Сметённые огнём: МБР со шрапнельными боевыми частями для поражения целей в глубине территории Украины

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Сметённые огнём: МБР со шрапнельными боевыми частями для поражения целей в глубине территории Украины

В настоящее время Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) периодически и достаточно интенсивно наносят удары по объектам, расположенным в глубине территории Украины, например, по аэродромам. Удары наносятся как беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - камикадзе большой дальности типа «Герань-2», так и гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».

Судя по открытым данным, в последнее время интенсивность применения вооружёнными силами Украины крылатых ракет (КР) типа Storm Shadow и SCALP-EG значительно уменьшилась.



Этому может быть дано несколько объяснений:

– у ВСУ просто закончились КР Storm Shadow и SCALP-EG или их осталось крайне мало;

– ВСУ копят силы для нанесения одного массированного удара, например, где-то в период новогодних праздников (здесь нельзя привязываться именно к праздникам, они могут нанести удар как раньше, так и позже, когда посчитают, что он наименее ожидаем и нанесёт России максимальный ущерб);

– ВС РФ смогли уничтожить большую часть авиации военно-воздушных сил (ВВС) Украины с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) и путём нанесения ударов по аэродромам с помощью высокоточного оружия большой дальности.

В то же время удары по аэродромам продолжают наноситься, что позволяет предположить, что ВВС Украины уничтожены ещё не полностью. Кроме того, существуют и другие объекты в глубине территории Украины, которые могут представлять интерес с военной точки зрения.

В связи с этим в очередной раз возникает вопрос достаточности мощности и эффективности имеющихся у ВС РФ высокоточных средств поражения большой дальности, способных с высокой вероятностью уничтожать особо важные цели в глубине территории противника.

Какое оружие в арсеналах ведущих стран мира является самым мощным и дальнобойным?

Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), а также их морские собратья – баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). Поговорим о возможности их применения в рамках российской специальной военной операции (СВО) на Украине, разумеется, в неядерном варианте, а также с учётом их потенциала в будущих войнах и вооружённых конфликтах.

За пределами гарантийного срока эксплуатации


Находящиеся на вооружении Российских Стратегических ядерных сил (СЯС) МБР и БРПЛ являются тем оружием, с помощью которого наша страна в настоящее время гарантирует свой суверенитет и обеспечивает защиту от прямого вооружённого вторжения со стороны недружественных стран, в первую очередь это относится к США и другим странам НАТО.

С одной стороны, МБР могут находиться на вооружении долгие годы и даже десятилетия, достаточно вспомнить до сих пор стоящие на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) такие МБР, как Р-36М, она же SS-18 Satan («Сатана»), но, с другой стороны, рано или поздно придёт срок их вывода из эксплуатации.

При этом, к примеру, если танки можно складировать на базах хранения до «плохих времён», то с МБР так поступить не получится.

Потенциально часть МБР может быть конвертирована в ракеты-носители (РН), предназначенные для вывода полезной нагрузки (ПН) на орбиту – эта задача исключительно важна, поскольку может обеспечить России доступ в космос в случае начала глобального конфликта и уничтожения стационарных космодромов – ранее мы говорили об этом в материале Из-под воды в космос, однако это лишь продлит жизненный цикл бывших МБР/БРПЛ на какое-то время.


Пуск конверсионной ракеты-носителя «Днепр»

При этом существуют и другие возможности использования устаревших МБР и БРПЛ, более близкие по своему смыслу к их изначальному предназначению. Например, США рассматривали возможность использования МБР в рамках программы «Быстрый глобальный удар» (БГУ).

Одним из предполагаемых средств поражения в рамках БГУ должны были стать МБР, вместо ядерных боеголовок, на которых должны были размещаться тысячи вольфрамовых дротиков длиной порядка 15–20 сантиметров. Предполагалось, что такая модифицированная МБР может нанести неядерный удар по любой точке планеты в течение получаса. Разогнанные до огромных скоростей вольфрамовые штыри должны были «превращать в решето» любого противника в зоне досягаемости.

