государственным переворотом, с перспективой превращения Крыма в базу ВМФ США. И да, Крым наш, а не ваш.
      6. ul_vitalii Ранг пользователя
        ul_vitalii
        -2
        Вчера в 13:36
        Наше дело прокукарекать, а там рассветай не рассветай, по барабану твои сомнения и переживания, дуй в свою западенцию. yes
      7. обыватель Ранг пользователя
        обыватель
        +2
        Вчера в 13:42
        Если бы украина оставалась лаже просто нейтральным по отношению к России государством и не чинила откровенных препятствий базированию российского флота в Севастополе, Крым и оставался бы украинским. Но кто-то решил сдать Крым НАТО в лице амеров, т.е. чистым потенциальным врагам, с выдавливанием оттуда России и расположением натовских военных баз. Контроль нато над Крымом- это четверть суверенитета России. Поэтому произошло, то что произошло. Когда СССР попытался установить военный контроль над Кубой, сша готовы были развязать 3-ю мировую. С Крымом ситуация была еще более откровенно-безвыходной..
        1. Андрей Москвин Ранг пользователя
          Андрей Москвин
          0
          Вчера в 15:05
          Да, Крым и Куба были реальными красными линиями, которые противник не перешагнул. hi
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Вчера в 12:35
      Слово года в политике-"Чушь"!!! lol
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +2
        Вчера в 15:06
        А недавно "Пурга" была. laughing
    5. максим1987 Ранг пользователя
      максим1987
      +2
      Вчера в 12:38
      Владимир Владимирович, а как без территориальных претензий мы будем решать вопрос Калининграда?
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +4
        Вчера в 12:43
        Какой? Калининград есть, а вопроса у нас нет!
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +3
        Вчера в 13:43
        Собственно да, что ещё за "вопрос Калининграда"?
    6. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -2
      Вчера в 12:44
      К европе - нет. А английский - не европа. Все подсьилки лондона выводятся из "европы". Все что не запрещено-то можно
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Вчера в 12:46
      Есть ещё страшное слово для запада- "Референдум". laughingТерриториальных претензий унас - нет.
      1. Маврик Ранг пользователя
        Маврик
        -3
        Вчера в 13:30
        Цитата: tralflot1832
        Есть ещё страшное слово для запада- "Референдум". laughingТерриториальных претензий унас - нет.

        Нет но помочь можем Шотландии ,Ирландии Техасу Мексики Германии к польше Турции к Болгарии и Кипру А дяди Тому и индейцам там вообще контребуции зашкаливают ,только спичку кинь и заяви об этом в открытую ..И понесется
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Вчера в 13:46
        . Есть ещё страшное слово для запада- "Референдум". laughingТерриториальных претензий унас - нет.

        Тогда и сказали - прецедент. Пусть не жалуются
    8. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +4
      Вчера в 12:51
      Даже если это правда, кто же ему теперь там поверит..
    9. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Вчера в 12:52
      У России нет ни территориальных претензий, ни какого-либо другого интереса воевать со странами НАТО, так же и с другими странами. (...) С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все

      европа и сша готова уничтожить конкурента вот и все в лице РФ ! пора проводить ядерные испытания и заснять все на новые камеры и тп и тп пора миру напомнить что такое ядерная война
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Вчера в 13:45
        Это никого не впечатлит. Все и так в курсе характеристик ядерного оружия. Сейчас не 40-е, чтоб можно было кого-то испугать большим бумом - видели уже. В США и СССР было проведено по 1000 испытаний за время Холодной войны. Думаете, мало материала скопилось и нужен новый? Не считайте людей глупцами.
        1. opuonmed Ранг пользователя
          opuonmed
          -1
          Вчера в 14:07
          думаю напомнить надо в новой обёртка показать что такое ядерная война !
          Цитата: Тарелка
          Это никого не впечатлит.

          ну ядерная война не случилось сша активно договаривалась с СССР по сокрашению и покупала людей ! так что впечатлила многих и страх был от ядерной войны ! вот иза этого и договаривались сша и ссср а шас страх у сша прошёл интересно почему!
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +2
            Вчера в 15:04
            Цитата: opuonmed
            вот иза этого и договаривались сша и ссср а шас страх у сша прошёл интересно почему!

