Путин: Россия будет суверенной страной, либо её совсем не будет

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Путин: Россия будет суверенной страной, либо её совсем не будет

Россия будет суверенной страной, или ее не будет совсем, россияне должны сами определять свое будущее, а не идти на поводу у западных стран, желающих подмять весь мир под себя. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на XXI съезде партии "Единая Россия".

Российский президент выступил на съезде "Единой России" заявив, что у России свой путь, она не может менять свой суверенитет на колбасу, как делают некоторые страны. По его словам, мы не можем быть чьим-то сателлитом, Россия была и будет суверенной страной, самостоятельно принимающей решения о своем дальнейшем развитии. В ином случае той России, которую мы знаем, уже не будет.



Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце

- заявил Путин.

Запад развязал против России войну, агрессия шла по возрастающей долгое время, но западные рецепты цветных революций в России не работают. По словам Путина, Запад до сих пор пытается раскачать ситуацию в России, но наше государство устояло.

Но подобные рецепты на сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства

- добавил президент.
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    108 комментариев
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    1. Denissdaf Ранг пользователя
      Denissdaf
      -10
      Вчера в 19:04
      Это тоже самое, что мы попадем в рай? Или это уже другое?
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +11
        Вчера в 19:12
        Россия - великая страна. Российский народ- великий народ.
        1. Stas157 Ранг пользователя
          Stas157
          +1
          Вчера в 23:33
          . россияне должны сами определять свое будущее

          Вот скоро на выборах и определим.

          Да все сами! Конституцию однажды взяли и поправили. Сами! Обнулили кое-что.
          А до этого россияне и пенсионный возраст себе сами повысили... А что? Определяем своё будущее!
          1. Alien From Ранг пользователя
            Alien From
            +6
            Вчера в 23:41
            Чем ближе март, тем голосистее коты.....
          2. volgast1970 Ранг пользователя
            volgast1970
            0
            2 часа назад
            Ваши предложения? как лучше сделать жизнь в нашей стране?
          3. AC130 Ganship Ранг пользователя
            AC130 Ganship
            0
            1 час назад
            Песков недавно сказал, что выборы - это просто шоу. На которое и денег тратить не стоит
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +9
        Вчера в 19:19
        Это тоже самое, что мы попадем в рай? Или это уже другое?

        Я хочу, чтоб врагам наконец объяснили –
        Нам не нужен тот мир, где не будет России…
        Раз России не будет, не будет и вас -
        И над всем нашим миром свет жизни погас…
        Вот такая всех ждет впереди перспектива…
        Так не трогайте нас и живите красиво…
        Коль хотелки свои вы сейчас не уймете,
        Вместе с нами себя вы из жизни сотрете…
        1. Dizel200 Ранг пользователя
          Dizel200
          -8
          Вчера в 20:01
          Глупость несусветная, как вас понимать прикажете?
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +5
            Вчера в 21:36
            Цитата: Dizel200
            Глупость несусветная, как вас понимать прикажете?

            в чем глупость и что вам не понятно?
            по моему вполне доступно сказано
            дальше отступать уже не куда
      3. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +7
        Вчера в 19:36
        Так уже в 90е годы поменяли суверенитет на колбасу и западные шмотки!Мало тогда по стране толпами шпионы ходили, а у власти был алкаш?
        1. D O Ранг пользователя
          D O
          +5
          Вчера в 20:07
          Бережливый, то есть по-Вашему, суверенитет несовместим с колбасой и шмотками?
          А как же тогда суверенитет совмещается с колбасой и обилием ТНП у США и Китая?
          Или "это другое"?
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            +2
            Вчера в 21:39
            зачем все переворачивать с ног на голову?!!!
            проблема не в совместимости а в этом
            1. D O Ранг пользователя
              D O
              -2
              Вчера в 22:04
              О чем Ваш первомайский плакат? Всё лучшее - детям? :)))
              1. Василенко Владимир Ранг пользователя
                Василенко Владимир
                -1
                Вчера в 22:34
                Цитата: D O
                Всё лучшее - детям? :)))

