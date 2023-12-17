«Минск-3,4,5», или снова о переговорах «с Украиной»

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«Минск-3,4,5», или снова о переговорах «с Украиной»

Западные СМИ получили директиву синхронно писать о том, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. При этом в синхронном хоре слышны и разнящиеся ноты. Например, одни «поют» о том, что ничего подобного может не произойти, если США и Евросоюз возобновят крупномасштабное финансирование Киева, а вот в «нотах» других – что финансирование киевского режима в этом плане вообще ничего уже решить не может. Причём и те, и другие ссылаются на так называемое летнее контрнаступление ВСУ, в результате которого украинские войска из всех обозначенных целей достигли одной, наиболее скромной – взяли Работино, потеряв при этом около сотни тысяч военнослужащих и неисчислимое количество различной техники и оружия.

Итак, западная пресса настойчиво ведёт к тому, что нужно садиться за стол переговоров. Причём, по стойкому убеждению западных медийщиков, России в качестве переговорщиков от оппонентов можно вновь подсунуть кого-нибудь небритого в замызганной кепке или того, кого на следующей неделе «грохнут» на самой Украине и скажут, что договаривался он, а мы умываем руки в плане дальнейшего соблюдения договорённостей.



Если наша сторона снова пойдёт на такие, с позволения сказать, переговоры, то останется лишь пожать плечами. Хочется верить, что ничего подобного повторяться не будет – никаких «Минсков-3,4,5», никаких «Стамбулов-2» или «22».

Если переговоры и начинать, то уж точно ни с марионетками, которые сами ничего не решают. А если их начинать с хозяевами марионеток, то Украина должна быть объектом переговоров, не более того, причём объектом среди прочих вопросов безопасности и исключительно с учётом интересов России. Банально? Очевидно? Но это именно так. Если за столом переговоров не будет лидеров стран, которые руками украинцев воюют против России, то о переговорах не может быть речи.

Если Запад на это готов, то пусть пишет письма в МИД. Дежурный там рассмотрит... А уж потом, исходя из реальной готовности Запада, решение о старте переговорного процесса и будет приниматься.

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    17 комментариев
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    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +8
      Вчера в 18:53
      Итак, западная пресса настойчиво ведёт к тому, что нужно садиться за стол переговоров.
      Как только российская армия начинает массовую прополку укропа, то весь запад с визгом начинают орать про переговоры и новых "минсках-истанбулах". Но все эти визги, сводятся к выводу российских войск из Украины на выгодных Украине условиях. Но почему мы не слышим от запада, о капитуляции, или денацификации "свидомой Руины".
      После ВМВ, запад обьявил о денацификации Германии, но на деле, продолжалась нацификация и фашизация, сначала ФРГ, а после соединения и ГДР.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +2
        Вчера в 18:55
        Какой Минск 3? Опять договор без намерения выполнять? Так не пойдет. Тут будут условия, без выполнения которых боевые действия не остановятся даже после подписания. Выдача военных преступником, в том числе из третьих стран. Гарантии выплаты репараций от стран, поставлявших Украине оружие.Ну, и, наконец, исполнение ультиматума от декабря 2021.
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          -1
          Вчера в 19:36
          Напрасный аптимизьм.
          Будет пересчёт активов-потерь. РомаА рулит. Военная победа и даже акт капитуляции повернут в плоскость"уравнять активы в долларах" и /или разменять в атр, африке и тп
        2. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          0
          Вчера в 20:22
          Вот это все ,ожидаемые Вами плюшки, на основании каких достижений? Мы заняли Берлин, Париж и Лондон? Даже если ВС РФ дойдут до польской границы, для запада это ,ни каким боком, не поражение. Русских покосили, в этой ГВ, предостаточно и ещё покосят, пока будем до неё идти. Они в любом случае в наваре, а их безопасности ни что не угрожает. Даже гейропе, ни говоря уже про залужных.
      2. pettabyte Ранг пользователя
        pettabyte
        0
        Вчера в 22:01
        Цитата: carpenter
        Как только российская армия начинает массовую прополку укропа, то весь запад с визгом начинают орать про переговоры и новых "минсках-истанбулах".