            Где у них прошёл страх? Если бы прошёл, ВС США уже были бы на Донбассе. Действия американского руководства по поддержке Украины, на мой взгляд, находятся вполне в рамках того, что происходило во время Холодной войны между двумя сверхдержавами.
            Если опасения по поводу ядерного оружия ослабли, то из-за развития систем ПРО. Так тут надо показывать системы доставки, а не взрывы.
            1. opuonmed Ранг пользователя
              opuonmed
              -1
              Вчера в 15:24
              Цитата: Тарелка
              Цитата: opuonmed
              вот иза этого и договаривались сша и ссср а шас страх у сша прошёл интересно почему!

              Где у них прошёл страх? Если бы прошёл, ВС США уже были бы на Донбассе. Действия американского руководства по поддержке Украины, на мой взгляд, находятся вполне в рамках того, что происходило во время Холодной войны между двумя сверхдержавами.
              Если опасения по поводу ядерного оружия ослабли, то из-за развития систем ПРО. Так тут надо показывать системы доставки, а не взрывы.

              возможно вы и правы ! но взрывы нужно показывать шас люди смотрят глазами и впитывают информацию видео шас делает свое дело !
    10. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Вчера в 12:53
      . НАТО стоит на границах России, пытаясь расшириться за счет бывших советских республик. Москва этого не допустит.

      Это всё что следует знать европе и остальному миру. Не угрожайте нам и будете спать спокойно, и останетесь живы. А если кому-то надоела спокойная жизнь - берите пример с Украины. Только имея внеблоковый статус несамодостаточные микространы могут спать спокойно. Полюса два. А хозяина у планеты три. И чтобы не стоять между ними, лучше засунуть свои амбиции поглубже. Я сегодня выпил. Помянул парня. Могу быть неадекватен в комментариях. Прошу извинить заранее
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Вчера в 12:55
      У России нет ни территориальных претензий, ни какого-либо другого интереса воевать со странами НАТО, так же и с другими странами.
      Это так и они об этом прекрасно осведомлены, что позволяет им с каждым разом действовать все наглее и отвязнее в отношении России. А проучить не мешало бы пару-тройку самых зарвавшихся хотя бы экономическими санкциями и высылкой дипломатов. А пока ставим на боевое дежурство новые МБР, что тоже является красноречивым намеком - не стоит лезть к России.
    12. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Вчера в 12:57
      По словам Путина, заявление Байдена о том, что Россия может атаковать страны НАТО после победы на Украине

      Моя покойная тёща 6 лет с деменцией, Альцгеймером и Паркинсоном, но такого могла наговорить, чего Байден и за месяц не сможет.
      Я всегда говорил - "Мою тёщу надо было президентом США." Не совру, если она падала на лестнице, то уже не могла подняться (с кровати тоже), а как говорила, ну как соловей, у неё день мог начинаться в этом столетии, а заканчиваться в 1928 году и наоборот.
    13. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      +2
      Вчера в 13:01
      Саамое главное, что бы не было территориальных претензий к Украине. Так как Украина, это часть России.
    14. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +1
      Вчера в 13:13
      бывших советских республик.
      Как всё завязано. Если признать незаконным госпереворот бори синего, то и нет никаких советских республик, это всё территории России.
    15. garik77 Ранг пользователя
      garik77
      -2
      Вчера в 13:22
      Цитата: Бережливый
      У меня есть притензии к поляхии,им Сталин отдал много земель которые мы кровью своих солдат обильно полили!Все те земли что были частью Восточной Пруссии и вошли в состав поляхии какие наш город Перемышль необходимо вернуть в состав России!

      С Трибалтикой вопрос так или иначе когда-то придётся решать. Хотя это не претензия к гейропе, это просто наши временно утраченные территории.
    16. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +2
      Вчера в 13:30
      Не собираемся. И не планируем.

      Личное мнение...
      Президент не может говорить о предполагаемых действиях.
      Есть МО, есть МНС, есть СКР, есть десятки министерств и ведомств. Для того архитектура госуправления и создаётся.
      Президент лишь оценивает результаты.
      А наш зачем то начал о планах...
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Вчера в 13:48
        По-моему, общее направление движения страны тоже президент задавать должен, а затем оценивать работу министерств и ведомств - как их деятельность способствует (или не) продвижению в данном направлении. К кому какие территориальные претензии - это как раз из общего направления. Не будет же МО само решать, с кем ему воевать?
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        -2
        Вчера в 13:50
        На тот момент в планах не было. Я даже не сомневаюсь. Но ведь они сами просятся к нам, те же трибалты request иначе зачем они нас драконят. По-любому хотят стать частью нашей дружной семьи, под названием Федерация
    17. Васян1971 Ранг пользователя
      Васян1971
      -1
      Вчера в 13:30
      По словам Путина, заявление Байдена о том, что Россия может атаковать страны НАТО после победы на Украине, являются чушью, и американский президент это понимает.