                не напрягайтесь, вам оно не нужно
          2. военком Котёнок Ранг пользователя
            военком Котёнок
            +2
            Вчера в 22:22
            Цитата: D O
            А как же тогда суверенитет совмещается с колбасой и обилием ТНП у США

            На самом деле у США нет суверенитета. Они не могут в одностороннем порядке по прихоти присоединить кусок территории другого государства, не развалив при этом всю систему отношений с другими странами, которые они выстраивали. Это и есть несамостоятельность в принятии решений. Но она их вполне устраивает, потому что альтернативная ситуация, когда все начинают как в средние века по праву сильного суверенно присоединять куски друг друга, представляется им менее соответствующей их национальным интересам.
            1. D O Ранг пользователя
              D O
              0
              Вчера в 22:54
              военком Котёнок,
              у США нет суверенитета. Они не могут в одностороннем порядке по прихоти присоединить кусок территории другого государства ...

              Хы. Представим гипотетическую (то есть невозможную в реальности) ситуацию строительства в Канаде российских военных баз. Со стопроцентной вероятностью тогда бы у США моментально проявился суверенитет как Вы его обозначили. Ибо право сильного, США демонстрировали в новейшей истории не раз.
              не развалив при этом всю систему отношений с другими странами, которые они выстраивали. ... Но она их вполне устраивает

              Ещё бы США не устраивали отношения с другими странами! Весь мир работает на США за зелёные фантики, которые они печатают сколько им заблагорассудится. А кто не согласен, тому они демонстрируют своё право сильного.
              1. военком Котёнок Ранг пользователя
                военком Котёнок
                0
                Вчера в 23:23
                Цитата: D O
                Со стопроцентной вероятностью тогда бы у США моментально проявился суверенитет как Вы его обозначили.
                Или не проявился бы. Это бессмысленные гадания. А по факту они не присоединяли в одностороннем порядке территорий других стран со времён ВМВ.
                1. D O Ранг пользователя
                  D O
                  -2
                  Вчера в 23:43
                  военком Котёнок, присоединение к России освобожденных областей Украины в ходе СВО - для двух родственных славянских народов это единственный способ прекратить массовое кровопролитие.
                  Ибо если не присоединять, через некоторое время придётся начинать новую СВО, потому что со стороны "дикого поля" возобновятся обстрелы российской территории и диверсии. Увы, американский "волшебный принтер" имеет гипнотическое влияние на неокрепшие умы украинских начальников.
                  1. военком Котёнок Ранг пользователя
                    военком Котёнок
                    0
                    2 часа назад
                    Да не, это просто не очень убедительное самооправдание, страдающее нарушением причинно-следственных связей и общей голословностью. Потому что честно как есть сказать "теперь наше, и не отдадим!" по какой-то причине неудобно.
                    1. D O Ранг пользователя
                      D O
                      0
                      2 часа назад
                      военком Котёнок,
                      теперь наше, и не отдадим!

                      На самом деле, было бы здорово, если бы верховная российская власть так бы всенародно и объявила. Чтобы никогда больше не было повторения "жестов доброй воли" каких-то "башен Кремля", сдачи уже российского Херсона.
            2. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              1 час назад
              Цитата: военком Котёнок
              На самом деле у США нет суверенитета. Они не могут в одностороннем порядке по прихоти присоединить кусок территории другого государства, не развалив при этом всю систему отношений с другими странами,

              поржал, поржал,
              там рядом с США мелкая страна есть, её ещё их штатом называют, название сейчас не вспомню, но они туда просто на вертолётах прискакали и присоединили
        2. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          -9
          Вчера в 20:59
          Так уже в 90е годы поменяли суверенитет на колбасу и западные шмотки

          Так и было. Продали страну. Ничего. Сейчас отыграем, на тех кто больше вопит. Ваш Лондон присоединить к Псковской области пока в планах нет love
          Да-да господа. Здесь телезрители многих стран.... Вас читают...
          1. Deck Ранг пользователя
            Deck
            +6
            Вчера в 21:26
            Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот, ни на минуту не переставая, кричал на всю улицу: "На Белград! На Белград!"


