Возглавляющий комитет ВРУ по обороне полковник СБУ признал, что у Украины нет средств для борьбы с планирующими бомбами
Украинская армия не имеет средств для борьбы с российскими планирующими бомбами, поэтому помешать бомбардировке позиций ВСУ нет возможности. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко, возглавляющий в Верховной Раде комитет по национальной обороне и разведке.
Российская авиация использует планирующие бомбы массой от 500 кг до 3 тонн, наносящие большой урон украинской армии, заявил Костенко. Но помешать этому ВСУ не могут, потому что не имеют средств для борьбы с таким видом боеприпасов. На вооружении российской армии имеется большое количество авиабомб, которые переделываются в планирующие. Поэтому говорить о том, что данные авиабомбы скоро закончатся, не приходится.
- заявил полковник СБУ.
Российские бомбардировщики могут спокойно применять планирующие бомбы по позициям ВСУ, поскольку это фактически безопасно, так как самолетам нет необходимости входить в зону действия украинской противовоздушной обороны. Сброшенные за несколько десятков километров от позиций ВСУ данные боеприпасы прилетят туда, куда их отправили. А сбить их возможности нет.
Кстати, у ВСУ тоже имеется большое количество фугасных авиабомб, оставшихся еще со времен Советского Союза, но со средствами их доставки имеются огромные проблемы. Да и российская ПВО, действующая на передовой, гораздо сильнее украинской.
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