Точное количество МБР и БРПЛ, которые в обозримый период могут/должны быть выведены из эксплуатации, неизвестно, но примерно прикинуть можно – исходя из открытых данных, на вооружении у СЯС РФ находятся:

– 46 единиц МБР Р-36М2 «Воевода» шахтного базирования;
– 12 единиц МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» шахтного базирования;
– 45 единиц МБР РТ-2ПМ «Тополь» мобильного базирования;
– 60 единиц МБР РТ-2ПМ2 «Тополь-М» шахтного базирования;
– 18 единиц МБР РТ-2ПМ2 «Тополь-М» мобильного базирования;
– 64 единицы БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер».


МБР УР-100Н УТТХ «Стилет». Фото: Виталий Кузьмин

Учитывать более новые МБР РС-24 «Ярс» и БРЛП Р-30 «Булава» с нашей точки зрения не имеет смысла, поскольку они пока ещё будут находиться в эксплуатации. Также существует определённое, а возможно, что и весьма значительное число снятых с эксплуатации, но не утилизированных МБР и БРЛП, которые могут быть использованы с целью их оснащения конвенциональной боевой частью, однако их количество и техническое состояние неизвестны, поэтому мы их тоже учитывать пока не будем. Не стоит забывать и о том, что ВС РФ в год могут выпускать порядка десятка МБР/БРПЛ в ходе различных испытаний, что говорит о соответствующих возможностях нашей промышленности.

Конвенциональная боевая часть (БЧ) какого типа будет наиболее эффективна для использования на МБР и БРПЛ?

Вольфрамовый град


В материале «Быстрый глобальный удар в русском исполнении» были перечислены типы боевых частей, которые, предположительно, могут быть установлены на МБР:

– моноблочная осколочно-фугасная боевая часть с возможностью подрыва на заданной высоте или при ударе;

– защищённая проникающая фугасная боевая часть для уничтожения заглубленных объектов;

– боевая часть с кассетными поражающими элементами;

– инертная монолитная боевая часть из вольфрамового сплава, предназначенная для поражения заглубленных объектов кинетическим ударом;

– кассетная инертная боевая часть, накрывающая наземный объект ливнем из тысяч вольфрамовых штырей.

Все моноблочные боевые части будут требовать повышенной точности для поражения наземного или заглубленного объекта, скорее всего, это потребует на разработку и испытания высокоточных БЧ много времени, которого у нас нет.

По поводу кассетной боевой части – это более перспективный вариант, но есть вопросы в части необходимости точного определения высоты раскрытия БЧ МБР/БРПЛ, а также обеспечения тепловой защиты суббоеприпасов из-за высокой скорости падения БЧ на конечном участке траектории.

Возникает вопрос, а нужны ли вообще суббоеприпасы, возможно, что будет более чем достаточно высокой скорости и массы самих поражающих элементов, то есть мы возвращаемся к инертной боевой части, содержащей множество поражающих элементов, типа американской концепции МБР с вольфрамовыми дротиками. Однако всё упирается в вероятность попадания/поражения, то есть если мы будем оснащать БМ МБР/БРПЛ слишком массивными поражающими элементами, то их количество уменьшится, и вероятность попадания по каждой конкретной цели будет невелика.

Тогда какие поражающие элементы использовать?

Здесь нам без цифр не обойтись, возьмём за основу:

«Осколочно-фугасная боевая часть 5Б14Ш зенитной управляемой ракеты (ЗУР) из состава зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 снаряжалась 87,6–91 кг взрывчатого вещества ТГ-20 и оснащалась 37 000 шарообразных поражающих элементов двух диаметров, включая 21 000 элементов массой 3,5 г и 16 000 массой 2 г, что обеспечивало надежное поражение целей при стрельбе на встречных курсах и вдогон. Угол пространственного сектора статического разлета осколков составлял 120 град., скорость их разлета – 1 000–1 700 м/с».

Для изготовления поражающих элементов БЧ МБР необходимо использовать максимально твердый и тугоплавкий материал – это сплавы вольфрама. При массе 3,5 г диаметр сферического готового поражающего элемента (ГПЭ) из сплава вольфрама будет составлять примерно 7,24 мм, при массе 2 г диаметр ГПЭ составит примерно 5,7 мм (характерно, что это сопоставимо с основными калибрами стрелкового оружия, использующегося ВС РФ).


