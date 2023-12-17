Три боевых самолёта и 91 беспилотник уничтожили ВС России за сутки - Минобороны

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Три боевых самолёта и 91 беспилотник уничтожили ВС России за сутки - Минобороны

Российская армия продолжает наступать по всей линии боевого соприкосновения, наши раскачивают оборону ВСУ, выбивая противника с позиций, которые они смогли занять за время летнего контрнаступления. Попытки Киева изменить ситуацию с помощью имеющихся резервов успеха не имеют, да и мобилизация фактически провалена.

На линии фронта практически без изменений, основные боевые действия проходят на Авдеевском и Артемовском направлениях, об этом сообщает Генштаб ВСУ. Если брать сообщения российского Минобороны, то мы продолжаем находится в активной обороне, не переходя в наступление. По данным военного ведомства, под Купянском наши отразили девять атак в районах Синьковки и Терны Харьковской области. А на Красно-Лиманском наши отразили атаку подразделений из состава запрещенного в России террористического подразделения "Азов"*.



На Донецком наши продолжают расширять зону контроля на севере от Авдеевки, пробивая оборону ВСУ с юга. Мешок для украинского гарнизона готовится, окружение города идет, наши прикладывают все силы для этого. Под Артемовском наши прорвали оборону украинской армии в районе Клещеевки, продолжают наступление в районе Богдановки.

На Южно-Донецком наши наступают в районе Новомихайловки, там имеются успехи. На Запорожском российские войска расширили зону контроля в районе Работино, продолжая наступление и стремясь выбить тот клин, который вбили ВСУ в ходе контрнаступления. На Херсонском без изменений, основные боевые действия идут в районе Крынок.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: личного состава - 635 человек убитыми и ранеными, 11 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, 16 единиц полевой артиллерии + РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-5 и станцию РЭБ "Нота". Уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Поражены: пусковая установка РСЗО HIMARS в районе Константиновки два склада авиационного топлива в районе Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива. Средствами ПВО сбиты три украинских самолета: два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 в районах Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье ДНР. Уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат.
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    46 комментариев
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    1. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      -4
      Вчера в 16:11
      То-то я думаю, что давненько они беспилотниками не кидались, видео копили...
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +2
        Вчера в 17:15
        Беспилотники.Скоро дебют.Первый российский беспилотный катер «Одуванчик» отправлен в зону спецоперации.Еще в начале месяца ударная модификация «Визира-700» не имела собственного официального названия. Однако на днях стало известно, что первый безэкипажный катер для Минобороны РФ построен и был отправлен на испытания в зону спецоперации под названием «Одуванчик». Об этом сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга КМЗ Михаил Даниленко.

        По словам управляющего директора КМЗ, в зону СВО была отправлена не ударная версия надводного ударного беспилотника с названием «Визир-700», а уже быстроходный безэкипажный катер-носитель (ББКН) «Одуванчик».Было заявлено, что в качестве опытной партии для Минобороны будет построено 10 беспилотных катеров этой линейки.Согласно заявленным возможностям, новые беспилотные катера «Одуванчик» в первую очередь смогут наносить удары по разнообразным целям, причем как на берегу, так и в открытом море. Заявленная максимальная скорость опытных образцов «Одуванчика» составит 80 км/ч, запас хода - до 200 километров, максимальный вес груза – 600 кг.

        https://dzen.ru/a/ZX7pFF9pi1rArFkG

        Быстроходный безэкипажный катер-носитель (ББКН) «Одуванчик».
        1. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          0
          Вчера в 17:54
          Ну и отлично, жалко конечно беспилотники накопленные не уничтожили одним махом, на месте хранения
      2. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        -8
        Вчера в 17:31
        И именно сегодня царь к холопам приезжал
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Вчера в 17:36
          Вы что то напутали.Холопы только у панов.Как там говорится.Паны дерутся у холопов чубы трещат.
        2. 75Сергей Ранг пользователя
          75Сергей
          0
          Вчера в 17:55
          Да он наркоман заблудный, уже неделю по Америкас колесит, попасть в Вашингтон не может, толи дозу перебрал, толи не добрал.
    2. Пока_болею
      Пока_болею
      -12
      Вчера в 16:11
      Поражены: пусковая установка РСЗО HIMARS. Это не та ли химера которая якобы поражена в лесу-артобстрелом-спорили тут в начале недели.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +6
        Вчера в 17:02
        РСЗО «Торнадо-С» уничтожила позиции многофункциональных РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel.Под Авдеевкой.
        В зоне проведения специальной военной операции зафиксировано очередное успешное применение армией РФ реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». На этот раз новейшая российская РСЗО нанесла массированный удар по позициям многофункциональных РЛС AN/MPQ-64F1 Sentinel, радиолокационных обнаружителей 36Д6 (СТ-68УМ), а также контрбатарейной РЛС ARTHUR или COBRA.

