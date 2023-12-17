Российские войска выбили противника с господствующих высот в районе Клещеевки, взяв основной укрепрайон ВСУ

Поселок простреливается нами насквозь. На юго-западной окраине ВСУ удерживают треть села из трех опорников. Так же ВСУ выбиты со всех высот вокруг Клещеевки. Полностью зачищен укреп район Опытная-Красное-Клещеевка

Украинской армии так и не удалось повернуть ситуацию под Артемовском в свою пользу и остановить наступление российской армии, битва в районе Клещеевки закончилась победой россиян. Как сообщают с передовой, нашим удалось взять все господствующие высоты в районе этого населенного пункта.Штурмовые группы российских войск сумели выбить ВСУ со всех позиций на высотах в районе Клещеевки, а также занять самый мощный укрепрайон украинской армии в треугольнике Опытное - Клещеевка - Красное (Ивановское). Теперь украинская армия утратила стратегическое преимущество, потеряв высоты. В самой Клещеевке противник отошел на окраины села, поскольку населенный пункт находится в низине и прекрасно простреливается с окружающих высот.- пишет военный эксперт Борис Рожин.По данным, поступающим с передовой, противник оказывает ожесточенное сопротивление, но это ему мало помогает, ВСУ постепенно теряют позиции и отступают. Кроме района Клещеевки, наши также наступают и в районе Богдановки, стремясь выйти к Часову Яру, где находится ставка командующего оперативной группировкой "Таврия" Александра Сырского. Не даром украинский генерал несколько раз заявлял о сложной ситуации в районе Артемовска.