Дробь из сплава вольфрама. Изображение forum.guns.ru

Скорость снижения БЧ МБР/БРПЛ достигает 7 000 м/с, после входа в атмосферу её скорость снижается. Точные цифры неизвестны, для расчёта кинетической энергии поражающих элементов возьмём 2 500, 3 500 и 5 000 м/с. В этом случае у нас для ГПЭ массой 3,5 г кинетическая энергия составит:

– 2 500 м/с – 10 938 Дж;
– 3 500 м/с – 21 438 Дж;
– 5 000 м/с – 43 750 Дж.

Для ГПЭ массой 2 г кинетическая энергия составит:

– 2 500 м/с – 6 250 Дж;
– 3 500 м/с – 12 250 Дж;
– 5 000 м/с – 25 000 Дж.

Как мы видим, даже при минимально взятой скорости 2 500 м/с кинетическая энергия вольфрамового ГПЭ массой 2 г почти в два раза превышает энергию пули винтовочного патрона 7,62х54R, а если мы говорим о максимально выбранном пороге скорости 5 000 м/с и ГПЭ массой 3,5 г, то его кинетическая энергия почти в 1,4 раза превышает энергию пули калибра 14,5х114 мм.

Сколько таких ГПЭ могут доставить рассмотренные выше МБР и БРПЛ?

Полезная нагрузка (ПН) МБР/БРПЛ при стрельбе на максимальную дальность, исходя из данных, имеющихся в открытых источниках, составляет:

– МБР Р-36М2 «Воевода» – 8 800 кг;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 4 350 кг;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 1 200 кг;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 2 800 кг.

При стрельбе на уменьшенную дальность ПН возрастёт ориентировочно в 1,5 раза:

– МБР Р-36М2 «Воевода» – 13 200 кг;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 6 525 кг;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 1 800 кг;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 4 200 кг.

Если мы делим ПН поровну между ГПЭ массой 3,5 г и ГПЭ массой 2 г, тогда количество составит:

– МБР Р-36М2 «Воевода» – 1,9 млн ГПЭ массой 3,5 г и 3,3 млн ГПЭ массой 2 г;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 0,9 млн ГПЭ массой 3,5 г и 1,6 млн ГПЭ массой 2 г;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 0,3 млн ГПЭ массой 3,5 г и 0,5 млн ГПЭ массой 2 г;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 0,6 млн ГПЭ массой 3,5 г и 1,1 млн ГПЭ массой 2 г.

Если всю ПН будут составлять ГПЭ массой 2 г, тогда количество достигнет:

– МБР Р-36М2 «Воевода» – 6,6 млн;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 3,3 млн;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 0,9 млн;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 2,1 млн.

Далее количество ГПЭ на м2 можно варьировать, уменьшая или увеличивая площадь поражения, что может быть обеспечено высотой раскрытия БЧ МБР/БРПЛ и мощностью заряда, обеспечивающего разброс ГПЭ, при этом необходимо учитывать круговое вероятное отклонение, обеспечиваемое той или иной МБР/БРПЛ.

Исходя из открытых данных, для выбранных типов МБР/БРПЛ КВО составляет:

– МБР Р-36М2 «Воевода» – 500 м;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 350–550 м;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 150–200 м;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 250 м.

Возможно, что при разработке новой конвенциональной БЧ для всех МБР/БРПЛ может быть обеспечено КВО порядка 150–200 м.

Для примера выберем зону поражения для МБР Р-36М2 «Воевода», МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» и БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» диаметром 1 000 м, а для МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» (с учётом её значительно меньшей ПН) диаметром 600 м.


Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Тополь-М»

В этом случае для ПН, разделённой поровну между ГПЭ массой 3,5 г и ГПЭ массой 2 г, количество составит:

– МБР Р-36М2 «Воевода» – 2,4 ГПЭ массой 3,5 г и 4,2 ГПЭ массой 2 г – всего 6,6 ГПЭ на м2;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 1,2 ГПЭ массой 3,5 г и 2,1 ГПЭ массой 2 г – всего 3,3 ГПЭ на м2;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 0,9 ГПЭ массой 3,5 г и 1,6 ГПЭ массой 2 г – всего 2,5 ГПЭ на м2;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 0,8 ГПЭ массой 3,5 г и 1,3 ГПЭ массой 2 г – всего 2,1 ГПЭ на м2.

