Российские войска выбили противника с господствующих высот в районе Клещеевки, взяв основной укрепрайон ВСУ

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Российские войска выбили противника с господствующих высот в районе Клещеевки, взяв основной укрепрайон ВСУ

Украинской армии так и не удалось повернуть ситуацию под Артемовском в свою пользу и остановить наступление российской армии, битва в районе Клещеевки закончилась победой россиян. Как сообщают с передовой, нашим удалось взять все господствующие высоты в районе этого населенного пункта.

Штурмовые группы российских войск сумели выбить ВСУ со всех позиций на высотах в районе Клещеевки, а также занять самый мощный укрепрайон украинской армии в треугольнике Опытное - Клещеевка - Красное (Ивановское). Теперь украинская армия утратила стратегическое преимущество, потеряв высоты. В самой Клещеевке противник отошел на окраины села, поскольку населенный пункт находится в низине и прекрасно простреливается с окружающих высот.



Поселок простреливается нами насквозь. На юго-западной окраине ВСУ удерживают треть села из трех опорников. Так же ВСУ выбиты со всех высот вокруг Клещеевки. Полностью зачищен укреп район Опытная-Красное-Клещеевка

- пишет военный эксперт Борис Рожин.


По данным, поступающим с передовой, противник оказывает ожесточенное сопротивление, но это ему мало помогает, ВСУ постепенно теряют позиции и отступают. Кроме района Клещеевки, наши также наступают и в районе Богдановки, стремясь выйти к Часову Яру, где находится ставка командующего оперативной группировкой "Таврия" Александра Сырского. Не даром украинский генерал несколько раз заявлял о сложной ситуации в районе Артемовска.
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    32 комментария
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    1. Маврик Ранг пользователя
      Маврик
      +17
      Вчера в 15:06
      Молодцы парни давите бандеровщину ..Россия пойдет до конца ! Не жалейте врага хохлосакского
      Они вбрали это все ..Мочите не жалея ! ВсПОМнИТЕ КАК ОНИ СКАКАЛИ И нА ГИЛЯКУ ВАС ЗАЗЫВАЛИ
    2. senima56 Ранг пользователя
      senima56
      +7
      Вчера в 15:28
      Молодцы, воины! "Работайте, братья!" Храни вас Господь.
      1. Маврик Ранг пользователя
        Маврик
        +5
        Вчера в 15:33
        Цитата: senima56
        Молодцы, воины! "Работайте, братья!" Храни вас Господь.