            Дело Швейка живет и процветает!
            1. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              -6
              Вчера в 21:44
              laughing просто "бережливый" реально из Лондона
              1. Влад Барятинский Ранг пользователя
                Влад Барятинский
                -3
                3 часа назад
                Цитата: Я свой
                просто "бережливый" реально из Лондо

                не не. Болторез из лондонов. Но Мы его достанем wink
      4. stankow Ранг пользователя
        stankow
        +3
        Вчера в 20:22
        Другое, конечно. Но вам не понять.
      5. kapitan92 Ранг пользователя
        kapitan92
        +12
        Вчера в 20:28
        Цитата: Denissdaf
        Это тоже самое, что мы попадем в рай? Или это уже другое?

        Это другое!
        Это начало предвыборной компании! hi
        1. Sadam2 Ранг пользователя
          Sadam2
          +5
          Вчера в 22:25
          про колбасу как я понял можно не ждать . колбасы не будет как в прошлые предвыборы подачки раздавали ... осталось спекулировать суверенитетом ...
          хотелось бы и колбасы и суверенитету как у китайцев
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Вчера в 23:55
            Цитата: Sadam2
            колбасы не будет как в прошлые предвыборы подачки раздавали ...

            извините, вам колбасы не хватило?!
            чисто спортивный интерес, а где её раздавали?
            я такого не видел
            1. poquello Ранг пользователя
              poquello
              0
              1 час назад
              Цитата: Василенко Владимир
              извините, вам колбасы не хватило?!
              чисто спортивный интерес, а где её раздавали?
              я такого не видел

              дык сегодня на ярмарке, какая хошь, за деньги правда, даже для эстетов есть, "бушидо" называется - три куска разного мяса на срезе
          2. Stas157 Ранг пользователя
            Stas157
            +3
            Вчера в 23:57
            Цитата: Sadam2
            про колбасу как я понял можно не ждать . колбасы не будет как в прошлые предвыборы подачки раздавали

            Да хоть бы яйца с курами в ценах опустили. Можно сделать людям подарок в виде доступных цен на самый дешевый белок?
        2. Alien From Ранг пользователя
          Alien From
          +2
          Вчера в 23:44
          Выборы-это когда выбор есть. 146 процентов Вам даю!
      6. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера в 21:35
        Цитата: Denissdaf
        Это тоже самое, что мы попадем в рай? Или это уже другое?

        а можете без под...колов, что ВАС конкретно в этом постулате не устраивает?!!!
        только постарайтесь без словоблудия
        1. Stas157 Ранг пользователя
          Stas157
          +1
          3 часа назад
          Цитата: Василенко Владимир
          а можете без под...колов, что ВАС конкретно в этом постулате не устраивает?!!!

          Меня не устраивает когда гибель людей называют попаданием в рай.
          Я считаю, что здесь происходит манипуляция. Как у джихадистов. Они смертниками тоже рай обещают!
    2. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +26
      Вчера в 19:04
      Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце

      Сыну 10 лет. Любим смотреть историю в циклах Стармедиа. И перед сном поговорить об истории. Пока интересно ему.
      Дети наше будущее. Важно правильные ценности вложить в голову детям...
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +8
        Вчера в 19:12
        Цитата: Msi
        Дети наше будущее. Важно правильные ценности вложить в голову детям...

        И это делать вы лично своим детям и каждый родитель. Только мы сами, школа сейчас не может это делать.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +5
          Вчера в 19:15
          И это делать вы лично своим детям и каждый родитель. Только мы сами, школа сейчас не может это делать

          Увы это факт. Школа не будет этим заниматься. Всё зависит от нас, всё в наших руках...
      2. samarin1969 Ранг пользователя
        samarin1969
        +1
        Вчера в 19:14
        Сыну 10 лет. Любим смотреть историю в циклах Стармедиа.