Если всю ПН будут составлять ГПЭ массой 2 г, тогда количество составит:

– МБР Р-36М2 «Воевода» – 8,4 ГПЭ на м2;
– МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» – 4,2 ГПЭ на м2;
– МБР РТ-2ПМ/РТ-2ПМ2 «Тополь» – 3,2 ГПЭ на м2;
– БРПЛ Р-29РМУ2/Р-29РМУ2.1 «Синева»/«Лайнер» – 2,7 ГПЭ на м2.

Конечно, рассмотренные цифры могут быть меньше, но могут быть и больше, например, ПН при уменьшении дальности может возрастать не в полтора, а в два раза, скорость ГПЭ может составлять, например, 6 000 м/с. В любом случае, это показывает, как можно играть параметрами БЧ для того, чтобы обеспечить требуемые вероятности попадания и поражения, в зависимости от того, какие типы целей мы хотим уничтожать.

Например, если мы хотим уничтожить только открыто расположенную технику и живую силу, то, возможно, оптимальным решением станет использование только ГПЭ массой 2 г, а если требуется уничтожение защищённых объектов, то ГПЭ массой 3,5 г обеспечат значительно большую вероятность их поражения, хотя шанс попадания снизится.

Выводы


Конверсия МБР и БРПЛ, находящихся на завершающей стадии жизненного цикла, в носители конвенциональных боевых частей станет не только экономически оправданным решением – незачем списывать в утиль столь совершенную боевую технику, но и предоставит ВС РФ недостижимые доселе возможности по нанесению неотвратимого удара практически по любой точке планеты.

Предположительно, наиболее простым для реализации решением является оснащение МБР и БРПЛ шрапнельной боевой частью со сферическими ГПЭ из сплава вольфрама.

Применение МБР или БРПЛ с конвенциональной боевой частью будет иметь определённые организационные особенности, о которых мы поговорим отдельно.

Такое оружие не только позволит с высокой эффективностью уничтожать объекты в глубине территории Украины, но и станет сильнейшим политическим инструментом оказания давления на недружественные страны. Все эти европейские недосверхдержавы типа Польши, играющиеся в американские самолётики и корейские танчики, должны понимать, что России потребуется не более часа для того, чтобы уничтожить любой их военный объект, что этот удар просто невозможно предотвратить. Любые площадные цели – заводы, аэродромы, нефтебазы, электростанции и так далее и тому подобное, могут быть превращены нами в «фарш».

Ну и наконец, применение МБР/БРПЛ с конвенциональной боевой частью позволит нашим противникам на своей шкуре прочувствовать то, как может выглядеть применение тех же ракет, но уже с ядерной боевой частью, и сделать для себя выводы, стоит ли вообще лезть на рожон и вступать в агрессивные военные блоки, решающие внешнеполитические и экономические задачи США и Великобритании.
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29 комментариев
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  1. Voronezh Ранг пользователя
    Voronezh
    +7
    3 часа назад
    Всего что вы тут нафантазировали применительно к БР в природе не существует. Ну и все таки с головой надо дружить. Ну или хотя бы знать что, где и как в БР находится.
    1. Сулла__Славный Ранг пользователя
      Сулла__Славный
      -4
      3 часа назад
      Всё реально, только нужны НОРМАЛЬНЫЕ решения, а вот с ними - реально ПЛОХО. Наши применяют оружие, только когда ВСУ применит.
      Разве так проводятся военные действия?! Применяются ВСЕ возможные средства, для быстрейшей победы. А на СВО - кажется не особо то и спешат победить. Похоже целью является истребление славян: как украинских, так и российских. По поводу применения больших термобарических бомб 3-5 тонн(можно и ДЕВЯТКУ сбросить для показательности). Сперва зачищается область от ПВО, далее сбрасываются с большой высоты(12-15 км), при наличии истребителей прикрытия от ракет ПВО и прочих угроз. Да вот только, такие и похожие действия - НЕ проводятся. Почему? Так ведь цели СВО - другие...crying
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        3 часа назад
        Цитата: Сулла__Славный
        Да вот только, такие и похожие действия - НЕ проводятся. Почему?