        https://topcor.ru/42398-rszo-tornado-s-unichtozhila-pozicii-mnogofunkcionalnyh-rls-an-mpq-64f1-sentinel.html

        Примечательно, что западные радиолокационные станции, стоявшие на вооружении украинской армии, находились на удалении от 45 до 70 километров от линии соприкосновения. Для поражения этих целей были использованы корректируемые реактивные снаряды 9М55К1 с самоприцеливающимися боевыми элементами «Мотив-3М», способные уничтожать объекты на дальности до 70 километров.Кроме того, расчеты РСЗО «Торнадо-С» применили дальнобойные управляемые РС 9М544 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Эти боеприпасы имеют возможность поражать цели на дистанции до 130 километров.
        1. Uno Ранг пользователя
          Uno
          -2
          Вчера в 20:42
          Ну вы б уже постесняли, ссылаться на топкор это как читать сводки конашенкова (как и ВО сейчас), всех убили, все сбили, все по плану, потерь нет
      2. Пока_болею
        Пока_болею
        -12
        Вчера в 17:11
        Да уж,адепты ПОРАЖЕНИЯ Химарсов отметились,вот только еженедельно ПВО РФ сбивает десятки-сотни ракет якобы поражённых рсзо Химарс
      3. 75Сергей Ранг пользователя
        75Сергей
        0
        Вчера в 17:56
        Нет, другая, сейчас наркоман ещё клянчить будет к Новому Году.
    3. Alex20042004 Ранг пользователя
      Alex20042004
      +7
      Вчера в 16:11
      Чем больше свидомых будет уничтожено, тем будет лучше !
      1. Stoned Alone
        Stoned Alone
        0
        Вчера в 19:16
        чем меньше их останется, тем больше нам достанется
    4. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +7
      Вчера в 16:19
      Кроме победных реляций есть суровая реальность.

      Этой ночью враг совершил массированный налет на разные регионы России, но самым опасным был налет на аэродром Морозовск в Ростовской области.
      Там базируется бомбардировочный авиаполк.
      Осколками вроде как посекло один из бортов стоящих на взлетке.

      Это шокирует, но за почти 2 года войны наши ВКС так и не смогли построить копеечные ангары для прикрытия и маскировки безумно дорогой авиатехники с воздуха.
      Часть осколков от взрывного устройства беспилотника приняла на себя корка льда выросшая на самолете за последние сутки.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -5
        Вчера в 16:26
        Это шокирует, но за почти 2 года войны наши ВКС так и не смогли построить копеечные ангары для прикрытия и маскировки безумно дорогой авиатехники с воздуха.
        а на "прямой линии" ссыкнули спросить заинтересованые лица ? чо,дескать у нас мешков с песком нету от дронов ? тут два варианта как всегда,либо денег не хватает на песок,либо ума на мешки.
        1. Ghost1 Ранг пользователя
          Ghost1
          +8
          Вчера в 16:38
          Денег не хватать не может, у нас постоянно выставки, форумы, разные мероприятия- значит деньги есть.
        2. bayard Ранг пользователя
          bayard
          0
          50 минут назад
          Цитата: Аэродромный
          а на "прямой линии" ссыкнули спросить заинтересованые лица ?

          На прямой линии вопросы задают специально подготовленные граждане .
          Да и ответ звучал бы как про Яйца - "выросло благосостояние граждан , поэтому надо как можно больше жилья и пр. инфраструктуры , все гастарбайтеры заняты именно этими работами и капониры с ангарами строить request некому" .
          Цитата: Аэродромный
          у нас мешков с песком нету от дронов ?

