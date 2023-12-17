Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о подготовке Германии к возможному столкновению с Россией

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Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о подготовке Германии к возможному столкновению с Россией

Германия будет наращивать военный потенциал и возможно вернет всеобщую военную обязанность, готовясь к сдерживанию России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Германия не исключает, что к концу 2020-х годов ей придется столкнуться с военными угрозами, естественно, со стороны России. По словам Писториуса, Россия резко нарастила производство вооружений, Германии необходимо несколько лет, чтобы наверстать упущенное и подготовится к возможному конфликту с Россией. При этом не обязательно, что Россия нападет на Германию, под угрозой находятся другие европейские страны.



У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе. Путин в настоящее время значительно увеличивает производство вооружений в России. (...) В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно. Это не просто бряцание оружием

- заявил Писториус.

В рамках подготовки к противостоянию с Россией Германия планирует провести изменения сразу во всех сферах, Берлин также будет готовиться к снижению военного присутствия США в Европе. Не исключено возвращение всеобщей воинской повинности, которую упразднили в 2011 году.

Писториус подчеркнул, что тесно общается с представителями немецких военных концернов, требуя у них увеличения военного производства, в том числе и в пользу Украины.
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    63 комментария
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    1. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +5
      Вчера в 18:11
      Солдаты группы центр.
      Сапоги с подковками опять будут?
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +7
        Вчера в 18:32
        Да нет.Репитируют церемонию капитуляции у Бранденбургских ворот.Чтобы демократично всё было.
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +4
          Вчера в 18:39
          Вспомнилось..." в ставке Гитлера все малахольные" laughing
      2. dementor873 Ранг пользователя
        dementor873
        +2
        Вчера в 18:40
        Главное , чтобы скобы в документах были не из нержавейки. А то ведь опять погорят.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Вчера в 19:36
          Гансы,
          Вы уже забыли про реванш в первую мировую и чем это закончилось...???
          Вы уже забыли про реванш во вторую мировую и чем это закончилось...???
          Реванш во третью мировую для вас закончится ничем... Ничем, ьо есть вас и вашей страны больше не будет... Как вам такая перспектива...??? am
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            +1
            Вчера в 19:38
            Европу мы простили в сорок пятом,
            За то, что в сорок первом к нам домой
            Пришла она с ужасной и кровавой,
            Жестокой, распроклятою войной…
            Могли мы с них тогда содрать три шкуры,
            За жертвы, что Россия понесла,
            Но пожалели, что возьмешь, мол, с дурьi,
            Которая за Гитлером пошла…
            А может зря, ее мы пожалели -
            Как видно не пошло ей это впрок…
            Европа нынче снова обнаглела,
            Забыв про данный ей тогда урок…
            Нацизма позабытая зараза
            Над миром словно тьма опять встает,
            Пустив по Украине метастазы,
            Спокойно жить России не дает…
            Но верю я, мы все преодолеем,
            И снова станет чистым небосвод
            Великая Россия, став сильнее,
            Нацизму снова голову свернет!!!
      3. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +1
        Вчера в 18:52
        Цитата: антивирус
        Сапоги с подковками опять будут?

        И подбитую гвоздями, общее количество которых было от 35 до 40 штук? Нет не думаю, технологии уже не те
      4. Аскет Ранг пользователя
        Аскет
        +1
        Вчера в 18:56
        Солдаты группы центр.

        Не зря же мы их вех немцами называем на передке. Да и техника у них вся нацисткими крестами маркирована.
      5. Mister X Ранг пользователя
        Mister X
        -1
        Вчера в 20:55
        Глава Минобороны ФРГ Писториус

        Буквы в его фамилии не перепутайте wink
      6. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Вчера в 21:58
        Цитата: антивирус
        Солдаты группы центр.
        Сапоги с подковками опять будут?