      А вот это не факт, что Байден хоть что-то понимает... request
    18. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +4
      Вчера в 13:32
      У России нет ни территориальных претензий, ни какого-либо другого интереса воевать со странами НАТО, так же и с другими странами. (...) С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все

      Т.е. ремонт «СП» проведём за счёт Миллера? А Калининградскую область будем снабжать посредством космических челноков?
      Какая-то странная беззубость. У них претензии есть, они бьют нас по щекам, а мы, вместо известного правила: «если драка неизбежна, нужно бить первым», - подставляем им щёки попеременно, чтобы не было так больно и сохранялся респектабельный вид...
      А, скорее всего, это по просьбе той «форбовской» сотни сделано такое заявление. чтобы бедолаги получили доступ к западно-европейским активам и могли ремонтировать свои яхты...
      * * *
      Где же нам узреть широту и размах государственных интересов. Только Европа не может нам быть конкурентом, пока представители русского народа носят воду вёдрами (откуда придётся) и думают думы сидя в позе орла над дыркой в деревянном полу.
      А в Сибири их проживает 20%, и высокоскоростные ж/д, просто ж/д ветки, газ и прочие атрибуты цивилизации дальше Уральских гор идут со скрипом.
      1. Андрей Москвин Ранг пользователя
        Андрей Москвин
        +1
        Вчера в 15:15
        good hi Привет из Сибири. ....................................................
    19. Vlad Gor Ранг пользователя
      Vlad Gor
      +2
      Вчера в 13:44
      В военный блок НАТО входят Литва, Латвия и Эстония, а это территория бывшего СССР, т.е. территория России. В соответствии с Ништадтским мирным договором территории Латвии и Эстонии являются собственностью России, договор действующий, ни СССР, ни РФ не денонсировали этот договор. Границы Советского Союза, а Россия правонаследница СССР и вся территория СССР является неотъемлемой частью России, определены Хельсинскими соглашениями от 1975 года. Получается, что Путин публично отказался от территории России в пользу стран военно-политического блока НАТО. Конституция РФ ст.67, п.2.1 запрещает отзывать и призывать к отчуждению части территории РФ. Кто не знает, СССР был ликвидирован в результате государственного переворота в 1991 году. Гос. переворот это уголовное преступление без срока давности.
      1. Deck Ранг пользователя
        Deck
        +4
        Вчера в 15:35
        Татаро монгольское иго формально было установлено в 1243, когда отец Александра Невского князь Ярослав Всеволодович получил от монголо-татар ярлык на Великое княжество Владимирское и был признан ими «стареи всем князем в Русском языце».Ярлык не отозван. Россия его не денонсировала. Так что готовьте ясак дорогой!
    20. бухач Ранг пользователя
      бухач
      +1
      Вчера в 13:52
      У нас нет так у них-то к нам есть,финики вон с прибалтами облизываются,ляхи Калининград вожделеют,да и турки на подозрении,так что у стран НАТО претензии к нам вполне себе имеют место быть,их всех во все времена объединяла против нас главная причина-слишком большая Россия.В "Белом Тигре"в конце фильма хороший монолог есть по этому поводу.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Вчера в 13:59
        Тогда нам нужно в очередной раз показать что их вожделения на нашу территорию очень вредны для их дурацких организмов
        1. бухач Ранг пользователя
          бухач
          0
          Вчера в 14:05
          Я вас поддерживаю,но при современных средствах видения войны эти организмы постигнет летальный исход,не то что мне их жаль но всё же...
    21. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Вчера в 14:11
      Владимир Путин: У России нет территориальных претензий к странам Европы.

