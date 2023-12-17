Возглавляющий комитет ВРУ по обороне полковник СБУ признал, что у Украины нет средств для борьбы с планирующими бомбами

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Возглавляющий комитет ВРУ по обороне полковник СБУ признал, что у Украины нет средств для борьбы с планирующими бомбами

Украинская армия не имеет средств для борьбы с российскими планирующими бомбами, поэтому помешать бомбардировке позиций ВСУ нет возможности. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко, возглавляющий в Верховной Раде комитет по национальной обороне и разведке.

Российская авиация использует планирующие бомбы массой от 500 кг до 3 тонн, наносящие большой урон украинской армии, заявил Костенко. Но помешать этому ВСУ не могут, потому что не имеют средств для борьбы с таким видом боеприпасов. На вооружении российской армии имеется большое количество авиабомб, которые переделываются в планирующие. Поэтому говорить о том, что данные авиабомбы скоро закончатся, не приходится.



У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Эти бомбы, как правило, от 500 [кг] до 3 тонн, которые они могут использовать

- заявил полковник СБУ.

Российские бомбардировщики могут спокойно применять планирующие бомбы по позициям ВСУ, поскольку это фактически безопасно, так как самолетам нет необходимости входить в зону действия украинской противовоздушной обороны. Сброшенные за несколько десятков километров от позиций ВСУ данные боеприпасы прилетят туда, куда их отправили. А сбить их возможности нет.

Кстати, у ВСУ тоже имеется большое количество фугасных авиабомб, оставшихся еще со времен Советского Союза, но со средствами их доставки имеются огромные проблемы. Да и российская ПВО, действующая на передовой, гораздо сильнее украинской.
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    24 комментария
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    1. Маврик Ранг пользователя
      Маврик
      +5
      Вчера в 14:30
      Россия всегда планирует ! И вам нас не остановить Будет вам рождество и джинкал бенс
      Таких фейрверков на складах еще СССР очень много ,в отличии от вас которые вы все разгарбили ые халявщики
      1. Сулла__Славный Ранг пользователя
        Сулла__Славный
        +3
        Вчера в 14:34
        Всё реально, только нужны НОРМАЛЬНЫЕ решения, а вот с ними - реально ПЛОХО. Наши применяют оружие, только когда ВСУ применит.
        Разве так проводятся военные действия?! Применяются ВСЕ возможные средства, для быстрейшей победы. А на СВО - кажется не особо то и спешат победить. Похоже целью является истребление славян: как украинских, так и российских. По поводу применения больших термобарических бомб 3-5 тонн(можно и ДЕВЯТКУ сбросить для показательности). Сперва зачищается область от ПВО, далее сбрасываются с большой высоты(12-15 км), при наличии истребителей прикрытия от ракет ПВО и прочих угроз. Да вот только, такие и похожие действия - НЕ проводятся. Почему? Так ведь цели СВО - другие...crying
        1. flanker7 Ранг пользователя
          flanker7
          0
          Вчера в 23:19
          "По поводу применения больших термобарических бомб 3-5 тонн(можно и ДЕВЯТКУ сбросить для показательности)"
          Зачем писать ЧУШЬ! Ну ведь не знаете матчасти, но предлагаете. Вы на чем ДЕВЯТКУ ОДАБ собрались везти-то??? О неоправданном риске потери носителя даже не говорим...
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +3
        Вчера в 15:56
        в отличии от вас которые вы все разгарбили ые халявщики

        Даже в статье сказано что у всук тоже много таких бомб НО у них проблемы с их доставкой. Не раз уже было сказано что после развала Союза на краине больше всех было оставлено оружия и боеприпасов.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Вчера в 14:34
      ***
      — Расходы на борьбу с планирующими бомбами не запланированы ...
      ***
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +5
        Вчера в 15:03
        Кстати,а мы сами в состоянии сбивать планирующие бомбы?Цель эта весьма сложная,спецы ПВО подтверждают это.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +6
          Вчера в 15:23
          Как всегда, решение сложных проблем только комплексное...
          Сбивать сами боеприпасы, носители и громить аэродромы, инфраструктуру обеспечения!
          У нас есть необходимое для решения этой и подобных задач, тем более на месте не топчемся, идёт дальнейшее развитие всего комплекса, как систем обороны, так и наступательных систем! soldier
          1. Маврик Ранг пользователя
            Маврик
            +1
            Вчера в 15:37
            Цитата: rocket757
            Как всегда, решение сложных проблем только комплексное...
            Сбивать сами боеприпасы, носители и громить аэродромы, инфраструктуру обеспечения!
            У нас есть необходимое для решения этой и подобных задач, тем более на месте не топчемся, идёт дальнейшее развитие всего комплекса, как систем обороны, так и наступательных систем! soldier

            Согласен с вами Виктор ! Нормально все в ВПК и мат части Проблем не мало , но они решаются в ходе СВО ! Главное мотивация на уровне и черти нам не братья !
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              +2
              Вчера в 16:08
              Нет предела совершенству, да и не все проблемы, пока, решены.
              Работы ещё много.
        2. Попандос Ранг пользователя
          Попандос
          +1
          Вчера в 15:27
          а мы сами в состоянии сбивать планирующие бомбы?

