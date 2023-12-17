Путин: Россия будет суверенной страной, либо её совсем не будет
Россия будет суверенной страной, или ее не будет совсем, россияне должны сами определять свое будущее, а не идти на поводу у западных стран, желающих подмять весь мир под себя. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на XXI съезде партии "Единая Россия".
Российский президент выступил на съезде "Единой России" заявив, что у России свой путь, она не может менять свой суверенитет на колбасу, как делают некоторые страны. По его словам, мы не можем быть чьим-то сателлитом, Россия была и будет суверенной страной, самостоятельно принимающей решения о своем дальнейшем развитии. В ином случае той России, которую мы знаем, уже не будет.
- заявил Путин.
Запад развязал против России войну, агрессия шла по возрастающей долгое время, но западные рецепты цветных революций в России не работают. По словам Путина, Запад до сих пор пытается раскачать ситуацию в России, но наше государство устояло.
- добавил президент.
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