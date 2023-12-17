Зампостпреда РФ в ООН Полянский: Россию устроит только капитуляция киевского режима

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Зампостпреда РФ в ООН Полянский: Россию устроит только капитуляция киевского режима

Россия не рассматривает никаких сделок по заключению мирного соглашения с Украиной, Москву устроит только капитуляция киевского режима. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Украина упустила свой шанс заключить выгодное мирное соглашение с Россией, на сегодняшний день Москва рассматривает только капитуляцию киевского режима, другие варианты не рассматриваются. По словам Полянского, а дипломаты такого ранга "пустых" заявлений не делают, любая сделка с Украиной будет отражать ее капитуляцию. Если в прошлом году Москва предлагала Киеву некие условия которые, кстати, удовлетворяли украинские власти, то теперь никаких предложений не будет. А винить в этом Зеленский может только себя и своих союзников, которые сорвали переговоры.



Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зе, а его копию показал сам президент Путин. И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зе отвергнуть [соглашение], была подтверждена многими свидетелями. Но вам не о чем беспокоиться - Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию

- написал Полянский в одной из запрещенных в России соцсетей.

Ранее глава депутатской фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что на переговорах в Стамбуле в прошлом году Россия и Украина были готовы заключить мирное соглашение на устраивающих Киев условиях, но вмешательство британского премьера Бориса Джонсона сорвало сделку. Приехавший в Киев британец заявил, что ничего подписывать не надо, а нужно воевать. Итогом этого стал фактический проигрыш Украины, огромные потери живой силы и утрата территорий. И это еще не все, аналитики предрекают Киеву потерю еще части регионов.
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    84 комментария
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    1. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +26
      Вчера в 13:23
      Как хотелось бы верить чтобы так оно и вышло в результате,что больше не будет никаких "договорняков "и "жестов доброй воли "!.....
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +23
        Вчера в 13:35
        Так оно и будет исходя из динамики конфликта и изменения расклада не в пользу ВСУ.

        Зеленский любуется своей работой на Львовском кладбище.



        Каких только флагов там нету.Удивляет что судя по видео там немало флагов так называемого Серого клина( мифической Сибирской Украины),значит это те кто приехал воевать за Украину или из Северного Казахстана или из Южной Сибири(Омская, Тобольская,отчасти Новосибирская области),именно эти территории Украина называет Серым клином.Получается что есть и такие "деятели" из перечисленных мною регионов и стран.Хорошо что в недалёком прошлом запретили в Омской области организацию так называемого Серого клина,под патронажем которого начинали открываться украинские школы,где обучение велось на украинском языке.Мало ли чему бы там ещё начали обучать.Например как в лагерях на Украине из детей выращивают боевиков под патронажем того же Азова и прочей нечисти.Что за флаг так называемого Серого клина на Львовском кладбище?Вот он.

        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +14
          Вчера в 13:50
          Вооот внятно,чётко и посуществу. Теперь бы воплотить это всё не оглядываясь на скулёж запада. Делать только то,что в НАШИХ!!!! интересах.
          1. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
            Жгучая_Крапива
            -24
            Вчера в 13:52
            любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию

            Капитуляция - значит, есть война? Но ее же нет. За это слово до сих пор штрафуют. Россия войны не ведет (Песков)
            1. Валерий_Эриксон Ранг пользователя
              Валерий_Эриксон
              +15
              Вчера в 14:07
              Если б Россия вела войну, Украины бы уже не было
              1. krot Ранг пользователя
                krot
                +4
                Вчера в 14:57
                Ждем возвращение Харькова, Одессы и Киева к родным берегам!
                Шумерам останется любимый ими Львов!
                1. Отшельница Ранг пользователя
                  Отшельница
                  +2
                  Вчера в 23:25
                  Львов любят поляки.
                  Оставить западенщину шумерам или полякам значит заложить бомбу лет на 30-50, раньше позже но рванет. Ленин Украину одаривал, Сталин Польшу, Литву, Эстонию, Казахстан, потом прикармливали прибалтику, закавказье. И где теперь наша дружная семья? Поимели от Союза, откололись, теперь репараций требуют. Им сколько ни дай всё мало будет. Западэнщина вошла в состав Союза после войны, Польша взамен получила немецкие земли и если хотят забрать свои Крессы, тогда придётся вернуть России как правоприемнице СССР Померанию и Силезею.
              2. роман66 Ранг пользователя
                роман66
                -12
                Вчера в 15:03
                Ой, блин, и что бы изменилось?? Вставай, страна огромная?, в этих условиях уже нет
            2. Аскет Ранг пользователя
              Аскет
              +17
              Вчера в 14:12
              Капитуляция - значит, есть война? Но ее же нет.