        СтарМедиа делает очень качественные фильмы. Но не рановато для 10 лет?
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +12
          Вчера в 19:19
          Но не рановато для 10 лет?

          Думаю нет. Боюсь опоздать. Многое забудется конечно. Но и что - то останется.
          Комедии уже почти все советские посмотрели. Часто наизусть цитирует. Любит. Сейчас Бронзовую птицу посмотрели и Кортик. Пытаюсь объяснить, что и как в истории было останавливая фильм. Разное смотрели и военные советские фильмы.
    3. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +11
      Вчера в 19:08
      Ладно.Как этот суверенитет относится к действиям экономического куста(либеральоо-дерьиократического)в правительстве?
      1. Альф Ранг пользователя
        Альф
        0
        Вчера в 23:11
        Цитата: dmi.pris1
        Ладно.Как этот суверенитет относится к действиям экономического куста(либеральоо-дерьиократического)в правительстве?

        Ну вот опять Вы все испортили...
    4. пешик
      пешик
      -12
      Вчера в 19:10
      Цитата: Denissdaf
      Это тоже самое, что мы попадем в рай? Или это уже другое?


      наши дети будут жить при коммунизме!
      1. иван2022 Ранг пользователя
        иван2022
        +3
        Вчера в 19:15
        Цитата: пешик
        Цитата: Denissdaf
        Это тоже самое, что мы попадем в рай? Или это уже другое?


        наши дети будут жить при коммунизме!

        Если коммунизм нужен вашим детям и вам, Путин ничем никому не обязан. Он вообще беспартийный. Сами делайте, что вам нужно, а не можете-лопайте, что Барин даст и никаких вопросов. .
        1. Stas157 Ранг пользователя
          Stas157
          +1
          2 часа назад
          Цитата: иван2022
          Путин ничем никому не обязан.

          Именно для этого мы его и выбираем!
      2. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        +2
        Вчера в 21:06
        Цитата: пешик
        наши дети будут жить при коммунизме!
        Ответить
        Цитата

        Когда?
        1. Stas157 Ранг пользователя
          Stas157
          +1
          2 часа назад
          Цитата: Практик23354df
          Когда?

          Дети у элиты уже живут при коммунизме. И даже лучше! Остальных в пути кормить не обещали. Сказали: денег нет (даже на пенсии), но вы держитесь здесь и хорошего вам настроения!
      3. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        -9
        Вчера в 21:19
        . наши дети будут жить при коммунизме!

        Здесь многие успели его застать. И многие "за". Только нет лидера и мы не знаем как его построить. И Китай не пример. У нас должно быть принципиально другое государство. Разберёмся с этим, когда с сво покончим. А закончится оно должно тем, чтобы сша потеряло интерес ко всем нашим республикам и уездам, и волостям am
    5. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +7
      Вчера в 19:11
      что у России свой путь, она не может менять свой суверенитет на колбасу, как делают некоторые страны.


      А на яхты можно менять??
      А то я и в своей стране таких знаю..
      1. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        +1
        Вчера в 21:08
        Цитата: Scuderia
        А на яхты можно менять??

        Ну, разве, что на маленькие.
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        -1
        Вчера в 21:53
        А какое у вас водоизмещение? request
        1. Stas157 Ранг пользователя
          Stas157
          0
          2 часа назад
          Цитата: Я свой
          А какое у вас водоизмещение?

          У меня десяток яиц в сумку поместятся. Как раз пустая. Жду снижения! А у вас?
    6. пешик
      пешик
      -3
      Вчера в 19:12
      Цитата: dmi.pris1
      Ладно.Как этот суверенитет относится к действиям экономического куста(либеральоо-дерьиократического)в правительстве?