        Потому не проводяться что
        Цитата: Сулла__Славный
        Сперва зачищается область от ПВО,
        а это не удаеться....
        Зачистив от ПВО - можно обычными ковровым бомбометанием посыпать.Вполне достаточно будет.
        1. Трус Ранг пользователя
          Трус
          0
          3 часа назад
          Да это бот. Один и тоже коммент с воскресенья, а может и раньше пишет.
          https://topwar.ru/232476-vozglavljajuschij-komitet-vru-po-oborone-polkovnik-sbu-priznal-chto-u-ukrainy-net-sredstv-dlja-borby-s-planirujuschimi-bombami.html
          1. Аркадич Ранг пользователя
            Аркадич
            +1
            2 часа назад
            Да это бот

            Может вставляет сохраненный текст? В надежде что если не качеством так количеством взять. wink
            У меня у самого тоже возникает мысль копировать сообщения перед отправкой. Последние 2-3 месяца сайт работает не устойчиво. Набиваешь текст, стараешься, пытаешься своими "гениальными" мыслями поделиться feel нажимаешь на отправку все, привэт, кина не будет, висит твоя мысль на кончике какого то соединения в микросхеме. Такой удар по самолюбию. crying
            1. Трус Ранг пользователя
              Трус
              +1
              2 часа назад
              Набиваешь текст, стараешься, пытаешься своими "гениальными" мыслями поделиться feel нажимаешь на отправку все, привэт, кина не будет

              Тоже с таким сталкивался и не только на этом сайте. Но этот «товарищ» тупо вставил коммент двухдневной давности из другой статьи.
            2. Владимир_2У Ранг пользователя
              Владимир_2У
              0
              52 минуты назад
              Цитата: Аркадич
              У меня у самого тоже возникает мысль копировать сообщения перед отправкой. Последние 2-3 месяца сайт работает не устойчиво.

              good
              Да иногда и сам по запарке не ту кнопку нажмёшь, и привет... Давно копирую мало мальски большие комменты.
              1. Аркадич Ранг пользователя
                Аркадич
                +1
                38 минут назад
                Давно копирую мало мальски большие комменты.

                Правило "Старый воин - мудрый воин" ни кто не отменял.
                Вот одно из причин вашего высокого звания soldier
                А как подумаешь о своих "упущенных" возможностях crying.
  2. Slon_on Ранг пользователя
    Slon_on
    +1
    3 часа назад
    Всё это заманчиво, но есть вопросы. Как отреагируют на запуск МБР средства ПРО вероятного противника?
    Вольфрам очень дорогой, может заменить на более дешёвые материалы?
  3. jonht Ранг пользователя
    jonht
    +3
    3 часа назад
    Прочитал, а в голове нетленное "а я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле..."
    Я да же не рассматриваю вопрос о том. что запуск ЛЮБОЙ нашей МБР должен быть с уведомлением "партнёров", если мы не хотим в все в "труху". Вопрос в площади поражения, в загаженности больших территорий, наличии на этих территориях мирных жителей. Вообщем ну очень спорное решение. hi
    1. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +10
      3 часа назад
      Да никакое это не решение. Просто писанина для писанины. На уровне дивана. Даже минимального представления нет что такое запуск МБР. А уж тем более запуск БРПЛ. Тем более всяких этих "шрапнельных, фугасных" и прочих фантазийных боевых частей для этих ракет НЕТ.
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        48 минут назад
        Митрофанов мыслит крупными формами... Тонны и килотонны
  4. Владимирский Ранг пользователя
    Владимирский
    +3
    3 часа назад
    Рискну предположить, что все ракеты на боевом дежурстве стоят с ЯБЧ. автор статьи представляет стоимость и объем работ по замене БЧ? и стоит ли овчинка выделки. Если мы будем оповещать о пуске НАТО, (а мы будем), то эффект неожиданности будет потерян и эффективность применения будет так себе.
  5. Kvakosavrus Ранг пользователя
    Kvakosavrus
    +2
    3 часа назад
    Ну, идея...забавная. Вопрос сколько это стоит. Предупреждать НАТО придется, иначе может получиться нехорошо. Эффект неожиданности никуда не денется, так как неясно куда именно полетит.