              Капитуляция — полное и окончательное прекращение сопротивления сил одной из воюющих сторон. Это заключительная стадия любого вооруженного конфликта, , не только войны.
              Капитуляция может быть четырех видов: почетная, простая (обычная), общая (полная) и безоговорочная, в зависимости от условий прекращения военных действий.
              Почетная капитуляция - прекращение военных действий в связи с достигнутой договоренностью между воюющими сторонами, в соответствии с которой капитулирующая сторона имеет право покинуть свои позиции или осажденный город (крепость, зону) со знаменами, техникой, оружием и вооружением и соединиться впоследствии со своими основными вооруженными силами для продолжения ведения боевых действий.
              Простая (обычная) капитуляция - прекращение военных действий, сдача осажденной крепости (города, зоны, позиции), разоружение капитулирующей стороны и ее пленение. Такая капитуляция не означает окончания войны в целом, хотя и может иметь влияние на военно-политическое положение воюющих государств.
              Общая (полная) капитуляция - повсеместное общее прекращение военных действий с признанием капитулирующим государством своего поражения в войне. В результате общей капитуляции разоружаются все вооруженные силы капитулирующего государства. Территория такого государства может быть оккупирована, и на побежденное государство может быть возложена определенная политическая и материальная ответственность (репарации).
              Безоговорочная капитуляция - повсеместное прекращение военных действий, разоружение и сдача всех ВС капитулирующего государства без каких бы то ни было условий. Государство лишается суверенитета, ее территория оккупируется (при этом границы и территория государства могут быть изменены волей победителя), верховная власть осуществляется специально назначенными лицами от имени победившего государства (коалиции государств).
              Победители (победитель) определяют будущее политическое урегулирование, вырабатывают конкретные санкции, виды и формы политической и материальной ответственности побежденного государства, решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности главных военных преступников. Побежденное государство не имеет права отклонять или не выполнять условия безоговорочной капитуляции ни в момент капитуляции, ни после нее.
              Вторая мировая война закончилась безоговорочной капитуляцией Италии, фашистской Германии, а затем и Японии.

              https://war_peace_terms.academic.ru/386/%D0%9A%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A6%D0%98%D0%AF
              1. Zoldat_A Ранг пользователя
                Zoldat_A
                +8
                Вчера в 14:31
                Цитата: Аскет
                Капитуляция может быть четырех видов: почетная, простая (обычная), общая (полная) и безоговорочная, в зависимости от условий прекращения военных действий.

                Наверное, в случае с Зе придётся ввести, специально для него, пятый вид капитуляции - Позорная капитуляция.
                Условия, думаю, юристы пропишут правильные. Наши юристы не дурнее американских, которые "Пятую статью" Устава НАТО сочинили и теперь ловят недоумков восточноевропейских на неё, как карасей на мормышку.
                1. Аскет Ранг пользователя
                  Аскет
                  +2
                  Вчера в 14:44
                  Позорная капитуляция.

                  Аплодирую стоя drinks Обязательно нужно ввести такой термин для всех желающих воевать с Россией!

                2. роман66 Ранг пользователя
                  роман66
                  -1
                  Вчера в 15:06
                  - Позорная капитуляция

                  Надеюсь, там ничего такого, этакого... Не предусмотрено?
                  1. Zoldat_A Ранг пользователя
                    Zoldat_A
                    +2
                    Вчера в 15:41
                    Цитата: роман66
                    - Позорная капитуляция

                    Надеюсь, там ничего такого, этакого... Не предусмотрено?

                    Я, Роман, воинствующий гомофоб. Так что, касаемо лично меня - ничего ТАКОГО я бы в трактовке понятия "Позорная капитуляция" не допустил. Да и зачем над людьми издеваться, даже очень плохими? Ножом учили пользоваться, ножом смог бы "под хохлому" расписать. В кипятке, может быть, сварить... На крайней случай - "в чан с дерьмом и над головой вжик!" А ЭТАКОЕ - это не наш стиль, мы гуманисты. Ведь правда же? drinks
            3. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              +2
              Вчера в 16:09
              Ты когда перед женой капитулируешь - тоже война? wassat
              Цитата: Жгучая_Крапива
              Капитуляция - значит, есть война?
            4. Sadam2 Ранг пользователя
              Sadam2
              -8
              Вчера в 16:41
              каков уроовень этого заявления ? какой официальный статус ? у нас только Небеньзя в ООН официальный представитель... громкая фотография а по существу очередной пук очередного медведева для внутреннего потребления в запрещенной соцсети
          2. Essex62 Ранг пользователя
            Essex62
            +1
            Вчера в 16:09
            Наших интересов ,за исключением прекращения истребления русской нации,там и близко нет.
          3. Капитан Пушкин Ранг пользователя
            Капитан Пушкин
            +2
            Вчера в 16:21
            Цитата: Чёрный
            Вооот внятно,чётко и посуществу. Теперь бы воплотить это всё не оглядываясь на скулёж запада. Делать только то,что в НАШИХ!!!! интересах.