        За правое дело воюют уничтожая фашистов западного очередного крестового похода против России и Русского мира ! Враг будет разбит ,Победа будет за нами мужики
    3. АлекМих
      АлекМих
      +4
      Вчера в 15:43
      Часов Яр это родина Иосифа Кобзона,даже музей и улица были в свое время
      И освободить город от бандер вдвойне престижно
    4. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +5
      Вчера в 15:51
      Фига с ней с Клещеевкой. Там самое главное обороны за ней нет. Максимум опрники. Укры до недавнего времени этим не озаботились. Давить где легче. Это наш залог победы. Большие населенные пункты вроде северска, купянска, славянска, краматорска - неприступные крепости. Я вижу, что командование обходит их. И это радует. Это дает надежду нашим парням вернутся живыми. Нас ничто не ограничивает во времени. Потери будут одинаковыми? Да. Но одно дело пацан в 20 лет умрёт, а в другом в сорок. Пока у них только одна линия. Её надо рвать в клочья. У них нет сил парировать все наши удары. Но... Это ещё не наступление. Это подготовка. Ежемесячно вводятся в строй несколько дивизий вновь созданных
    5. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -22
      Вчера в 15:53
      Ну ни че не понимаю?
      Зачем надо убивать братьев (народ браьский? Или вражины?) сотни тыс и затраты ххх мрд руб-долл, если можно верхушку банднры и "случайно" дипломатов с 10-50 ч.
      Или так в солдатики не наигрался кто то?
      Сша разрезали генерала сулеймани. А израиль обещает всех руководителей хамас, после освобождения заложников.
      1. Неплохой Ранг пользователя
        Неплохой
        +3
        Вчера в 16:02
        Дружище, всё очень, ну очень запущено, в плане "братьев". Это ведь для них мы небратья, много времени было упущено для их одурманивания. yes
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          -10
          Вчера в 16:13
          Вы ссср застали, к 25-30г?были там много небратьев и в91г. Молчали они громко уже в рпзвалу ссср.
          1. Неплохой Ранг пользователя
            Неплохой
            +2
            Вчера в 16:20
            Дружище, изъясняйетесь пожалуйста более внятно, я вам не девочка при первом свидании. wink
            1. Аркадич Ранг пользователя
              Аркадич
              +1
              Вчера в 16:28
              Не обращайте внимания. hi Если посмотрите архивы в выходные антивирус так усердно борется с вирусами и микробами, что к вечеру устает и не всегда адекватно может изложить свою мысль до конца. request
              1. Неплохой Ранг пользователя
                Неплохой
                +1
                Вчера в 16:31
                Доброго здоровья hi Плохо, когда с пробкой в зубах и у микрофона. drinks
              2. Lako Ранг пользователя
                Lako
                +2
                Вчера в 21:17
                А чего на противовирусного наехали. В этом сумбуре, есть здравое зерно. Отправить туда, откуда никто не возвращался Зеленского и его шоблу, сохранило бы много человеческих жизней, населённых пунктов и по деньгам было бы намного дешевле. Но почему то.... Хрен его знает почему.
      2. Rusland Ранг пользователя
        Rusland
        0
        Вчера в 16:25
        Не понимаешь, тогда обратись к иноагентам, дурочка здесь не включай или переход с выходных на понедельник тяжёлый? winked
        1. роман66 Ранг пользователя
          роман66
          0
          Вчера в 17:18
          Виталя, привет, плюнь на инодумающих
          1. Rusland Ранг пользователя
            Rusland
            -2
            Вчера в 17:33
            Рома hi, привет! А что, идея. Сейчас посмотрю, оговорено ли в правилах сайта плевок в харю западенцев. drinks
      3. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +5
        Вчера в 16:27
        . Ну ни че не понимаю?
        Зачем надо убивать братьев (народ браьский? Или вражины?)

        Взял оружие - враг. Сложил оружие - пленный. Нету других вариантов. Нужно помнить об этом. Раз их смогли переформатировать, то и мы сможем. В руке оружие - башку долой
      4. Аскет Ранг пользователя
        Аскет
        +2
        Вчера в 16:45
        Зачем надо убивать братьев (народ браьский? Или вражины?)

        Исторический факт-русские и украинцы являются одним народом. А не каким не братским.Это государства разные
        МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал историческим фактом то, что русские и украинцы являются одним народом.


        Отвечая на вопрос ведущего, не изменил ли президент России свое мнение о том, что русские и украинцы один народ, Путин ответил отрицательно. "А как можно это изменить? Это факт. Это исторический факт", - сказал он в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

        Путин отчасти согласился с трактовкой специальной военной операции как "гражданской войны", с учетом единства народов России и Украины, но отметил, что государства разные.

        "В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - сказал Путин, подводя итоги года.
        1. Простой Ранг пользователя
          Простой
          0
          Вчера в 22:39
          . А не каким не братским.

          А никаким не братским.
      5. Путник_2 Ранг пользователя
        Путник_2
        -2
        Вчера в 16:57
        Назови хоть один народ, который нас, русских, назыаает братским. А ты все про "братский народ" твердишь. Не может быть так, чтобы один брат, а другой не брат.
        1. sevryuk Ранг пользователя
          sevryuk
          0
          Вчера в 17:26
          Если брат станет наркоманом или попадет в тоталитарную секту, он перестанет быть братом?
        2. Roma-92 Ранг пользователя
          Roma-92
          +1
          Вчера в 17:42
          Так вроде Сербы нас братьями называют. Или уже нет?
      6. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +5
        Вчера в 18:34
        Цитата: антивирус
        Или так в солдатики не наигрался кто то?