          Есть скаты\покрышки , они бесплатные .
      2. FighterD
        FighterD
        -2
        Вчера в 16:39
        Конечно сильный налет laughing
        Вы бы для приличия сравнивали наносимые уроны lol
        Очень суровая реальность drinks
      3. Неплохой Ранг пользователя
        Неплохой
        -1
        Вчера в 16:58
        Диссертацию пиши, умник. Как там хата и свинка поживает, западенец? wink
    5. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +6
      Вчера в 16:31
      Наша армия иродолжает атаковать по всей линии соприкосноверия,раскачивая оборону..Под Купянском мы отразили девять атак...Как это все согласуется??
      1. FighterD
        FighterD
        -8
        Вчера в 16:40
        А если предложения не обьединять как это вы сделали - то смысл то несколько меняется laughing
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +5
          Вчера в 16:48
          А какой смысл тогда во лжи?Нет,понятно-на войне врут все.Но надо же и совесть иметь..Тут же пишут,что на фронте нет изменений,в следующем предложении-мы атакуем и тут же отразили кучу атак..Ладно,хоть фамилия одного известного генерала в сводках не повторяется.
          1. FighterD
            FighterD
            -4
            Вчера в 16:57
            Вот и задайте себе вопрос ,,Какой смысл во лжи,, good
          2. Dimm588
            Dimm588
            -1
            Вчера в 17:55
            И в чем тут неточность, МО РФ атакует, вы сами это прекрасно знаете, скулят всушники по полной, но учитывая протяженность линии фронта в тысячи километров где то и остатки всу пытаются что атаковать без успеха.
      2. Кеша1980 Ранг пользователя
        Кеша1980
        +4
        Вчера в 18:14
        Да эти атаки обычно малыми группами происходят - возможно 4-6 "карандашей". Я 3 недели, как с Синьковки с тяжёлым ранением убыл, отдыхаю. Там местами до противника 50 метров - по очереди и атакуем. Сегодня они, завтра мы. Так что, да - отражаем атаки и сами атакуем. Окопы местами по-колено, а блинчики по-пояс и накрыты ветками.
    6. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -4
      Вчера в 16:48
      Хорошие новости, надо продолжать в том-же духе.
    7. bessonov932 Ранг пользователя
      bessonov932
      -1
      Вчера в 16:51
      Войну не выигрывают по очкам. Под Прохоровкой мы танков потеряли больше, чем Манштейн, но выиграли сражение.
      1. Михаил Маслов Ранг пользователя
        Михаил Маслов
        0
        Вчера в 17:09
        Вы наверное не в курсе.Но немцы до наших дней считают не победой ,а успешной.Это про всю операцию .Что касается именно Прохоровки,почитайте Замулина(историк сам из Прохоровки.)Ватутин и Ротмистров за Прохоровку попали под следствие и чем бы все закончилось не известно,не вмешайся Жуков.
        1. bessonov932 Ранг пользователя
          bessonov932
          +4
          Вчера в 18:47
          Я "наверное в курсе". Я уже лет 30 в курсе. Будучи студентом 2-го курса истфака специально ездил в Белгород и на Прохоровское поле - тема меня крайне интересовала , это было в 1984 году. А Замулин - типичный местечковый краевед, а не учёный.
    8. Комментарий был удален.
    9. Пока_болею
      Пока_болею
      -6
      Вчера в 17:19
      Разрешите набросить на вентилятор?товарищи комментаторы-
      1. Пока_болею
        Пока_болею
        -5
        Вчера в 17:19
        Рокот, не у одного тебя мозг от шабаша на гражданке взрывается.

        Если что, то Рокот об этом:

        В сети появился райдер певца SHAMAN: 12 миллионов рублей за полтора часа выступления, две подушки исключительно из гусиного пуха, «Майбах» и скромная гримерка.

        По условиям райдера, два человека должны его лично охранять от прилета, до вылета, передвигаясь на машине не ниже класса бизнес.

        Спасибо тому, кто слил райдер в сеть. Сразу становится понятно, кто русский, а кто дрожащая на русских, эксплуатации патриотической темы наживается в стиле первостатейных барыг.
      2. Пока_болею
        Пока_болею
        -4
        Вчера в 17:55
        Правильно минусуйте,ещё на концерт к этому чучелу сходите за плату
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +4
          Вчера в 18:02
          Цитата: Пока_болею
          Правильно минусуйте,ещё на концерт к этому чучелу сходите за плату