            Полянеский красава, произнес таки долгожданное.
            Далее ждем подтверждение от Небензи и Лаврова.
        2. Маврик Ранг пользователя
          Маврик
          +10
          Вчера в 13:57
          Цитата: neworange88
          Зеленский любуется своей работой на Львовском кладбище.

          Помните "за каждого москаляку 10 000 долларов" в 2015-ом плакаты ?
          СВО начали и все наоборот стало , 1 256 000 убитых и пропавших без вести хохдохвоинов (мечтавших вступить в ЕС и нато)))))
          Зеленский стал мультимиллиардерои и его окружение
          Теперь никаких переговоров с шавками госдепа !"
          Уж простите Отцы деды и прадеды нас не простят Удавим гадину ! soldier
        3. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          0
          Вчера в 13:59
          В продолжение моего предыдущего поста.Новость от 28 августа 2020.

          В Омске будет ликвидирован центр Украинской культуры «Сiрый клин» ...
          Отмечается, что порядка 20 лет до недавнего времени Сибирским центром украинской культуры руководил Сергей Винник. Регистрировалась данная организация в начале 2000-х. Однако правоохранители в отношении него возбудила уголовное дело по обвинению в неправомерных действиях при банкротстве. Не так давно Винник представлял в Верховном суде интересы канадского неправительственного движения «Всемирный украинский конгресс». По решению Генеральной Прокуратуры, организацию признали нежелательной.

          https://m.bk55.ru/news/article/173048/

          Неплохо было бы заняться экстремистами.Теми что пропагандируют то,что по ссылке ниже.
          https://t.me/s/gray_siberia
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +12
            Вчера в 14:44
            Цитата: neworange88
            В продолжение моего предыдущего поста.Новость от 28 августа 2020.

            У меня в Омской области жил дед.
            Уроженец Винницкой области, 1907 года рождения. Беспризорником попал в Сибирь, с восьми лет был на Украине один раз - когда танкистом освобождал Днепропетровск, где был тяжело ранен. Блокадник, вывезен из Ленинграда в первую блокадную зиму по Дороге Жизни весом 42 килограмма (здоровый мужик, танкист).
            Умер в 1979-м году. Причина смерти - ранения и проблемы с пищеварением, связанные с голодом в Блокаду.
            Всю жизнь говорил на украинском (не на суржике!), был начальником местной милиции в посёлке. Над кроватью висел портрет И.В.Сталина в парадном мундире с орденами.

            К чему я про деда-украинца?
            А к тому, что ему бы попался тот "Серый клин"...
            Не один бы не ушёл - кого б руками не задушил, того пулей из ружья достал бы. Кто попытался бы от пули убежать - на коне догнал бы и копытами затоптал.
      2. A17ttt
        A17ttt
        -6
        Вчера в 14:17
        Бережливый
        Как хотелось бы верить чтобы так оно и вышло в результате,что больше не будет никаких "договорняков "и "жестов доброй воли "!

        У меня к Вам вопрос - а это что?
        Россия не рассматривает никаких сделок по заключению мирного соглашения с Украиной, Москву устроит только капитуляция киевского режима. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
        Украина упустила свой шанс заключить выгодное мирное соглашение с Россией, на сегодняшний день Москва рассматривает только капитуляцию киевского режима, другие варианты не рассматриваются.


        Что значит капитуляция Киевского режима? Смена власти, смена действий в своем поведении?! Закрепление границ в существующих масштабах и объявления мирного существования?

        А кто с обоих сторон будет рад этому мирному сосуществованию вдоль границ в течении 20-30 лет? Что там, что здесь помнят тех кого уже рядом нет.
        Т.е. снова те же грабли "на верхах договорились, а внизу среди населения резня и подставы"
        1. A17ttt
          A17ttt
          +2
          Вчера в 15:00
          Дополню свое сообщение.

          Правда в нем буду ссылаться на Вики:
          1. Капитуляция (нем. Kapitulation) — договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими силами в международном праве — прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств.
          Сдающаяся сторона пытается выговорить возможно выгодные условия, что прямо обязывает сделать закон. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года регулирует порядок переговорного процесса предшествующего капитуляции. О желании капитулировать противник сообщает путём направления своего переговорщика с белым флагом. Согласно статье 32 Конвенции «Парламентёром считается лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с белым флагом». Физическое его уничтожение, а также издевательство над ним недопустимо
          2. Безоговорочная капитуляция (англ. unconditional surrender, US) — повсеместное прекращение военных действий, разоружение и сдача всех вооружённых сил капитулирующего государства без каких бы то ни было условий.
          Государство лишается суверенитета, его территория оккупируется (при этом границы и территория государства могут быть изменены волей победителя), верховная власть осуществляется специально назначенными лицами от имени победившего государства (или коалиции государств). При этом победители (победитель) определяют будущее политическое урегулирование, вырабатывают конкретные санкции, виды и формы политической и материальной ответственности побеждённого государства, решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности главных военных преступников. Побеждённое государство не имеет права отклонять или не выполнять условия безоговорочной капитуляции ни в момент капитуляции, ни после неё.


