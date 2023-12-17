Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, бой идёт на окраинах Теребрено

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Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, бой идёт на окраинах Теребрено

Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области, бой идет на окраинах села Теребрено Краснояружского района. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на власти Белгородской области.

Село Теребрено находится в 2,5 км от украинской границы, население примерно 200 человек. Сегодня поступила информация, что село попало под удар украинских вооруженных формирований, на окраине идет стрелковый бой. По данным российских ресурсов, на российскую территорию проникла украинская ДРГ, по данным украинских пабликов, там действуют выруси из так называемого легиона "свобода России"*, признанного террористической организацией и запрещенного в России. Предатели желают выслужиться перед киевским режимом.



По данным властей, ситуация под контролем, гражданские службы ожидают окончания боя, чтобы приступить к восстановлению поврежденных линий электропередач. На данный момент несколько сел в приграничных районах остаются без электричества. Другие подробности не сообщаются.


Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле

- написал губернатор области Вячеслав Гладков.

Отмечается, что данное село уже не в первый раз подвергается нападению, недавно украинская ДРГ установила мину, на которой подорвался автомобиль с тремя людьми.

Согласно данным, поступившим от военных, атака отбита, противник отступил, наши перебросили в данный район дополнительные силы, идет поиск украинской ДРГ.
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    68 комментариев
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    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +22
      Вчера в 17:19
      раньше погранвойска были,(кгб кстати), на замках всё было, пионеры пуговку иностранную находили и шпиона ловили. у нас там всё нараспашонку что ли?
      1. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        +12
        Вчера в 17:25
        Если честно, что пора возрождать ПогранВойска.
        Думаю, после СВО, руководство страны сделают соответствующие выводы.
        1. Сарбоз Ранг пользователя
          Сарбоз
          +10
          Вчера в 17:44
          Цитата: Joker62
          Думаю, после СВО, руководство страны сделают соответствующие выводы.

          Выводы уже сделаны. И работа в этом направлении уже идёт. И срочников вернут на границу. Но придётся ждать. Это уничтожено было быстро. А возрождать труднее. Но кое-какие результаты уже есть.
          1. RED_ICE Ранг пользователя
            RED_ICE
            +6
            Вчера в 18:02
            Первый призыв на срочную в ПВ будет весной 2024 года
        2. Бережливый Ранг пользователя
          Бережливый
          -14
          Вчера в 18:04
          Там же сфррмированы добровольные дружины,их подготовили и вооружили!Почему наши дрг не вклиниваются в этом месте на сотни километров в глубину вражеской территории?Мы как всегда боремся со следствием а не работаем на упреждение!
          1. Rage66 Ранг пользователя
            Rage66
            -3
            Вчера в 18:09
            Ты-то почему не сработал на упреждение?
            1. Бережливый Ранг пользователя
              Бережливый
              -9
              Вчера в 18:12
              Rage66-твоего указа ждал,.да не дождался к твоему сведению....
              1. Rage66 Ранг пользователя
                Rage66
                +3
                Вчера в 18:14
                Ну теперь дождался?
                Действуй, а иначе трибунал yes
                1. Бережливый Ранг пользователя
                  Бережливый
                  -11
                  Вчера в 18:17
                  Rage66-ты уроки приготовил,к школе собрался?Или тебя бабушка ещё в садик водит?Не устал тыкать незнакомым людям,или тебя вежливости не учили?
          2. Canecat Ранг пользователя
            Canecat
            +12
            Вчера в 18:12
            Цитата: Бережливый
            Почему наши дрг не вклиниваются в этом месте на сотни километров в глубину вражеской территории?

