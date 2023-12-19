Сметённые огнём: МБР со шрапнельными боевыми частями для поражения целей в глубине территории Украины
В настоящее время Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) периодически и достаточно интенсивно наносят удары по объектам, расположенным в глубине территории Украины, например, по аэродромам. Удары наносятся как беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - камикадзе большой дальности типа «Герань-2», так и гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».
Судя по открытым данным, в последнее время интенсивность применения вооружёнными силами Украины крылатых ракет (КР) типа Storm Shadow и SCALP-EG значительно уменьшилась.
Этому может быть дано несколько объяснений:
– у ВСУ просто закончились КР Storm Shadow и SCALP-EG или их осталось крайне мало;
– ВСУ копят силы для нанесения одного массированного удара, например, где-то в период новогодних праздников (здесь нельзя привязываться именно к праздникам, они могут нанести удар как раньше, так и позже, когда посчитают, что он наименее ожидаем и нанесёт России максимальный ущерб);
– ВС РФ смогли уничтожить большую часть авиации военно-воздушных сил (ВВС) Украины с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) и путём нанесения ударов по аэродромам с помощью высокоточного оружия большой дальности.
В то же время удары по аэродромам продолжают наноситься, что позволяет предположить, что ВВС Украины уничтожены ещё не полностью. Кроме того, существуют и другие объекты в глубине территории Украины, которые могут представлять интерес с военной точки зрения.
В связи с этим в очередной раз возникает вопрос достаточности мощности и эффективности имеющихся у ВС РФ высокоточных средств поражения большой дальности, способных с высокой вероятностью уничтожать особо важные цели в глубине территории противника.
Какое оружие в арсеналах ведущих стран мира является самым мощным и дальнобойным?
Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), а также их морские собратья – баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). Поговорим о возможности их применения в рамках российской специальной военной операции (СВО) на Украине, разумеется, в неядерном варианте, а также с учётом их потенциала в будущих войнах и вооружённых конфликтах.
За пределами гарантийного срока эксплуатации
Находящиеся на вооружении Российских Стратегических ядерных сил (СЯС) МБР и БРПЛ являются тем оружием, с помощью которого наша страна в настоящее время гарантирует свой суверенитет и обеспечивает защиту от прямого вооружённого вторжения со стороны недружественных стран, в первую очередь это относится к США и другим странам НАТО.
С одной стороны, МБР могут находиться на вооружении долгие годы и даже десятилетия, достаточно вспомнить до сих пор стоящие на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) такие МБР, как Р-36М, она же SS-18 Satan («Сатана»), но, с другой стороны, рано или поздно придёт срок их вывода из эксплуатации.
При этом, к примеру, если танки можно складировать на базах хранения до «плохих времён», то с МБР так поступить не получится.
Потенциально часть МБР может быть конвертирована в ракеты-носители (РН), предназначенные для вывода полезной нагрузки (ПН) на орбиту – эта задача исключительно важна, поскольку может обеспечить России доступ в космос в случае начала глобального конфликта и уничтожения стационарных космодромов – ранее мы говорили об этом в материале Из-под воды в космос, однако это лишь продлит жизненный цикл бывших МБР/БРПЛ на какое-то время.
Пуск конверсионной ракеты-носителя «Днепр»
При этом существуют и другие возможности использования устаревших МБР и БРПЛ, более близкие по своему смыслу к их изначальному предназначению. Например, США рассматривали возможность использования МБР в рамках программы «Быстрый глобальный удар» (БГУ).
Одним из предполагаемых средств поражения в рамках БГУ должны были стать МБР, вместо ядерных боеголовок, на которых должны были размещаться тысячи вольфрамовых дротиков длиной порядка 15–20 сантиметров. Предполагалось, что такая модифицированная МБР может нанести неядерный удар по любой точке планеты в течение получаса. Разогнанные до огромных скоростей вольфрамовые штыри должны были «превращать в решето» любого противника в зоне досягаемости.
Точное количество МБР и БРПЛ, которые в обозримый период могут/должны быть выведены из эксплуатации, неизвестно, но примерно прикинуть можно – исходя из открытых данных, на вооружении у СЯС РФ находятся:
– 46 единиц МБР Р-36М2 «Воевода» шахтного базирования;
– 12 единиц МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» шахтного базирования;
– 45 единиц МБР РТ-2ПМ «Тополь» мобильного базирования;
– 60 единиц МБР РТ-2ПМ2 «Тополь-М» шахтного базирования;
– 18 единиц МБР РТ-2ПМ2 «Тополь-М» мобильного базирования;
– 64 единицы БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер».