          Сдается мне, что п.1 РФ уже проходила в виде "Минских" соглашений. Результат сейчас виден невооруженным глазом.
        2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
          Капитан Пушкин
          +4
          Вчера в 15:37
          Цитата: A17ttt
          Что значит капитуляция Киевского режима? Смена власти, смена действий в своем поведении?! Закрепление границ в существующих масштабах и объявления мирного существования?

          О каком виде капитуляции идет речь, безусловной или на каких-то услолвиях, не вполне понятно, но это огромный прогресс, т.е. Мински-NN исключаются.
          Капитуляция подразумевает первым этапом разоружение противника, а уж затем политическое урегулирование.
          1. A17ttt
            A17ttt
            0
            Вчера в 16:01
            Капитан Пушкин (Петр)
            т.е. Мински-NN исключаются
            -
            это Ваши мысли, в тексте я этого не прочитал.
            1. Капитан Пушкин Ранг пользователя
              Капитан Пушкин
              +5
              Вчера в 16:14
              Цитата: A17ttt
              Капитан Пушкин (Петр)
              т.е. Мински-NN исключаются
              -
              это Ваши мысли, в тексте я этого не прочитал.

              В тексте есть слово капитуляция.
              Повторюсь: Капитуляция подразумевает первым этапом разоружение противника, а уж затем политическое урегулирование.
              Т.е. сначала сдайте оружие, а потом поговорим.
              Если у оппонента только доброе слово, а у нас доброе слово и пистолет, переговоры обречены на успех.
              1. A17ttt
                A17ttt
                -2
                Вчера в 16:22
                Капитан Пушкин (Петр)
                Повторюсь: Капитуляция подразумевает первым этапом разоружение противника, а уж затем политическое урегулирование.
                Т.е. сначала сдайте оружие, а потом поговорим.
                Если у оппонента только доброе слово, а у нас доброе слово и пистолет, переговоры обречены на успех.

                повторю - это ваши мысли.

                По факту, 2-е нормы права (читайте сноску мою от Вики), а значит - стороны вправе принять одну из норм права, но не как в вашем случае - последовательно.

                И если рассуждать в этом ключе, то РФ предлагает
                1. Капитуляция (нем. Kapitulation) — договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими силами в международном праве — прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил одного из воюющих государств.
                Сдающаяся сторона пытается выговорить возможно выгодные условия, что прямо обязывает сделать закон. Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года регулирует порядок переговорного процесса предшествующего капитуляции. О желании капитулировать противник сообщает путём направления своего переговорщика с белым флагом. Согласно статье 32 Конвенции «Парламентёром считается лицо, уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в переговоры с другою и являющееся с белым флагом». Физическое его уничтожение, а также издевательство над ним недопустимо
                - т.е. договорняк.
    2. Погоны Ранг пользователя
      Погоны
      -3
      Вчера в 13:25
      дипломаты такого ранга "пустых" заявлений не делают


      lol lol lol
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        +5
        Вчера в 14:35
        Эти слова лучше бы звучали на заседании ООН,чем в запрещённой социальной сети.
    3. Reindeer Ранг пользователя
      Reindeer
      +6
      Вчера в 13:29
      Ну, собственно это ожидаемо - со Стамбульскими переговорами все ясно (подписали - отказались от подписанного договора, кто же им теперь поверит), но вести в любом случае добрые :)
    4. Chem1st Ранг пользователя
      Chem1st
      0
      Вчера в 13:29
      Свежо предание, да верится с трудом....
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +10
      Вчера в 13:29
      Французский идиотик до сих пор хочет чтобы Владимир Владимирович ему позвонил? lol
      1. Маврик Ранг пользователя
        Маврик
        +6
        Вчера в 13:37
        Цитата: tralflot1832
        Французский идиотик до сих пор хочет чтобы Владимир Владимирович ему позвонил? lol