            Заходят и достаточно успешно шуршат по тылам. Это все что вам надо знать.
          3. Msi Ранг пользователя
            Msi
            +9
            Вчера в 18:19
            Почему наши дрг не вклиниваются в этом месте на сотни километров в глубину вражеской территории

            Бережливый, несколько статей было здесь о том, что наши ходят в Сумскую и Черниговскую область, массово верезают всук. Вы постоянный участник форма, почему не читаете подобные статьи?
            1. Бережливый Ранг пользователя
              Бережливый
              -11
              Вчера в 18:24
              Мси-в телеге сайта смотрю видео но речь об уничтожении ихних баз возле наших границ. Не с пустого же места они рейды совершают. Есть там базы и командные центры всук,их нужно находить и уничтожить.
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                +4
                Вчера в 18:31
                Не с пустого же места они рейды совершают. Есть там базы и командные центры всук,их нужно находить и уничтожить

                Я тоже за всё хорошее против всего плохого... Но есть реальность. Работа ведётся. Мы не укросвиньи, мы не можем себе позволить отправить ребят в длинный и рискованный рейд.
                Тем более бессмысленный...
          4. sifgame Ранг пользователя
            sifgame
            +4
            Вчера в 18:22
            Может потому что ДРГ не предназначены вклиниваться? А так работают да , недавно было видео, как вы любите.
            1. AVA77 Ранг пользователя
              AVA77
              +1
              Вчера в 19:00
              Ну если только это не Китайские ДРГ. Эти могут laughing
              1. Загребун Ранг пользователя
                Загребун
                0
                Вчера в 21:28
                Мелкими отрядами по два, три миллиона. Ага. Дрг ходящиие на 100 км за чем? Взять языка? Взорвать мост? Рэльс перегрызть?
        3. pettabyte Ранг пользователя
          pettabyte
          +3
          Вчера в 22:10
          Цитата: Joker62
          Если честно, что пора возрождать ПогранВойска.

          А еще расстрелы за госизмену, вредительство, да за хищенние госсобственности в особокрупном.
          И 30 лет забегов по граблям(перестройка и далее) не прошло, как выяснилось что это всё были нужные штуки, и не надо было их ломать...
          И да, походу сснова не помешал бы СМЕРШ.
      2. invisible_man Ранг пользователя
        invisible_man
        -11
        Вчера в 17:39
        пионеры пуговку иностранную находили и шпиона ловили.

        Угу. А некоторых шпионов выдавал волочащийся за спиной парашют.
        1. invisible_man Ранг пользователя
          invisible_man
          +2
          Вчера в 19:56
          Опять дураки минусов понаставили, никогда не слышали анекдот про Штирлица.
      3. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        +5
        Вчера в 17:44
        Цитата: Аэродромный
        раньше погранвойска были,(кгб кстати), на замках всё было, пионеры пуговку иностранную находили и шпиона ловили

        То есть эффективность этих войск была такой высокой, что поймать нарушителя можно было только благодаря случайности и помощи пионеров?
        Ну а если серьезно, то поставить через каждые 10-20 метров стрелковый взвод физически невозможно. Да есть и камеры и БПЛА, но при достаточной подготовке (в том числе технической и разведывательной) и это можно обойти. Удивляет другое - эти бараны реально не понимают, что их просто отправляют на убой ради чистого пиара?
        1. RED_ICE Ранг пользователя
          RED_ICE
          +3
          Вчера в 18:07
          Раньше в я сухопутная граница была закрыта сигнализационными комплексами С-100, 175 и тд, имеющими забор, плюс был рубеж прикрытия гг и тревожные группы заставы успевали на поиск и задержание нгг или дрг. В том районе нет сигнализационных комплексов и оградзаборов. Ходи не хочу. А людей столько нет чтобы всю гг закрыть наглухо. Поэтому и решили вернуть срочную службу в пв
          1. Dart2027 Ранг пользователя
            Dart2027
            +1
            Вчера в 18:26
            Цитата: RED_ICE
            на поиск и задержание нгг или дрг.

            Ну и часто ДРГ ходили через границу в мирное время?
            1. Сарбоз Ранг пользователя
              Сарбоз
              +2
              Вчера в 20:25
              Цитата: Dart2027
              Цитата: RED_ICE
              на поиск и задержание нгг или дрг.

              Ну и часто ДРГ ходили через границу в мирное время?