    Но вряд ли овчинка стоит выделки.
    1. Игорь К Ранг пользователя
      Игорь К
      -3
      3 часа назад
      Не ядерная демонстрация возможностей РОССИЙСКИХ РВСН стоит того:
      1. Все штатно стартовали
      2. Все штатно отработали по целям
      Ну а то что предупреждать надо так это пожалуйста, тоннели и стратегические объекты не перепрячешь.
  6. Pushkowed Ранг пользователя
    Pushkowed
    +5
    3 часа назад
    Не учтён фактор потери скорости самим поражающими элементами после их разлёта. Имея малую массу, они будут быстро терять скорость в атмосфере. Та же боевая часть С-200 имеет радиус поражения, не превышающий нескольких десятков метров. И это против таких "хрупких" целей, как летательные аппараты. Если мы хотим накрыть площадную цель радиусом в сотни метров, то высота подрыва должна быть около километра. Упавшие с такой высоты вольфрамовые дробинки к моменту падения будут иметь кинетическую энергию как у средненьких градин.
    1. Владимир_2У Ранг пользователя
      Владимир_2У
      0
      50 минут назад
      Цитата: Pushkowed
      Упавшие с такой высоты вольфрамовые дробинки к моменту падения будут иметь кинетическую энергию как у средненьких градин.

      В общем суббоеприпасы не на ровном месте возникли.
  7. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +6
    3 часа назад
    Когда уже наконец авторов статей будут писать В НАЧАЛЕ статьи. Прочитали "Митрофанов", тут же закрыли и перешли к следующей.
  8. Игорь К Ранг пользователя
    Игорь К
    -2
    3 часа назад
    МБР нужно утилизировать и делать это надо с пользой для дела:
    1. Не ядерные удары по особо защищëнным и заглублëнным, площадным объектам
    2. Не ядерная демонстрация возможностей РВСН (американцы кстати уже вооружают свои Лос-Анджелесы крылатыми ракетами с не ядерными боевыми частями).
    Можем себе позволить.
    1. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      43 минуты назад
      У США нет КР Томагавк с ТЯБЧ, они все конвенциональные, ещё в начали 80-х списали, заряды сняли и на хранение,может наоборот, разрабатывают на их основе ядерные заряды малой мощности для Томагавков?
  9. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    3 часа назад
    Каждый имеет право на широту своих фантазий, в т.ч. и автор. МБР с замененной головной частью (?) по территории украины это конечно мощно. А перед каждым запуском предупреждать американцев, что "ребята не переживайте она (ракета) хоть и баллистическая, но полетит не к вам"? А во сколько обойдется создание новой головной части и ее замена, пуск самой ракеты? Да и еще ряд вопросов напрашивается.
  10. советник 2 уровня Ранг пользователя
    советник 2 уровня
    +2
    2 часа назад
    с КВО в 100-500 метров и забрасываемой массой 1-4 тонны? а главное - отсутствие указанных в статье БГ в природе - статья тупо сказка.. а приделав БГ, вместо 1 т, на 4т (типа раз недалеко лететь)-автор считает ни центровка ни баллистика ракеты никак не изменится? он ее в толщину или длину в 4 раза увеличит? чтоб как фаустпатрон с виду была-а как запускать из той же шахты или пусковой? длина то самой ракеты и движки прежние останутся т.е. она не вытянет в космос такую БЧ, даже если взлетит и полетит или через атмосферу пускать будем? автор вообще интересовался когда,сколько и на какой части траектории-топливо тратится? вообщем, скажем нейтрально-фантазия у автора есть..
  11. Slon1978 Ранг пользователя
    Slon1978
    +1
    2 часа назад
    Применять МБР с конвенционной боевой частью по Украине - идея мощная в своем идиотизме :)) Во-первых, круговое отклонение у МБР составляет от 500 метров до нескольких километров, это оружие не слишком точное, поскольку по умолчанию оснащается специальной боевой частью, где большой точности не требуется и поэтому используется только инерционная система навигации. Оснасти ее хоть тысячами вольфрамовых дротиков, шариков - толку от этого будет минимум, если ракета ударит в нескольких километрах от цели. Во-вторых, пуск МБР с предельным сроком гарантийного хранения для вывода на орбиту прежде всего военных спутников - наиболее рациональный и фактически единственный способ пополнения нашей орбитальной группировки. Чем будем спутники запускать? Отдельно для этого ракеты новые строить? За счет урезания бюджетов производства других типов вооружения? Автор, мягко говоря, недальновиден. В-третьих, чтобы сделать любой пуск МБР нужно предупреждать "партнеров", чтобы избежать риска встречно-ответного удара МБР уже с ядерными боеголовками по территории России. Ну хорошо предупредим. Они с радостью предупреждение примут, подготовятся - снимут радарами телеметрию на стартовых, маршевых, конечных участках траектории. Сигнатуру падающих боеголовок снимут. Потренируются сбивать их на конечном участке траектории тем же Пэтриотом, который уже на Украине есть. Пусть даже неудачно, но спасибо нам скажут всё НАТО за науку и бесплатную тренировку. В четвертых, все мировые СМИ просто взорвутся новостями про то, что "Москве уже нечем стрелять по Украине, в ход пошли уже списанные МБР". Это хоть и меньшая из перечисленных зол, но вопрос - зачем?
  12. abrakadabre Ранг пользователя
    abrakadabre
    +2
    2 часа назад
    В том виде, как описал автор, это идеальное средство геноцида всяких массовых рок-фестивалей, карнавалов и прочих сверхмассовых скоплений людей.
    Даже атака города-миллионика (цинично прикинем ... к носу) сильно снизит эффективность удара наличием плотной многоэтажной застройки с многочисленными бетонными перекрытиями и экранированием силуэтами зданий друг друга приударе под углом.
    Боевую же эффективность в сравнении с потраченными ресурсами можно охарактеризовать слегка перефразировав: " замах на миллион рублей, удар на копейку).
    Для нормальной боевой эффективности такого средства, надо чтобы противник решил наступать в стиле битвы при Гавгамелах - плотной фалангой, согнав половину личного состава своих ВС на одно поле. Что мягко говоря попахивает, а если говорить прямо, отчаянно смердит шизофренией.
    При том, что даже в случае такой шизофрении, для поражения такой(!) "боевой" формации достаточно в наличии несопоставимо более дешевых средств.
    Единственный из предложенных автором вариантов (кроме запуска спутников), который имеет хоть какой-то смысл - проникающая и/или фугасная моноблочная БЧ для поражения особо прочного, важного и заглубленного объекта, типа горы Шайен.
    Все остальное - плод преступно нездоровой больной фантазии в стиле Освенцима и зажигательных бомбардировок Дрездена и Токио. То есть срочно психиатрическая экспертиза и галлоперидол в ударной дозе. Иначе статья отнюдь не журнальная, за призывы к геноциду. Смотря что покажет экспертиза.
  13. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +6
    2 часа назад
    Что за день сегодня!? Один шрапнель в МБР толкает,другой "кинжалами" авианосцы топит wassat ...чую надо отдохнуть авторам...ну не знаю на свежий воздух выйти,подышать smile
    1. Luminman Ранг пользователя
      Luminman
      +4
      22 минуты назад
      Цитата: Попуас
      Один шрапнель в МБР толкает,другой "кинжалами" авианосцы топит