          Лучше сбивать носители, для этого нужна дальнобойная ПВО, это вроде как есть, а вот дальнее ЦУ это проблема.
          С ДРЛО у нас беда.
        3. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          +1
          Вчера в 16:14
          У планирующей бомбы нет примитивного движка, имеется только дополнительно крылья, поимо стабилизатора хвоста. Это один момент. Второй момент, плохо отслеживается на радаре, т.к. апертура полета бомбы разные, и отсюда вывод - сложность перехвата этой бомбы. И ракетчики будут правы.
        4. Пока_болею
          Пока_болею
          +1
          Вчера в 16:26
          Бывают сообщения о перехвате gbu jdam,но очень мало и редко
    3. Комментарий был удален.
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Вчера в 14:46
      Как это нет? Им сложно в презентации добавлять каждый день по сотне-другой сбитых бомб?!
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Вчера в 14:55
        Возглавляющий комитет ВРУ по обороне полковник СБУ признал, что у Украины нет средств для борьбы с планирующими бомбами


        А у кого они есть?Разве что если только помехами сбивать с цели,как ракеты от HIMARS уводят от цели при помощи РЭБ.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Вчера в 15:18
      Возглавляющий комитет ВРУ по обороне полковник СБУ признал, что у Украины нет средств для борьбы с планирующими бомбами
      . А кто вообще может сказать, что планирующий боеприпасы для него не угроза, не проблема???
      Другое дело, что далеко не все имеют средства ПВО большой дальности, что б сбивать носители тех планирующий авиабомб...
      В общем, варианты противодействия разные и решение таких проблем только комплексное. soldier
    6. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +6
      Вчера в 15:25
      Планирующие бомбы весом 3 тонны?))) полкан украл у своего шефа кокс?)))
    7. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Вчера в 16:05
      А что у кого-то есть? Кусок чухунины, который не имеет теплового следа, радиолокацинная сигнатура минимальна. Да даже предположить, что она отслеживатся... чем её сбить вопрос... нуксимум крылышки сбить и чтоб упала до цели
    8. bya965 Ранг пользователя
      bya965
      +1
      Вчера в 16:05
      Я понимаю, что многие не знают аэродинамику, но настолько я не ожидал.
      Вы что математику не знаете, да ладно, я служил уже с высшим, полтора года, рядовым, но я то был специалист.
      Меня воспитал дедушка два Александра Невского у старшего лейтенанта.
      Да я легко планирующие сейчас просчитаю, есть носитель, есть сброс, есть возможности падения, благо вместо хордоугломера компы.
      Это все говорит о деградации образования
      1. shikin Ранг пользователя
        shikin
        0
        Вчера в 18:01
        Что Вы просчитаете? Планирующие бомбы без системы управления - деньги на ветер, разброс будет очень большой. У применяемых модулей есть система управления, предположительно, имеется управление по ГЛОНАСС/GPS и ИНС, они управляются на траектории. Какие применяют при этом профили полета, мы не знаем, но утверждается, что АБ с УМПК может маневрировать при полете и при заходе на цель.
    9. Пока_болею
      Пока_болею
      0
      Вчера в 16:13
      Мы чего-то незнаем?планирующие от 500-3000кг.
    10. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      0
      Вчера в 16:32
      Чтобы сбивать планирующие бомбы, надо выдвинуть вперед, к переднему краю ракетные комплексы средней/малой дальности.
      Типа Iris-T и подобные.
      Но их мало, и они заняты для защиты городов от КР и Шахедов.
      1. Zik256x Ранг пользователя
        Zik256x
        0
        Вчера в 21:10
        И как долго они там проживут ?
    11. EXPrompt Ранг пользователя
      EXPrompt
      +4
      Вчера в 17:03
      ЩО!! как нет?
      СалоРейх первым в мире научился сбивать даже гипрезвуковые кинжалы...
      А тут от обычные планирующие бомбы не может!!!!

      Микола - ты хреновый наводчик....Иди лечи косоглазие.
    12. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Вчера в 17:37
      А зачем бороться с планирующими бомбами-когда-достаточно сбить-носитель?

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