              Напомню про Даманский и Жаланашколь. Почитайте также историю афганской границы с 1980 года. Были и нападения на пограннаряды, и даже захват наряда, минирование дорог, попытки обстрела советской территории и даже удавшийся обстрел города Пяндж. И да, ТГ с заставы и резерв отряда молниеносно выдвигались на границу и вступали в бой с группами вооружённых нарушителей. Сейчас их модно называть ДРГ. Мало того, по каждому факту проводилась масштабная операция возмездия. После распада Союза всё продолжилось. Минирование, нападения, обстрелы. 12 застава Московского погранотряда и многое другое.
              1. Dart2027 Ранг пользователя
                Dart2027
                0
                Вчера в 22:42
                Цитата: Сарбоз
                Напомню про Даманский

                Это когда китайцы пытались захватить его? Ну такое трудно не заметить.
                Цитата: Сарбоз
                Почитайте также историю афганской границы с 1980 года. Были и нападения на пограннаряды, и даже захват наряда, минирование дорог, попытки обстрела советской территории и даже удавшийся обстрел города Пяндж.

                Ну и чем это отличается от настоящего? Так же когда противник был обнаружен подтянули войска и вступили в бой.
                1. Сарбоз Ранг пользователя
                  Сарбоз
                  0
                  25 минут назад
                  Цитата: Dart2027

                  Цитата: Сарбоз
                  Почитайте также историю афганской границы с 1980 года. Были и нападения на пограннаряды, и даже захват наряда, минирование дорог, попытки обстрела советской территории и даже удавшийся обстрел города Пяндж.

                  Ну и чем это отличается от настоящего? Так же когда противник был обнаружен подтянули войска и вступили в бой.

                  Так принципиально отличается.
                  Я же не зря написал: "Почитайте историю..." А так вы пытаетесь делать далеко идущие выводы, не зная фактов.
                  Отличие первое, кардинальное. Все упомянутые инциденты, включая минирование дорог, (кроме одного обстрела Пянджа) происходили в погранполосе между линией границы и линией инженерно-технических сооружений. То есть таким образом была оборудована граница и организована её охрана, что все эти инциденты не затрагивали жилые посёлки и местное население.
                  Отличие второе, после нападений на пограничников поисковые операции проводились незамедлительно прямо на сопредельной территории. За 9 лет ни один пограничник не был захвачен в плен, ни один из погибших не остался лежать в чужой земле. Эта была принципиальная позиция командующего ПВ генерала армии Матросова. После захвата конного пограннаряда масштабная операция охватила три приграничных провинции Афганистана. Задержаны все участники захвата, конкретный организатор акции передан местному ХАДу и расстрелян, тела убитых пограничников найдены и сейчас покоятся в родной Украинской земле.
                  Отличие третье, с целью недопущения ситуации, подобной нынешнему положению в Белгородской, Брянской областях, в северных провинциях ДРА была создана буферная зона глубиной до 100 километров от границы, куда введены мото-маневренные группы погранвойск, созданы полевые оперативные группы, осуществляющие командование группировкой на местах, организующие оперативную разведывательную деятельность в этой зоне. Именно благодаря этим мерам удачный обстрел советской территории за 9 лет был проведен лишь один раз. Попыток было несколько.
                  Если бы этот опыт был учтён перед началом СВО, то и уходить из Киевской, Черниговской и Харьковской областей возможно не пришлось бы. Но ПВ КГБ СССР больше нет.
        2. VicVic Ранг пользователя
          VicVic
          +1
          Вчера в 18:08
          На какой убой?
          Заметка оканчивается словами "идет поиск украинской ДРГ".
          Бой стрелковый, это несколько десятков, максимум несколько сотен метров между противниками, но дрг ищут. Раз ищут, значит не знают куда делись. Может найдут, может не найдут.
          Я вот не понимаю, почему сразу не пытаются отрезать дрг от границы, чтобы им некуда было отходить, во всяком случае, о таких манёврах с нашей стороны ни разу не сообщалось.
          1. Dart2027 Ранг пользователя
            Dart2027
            +3
            Вчера в 18:28
            Цитата: VicVic
            о таких манёврах с нашей стороны ни разу не сообщалось.