      это трудный вопрос.
    7. Бензорез Ранг пользователя
      Бензорез
      0
      Вчера в 19:16
      "
      Россия будет суверенной страной, или ее не будет совсем, россияне должны сами определять свое будущее, а не идти на поводу у западных стран, желающих подмять весь мир под себя. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на XXI съезде партии "Единая Россия".
      Ой, хотелось бы чтоб была.
      Так хочется, что кушать не могу.
    8. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +1
      Вчера в 19:17
      Выходит, если у кого-то вдруг будет найдена колбаса - то это экстримист??
      1. Glock-17 Ранг пользователя
        Glock-17
        -3
        Вчера в 19:52
        А если копчёная, то американский шпион. Наверное готовят население к прошлым временам когда кроме ливерки да кровяной на прилавках нельзя было увидеть. Была ещё «жуй-плюй» из сала и хрящей.
        1. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Вчера в 21:56
          А если копчёная, то американский шпион. Наверное готовят население к прошлым временам когда кроме ливерки да кровяной на прилавках

          Дак она вся из мяса хотя бы была. Иди ливерную колбасу найди из ливера. Найдёшь - хрен укупишь
        2. Я свой Ранг пользователя
          Я свой
          0
          Вчера в 22:00
          Вам не нравилась колбаса "жуй-плюй"? А мне жевать нравилось. А сейчас я эту гадость просто проглатываю
          1. Glock-17 Ранг пользователя
            Glock-17
            -4
            Вчера в 22:56
            Честно говоря, есть можно было. Только вот тот, кто поработал на мясокомбинате ее никогда не кушал. Поговаривали, что там была примесь из крыс.
            1. D O Ранг пользователя
              D O
              +4
              Вчера в 23:13
              Glock-17, эту байку в те времена я тоже слышал от людей.
              Не думаю что крысы в фарше в СССР были регулярным явлением. Ибо если бы фарш или колбаса стали источником гепатита, дело попало бы на контроль обкома, и раздолбаи смоловшие крыс, и их начальники, сели бы надолго.
              1. Glock-17 Ранг пользователя
                Glock-17
                +1
                Вчера в 23:37
                Может при Сталине так бы и было, но при Горбачёве на многое стали глаза закрывать. Могу точно сказать, что знал человека, который работал на мясокомбинате и никогда не ел его продукцию.
                1. D O Ранг пользователя
                  D O
                  0
                  Вчера в 23:51
                  Glock-17, я про брежневские времена моей юности.
                  А что говорить про горбачевские грехи в виде ослабления саннадзора, когда он не сумел банально удержать власть, и республики разбежались? Снявши голову, по волосам не плачут.
                2. Stas157 Ранг пользователя
                  Stas157
                  +1
                  2 часа назад
                  Цитата: Glock-17
                  Могу точно сказать, что знал человека, который работал на мясокомбинате и никогда не ел его продукцию.

                  Ерунда всё это. В нормальных мясокомбинатах все стерильно. Два раза в день хлоркой моют. А коллектив с удовольствием ест свою продукцию (если там делают качественную продукцию). Знаю не понаслышке.
            2. Я свой Ранг пользователя
              Я свой
              +1
              Вчера в 23:31
              Сейчас бытует мнение что там туалетная бумага. И они близки к истине. И крысы в чанах тонут. Только они раньше мясо жрали
        3. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -1
          3 часа назад
          Цитата: Glock-17
          готовят население к прошлым временам когда кроме ливерки да кровяной на прилавках нельзя было увидеть

          хватит врать, надоело уже слушать бредни про "уксус в трех литровых банках" как единственном продукте в советских магазинах, на форуме есть люди которые тогда жили и были в твердом уме
          1. D O Ранг пользователя
            D O
            +3
            2 часа назад
            хватит врать, надоело уже слушать бредни про "уксус в трех литровых банках" как единственном продукте в советских магазинах, на форуме есть люди которые тогда жили