        Гвозди у них на сапогах квадратные а скрепки - никелированные!
    2. Дмитрий Донской Ранг пользователя
      Дмитрий Донской
      +9
      Вчера в 18:12
      Бог троицу любит.дважды уже мы были в Берлине. soldier
      1. pyagomail.ru Ранг пользователя
        pyagomail.ru
        +7
        Вчера в 18:16
        Цитата: Дмитрий Донской
        Бог троицу любит

        Еще одна поговорка в тему: Не буди лихо, пока оно тихо. am
        1. Pete Mitchell Ранг пользователя
          Pete Mitchell
          +1
          Вчера в 18:37
          Цитата: pyagomail.ru
          Цитата: Дмитрий Донской
          Бог троицу любит

          Еще одна поговорка в тему:
          - В ставке гитлера все малохольные….
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Вчера в 22:01
        Цитата: Дмитрий Донской
        Бог троицу любит.дважды уже мы были в Берлине. soldier

        Наши войска брали Берлин три раза - в 1760, в 1813 ну и 1945.
        Рейхстаг они краской закрасили, пора обновлять автографы!
      3. Васян1971 Ранг пользователя
        Васян1971
        0
        1 час назад
        Цитата: Дмитрий Донской
        Бог троицу любит.дважды уже мы были в Берлине. soldier

        Ради исторической справки:
        Впервые его взяли в 1760 году во время Семилетней войны, когда русский авангард генерала Чернышева на несколько дней овладел столицей Пруссии. Вторично русские войска вошли в в Берлин в 1813 году, в период Наполеоновских войн. И, наконец, в третий раз Берлин был взят штурмом после тяжелых боев 2 мая 1945 года. Для сравнения: лишь по одному разу вооруженные силы Отечества овладевали Римом (1799 год), Парижем (1814 год) и Веной (1945 год).
    3. Dimm588
      Dimm588
      +7
      Вчера в 18:12
      Немцам пора убирать этого Писториуса.
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +3
        Вчера в 18:38
        В его фамилии надо поменять сочетание букв СТ на ЗД.Так более жизненно.Побеждать он кого то собрался с парой сотен танков.
      2. Комментарий был удален.
    4. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      +13
      Вчера в 18:14
      Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о подготовке Германии к возможному столкновению с Россией

      И что тупоголовым спокойно не живётся?
      Раз, другой в столетие, но нужно обязательно с Россией повоевать.
      Нечто нельзя без этого экстрима? Россия сама живёт и другим дёт жить, но находятся альтернативно одарённые, что ради своих каких-то измыслов гонят на убой тысячи других, не повинных людей?
      Нравится воевать с Россией? Так идите и сами убейтесь, не гоня перед собой людей!!! am
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +4
        Вчера в 18:53
        Их никто не спрашивает, американцы прикинули что к конце двадцатых закончатся украинцы, поляки и чехи
    5. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      +4
      Вчера в 18:14
      Тогда уже и неметчину придётся делить на города-государства. А то раздухорились....
    6. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +6
      Вчера в 18:16
      В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно.

      Хоть бы парочку угроз процитировал..))
      1. spectr Ранг пользователя
        spectr
        -1
        Вчера в 19:00
        Писториус явно обо...ся, после того как их ВПК не смог нарастить выпуск продукции и теперь опасается почетной пенсии. Поэтому вынужден сейчас активизировать деятельность минобороны ФРГ и делать громкие заявления.
    7. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +8
      Вчера в 18:18
      Германия будет наращивать военный потенциал и возможно вернет всеобщую военную обязанность, готовясь к сдерживанию России.

      Человеческая память она короткая, особенно у немцев, с 1242 года со времен ледового побоища "морду канделябрами чистят", уже 800 лет, а им все мало. Начистят, рваную шкуру залижут и опять на Россию лезут.
      Внуки недобитков, Шольцы, писторисы, дер ляйены и бербоки - не пора ли вам до Гитлера отправиться.
    8. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Вчера в 18:19
      Ну, что же тут непонятно?
      При этом не обязательно, что Россия нападет на Германию, под угрозой находятся другие европейские страны.

      И планы не новые:
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    9. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Вчера в 18:26
      фашистский выкидыш хочет в реваншизм поиграть.
    10. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +7
      Вчера в 18:28
      Вот к чему привел вывод наших войск с восточной Германии под песню "Прощай Германия!" А вот интересно почему англосаксы по факту не победившие Германию до сих пор её оккупируют? А Россия снова враг.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +8
        Вчера в 18:39
        Цитата: Федор Соколов
        Вот к чему привел вывод наших войск с восточной Германии под песню "Прощай Германия!"