МБР УР-100Н УТТХ «Стилет». Фото: Виталий Кузьмин
Учитывать более новые МБР РС-24 «Ярс» и БРЛП Р-30 «Булава» с нашей точки зрения не имеет смысла, поскольку они пока ещё будут находиться в эксплуатации. Также существует определённое, а возможно, что и весьма значительное число снятых с эксплуатации, но не утилизированных МБР и БРЛП, которые могут быть использованы с целью их оснащения конвенциональной боевой частью, однако их количество и техническое состояние неизвестны, поэтому мы их тоже учитывать пока не будем. Не стоит забывать и о том, что ВС РФ в год могут выпускать порядка десятка МБР/БРПЛ в ходе различных испытаний, что говорит о соответствующих возможностях нашей промышленности.
Конвенциональная боевая часть (БЧ) какого типа будет наиболее эффективна для использования на МБР и БРПЛ?
Вольфрамовый град
В материале «Быстрый глобальный удар в русском исполнении» были перечислены типы боевых частей, которые, предположительно, могут быть установлены на МБР:
– моноблочная осколочно-фугасная боевая часть с возможностью подрыва на заданной высоте или при ударе;
– защищённая проникающая фугасная боевая часть для уничтожения заглубленных объектов;
– боевая часть с кассетными поражающими элементами;
– инертная монолитная боевая часть из вольфрамового сплава, предназначенная для поражения заглубленных объектов кинетическим ударом;
– кассетная инертная боевая часть, накрывающая наземный объект ливнем из тысяч вольфрамовых штырей.
Все моноблочные боевые части будут требовать повышенной точности для поражения наземного или заглубленного объекта, скорее всего, это потребует на разработку и испытания высокоточных БЧ много времени, которого у нас нет.
По поводу кассетной боевой части – это более перспективный вариант, но есть вопросы в части необходимости точного определения высоты раскрытия БЧ МБР/БРПЛ, а также обеспечения тепловой защиты суббоеприпасов из-за высокой скорости падения БЧ на конечном участке траектории.
Возникает вопрос, а нужны ли вообще суббоеприпасы, возможно, что будет более чем достаточно высокой скорости и массы самих поражающих элементов, то есть мы возвращаемся к инертной боевой части, содержащей множество поражающих элементов, типа американской концепции МБР с вольфрамовыми дротиками. Однако всё упирается в вероятность попадания/поражения, то есть если мы будем оснащать БМ МБР/БРПЛ слишком массивными поражающими элементами, то их количество уменьшится, и вероятность попадания по каждой конкретной цели будет невелика.
Тогда какие поражающие элементы использовать?
Здесь нам без цифр не обойтись, возьмём за основу:
Для изготовления поражающих элементов БЧ МБР необходимо использовать максимально твердый и тугоплавкий материал – это сплавы вольфрама. При массе 3,5 г диаметр сферического готового поражающего элемента (ГПЭ) из сплава вольфрама будет составлять примерно 7,24 мм, при массе 2 г диаметр ГПЭ составит примерно 5,7 мм (характерно, что это сопоставимо с основными калибрами стрелкового оружия, использующегося ВС РФ).
Дробь из сплава вольфрама. Изображение forum.guns.ru
Скорость снижения БЧ МБР/БРПЛ достигает 7 000 м/с, после входа в атмосферу её скорость снижается. Точные цифры неизвестны, для расчёта кинетической энергии поражающих элементов возьмём 2 500, 3 500 и 5 000 м/с. В этом случае у нас для ГПЭ массой 3,5 г кинетическая энергия составит:
– 2 500 м/с – 10 938 Дж;
– 3 500 м/с – 21 438 Дж;
– 5 000 м/с – 43 750 Дж.
Для ГПЭ массой 2 г кинетическая энергия составит:
– 2 500 м/с – 6 250 Дж;
– 3 500 м/с – 12 250 Дж;
– 5 000 м/с – 25 000 Дж.
Как мы видим, даже при минимально взятой скорости 2 500 м/с кинетическая энергия вольфрамового ГПЭ массой 2 г почти в два раза превышает энергию пули винтовочного патрона 7,62х54R, а если мы говорим о максимально выбранном пороге скорости 5 000 м/с и ГПЭ массой 3,5 г, то его кинетическая энергия почти в 1,4 раза превышает энергию пули калибра 14,5х114 мм.
Сколько таких ГПЭ могут доставить рассмотренные выше МБР и БРПЛ?
Полезная нагрузка (ПН) МБР/БРПЛ при стрельбе на максимальную дальность, исходя из данных, имеющихся в открытых источниках, составляет:
– МБР Р-36М2 «Воевода» – 8 800 кг;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 4 350 кг;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 1 200 кг;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 2 800 кг.
При стрельбе на уменьшенную дальность ПН возрастёт ориентировочно в 1,5 раза:
– МБР Р-36М2 «Воевода» – 13 200 кг;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 6 525 кг;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 1 800 кг;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 4 200 кг.