            Я тоже жил, работал и завел семью ещё при Брежневе.
            В магазинах Москвы и Ленинграда колбаса была всегда. Мне больше всего запомнилась докторская.
            Но когда я был в Воронеже в командировке, и зашел в продуктовый магазин, то под стеклом прилавка увидел одинокий кусок сала, на которомм сидела муха. И больше в магазине ничего не было. Зато на "колхозном рынке" Воронежа все было в изобилии, как сегодня. Только за одну нормальную закупку на рынке можно было оставить пол-зарплаты.
          2. Glock-17 Ранг пользователя
            Glock-17
            +1
            2 часа назад
            Я не вру, а говорю что видел своими глазами и слышал от людей того времени. Всю качественную продукцию нашего города увозили в Москву, а провинциалам «рожки да ножки». Мой отец летал в командировки в Москву и привозил многое того, чего никогда не было и нас на прилавках.
            1. D O Ранг пользователя
              D O
              +1
              2 часа назад
              Glock-17, да, было такое явление как "мясные электрички" и "мясные командировки". Это когда люди с периферии массово ехали в областные центры (в первую очередь в Москву и Ленинград) за мясом, колбасой, сосисками-сардельками.
              Рискну занять строчки историей из жизни. В брежневские времена, стою в небольшой очереди в молочном магазине Ленинграда. Передо мной несколько водителей в рабочей одежде просят продавщицу найти им трехлитровых банок и наполнить их сметаной. Продавщица не хочет. Мужики упрашивают: "да мы с Луги (Ленобласть)". Продавщица: "да что у вас там в Луге, коров нету?". Мужик: "да коровы-то у нас есть, только они к нам рогами стоят - мы их кормим, а к вам выменем - вы их доите". Продавщица растаяла, нашла банок и отоварила мужиков.
      2. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        0
        Вчера в 21:09
        Цитата: Scuderia
        будет найдена колбаса -

        Зависит от колбасы.
      3. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        -2
        Вчера в 23:57
        Цитата: Scuderia
        Выходит, если у кого-то вдруг будет найдена колбаса - то это экстримист??

        у вас по поводу колбасы пунктик?!
        вас как-то обидели при помощи колбасы, просто вы её по делу и нет упоминаете, это не нормально
    9. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      +14
      Вчера в 19:19
      СССР уже был суверенной страной. Но народ хочет как на Западе... Нафиг ему Жигули, ежели Мерс лучше. Понятно, что такая утопия, как самим сделать Мерс - никому в здравом уме в голову не приходит. laughing
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        0
        Вчера в 19:42
        Нафиг ему Жигули, ежели
         китаец лучше laughing
        как самим сделать Мерс - никому в здравом уме в голову не приходит
         Мерсы - станут делать мигранты,запросы меньше laughing
      2. Dart2027 Ранг пользователя
        Dart2027
        +4
        Вчера в 20:19
        Цитата: иван2022
        Понятно, что такая утопия, как самим сделать Мерс - никому в здравом уме в голову не приходит.

        А это вопрос к тем кто тогда управлял страной - почему не делали?
        1. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          +2
          Вчера в 21:50
          Потому, что делали танки тысячами. Ну и так по мелочи-корабли первого ранга, РПКСН, МБР и далее ,по номенклатуре. Они и Жигули-то ,чуть-ли не случайно "делать" начали. Очень хорошо помнили деды из политбюро о том, какой ценой этот суверенитет отстоять удалось. Многие сами этот ад прошли. Понимали, что если те, всей сворой опять кинутся, теперь уже с наглами во главе, можно и не устоять, если номенклатуры не хватит. Не до жиру. От Бреста ,до ДВ всё отопить-согреть, ресурсы вылетали в трубу, буквально. А ещё ценники на ТНП и продукты держать на минимальном уровне, десятилетиями. Да жильё бесплатное, образование и т.д.
          А что без мерса обойтись, ни как?
          1. Dart2027 Ранг пользователя
            Dart2027
            -3
            Вчера в 22:38
            Цитата: Essex62
            Потому, что делали танки тысячами.