            И не будет. В таких случаях никто не станет информировать противника.
            Цитата: VicVic
            На какой убой?

            В стрелковом бою убивают, а реальной пользы от этих вылазок ноль.
            1. VicVic Ранг пользователя
              VicVic
              +1
              Вчера в 19:08
              "В таких случаях никто не станет информировать противника"
              Речь же не о планах!
              Вот пройдёт, день, неделя, месяц после этого происшествия, тогда и говорить.
              Сколько уже было подобных вылазок. Относительно подробно рассказывали, только об одной, когда у дрг была задействована техника и эту технику показали нам. О том, что мы пытались отрезать дрг от границы (по-моему, это логично) никогда не говорили. По итогам должна быть информация, что в результате перекрытия путей о хода, дрг была окружена, частично уничтожена, частично пленена. Просто, из скудной информации складывается впечатление, что мы воюем лоб в лоб, лишь бы не дать прорваться дальше, потом дрг отходит, мы выдыхаем.
              1. Dart2027 Ранг пользователя
                Dart2027
                -1
                Вчера в 19:41
                Цитата: VicVic
                Просто, из скудной информации складывается впечатление, что мы воюем лоб в лоб, лишь бы не дать прорваться дальше, потом дрг отходит, мы выдыхаем.

                Скорее всего вся информация о действиях в таких ситуациях проходит под грифом СС, и тут срабатывает фактор формальности. Вроде это действительно логично и наверняка делается, но говорить нельзя, потому что есть гриф секретности.
                1. VicVic Ранг пользователя
                  VicVic
                  +1
                  Вчера в 19:44
                  Благодарю за ответ и ваше мнение
            2. pettabyte Ранг пользователя
              pettabyte
              0
              Вчера в 22:12
              Цитата: Dart2027
              а реальной пользы от этих вылазок ноль

              Есть.
              Предъявить НАТОвцам перемогу.
              Ну а кроме этого, да, нету.
              1. Dart2027 Ранг пользователя
                Dart2027
                0
                Вчера в 22:43
                Цитата: pettabyte
                Предъявить НАТОвцам перемогу.

                Это так, но я имею в виду военную, а не политическую целесообразность.
          2. VicVic Ранг пользователя
            VicVic
            +4
            Вчера в 19:42
            Вот поставили люди мне минусы, но почему бы ставя минус, не возразить аргументированно. Нет аргументов, просто не нравится другое мнение?
      4. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        +1
        Вчера в 18:54
        Видимо не погран не вообще каких то нет.
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +11
      Вчера в 17:20
      Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области, бой идет на окраинах села Теребрено Краснояружского района.

      Очередная попытка укросвиней поднять боевой дух своему населению,
      а также отчитаться перед спонсорами. Нужны хоть какие - то победы, хотя бы информационные...
    3. alystan Ранг пользователя
      alystan
      -2
      Вчера в 17:20
      Выходит граница по-прежнему не на замке? И решение о воссоздании Пограничных войск осталось только на бумаге?
      1. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        -1
        Вчера в 18:11
        Что вы, как мантру все читаете про возрождение ПВ?
        Ну будет там стоять рота с автоматами и что?
    4. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +6
      Вчера в 17:21
      Враг ищет и находит слабые места.Сейчас еще и погода у нас (Белгород обл.)сильная наледь и утром туман.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        -8
        Вчера в 17:33
        Цитата: Михаил Маслов
        Враг ищет и находит слабые места.Сейчас еще и погода у нас (Белгород обл.)сильная наледь и утром туман