        Иуды, Горбачев и Ельцын, сдали страну англосаксам без боя. Навеки нужно заклеймить, этих выродков земли русской.
    11. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Вчера в 18:29
      Появляется все больше сигналов и признаков того, что НАТО готовится к конфронтации с Россией. Я думаю, что такие решения уже приняты в Рамштайне и Пентагоне, и теперь отдельные страны будут готовиться и вооружаться. Беларусь на данный момент находится в наибольшей опасности, поскольку как страна на линии фронта и в окружении баз НАТО, я думаю, что через какое-то время будут провокации и маневры вблизи белорусской границы.
      1. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
        Сергей Prutkov55
        +2
        Вчера в 18:44
        Бодаться с ними танками и пехотой нет никакого смысла. Если не ЯО. то любое оружие массового уничтожения.
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Вчера в 22:45
        Цитата: Mедвежонок
        Беларусь на данный момент находится в наибольшей опасности,

        Беларусь на данный момент наш форпост на западе, надёжный и прокачанный по последнему слову военной техники, оттого и боятся "партнёры" соваться туда, знают, что за зубром медведь стоит!
    12. Сергей985 Ранг пользователя
      Сергей985
      +5
      Вчера в 18:32
      Ну а что? Шольц экономический и промышленный потенциал Германии разваливает(по итогам года спад 0,3-0,4%), а Писториус финансовый. Для того их заокеанский дядя и поставил у руля. Заземли Германию на ноль и нет больше Европы. Чему тут удивляться? Штаты грамотно устраняют конкурентов за ЮВА.
    13. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Вчера в 18:38
      Интересно каким фальцетом писториус будет петь, когда пистониус получит wassat
    14. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +2
      Вчера в 18:39
      Сомнения что Писториус добьется обозначенного. Безусловно ФРГ будет идти по пути увеличения военной мощи и обновления вооружений, однако есть объективные факторы препятствующие масштабам, в которых политик это озвучивает ,а может быть и представляет.
      Долю ЕС на межд.рынке постепенно будут занимать иные государства - КНР, Индия,арабские государства,Турция,США,Корея,Япония и так далее. Даже мы,в том случае,если мы реально озаботимся вопросами собственного благополучия, можем в обозримые лет десять потеснить Германию по статьям их доходов металлы/пластики/резины/химическая продукция/продукты питания.
      При этом собственная энергетическая подпорка ЕС просела - причем в тот момент,когда "зеленая истерия" значительно поколебала позиции АЭС . С энергетической точки зрения продукция ЕС станет менее конкурентной , а вот продукция КНР более конкурентной ,ввиду значительных скидок им на газ.
      Собственно КНР в перспективе (а по машинам уже начинает) может потеснить Германский экспорт в его технических изделиях вроде машин,станков и компьютеров.

      Все это лишит (в перспективе) немецкую экономику сверхдоходов, и следовательно мне не совсем ясно за счет чего она будет производить масштабное перевооружение,чем будет платить увеличенным ВС и так далее.
      До подвижек по термояду (ИТЕР) все эти европейские "хочу" не соотносятся с "могу" .
    15. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +2
      Вчера в 18:39
      зачем РФ это проста утюжить германию будет ядерными ракетами ! пустая европа будет
    16. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
      Сергей Prutkov55
      -1
      Вчера в 18:41
      Вспомнил наверное времена крестоносцев, когда бились на мечах и копьями. Новую ракету средней дальности назвать бы Дубина или Ботинок Хрущева.
    17. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Вчера в 18:46
      Всё больше и больше признаков того, что скоро будет создана "единая армия Европы"... Осталось только понять, кто над ней будет "верховодить":
      - германцы
      - франки
      - ляхи
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Вчера в 22:49
        Управление дистанционное. Формально поставят поленьев - их не жалко, да и на кураже, что они теперь любимая жена, смело в бой пойдут, в борьбе за это. Германцы хоть и сукины сыны, но они - свои сукины сыны, их приберегут для обороны подступов к Ла-Маншу, на френчей надежды мало...
    18. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +4
      Вчера в 18:47
      Неужели этот писториус думает, что "дураки русские" как в 1945 году будут спасать немецких детей? Одного солдата-освободителя с немецкой девочкой на руках в Трептов парке достаточно. А остальных немцев, которые все забыли, следует дезинфицировать термоядерной бомбой. может тогда оставшиеся, как японцы, поймут, что "бодаться" с русскими не хорошо!
    19. new.a.d Ранг пользователя
      new.a.d
      0
      Вчера в 18:56
      Цитата: К-50
      Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о подготовке Германии к возможному столкновению с Россией

