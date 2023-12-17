Россия не рассматривает никаких сделок по заключению мирного соглашения с Украиной, Москву устроит только капитуляция киевского режима. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Украина упустила свой шанс заключить выгодное мирное соглашение с Россией, на сегодняшний день Москва рассматривает только капитуляцию киевского режима, другие варианты не рассматриваются. По словам Полянского, а дипломаты такого ранга "пустых" заявлений не делают, любая сделка с Украиной будет отражать ее капитуляцию. Если в прошлом году Москва предлагала Киеву некие условия которые, кстати, удовлетворяли украинские власти, то теперь никаких предложений не будет. А винить в этом Зеленский может только себя и своих союзников, которые сорвали переговоры.- написал Полянский в одной из запрещенных в России соцсетей.Ранее глава депутатской фракции "Слуга народа" Арахамия заявил, что на переговорах в Стамбуле в прошлом году Россия и Украина были готовы заключить мирное соглашение на устраивающих Киев условиях, но вмешательство британского премьера Бориса Джонсона сорвало сделку. Приехавший в Киев британец заявил, что ничего подписывать не надо, а нужно воевать. Итогом этого стал фактический проигрыш Украины, огромные потери живой силы и утрата территорий. И это еще не все, аналитики предрекают Киеву потерю еще части регионов.

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