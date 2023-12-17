Три боевых самолёта и 91 беспилотник уничтожили ВС России за сутки - Минобороны
Российская армия продолжает наступать по всей линии боевого соприкосновения, наши раскачивают оборону ВСУ, выбивая противника с позиций, которые они смогли занять за время летнего контрнаступления. Попытки Киева изменить ситуацию с помощью имеющихся резервов успеха не имеют, да и мобилизация фактически провалена.
На линии фронта практически без изменений, основные боевые действия проходят на Авдеевском и Артемовском направлениях, об этом сообщает Генштаб ВСУ. Если брать сообщения российского Минобороны, то мы продолжаем находится в активной обороне, не переходя в наступление. По данным военного ведомства, под Купянском наши отразили девять атак в районах Синьковки и Терны Харьковской области. А на Красно-Лиманском наши отразили атаку подразделений из состава запрещенного в России террористического подразделения "Азов"*.
На Донецком наши продолжают расширять зону контроля на севере от Авдеевки, пробивая оборону ВСУ с юга. Мешок для украинского гарнизона готовится, окружение города идет, наши прикладывают все силы для этого. Под Артемовском наши прорвали оборону украинской армии в районе Клещеевки, продолжают наступление в районе Богдановки.
На Южно-Донецком наши наступают в районе Новомихайловки, там имеются успехи. На Запорожском российские войска расширили зону контроля в районе Работино, продолжая наступление и стремясь выбить тот клин, который вбили ВСУ в ходе контрнаступления. На Херсонском без изменений, основные боевые действия идут в районе Крынок.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: личного состава - 635 человек убитыми и ранеными, 11 единиц бронетехники, в том числе 4 танка, 16 единиц полевой артиллерии + РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-5 и станцию РЭБ "Нота". Уничтожен командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ. Поражены: пусковая установка РСЗО HIMARS в районе Константиновки два склада авиационного топлива в районе Канатово Кировоградской области и Староконстантинов Хмельницкой области склады топлива. Средствами ПВО сбиты три украинских самолета: два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 в районах Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье ДНР. Уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат.
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