        Надо просто помнить то, что потом все эти орущие, ну типа амеров, бритах и мемцев - открыто признавались что водили нас за нос, давая хохлу время...
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +3
      Вчера в 18:56
      А можно провести переговоры, чтоб они всё выполнили, а мы нет? Они отведут войска, а мы им в тыл ударим? Или у нас роль терпил обозначена в документах?
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Вчера в 18:58
      Рано или поздно, но любая война заканчивается, даже "столетние" и заканчиваются они ПЕРЕГОВОРАМИ.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +3
        Вчера в 19:06
        Цитата: svp67
        даже "столетние" и заканчиваются они ПЕРЕГОВОРАМИ.

        Желательно, чтобы как ВОВ, капитуляцией.
      2. stankow Ранг пользователя
        stankow
        +4
        Вчера в 19:07
        Войньi заканчиваются победой одной из сторон. А потом начинаются переговорьi как устроить мирное сосуществование ...
      3. старпом Лом Ранг пользователя
        старпом Лом
        +1
        Вчера в 21:14
        Цитата: svp67
        Рано или поздно, но любая война заканчивается, даже "столетние" и заканчиваются они ПЕРЕГОВОРАМИ.


        Вы не правы. У Карфагена в конце переговоры не задались, и индейцев северной Америки несколько мирных договоров с европейскими "гостями" привели в конце прямо в резервации. Примеров можно много накопать , если постараться, просто победители о таких исторических фактах своей истории сейчас предпочитают не вспоминать.
    4. Фьють Фтють
      Фьють Фтють
      -12
      Вчера в 19:33
      Нужно договариваться, достаточно пролито крови. России необходим мир хоть на каких условиях.
      1. FighterD
        FighterD
        +4
        Вчера в 19:39
        России необходим мир только на ЕЕ условиях теперь stop
        Запад сам виноват что нет доверия negative
      2. БойКот Ранг пользователя
        БойКот
        +5
        Вчера в 19:43
        "Дядя, ты ... ?" (С) Мир для того, чтобы всу очухались, отмобилизовались, довооружились и все сначала? Кровь пролитую потом с нуля считать будем?
        1. Фьють Фтють
          Фьють Фтють
          -7
          Вчера в 20:19
          Украина войдет в НАТО и уже Вашингтон не даст ей напасть, так было бы лучше для всех.
          1. БойКот Ранг пользователя
            БойКот
            +2
            Вчера в 22:30
            Украина войдет в НАТО и
            Украина не войдёт ни в НАТО, ни в ЕС. Забудьте. Загнанных лошадей пристреливают, а использованные контрацептивы выкидывают. Это судьба Украины, если не с Россией.
          2. guest Ранг пользователя
            guest
            +1
            2 часа назад
            Лучше для всех будет, если со всякой ципсотой как ты будут поступать как положено.
    5. Александр Ра Ранг пользователя
      Александр Ра
      +3
      Вчера в 19:59
      Какие переговоры? Уговаривать волков перестать быть волками? Уговаривать болезнь к самоизлечению? Уже главный осознал богатство своей наивности, кажется, признал трагедией разделение нашего народа. Признать бы, что воссоединение народа – исключительно наше дело, но не каких-то «партнёров». Переговоры – не с кем! Больного лечить принудительно, мешающие лечению – враги. И надо менять методику – перестать избивать больного «перемалыванием», и начать лечить. В этом сложность, надо просыпаться и напрягаться по полной всей стране, окраинная болезнь крайне запущена. Кроме этого немало других закрученных пружин, никакой одиночка семи пядей во лбу не справится, нужно коллективное творчество.

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