      И что тупоголовым спокойно не живётся?
      Раз, другой в столетие, но нужно обязательно с Россией повоевать.
      Нечто нельзя без этого экстрима? Россия сама живёт и другим дёт жить, но находятся альтернативно одарённые, что ради своих каких-то измыслов гонят на убой тысячи других, не повинных людей?
      Нравится воевать с Россией? Так идите и сами убейтесь, не гоня перед собой людей!!! am

      Олигархам нужны смерти. Не терять же деньги просто так?
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Вчера в 23:03
        Цитата: new.a.d
        Олигархам нужны смерти. Не терять же деньги просто так?

        Человека стало много, планета задыхается от его возни. Вот и принято решение сократить чутка, замутив Европу и БВ. Да и кризис перепроизводства со счетов не скинешь. Мировое правительство приняло решение и тут главное, чтобы Верховный не подвёл нас, говоря про Великую Россию...
    20. Above_name Ранг пользователя
      Above_name
      0
      Вчера в 18:58
      . его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно.

      Для гейробыдла этого достаточно и без цитат Террана
    21. kakvastam Ранг пользователя
      kakvastam
      -2
      Вчера в 19:09
      К сожалению, наше общество не готово к противостоянию, а "руководство" боится любой мобилизаци - что политической, что экономической - пуще капитуляции.
      Завоз "новых русских" в товарных количествах не прекращается, кругом "сохранение мирной жизни", в крупных городах война вообще не чувствуется.
      Враг готовится, и готовится всерьёз, а мы пытаемся спрятаться, закрыв глаза.
    22. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      Вчера в 19:15
      Германия будет наращивать военный потенциал и возможно вернет всеобщую военную обязанность, готовясь к сдерживанию России.

      Интересно будет посмотреть, как они негров с арабами и прочими турками призывать будут. Побегут в Россию за опытов призыва азиатов)))
    23. SSR Ранг пользователя
      SSR
      0
      Вчера в 19:21
      готовясь к сдерживанию России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

      Говорящая фамилия у этого зомбака.
      Придёт в Германию северный пушной, писториус.
    24. orionvitt Ранг пользователя
      orionvitt
      0
      Вчера в 20:01
      Германия не исключает, что к концу 2020-х годов ей придется столкнуться с военными угрозами, естественно, со стороны России.
      То есть, он намекает, что к концу 2000-х, Германии может не стать вообще? Ну ладно, все они там пришибленные, мелют всякую чушь. Интересно другое. России та Германия не въехала совсем, даже даром, а вот союзники по евросоюзу, поляки, те с удовольствием за счёт фатерлянда поживятся.
    25. gmss Ранг пользователя
      gmss
      0
      Вчера в 20:05
      Цитата: Scuderia
      В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно.

      Хоть бы парочку угроз процитировал..))

      относиться очень серьезно к тому, чего не было - конкретно фляга свистит у бориса ,походу тот еще любитель закинуть шнапса за воротник.
      зы. могу конечно ошибаться, если угрожал, то я это проспал...
    26. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      0
      Вчера в 20:38
      Пусть всё население Германии и Европы скажет огромное спасибо бабке кидале Меркель. Она поставила всю Германию в коленно локтевую позу. И теперь у них после того как кинуть Россию не получилось хватает борзоты кричать что Русские идут?! Да идём. Но идём не для того что бы захватить их земли а что бы такие швайнц как Меркель Шольц бербок и бабка гинеколог не смели лезть к нам с любыми вопросами. Прошу прощения но не знаю как слово швайнц (перевод с немецкого свинья) будет во множественном числе.
      1. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        0
        Вчера в 22:24
        Цитата: Hariton Laptev
        Прошу прощения но не знаю как слово швайнц (перевод с немецкого свинья) будет во множественном числе
        Schweine
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Вчера в 23:08
        Цитата: Hariton Laptev
        Пусть всё население Германии и Европы скажет огромное спасибо бабке кидале Меркель. Она поставила всю Германию в коленно локтевую позу.