          Каждый ходит туда, где ему интересно и что то запредельное в "райдере" я не увидел, вы у других "звезд" их бы посмотрели... были бы еще в большем "восторге".
          Это "шоу-бизнес", там свои правила игры
          1. Пока_болею
            Пока_болею
            -4
            Вчера в 18:09
            Очередные галкины-пугачёвы,пусть ходят кто хочет-патриотизмом заряжаются.у мегя в деревне к примеру:пенсионеры мужики намутили "буханку и ниву и отправили на войну,а тут подумаешь какой-то вася майбах требует,охрану.,подушку и воду определённой температуры,я же и сказал-разрешите набросить
            1. svp67 Ранг пользователя
              svp67
              +3
              Вчера в 18:17
              Цитата: Пока_болею
              а тут подумаешь какой-то вася майбах требует,охрану.,подушку и воду определённой температуры,я же и сказал-разрешите набросить

              И что? Страна, официально не на войне. Вы, что дитё малое, не понимаете в какой стране живете?
              Если Вы не в курсе, то напоминаю Вам, что у нас КАПИТАЛИЗМ, я бы сказал "ДИКИЙ КАПИТАЛИЗМ". И тут такие "правила игры".
              Вы сравните это рейдер с рейдером того же Агутина, скажем так не самого дорого певца...
              1. Пока_болею
                Пока_болею
                -5
                Вчера в 18:43
                Панимаю,я ж сказал-накину на вентлтр.интересна реакция,скучно в палате hi
                1. Томпсон Ранг пользователя
                  Томпсон
                  -1
                  Вчера в 20:31
                  Я так и думал, что ты в палате! И не пока болею, а скорее- давно болеюю.
                  Продолжай веселить свою палату №6
                  1. Пока_болею
                    Пока_болею
                    -1
                    Вчера в 22:27
                    Вась ты о чём?так просто-написать?или имеешь что сказать?
    10. osp Ранг пользователя
      osp
      +1
      Вчера в 17:52
      Цитата: nepunamemuk
      сайт всё равно плохо работает
      колокольчик вроде показывает а уведомления посмотреть невозможно am

      У меня колокольчик работает.
      Но комментарии пишутся по 15-20 минут и больше.
      Даже если несколько строчек всего очень долго пишется.
    11. Пока_болею
      Пока_болею
      0
      Вчера в 18:01
      Бесконечные МиГ29...............?
      1. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +1
        Вчера в 18:24
        Цитата: Пока_болею
        Бесконечные МиГ29...............?

        Ну как раз этих то, у них еще должно быть много, даже очень много. Это самый массовый у них самолет, от СССР им досталось их, аж 247 штук, плюс еще "партнеры" подбросили А вот Су-25, с тем количеством "сбитых", что мы заявляем, у них должны были кончиться еще в том году, максимум в начале этого... А мы их все сбиваем и сбиваем.
        Да и у нас на МПП им.Чернышева, была задержана и осуждена группа лиц (10 человек), за кражу запчастей к МиГ-29 на сумму в 50 000 000 руб, правда реализовать успели всего на 800 000. Подумайте, кто у них запчасти то мог так покупать...
        1. Пока_болею
          Пока_болею
          -5
          Вчера в 18:53
          Вот бы кто-нибудь подсчитал каких и сколько литаков сбило МО с начало СВО
          1. svp67 Ранг пользователя
            svp67
            0
            Вчера в 19:08
            Цитата: Пока_болею
            Вот бы кто-нибудь подсчитал каких и сколько литаков сбило МО с начало СВО

            Я бы выразился более корректно, сколько сделано заявок на сбитие...
            И такие цифры в интернете попадаются... От Самого МО РФ и это 553 самолета
            1. Пока_болею
              Пока_болею
              -1
              Вчера в 22:29
              Понято,553.............................
    12. osp Ранг пользователя
      osp
      +1
      Вчера в 18:05
      Цитата: Alex20042004
      Чем больше свидомых будет уничтожено, тем будет лучше !

      Если речь идет о простых мобилизованных русскоговорящих их Харьковской , Одесской , Николаевской областей то чего тут может быть хорошего ?
      Рабочие руки и плательщики налогов в регионах, которые в перспективе могли быть российскими.

      Ведь если Запад свернет финансирование Украины то что тогда ?
      10 миллионам пенсионеров и инвалидам пенсию кто платить будет ?
      Опять Россия-щедрая душа им должна что-то будет выплачивать за счет катастрофической убыли населения?
      Ведь других денег не будет.
    13. senima56 Ранг пользователя
      senima56
      0
      Вчера в 22:36
      "Три боевых самолёта и 91 беспилотник уничтожили ВС России за сутки!" Вот это результат работы ПВО! good Молодцы! hi "Работайте, братья!" Храни вас Господь!

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