        Лексус и Вован уже всех обзвонили и выяснили их сущность сучью
    6. faridg7 Ранг пользователя
      faridg7
      +5
      Вчера в 13:30
      Одно только непонятно, как будет оформлена капитуляция, если до сих пор не была объявлена война. Объявлено было о начале СВО и, насколько я понимаю, окончание СВО не требует такого оформления.
      1. olezenka1 Ранг пользователя
        olezenka1
        +3
        Вчера в 14:05
        Пусть СВО и не оформлена, как война , но оформление капитуляции запада и украины будет сделана так, что двоечтений не будет. ("Или я не знаю людей?" пантера Багира из "Книги джунглей" Маугли Р. Киплинга).
    7. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +4
      Вчера в 13:31
      Из истории любое упоминание об укре должно быть стёрто , в прочем кук и скотомова-бандера-зельцер и т.д. Нет укры , нет проблемы!
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +6
        Вчера в 13:53
        Если стереть из истории болезней упоминание какого-то тяжёлого недуга, то профилактические меры от рецидива проводиться не будут, так что он не заставит себя долго ждать. Нет, не надо так делать. Украине как государству пора кончаться и кончаться навсегда. И именно для того, чтоб оно кончилось раз и навсегда, все последствия украинской "независимости" и её ход должны быть тщательно задокументированы и вписаны в учебники истории.
    8. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +7
      Вчера в 13:35
      Ну хорошо - положим, завтра капитулировала. Что дальше? КАК будет выглядеть послевоенный мир? Мне кажется - воевать было бы гораздо проще, если было бы озвучено чёткое его видение с нашей стороны. И нам стало бы понятно, за что, собственно воюем, и с той стороны возможно возникли бы мысли что будущее для некоторых территорий и граждан не настолько уж плохо, так стоит ли умирать ему противодействуя?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +5
        Вчера в 13:42
        Цитата: paul3390
        И нам стало бы понятно, за что, собственно воюем, и с той стороны возможно возникли бы мысли что будущее для некоторых территорий и граждан не настолько уж плохо, так стоит ли умирать ему противодействуя?

        Что-то именно ваше сообщение мне нравится больше всего...
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        -10
        Вчера в 14:00
        Цитата: paul3390
        И нам стало бы понятно, за что, собственно воюем

        Мы воюем? Вы так пишете, будто сами как-то участвуете. Если из окопа пишете, с военного предприятия (или смежного), из КБ... то честь и уважение Вам. А если нет, то для чего примазываться к чужим делам? По-моему, писать "мы воюем", не имея к этому личного непосредственного отношения как-то... ну... неэтично.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +8
          Вчера в 14:22
          Ну - у вас какие-то довольно средневековые понятия о войне. Типа - рыцари сражаются, остальным до их разборок дела нет. Увы вам - современная война это плод усилий всего государства, всех граждан. И участвуют в ней - и те, кто непосредственно на фронте не находится. Откуда по вашему берётся оружие, боеприпасы, снаряжение, зарплата бойцам и тд и тд? За наш с вами счёт. Нашим усилиями. Или вы не заметили, как аукнулись события последних двух лет почти всему населению?

          Вас послушать - так и в ВОВ принимали участие только фронтовики.. Все кто вкалывал в тылу - отношения к войне не имели..
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            -2
            Вчера в 15:09
            Я ж написал, что причастными считаю и работников военных предприятий, смежных и КБ. Я понимаю, что ВПК для успеха в войне даже важнее того, что происходит непосредственно на поле боя.
            Но, как я полагаю, многие, кто пишет "мы воюем", к нему отношения не имеют.
            Цитата: paul3390
            Или вы не заметили, как аукнулись события последних двух лет почти всему населению?

            Нет. Цены выросли, но то как обычно - они бы и так выросли. Может, чуть меньше, но это не причина приписывать себе какое-то отношение к происходящим историческим событиям.
          2. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
            Жгучая_Крапива
            +1
            Вчера в 16:59
            Все кто вкалывал в тылу - отношения к войне не имели..

            Почти так и считается. "Спасибо деду за победу". Бабке, в тяжелых условиях тянувшей детей, никаких спасиб и, самое главное, никаких огромных пенсий.
      3. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        -3
        Вчера в 15:28
        Цитата: paul3390
        "послевоенный", "воевать", "воюем"

        Вы в своём посте три раза обозначили понятие война.
        А можно узнать с кем мы воюем и с кем воюет Окраина? Ну и где мы проводим СВО?
        Понимаете - если война, то это другое уже управление и показатели жизни, экономики, дисциплины и так далее.
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +1
          Вчера в 18:05
          Людям хочется пафоса. Зачем же мешать?
    9. Маврик Ранг пользователя
      Маврик
      -5
      Вчера в 13:36
      А все так и будет теперь ! Клочек этой территории 404 тоит оставить и опять раковая опухоль европейского фашизма начнет размножаться подпитываясь из за океана ..
      Решим вопрос с хохлосаксами ,зааймемся Северной и Южной америкой Там что то давно никто "демократию" не видел и не слышал Русские идут к ВАМ !!!!
      1. Essex62 Ранг пользователя
        Essex62
        0
        Вчера в 16:17
        Да запросто. Десант до Вашингтона и хана Америке. laughing
    10. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      +1
      Вчера в 13:36
      Что касается мирного соглашения, то уже общеизвестно, что оно было парафировано переговорщиками Зе, а его копию показал сам президент Путин. И эта история, а также прямая роль Великобритании и США в том, чтобы убедить Зе отвергнуть [соглашение], была подтверждена многими свидетелями. Но вам не о чем беспокоиться - Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию


      Если этот текст является цитированием оригинального...
      Дипломат разве может так говорить?
      Зе. Потом Ба, Шо, Ма...
      А дальше? Пу? Си? Па? То?
    11. Sancho_SP Ранг пользователя
      Sancho_SP
      +1
      Вчера в 13:41
      Как то я не понял, «наши условия - безоговорочная капитуляция», или же «сделка на любых условиях - капитуляция»?

