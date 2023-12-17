«Минск-3,4,5», или снова о переговорах «с Украиной»
Западные СМИ получили директиву синхронно писать о том, что Украина близка к поражению в конфликте с Россией. При этом в синхронном хоре слышны и разнящиеся ноты. Например, одни «поют» о том, что ничего подобного может не произойти, если США и Евросоюз возобновят крупномасштабное финансирование Киева, а вот в «нотах» других – что финансирование киевского режима в этом плане вообще ничего уже решить не может. Причём и те, и другие ссылаются на так называемое летнее контрнаступление ВСУ, в результате которого украинские войска из всех обозначенных целей достигли одной, наиболее скромной – взяли Работино, потеряв при этом около сотни тысяч военнослужащих и неисчислимое количество различной техники и оружия.
Итак, западная пресса настойчиво ведёт к тому, что нужно садиться за стол переговоров. Причём, по стойкому убеждению западных медийщиков, России в качестве переговорщиков от оппонентов можно вновь подсунуть кого-нибудь небритого в замызганной кепке или того, кого на следующей неделе «грохнут» на самой Украине и скажут, что договаривался он, а мы умываем руки в плане дальнейшего соблюдения договорённостей.
Если наша сторона снова пойдёт на такие, с позволения сказать, переговоры, то останется лишь пожать плечами. Хочется верить, что ничего подобного повторяться не будет – никаких «Минсков-3,4,5», никаких «Стамбулов-2» или «22».
Если переговоры и начинать, то уж точно ни с марионетками, которые сами ничего не решают. А если их начинать с хозяевами марионеток, то Украина должна быть объектом переговоров, не более того, причём объектом среди прочих вопросов безопасности и исключительно с учётом интересов России. Банально? Очевидно? Но это именно так. Если за столом переговоров не будет лидеров стран, которые руками украинцев воюют против России, то о переговорах не может быть речи.
Если Запад на это готов, то пусть пишет письма в МИД. Дежурный там рассмотрит... А уж потом, исходя из реальной готовности Запада, решение о старте переговорного процесса и будет приниматься.
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