        Бабуля не зря в молодости про комсомол пела - умная! так вовремя свалить со сцены и сидеть на пенсии тихонько-низэнько надобно уметь. Чувствуется советская школа!
    27. Markoni1950 Ранг пользователя
      Markoni1950
      0
      Вчера в 20:48
      Пока суть да дело, где этот Министр Обороны будет в 2030 м году и будет ли вообще Министром, вопрос теоретический. Но пока человек с такой боевой фамилией Писториус грозит России, полагаю, Россия ему подготовит свой Пизториус, мало не покажется.
      1. Тополь Ранг пользователя
        Тополь
        0
        Вчера в 22:34
        Россия ему подготовит свой Пизториус, мало не покажется.

        Мне кажется, Писдориус лучше звучит. Вы не находите?
    28. Zik256x Ранг пользователя
      Zik256x
      0
      Вчера в 20:53
      Интересно будет посмотреть , на "голубые" бригады laughing
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Вчера в 23:11
        Цитата: Zik256x
        Интересно будет посмотреть , на "голубые" бригады laughing

        Смотрели уже на голубые дивизии... Ничего интересного. Пот и кровь, гниловатое мясо войны. Под Воронежем пашня до сих пор выплёвывает гильзы с итальянской маркировкой...
    29. Горий Ранг пользователя
      Горий
      0
      Вчера в 21:09
      Шо ? Опять ?- дойчланд зольдатен энд унтер официрен ???
    30. Александр58 Ранг пользователя
      Александр58
      0
      Вчера в 21:14
      Похоже, крыша съехала, страх потеряли. Соплежуйство никогда до добра не доводило, так же как и предательство своей страны.
    31. Александр58 Ранг пользователя
      Александр58
      0
      Вчера в 21:17
      А вообе под идиотов косят - против нас объявили тотальную войну на уничтожение (и та же Германия тоже), а мы должны расслабленно в носу ковыряться ?!! ДБ !
      1. kventinasd Ранг пользователя
        kventinasd
        0
        Вчера в 22:34
        Цитата: Александр58
        А вообе под идиотов косят - против нас объявили тотальную войну на уничтожение (и та же Германия тоже)

        Не под кого они не косят, а выслуживаются перед заокеанским хозяином, при этом прекрасно понимая, что в случае серьёзной заварушки, как бы они не перевооружались, их Рамштайны и прочие Весбадены вынесут в первую очередь. Жаль только что мы на их провокационные заявления и действия по поставкам оружия украине реагируем так нелепо. С теми странами, что помогают киевской хунте, надо как минимум разрывать все отношения.
    32. Carlos Sala Ранг пользователя
      Carlos Sala
      0
      Вчера в 21:49
      Похоже, он хочет покончить с собой.
    33. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Вчера в 21:56
      Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о подготовке Германии к возможному столкновению с Россией

      Как, опять?!! Краску для автографов на рейхстаге уже готовить?!
    34. Майло Ранг пользователя
      Майло
      0
      Вчера в 23:00
      Что-то не везет России на людей с именем Борис.
      Начиная с Годунова и затем ЕБН, Джонсон, теперь этот Пизториус
    35. ydjin Ранг пользователя
      ydjin
      0
      Вчера в 23:04
      Вот так, ещё одна обиженная немецкая ливерная колбаса! wassat
    36. MakStVik Ранг пользователя
      MakStVik
      0
      Вчера в 23:30
      Все так пытаются казаться нужными России, приятно даже. Только зачем они нам? Недра свои они уже почти высосали, реки там грязные, чернозёма нет. Кормить их? пусть строят свои заборы, нам безопасней будет. Россия единственная самодостаточная страна в мире, у нас есть всё для жизни и производства, технологии только недостающие подтянуть.
    37. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      2 часа назад
      Германия решила таки уратить государственность.
      А уцелевшие немцы будут российскими немцами, осваивающими Русскую Арктику и дальневосточные гектары.
      Интересно, Шольц запасся ядом? Бербок сможет выступать в Магаданском цирке на батуте.

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