        Без пускания крови, "небратья" не смогут стать братьями, их больше 30 лет готовили к войне с Россией. Прекратить войну можно, только вот она с новой силой и огромными потерями вернется в Росиию через 10 лет. Вы 30-40 летнее поколение, не понимаете реальность, живя в мире смартфона.
    6. АлекМих
      АлекМих
      -4
      Вчера в 16:32
      А кто вообще допустил это. Почему они варились в этом безобразии 30 лет?
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        -1
        Вчера в 17:13
        А кто вообще допустил это. Почему они варились в этом безобразии 30 лет?

        Не 30 лет, а гораздо позднее, началось после ВОВ, а точнее, с правления Хрущёва.
        И эта гниль долго разлагалась, пока не подошло благодатная почва. Вина также лежит на Горбачёве, а уж потом всё пошло процесс неуправляемым. Сильно промыли на западной Украине, чем на восточном Украине.
        Нужно хорошо понимать и знать историю развития общества, вот тогда будет и понимание, почему так произошло.
    7. АлекМих
      АлекМих
      -6
      Вчера в 16:38
      Цитата: АлекМих
      А кто вообще допустил это. Почему они варились в этом безобразии в собственном соку 30 лет?
      1. Неплохой Ранг пользователя
        Неплохой
        0
        Вчера в 16:46
        Обленились западенцы, может тебе томик Маркса подкинуть вместо подушки?
      2. VladMirU Ранг пользователя
        VladMirU
        0
        Вчера в 17:04
        Не 30. Больше. С Хруща пошло. Другие бездельники и прощелыги добавили.
    8. A17ttt
      A17ttt
      -3
      Вчера в 16:47
      прошла новая новость
      1.
      "Министр обороны США Ллойд Остин намерен объявить в ходе ближневосточного турне о планах операции по противодействию угрозам со стороны йеменских хуситов в Красном море, сообщило издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона."

      2.
      В материале The War Zone говорится, что операция будет носить «многонациональный» характер. Корабли каких стран могут принять в ней участие, не сообщается. В рамках турне глава американского ведомства посетит Израиль, Бахрейн, Катар, Кувейт и американский авианосец US Gerald Ford, патрулирующий акваторию Восточного Средиземноморья.


      раскручивая данную информацию можно предположить следующее:
      носить «многонациональный» характер
      - это:
      Израиль - руководствуясь наработками США, Великобритания
      Кувейт - руководствуясь штабом в Ираке
      Бахрейн - руководствуясь штабом в Турции и Катар
      Украина - зря что ли у берегов Англии собирали флот? Будет обкатка и новая стычка с мусульманским народом
      Возможно сунут и некоторые государства ЕС - типа Франция и т.д.

      можно предположить, что в перспективе подожгут и Оман - чтобы закрыть Персидский залив

      Экономический выгодоприобретатель, кроме США, Великобритании, Ю. Кореи и Израиля (производители военного) - еще и Турция. Как там - ничего личного, только бизнес?
      1. A17ttt
        A17ttt
        -1
        Вчера в 17:25
        И да, как дополнение:

        Наверно не зря в этом списке - Кувейт?!
        Один старичок отошел в мир иной на лечении в США, едут к другому старичку - более покладистому. Видать есть чем прижать теперь нового.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +2
      Вчера в 16:49
      На косили укропа немеряно , бандэрлогов даже не хоронят.
    10. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Вчера в 17:11
      Как сообщают с передовой, нашим удалось взять все господствующие высоты в районе этого населенного пункта.
      А так как поселок находится в балке, то взятие господствующих высот вокруг него, означает и фактически контроль над ним... И это хорошо. путь на Часов Яр и Константиновку вновь открыт, а там Краматорск и Славянск и есть выход на границу Донецкой области
    11. syabroleonid Ранг пользователя
      syabroleonid
      +1
      Вчера в 19:57
      То что писал Б. Рожин не всегда подтверждалось. То-ли спешили доложить. То-ли кто-то чего-то недопонял.

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