      Ох уж эти дипломаты.
      1. tkoh
        tkoh
        +1
        Вчера в 13:51
        Цитата: Sancho_SP
        Как то я не понял, «наши условия - безоговорочная капитуляция», или же «сделка на любых условиях - капитуляция»?

        Ох уж эти дипломаты.

        Думаю, что любую сделку по ТВ назовут безоговорочной капитуляцией. А кто будет не согласен с этим, над теми отечественные пропагандисты будут смеяться в прямом эфире и называть их не очень умными людьми
      2. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +5
        Вчера в 14:00
        Сделка считается выгодной, если обе стороны убеждены, что обманули друг друга. wink
    12. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Вчера в 13:43
      Россия не рассматривает никаких сделок по заключению мирного соглашения с Украиной, Москву устроит только капитуляция киевского режима. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

      Безмерно счастлив слышать это!!! Официально и на весь мир!!! Все "сделки" на условиях украины пусть Запад заключает в своём виртуальном мире, в котором он пребывает
    13. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Вчера в 13:46
      Ну дальше два исхода, или прорываем их недомажино и Бобик карту или они подрывают одну или несколько своих АЭС, тогда тоже бобику капут но и ЕС достанется за доброту.
    14. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      +4
      Вчера в 13:48
      Итогом этого стал фактический проигрыш Украины, огромные потери живой силы и утрата территорий. И это еще не все, аналитики предрекают Киеву потерю еще части регионов.
      я бы не спешил говорить гоп, вроде перспективы вырисовываются неплохие, но пока это только перспективы, их ещё нужно реализовать
    15. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      0
      Вчера в 13:50
      было парафировано переговорщиками Зе

      Дипломат такого ранга так и сказал??)
      1. Валерий_Эриксон Ранг пользователя
        Валерий_Эриксон
        +2
        Вчера в 14:15
        Написал. Тем более в запрещённом мессенджере. Это тырнэт. Там всё можно
    16. osp Ранг пользователя
      osp
      +3
      Вчера в 13:51
      Американцы уже видно , стараются максимально затянуть эту войну давая Украине столько оружия чтобы она не могла быстро и эффективно наступать.
      И в то же время дают столько, чтобы она могла эффективно держать линию фронта что и происходит уже более года.
      То есть наглядно видно - США максимально заинтересованы в такой вот позиционной войне вероятно с целью максимального удара по российской демографии на большую перспективу.

      Но все может изменится в любой момент когда американцы посчитают выгодным это для себя.
      Как в одну , так и в другую сторону.
      То есть могут как резко нарастить , так и ослабить эти оружейные поставки.
      И только существующих запасов оружия им хватит чтобы подогревать этот конфликт еще лет 8-10.
      Того оружия что идет под списание.
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        -3
        Вчера в 15:40
        Цитата: osp
        И только существующих запасов оружия им хватит чтобы подогревать этот конфликт еще лет 8-10.

        Ой сомневаюсь. Коллективный запад уже выдыхается под тяжестью санкций на Россию и от общемирового кризиса начавшегося с СВО когда продолжается падение гегемона и ускоряется кончина Европейскогламурной экономики.
    17. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Вчера в 13:56
      Украина Зе упустила свои шансы на столь выгодный исход, любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию
      надеюсь РФ начнет применять и уничтожать все и вся в укрр что бы уничтожить врагов своих !
      ( любая возможная сделка теперь будет отражать ее капитуляцию)
      не сделка а капитуляция должна быть !
    18. Glagol1 Ранг пользователя
      Glagol1
      -1
      Вчера в 13:56
      Если бы 404-ые подписали бы мирное весной 2022, они бы сохранили страну за минусом Крыма и половины Донбасса, выход к Азовскому морю, все порты, экономику, инфраструктуру, люди бы быстро вернулись по домам и было бы на 300-400 тыс больше живых и более 500 тыс не покалеченных. Но это совсем не то, что нужно англосаксам. Вот они и ввергли шароварников в бездну. И это возможно еще и не финиш…
      1. Касатик Ранг пользователя
        Касатик
        +3
        Вчера в 14:08
        А потом они собрались бы с силами, сделали свои выводы и при полной поддержке пошли бы снова. И бои, возможно, шли бы сейчас не за хутор Нечипайбатьку, а за Смоленск. К радости Запада. И дело вплотную подошло бы к применению ЯО. И 300-400тыс. погибли бы в первую минуту. А всего счет пошел бы на миллионы... Мы победим в любом случае, сомнений нет. Вопрос - какой ценой?
        1. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
          Жгучая_Крапива
          +3
          Вчера в 17:04
          Мы победим в любом случае, сомнений нет. Вопрос - какой ценой?