Если мы делим ПН поровну между ГПЭ массой 3,5 г и ГПЭ массой 2 г, тогда количество составит:
– МБР Р-36М2 «Воевода» – 1,9 млн ГПЭ массой 3,5 г и 3,3 млн ГПЭ массой 2 г;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 0,9 млн ГПЭ массой 3,5 г и 1,6 млн ГПЭ массой 2 г;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 0,3 млн ГПЭ массой 3,5 г и 0,5 млн ГПЭ массой 2 г;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 0,6 млн ГПЭ массой 3,5 г и 1,1 млн ГПЭ массой 2 г.
Если всю ПН будут составлять ГПЭ массой 2 г, тогда количество достигнет:
– МБР Р-36М2 «Воевода» – 6,6 млн;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 3,3 млн;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 0,9 млн;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 2,1 млн.
Далее количество ГПЭ на м2 можно варьировать, уменьшая или увеличивая площадь поражения, что может быть обеспечено высотой раскрытия БЧ МБР/БРПЛ и мощностью заряда, обеспечивающего разброс ГПЭ, при этом необходимо учитывать круговое вероятное отклонение, обеспечиваемое той или иной МБР/БРПЛ.
Исходя из открытых данных, для выбранных типов МБР/БРПЛ КВО составляет:
– МБР Р-36М2 «Воевода» – 500 м;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 350–550 м;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 150–200 м;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 250 м.
Возможно, что при разработке новой конвенциональной БЧ для всех МБР/БРПЛ может быть обеспечено КВО порядка 150–200 м.
Для примера выберем зону поражения для МБР Р-36М2 «Воевода», МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» и БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» диаметром 1 000 м, а для МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» (с учётом её значительно меньшей ПН) диаметром 600 м.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Тополь-М»
В этом случае для ПН, разделённой поровну между ГПЭ массой 3,5 г и ГПЭ массой 2 г, количество составит:
– МБР Р-36М2 «Воевода» – 2,4 ГПЭ массой 3,5 г и 4,2 ГПЭ массой 2 г – всего 6,6 ГПЭ на м2;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 1,2 ГПЭ массой 3,5 г и 2,1 ГПЭ массой 2 г – всего 3,3 ГПЭ на м2;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 0,9 ГПЭ массой 3,5 г и 1,6 ГПЭ массой 2 г – всего 2,5 ГПЭ на м2;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 0,8 ГПЭ массой 3,5 г и 1,3 ГПЭ массой 2 г – всего 2,1 ГПЭ на м2.
Если всю ПН будут составлять ГПЭ массой 2 г, тогда количество составит:
– МБР Р-36М2 «Воевода» – 8,4 ГПЭ на м2;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 4,2 ГПЭ на м2;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 3,2 ГПЭ на м2;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 2,7 ГПЭ на м2.
Конечно, рассмотренные цифры могут быть меньше, но могут быть и больше, например, ПН при уменьшении дальности может возрастать не в полтора, а в два раза, скорость ГПЭ может составлять, например, 6 000 м/с. В любом случае, это показывает, как можно играть параметрами БЧ для того, чтобы обеспечить требуемые вероятности попадания и поражения, в зависимости от того, какие типы целей мы хотим уничтожать.
Например, если мы хотим уничтожить только открыто расположенную технику и живую силу, то, возможно, оптимальным решением станет использование только ГПЭ массой 2 г, а если требуется уничтожение защищённых объектов, то ГПЭ массой 3,5 г обеспечат значительно большую вероятность их поражения, хотя шанс попадания снизится.
Выводы
Конверсия МБР и БРПЛ, находящихся на завершающей стадии жизненного цикла, в носители конвенциональных боевых частей станет не только экономически оправданным решением – незачем списывать в утиль столь совершенную боевую технику, но и предоставит ВС РФ недостижимые доселе возможности по нанесению неотвратимого удара практически по любой точке планеты.
Предположительно, наиболее простым для реализации решением является оснащение МБР и БРПЛ шрапнельной боевой частью со сферическими ГПЭ из сплава вольфрама.
Применение МБР или БРПЛ с конвенциональной боевой частью будет иметь определённые организационные особенности, о которых мы поговорим отдельно.
Такое оружие не только позволит с высокой эффективностью уничтожать объекты в глубине территории Украины, но и станет сильнейшим политическим инструментом оказания давления на недружественные страны. Все эти европейские недосверхдержавы типа Польши, играющиеся в американские самолётики и корейские танчики, должны понимать, что России потребуется не более часа для того, чтобы уничтожить любой их военный объект, что этот удар просто невозможно предотвратить. Любые площадные цели – заводы, аэродромы, нефтебазы, электростанции и так далее и тому подобное, могут быть превращены нами в «фарш».
Ну и наконец, применение МБР/БРПЛ с конвенциональной боевой частью позволит нашим противникам на своей шкуре прочувствовать то, как может выглядеть применение тех же ракет, но уже с ядерной боевой частью, и сделать для себя выводы, стоит ли вообще лезть на рожон и вступать в агрессивные военные блоки, решающие внешнеполитические и экономические задачи США и Великобритании.
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