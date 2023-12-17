Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, бой идёт на окраинах Теребрено

Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле

Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области, бой идет на окраинах села Теребрено Краснояружского района. Об этом сообщают российские ресурсы со ссылкой на власти Белгородской области.Село Теребрено находится в 2,5 км от украинской границы, население примерно 200 человек. Сегодня поступила информация, что село попало под удар украинских вооруженных формирований, на окраине идет стрелковый бой. По данным российских ресурсов, на российскую территорию проникла украинская ДРГ, по данным украинских пабликов, там действуют выруси из так называемого легиона "свобода России"*, признанного террористической организацией и запрещенного в России. Предатели желают выслужиться перед киевским режимом.По данным властей, ситуация под контролем, гражданские службы ожидают окончания боя, чтобы приступить к восстановлению поврежденных линий электропередач. На данный момент несколько сел в приграничных районах остаются без электричества. Другие подробности не сообщаются.- написал губернатор области Вячеслав Гладков.Отмечается, что данное село уже не в первый раз подвергается нападению, недавно украинская ДРГ установила мину, на которой подорвался автомобиль с тремя людьми.Согласно данным, поступившим от военных, атака отбита, противник отступил, наши перебросили в данный район дополнительные силы, идет поиск украинской ДРГ.