        чего на Границе...? какая погода ? совсем что ли...нет там погоды,есь Государственная Граница.
        1. Михаил Маслов Ранг пользователя
          Михаил Маслов
          +8
          Вчера в 17:39
          Еще раз погода внесла серьезные проблемы.Наледь третьи сутки толщиной до 3 см.Туман.Что вам не понятно ?БПЛА не работают,оптика то же.Проехать по не подготовленному маршруту только на гусянке,пеше очень тяжело проваливаешся под наст ,а там лед или вода.Что вам еще обьяснить?
          1. Дес Ранг пользователя
            Дес
            +3
            Вчера в 18:08
            Не надо ничего объяснять.
            Охрана государственной границы есть, либо её нет.
            Про погоду - к метеорологам.
      2. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        +1
        Вчера в 17:45
        Цитата: Михаил Маслов
        Враг ищет и находит слабые места.Сейчас еще и погода у нас (Белгород обл.)сильная наледь и утром туман.

        Какая то тупая отмазка. Для нас плохая погода, а врагу такая погода не мешает.
        Это как украине зима мешает, а мы зимой потеем, как будто
        1. blackGRAIL Ранг пользователя
          blackGRAIL
          +3
          Вчера в 18:06
          Таки да, диверсионным группам плохая погода именно помогает.
        2. Михаил Маслов Ранг пользователя
          Михаил Маслов
          -1
          Вчера в 18:53
          Отмазка ,жду в гости приезжайте!
      3. Rage66 Ранг пользователя
        Rage66
        0
        Вчера в 18:13
        А в сильную наледь государственную границу можно не охранять? Не пойму
        1. Михаил Маслов Ранг пользователя
          Михаил Маслов
          +2
          Вчера в 18:59
          Забудьте про границы как вам пытаются обьяснить.Есть оборонная линия "Суровикина,она же Вагнера."Кстати у на с в Белгороде так и называют линия "Вагнера"оттуда все и пошло.
    5. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      +7
      Вчера в 17:28
      Для легионеров в УК РФ должна быть предусмотрена смертная казнь через повешение.
      1. Пока_болею
        Пока_болею
        -8
        Вчера в 17:40
        Турецкий обмен....................
      2. Пока_болею
        Пока_болею
        -9
        Вчера в 17:41
        Турецкий обмен....................
    6. ASM Ранг пользователя
      ASM
      +3
      Вчера в 17:31
      Надеюсь эти твари в село не вошли и заложников не захватили. Насколько я понял, они только несколько опор линий электроперач подорвали. Теперь аккуратно, наверняка остались мины.
      1. Михаил Маслов Ранг пользователя
        Михаил Маслов
        +3
        Вчера в 17:42
        По информации бой идет на окраине села.РДГ в село не вошло.
    7. Пока_болею
      Пока_болею
      0
      Вчера в 17:38
      Значит и того главу района на этой неделе-СЛУЧАЙНО на мине подорвало свинодрг
    8. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Вчера в 17:41
      Как только поиски ДРГ увенчаются успехом, так первым же делом демонов из этой ДРГ на кол . . . am
    9. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -1
      Вчера в 17:43
      В рекламме. Пусть новый год принесёт вам радость и счастье, а я хочу автомат и повестку. Ну не повестку. Схожу в военкомат. Может посадят. Страшновато немного. Но надо. Дело в том что родился не здесь. Затем косил. Блин как страшно. Неужто в штурмовой отправят. Но искуплять надо. Енцеладус прикроет. Я бегать то не умею. Поэтому не попадаю под мобилизацию. Не хочу свою жизнь под забором закончить. Лучше я её за пацанов отдам. Благославите меня всем миром. И то норм
    10. пешик
      пешик
      +3
      Вчера в 17:57
      Цитата: Dart2027
      Цитата: Аэродромный
      раньше погранвойска были,(кгб кстати), на замках всё было, пионеры пуговку иностранную находили и шпиона ловили

      То есть эффективность этих войск была такой высокой, что поймать нарушителя можно было только благодаря случайности и помощи пионеров?