          Вопрос - мы это кто? Пока что я вижу победу Кадырова и его сына над законами РФ. Дальше что будет?
    19. Вежливый Лось Ранг пользователя
      Вежливый Лось
      +1
      Вчера в 14:03
      Россию устроит только капитуляция киевского режима

      Капутиляция (это из немецкого), думаю, тоже бы устроила.
      1. Vasia Ранг пользователя
        Vasia
        +2
        Вчера в 14:48
        Цитата: Вежливый Лось
        Россию устроит только капитуляция киевского режима

        Капутиляция (это из немецкого), думаю, тоже бы устроила.

        Так и не смог постичь вашу гениальную мысль request
        1. Вежливый Лось Ранг пользователя
          Вежливый Лось
          -2
          Вчера в 15:05
          Цитата: Vasia
          Так и не смог постичь вашу гениальную мысль

          Все просто. Киев капут!
          1. Vasia Ранг пользователя
            Vasia
            +1
            Вчера в 15:08
            Цитата: Вежливый Лось
            Все просто. Киев капут!

            Спасибо, безусловно hi
    20. Касатик Ранг пользователя
      Касатик
      -3
      Вчера в 14:03
      Именно. Наконец послышались слова не мальчика, но мужа
    21. osp Ранг пользователя
      osp
      +5
      Вчера в 14:08
      Цитата: paul3390
      Ну хорошо - положим, завтра капитулировала. Что дальше? КАК будет выглядеть послевоенный мир? Мне кажется - воевать было бы гораздо проще, если было бы озвучено чёткое его видение с нашей стороны. И нам стало бы понятно, за что, собственно воюем, и с той стороны возможно возникли бы мысли что будущее для некоторых территорий и граждан не настолько уж плохо, так стоит ли умирать ему противодействуя?

      Ну допустим капитулировала и Запад прекратил ее финансирование.
      Экономики своей там нет, производства тоже.

      И из каких таких источников украинские пенсионеры и инвалиды вернувшиеся с фронта будут получать пенсии ?
      И их там не 5-10 тысяч , их там может быть до 10 миллионов.

      Так за счет кого они будут жить ? Опять за счет вымирающих россиян которые заплатят за это очередным повышением налогов и пенсионного возраста.
      Кто-то и так уже заплатил потерей мужа, сына , брата.
    22. osp Ранг пользователя
      osp
      +4
      Вчера в 14:20
      Цитата: Glagol1
      Если бы 404-ые подписали бы мирное весной 2022, они бы сохранили страну за минусом Крыма и половины Донбасса, выход к Азовскому морю, все порты, экономику, инфраструктуру, люди бы быстро вернулись по домам и было бы на 300-400 тыс больше живых и более 500 тыс не покалеченных. Но это совсем не то, что нужно англосаксам. Вот они и ввергли шароварников в бездну. И это возможно еще и не финиш…

      Уже это проходили в 2015 году в Минске.
      И Украина получила за счет именного этого больше 7 лет на качественную подготовку к войне.
      Никто никаких гарантий внеблокового и нейтрального статуса России бы никогда там не дал.
      Ни Зеленский , ни его последователи.
      Нет таких понятий в Конституции.
      В лучшем случае вынесли бы на голосование в парламент или на общегосударственный референдум.
      С результатом не в пользу России.
    23. Комментарий был удален.
    24. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      0
      Вчера в 14:36
      Похоже, Борису Джонсону в некотором будущем надо будет выдать награду что то типа "За новые земли" ;)
    25. volgast1970 Ранг пользователя
      volgast1970
      +1
      Вчера в 15:33
      Однозначно!!!!!Полная и безоговорочная капитуляция ВСУ и суд над нацистами преступниками.
    26. Железняк Ранг пользователя
      Железняк
      -3
      Вчера в 15:36
      Кто бы там что себе не подумал ...крамола или еще что ... но нам придётся смириться с мыслью запрета английского языка на планете... постепенно, сначала у нас, затем убедить друзей ... и запретим даже в Англии.
      Что бы послать сигнал, начала практических действий, по уничтожения логова зла - расизма и нацизма на Земле. Коими англосакские территории и являются.
      То же с искусственной "украинской мовой" – ржавчиной, которая разъедает душу единого народа. Запретим везде и навсегда.
    27. Грица Ранг пользователя
      Грица
      -4
      Вчера в 15:56
      Главное чтобы Россия после капитуляции этого недогосударства не кормила всю эту многомиллионную толпу "братьев". В состав России - только русскоязычные регионы, которые заслуживают это право по многим признакам. Остальные - превратить в непонятное негосударственное образование под нашим протекторатом. Пусть выживают как хотят. А еще лучше - возродить такое забытое понятие, как колония. И назвать остатки Украины своей колонией. И делать с ней то, что делали все западные страны со своими колониями.
      1. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        +2
        Вчера в 16:19
        Э не, так нельзя.
        Надо содействовать всём, кто захочет уехать с Украины на Запад по максимому, это будет дешевле чем кормить, ловить, содержать их.
        Пусть валят.
        1. Капитан Пушкин Ранг пользователя
          Капитан Пушкин
          +2
          Вчера в 16:38
          Цитата: 75Сергей
          Надо содействовать всём, кто захочет уехать с Украины на Запад по максимому, это будет дешевле чем кормить, ловить, содержать их.
          Пусть валят.