      Это ещё что! Тут вот котов на спецоперацию собирались посылать, чтобы вести разведку и склады военные от мышей охранять... wink
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        0
        5 минут назад
        Ну а почему нет... laughing на зонах часто котов ловят с наркотой...вот их и отправлять ток со взрывчаткой wassat
  14. wlkw Ранг пользователя
    wlkw
    0
    58 минут назад
    Фигня все это. Как кто-то писал, лучше спутники выводить, в этом больше смысла. "Запулить ракету с кирпичами" можно только в пропагандистских целях или чисто в экспериментальных. Кроме того, аффффтор должен учитывать, что снарядить боеголовку шрапнелью или еще чем, это не лопатой наспать туда "болты и гайки", это стоит денег, нужно сконструировать специальный контейнер, провести испытания. Это стоит денег, причем больших. Если их отдать какому-нибудь производителю дронов, тому же "Упырю" , ему их хватит на производство не только до конца СВО, но и еще останется побухать на банкет по случаю окончания СВО.
    Причем в случае "Упыря" результат хорошо прогнозируем, а вот "ракета с гранатами" - слабо понятен.
    Если бы к нас списанных ракет было бы несколько тысяч на складах, то стоило бы заморочиться этим вопросом, у нас на списание несколько десятков, оно не стоит того.
  15. AVESSALOM Ранг пользователя
    AVESSALOM
    +2
    25 минут назад
    Писанина ради писанины(гонорара?).Для подобного в свое время придумали и произвели "Точку-У", только меняй на ней бч.

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