      Раньше в наше светлое советское время таких массовых нарушителей не было - были единицы, а это ДРГ, сколько там человек. Раньше тоже проникали на нашу терроторию, ну может что их ликвидировали оперативнее. Почитайте Карацупу. Про пионеров, конечно, приятно вспомили)).
      1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
        Прокоп_Свинин
        +1
        Вчера в 18:17
        Сомневающимся в плановой борьбе с ДРГ - минус.
    11. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +3
      Вчера в 18:42
      Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле
      какая это дрг ? это нападение на РФ всу
    12. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      +2
      Вчера в 18:58
      Где призывная армия? Да есть обещание не кидать пацанов в СВО но они давали присягу о защите рубеже родины. Что добровольцами и коренные территории будем прикрывать?
      1. иван2022 Ранг пользователя
        иван2022
        -1
        Вчера в 23:59
        Цитата: Hariton Laptev
        Где призывная армия? Да есть обещание не кидать пацанов в СВО но они давали присягу о защите рубеже родины. Что добровольцами и коренные территории будем прикрывать?

        Какая ещё "призывая армия"?
        Те, что присягу приняли полгода назад вас должны защищать от укро-спецназа?
        Охрана границы-функция ФСБ
    13. kakvastam Ранг пользователя
      kakvastam
      +4
      Вчера в 19:19
      Всё-таки неохраняемая граница на месте фронта - это перебор.
      Очень странная война.
    14. nik-mazur Ранг пользователя
      nik-mazur
      0
      Вчера в 20:06
      Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области

      Не читая каменты уже знал, что как минимум в половине будет нытьё и стоны про погранвойска, про то как было раньше, а главное, янипанимаюпачиму нельзя всё перекрыть, никого не выпускать, всех поймать и расстрелять.
      Пробежался по-быстрому: так и есть и даже заметно больше половины.
      В связи с чем интересно: а ничо, что во Второй Мировой разведгруппы не только пересекали сплошную линию фронта, с траншеями, колючкой, часовыми, осветительными ракетами, работали в тылу, насыщенном войсками, а потом возвращались таща раненых и пленных.
    15. ISKANDER_61 Ранг пользователя
      ISKANDER_61
      0
      Вчера в 20:33
      Ну, и где чеченский спецназ. Вранье одно.
    16. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -3
      Вчера в 21:06
      Заверения об усилении государственной границы Российсой Федерации и г-ва Ураина силами МО РФ и Росгвардии враньё. Заверения Кадырова и Делимханова о наличии групп быстрого реагирования на границе с г-вом Украина с целью пресечения действий ДРГ противника враньё если не сказать больше, цензурно, ёмкко, а также словами применяемыми при диалоге лицами с использующими в своей речи слова из так называемых понятий request
    17. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      +2
      Вчера в 21:55
      Цитата: VicVic
      О том, что мы пытались отрезать дрг от границы (по-моему, это логично) никогда не говорили.

      Ну то есть по вашему надо было их загнать подальше в населенку, и там их посреди мирного села мочить? По моему все сделано правильно, кстати уже есть информация, что их загнали на минное поле и уничтожили.
    18. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -1
      3 часа назад
      Вот надо было нашим украинских пограничников двухсотить? И показывать, какие наши молодцы.
      Есть лента, где с каждой стороны и победы и отступления. Зачем русские укры в наши деревни в приграничье лезли - это к украм вопрос.
      Но наши то зачем укровских погранцов размазали? Что бы опять начались наскоки на наши деревни?
    19. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      0
      1 час назад
      Трусливая "Перемога" делает Back to Basic

      Не могут побеждать регулярные войска - идут кошмарить гражданское население

      Трусливое и никчемное государство вскормленное с руки Запада
    20. Фома_Петров
      Фома_Петров
      0
      1 час назад
      Пара калибров по банковской - после каждого захода бандитов на приграничные территории РФ - могут быстро отучить укрорейховскую нечисть от увлечения излишней "романтикой варягов"...
    21. tolmachiev51 Ранг пользователя
      tolmachiev51
      0
      39 минут назад
      Не пойму одного , зачем ДРГ заходит в деревню в которой 200 жителей !? и чего они там "разведывают" ? Ищите кто торгует "горилкой" !

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