          Уедут рабочие руки, останутся пенсионеры и инвалиды.
          Правильнее будет проводить реиндустриализацию и интеграцию областями в состав РФ.
          Эти территории, при грамотном управлении, могут и себя прокормить и помочь нуждающимся .
      2. maiman61 Ранг пользователя
        maiman61
        0
        Вчера в 16:36
        Достаточно освободить Одессу и остатки этого недоразумения, сами превратятся в недогосударство! И побегут бандерлоги в сатанинский запад шатать-болтать!
    28. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Вчера в 16:17
      Опять Запад нам помог, как ни странно!
      Восстанавливать промышленность - с подачи Запада, ограничение на продажу ресурсов России - Запад постарался, конфисковать награбленное имущество - Запад работает, теперь вести переговоры в правильном направлении - оказывается и тут он отличился.
      И небеса прославят чудные дела Твои, Господи,
      и истину Твою в собрании святых.
    29. maiman61 Ранг пользователя
      maiman61
      +1
      Вчера в 16:32
      Я вот сижу и думаю. А какой наградой наградить Бориса Джонсона, что России не пришлось принимать позорную туалетную бумажку?
    30. chingachguc Ранг пользователя
      chingachguc
      +1
      Вчера в 16:43
      Наконец то озвучены цели СВО! Капитуляция
    31. роман66 Ранг пользователя
      роман66
      0
      Вчера в 17:23
      Цитата: Zoldat_A
      Цитата: роман66
      - Позорная капитуляция

      Надеюсь, там ничего такого, этакого... Не предусмотрено?

      Я, Роман, воинствующий гомофоб. Так что, касаемо лично меня - ничего ТАКОГО я бы в трактовке понятия "Позорная капитуляция" не допустил. Да и зачем над людьми издеваться, даже очень плохими? Ножом учили пользоваться, ножом смог бы "под хохлому" расписать. В кипятке, может быть, сварить... На крайней случай - "в чан с дерьмом и над головой вжик!" А ЭТАКОЕ - это не наш стиль, мы гуманисты. Ведь правда же? drinks

      Мы то да, но ведь все люди разные....
    32. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Вчера в 17:46
      А у украинцев "был шанс?"-когда интересно?
    33. osp Ранг пользователя
      osp
      +2
      Вчера в 17:47
      Цитата: Irokez
      Цитата: osp
      И только существующих запасов оружия им хватит чтобы подогревать этот конфликт еще лет 8-10.

      Ой сомневаюсь. Коллективный запад уже выдыхается под тяжестью санкций на Россию и от общемирового кризиса начавшегося с СВО когда продолжается падение гегемона и ускоряется кончина Европейскогламурной экономики.

      И сколько же США дали Украине "Абрамсов" , "Апачей" , F-16 и ATACMS по состоянию на сегодня?
      Только последних ракет в арсеналах Пентагона ни одна тысяча лежит. И все под выброс на списание.
      Тех что на 300 км дальность.

      А дали пока штук 15-20 старых с дальностью 150 км и все.
    34. ВПП-1 Ранг пользователя
      ВПП-1
      +1
      Вчера в 17:50
      Россия не рассматривает никаких сделок по заключению мирного соглашения с Украиной, Москву устроит только капитуляция киевского режима. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
      Хм, смелое заявление, однако... winked
    35. Алексей G Ранг пользователя
      Алексей G
      +2
      Вчера в 18:06
      Украина упустила свой шанс заключить выгодное мирное соглашение с Россией, на сегодняшний день Москва рассматривает только капитуляцию киевского режима, другие варианты не рассматриваются.

      Ну все! Как там говорится: "Смерть врагу конец расчету"!
    36. point Ранг пользователя
      point
      0
      48 минут назад
      написал Полянский в одной из запрещенных в России соцсетей

      как же это странно выглядит, вроде как слово, которого нет, а жопа - есть.
      Если зампред может писать в запрещенных в РФ, то он это делает вне РФ? Или это было сделано в рамках официального аккаунта или в собственном, тогда я снова не понимаю кому запрещен Х?
      По-сути, заголовок статьи и заявления Полянского расходятся, двоеточие там нельзя поставить не взяв на себя "исправление слов" Полянского.
      Какая грубая джинса

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