      Вольное продолжение высказанной мысли:

      Но если они не прекратят свои грязные игры, то они обязательно появятся.
    22. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      -3
      Вчера в 14:13
      Конечно нет у россии претензий. И интересов нет. Ну подумаешь, глумится литва с латвией, издеваются на гражданами РФ (которых страна обязана защищать по Конституции), запрещают наш флаг, гимн, отбирают личные вещи на границах, грозят!!!! Они нам грозят!!!! Чухонцы разные, эстонцы с румынами, цыгане из молдавии, грозят! Странно, что в Монако еще не привели в боевую готовность армию и флот...
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        -2
        Вчера в 14:26
        Отгребут твари, отгребут. Наши волнения только нарастают. Только не в их пользу. Если раньше была 1200 добровольцев в сутки, то теперь 1500. И я надеюсь в январе станет как минимум 1501. А мы не злились ещё. И я думаю Путин правильно сказал. Мы не начинали ещё.... И с тварями этими говорил. Не навидят они нас. А я сказал что не злюсь. Я не злился тогда... Твари. Хотят войны на уничтожение. Будет им такая война...
    23. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -1
      Вчера в 14:38
      У России нет ни территориальных претензий, ни какого-либо другого интереса воевать со странами НАТО, так же и с другими странами. (...) С кем у нас какие-то проблемы есть? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все

      - заявил российский президент.
      Иначе у "них" принцип работы национальной идеи прекращает свою фунциональную деятельность recourse
    24. максим1987 Ранг пользователя
      максим1987
      0
      Вчера в 14:39
      Цитата: Тарелка
      Собственно да, что ещё за "вопрос Калининграда"?

      разжевать надо как маленькому?
    25. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      -1
      Вчера в 14:41
      Территориальных претензий нет, просто претензии есть. Так что особо булки не расслабляйте. Вам за ваши пакости перед Россией ещё отвечать.sad
    26. Oleg Telpes Ранг пользователя
      Oleg Telpes
      -1
      Вчера в 14:43
      вопрос Нарвы и Белостока закрыт?
    27. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +2
      Вчера в 14:57
      Ну что, шах и мат турбопатриотам которые, здесь на ВО, уже второй год с НАТО воюют. smile
    28. Вадим Топал-Паша Ранг пользователя
      Вадим Топал-Паша
      0
      Вчера в 15:39
      Ну, пенсионный возраст тоже обещали не поднимать...
      Так что сегодня может и нет претензий, а завтра - так и появятся. А, может и ещё интереснее. В смысле, границы стран Европы не двигать, но всю Европу целиком присоединить. В общем, если чё - юристы обоснуют! :)
    29. Strannik96 Ранг пользователя
      Strannik96
      -2
      Вчера в 15:40
      Цитата: Погоны
      Цитата: Дилетант
      Это было сказано ДО референдума в Крыму. Именно по результатом референдума Республика Крым вышла из состава Украины и вошла в состав РФ. Не надо врать и передергивать


      Я вам открою маленькую тайну. Русские не только в Крыму живут. А по всему миру. И что теперь? Если вдруг русские проведут референдум, например, в Германии, предлагаете предъявить территориальные претензии немцам и повоевать с Германией?

      Надо будет и проведем, важно слово надо, а пока на очереди трибалты, т.к. они не Европа, здесь Путин прав
    30. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      -2
      Вчера в 16:14
      У России нет территориальных претензий к странам Европы
      Пока страны европы не нападают на Россию - надо добавлять такое необходимое уточнение. А уж коли нападут, пусть будут готовы откупиться территориями.
    31. Косильщик ромашек
      Косильщик ромашек
      -2
      Вчера в 16:16
      Цитата: Погоны
      Помнится

      Чем всё закончилось? Правильно: Крым - наш! Российский!

      Так что ничего удивительного, что в Европе не проверят Путину и продолжат перевооружение и милитаризацию. Так, на всякий случай, чтобы как с Крымом не вышло. winked

      Здравствуйте. Я Вас поддерживаю. Европейским странам, посмотрев на Украину, есть чего опасаться. Вступление в НАТО это для них гарантия существования.
    32. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера в 17:45
      Зря он так-если подумать-найдутся
    33. Влад Барятинский Ранг пользователя
      Влад Барятинский
      -1
      Вчера в 18:17
      Цитата: Болторез
      А когда скандинавы в ответ проведут испытания собственного ядерного оружия

      ...мы вас и там достанем am wink
      продолжение следует...
    34. Диверcант Ранг пользователя
      Диверcант
      0
      Вчера в 20:27
      Т.е. территории трибалтики будут включаться в состав РФ попозже?))))

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