            У остальных почему-то и танки и остальное было в порядке.
            Цитата: Essex62
            Да жильё бесплатное

            Угу. Причем в центре Москвы.
    10. kakvastam Ранг пользователя
      kakvastam
      +7
      Вчера в 19:22
      Как суверенитет согласуется с непрекращающимся завозом "новых русских"?
      Добро бы они хоть русский язык учили, так ведь нет - скоро нам "новый русский" придётся осваивать.
      1. Уарабей Ранг пользователя
        Уарабей
        -10
        Вчера в 20:35
        О каких завозах речь?
        ........................................
    11. KLM77 Ранг пользователя
      KLM77
      +14
      Вчера в 19:25
      В ином случае той России, которую мы знаем, уже не будет.

      На мой взгляд её уже нет! Не страна, а проходной двор, контролируемый барыгами.
    12. Million Ранг пользователя
      Million
      +14
      Вчера в 19:32
      России бы еще честных,порядочных,умных руководителей...Мы бы тогда были вообще никем ни победимы.
      1. parusnik Ранг пользователя
        parusnik
        +1
        Вчера в 19:44
        России бы еще честных,порядочных,умных руководителей
         А еще бы честных олигархов ,которые не пекутся о собственном кармане.. laughing
        1. Альф Ранг пользователя
          Альф
          +2
          Вчера в 23:13
          Цитата: parusnik
          А еще бы честных олигархов ,которые не пекутся о собственном кармане..

          Это как акула-вегетарианец ? Или бандерша-девственница ?
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Вчера в 22:04
        . России бы еще честных,порядочных,умных

        Этих мы на сайте найдём. Но к к ним батальон охраны собирать придётся. Может когда-нибудь так и поступим
    13. Knell Wardenheart Ранг пользователя
      Knell Wardenheart
      +17
      Вчера в 19:32
      Все это красивые речи ,но по факту - во-первых надо определиться "что есть суверенная страна" , где границы этого суверинитета ? А во-вторых надо задаться вопросом уже после этого, а были-ли мы суверенны, а суверенны-ли мы сейчас ?

      В моем понимании "суверенна" только масштабная автаркия имеющая доступ ко всем ресурсам или,на худой конец, возможность неограниченного покрытия потребностей в каких-либо из этих ресурсов через своих устойчивых союзников. Такое государство должно выпускать внутри себя не меньше 80-90% важной для себя продукции в качестве,сопоставимом с мировым , в торговых позициях способно гибко сманеврировать по наполнению рынка позициями менее важными (диверсифицированный импорт) а организационно и технически в принципе способно без кризисов развернуть у себя производство (даже не критически важного) за 1-2 года.
      Объемы внутреннего рынка этой автаркии таковы, что бОльшей частью за счет такового она может без напряжух тащить НИОКРы и производства-продукцию не несущие прямой выгоды (космос,военка,фундаментальные исследования,высокорисковые разработки) , а с учетом рынков стабильных союзников (сателлитов) может также осуществлять и поступательное развитие по всему фронту , сопоставимое с мировым. Также при способности (и объеме) к сверхконцентрации ресурсов на алармовых направлениях и такую систему, в которой эта концентрация будет давать эффективный выхлоп без перекосов.
      Также - плюсовая демография ,практически полное культурно-эстетическое покрытие продуктом .

      Вот - это образ "суверенного государства". Все что сильно меньше этого -суверенным быть НЕ может , свободы такого государства будут также ограничены желаниями и свободами других и системы в целом ,как ограничены в наше время свободы личные.
      Может РФ сказать "мы решили не продавать нефть потому что ее "легких" запасов осталось на 30 лет ?" нет ,не может. Потому что она ЗАВИСИТ от продажи этой нефти . И по газу, и по прокату ,и по древесине .
      Может РФ сказать что она не желает больше торговать с ЕС и США из за поддержки этими гос-вами нашего противника ? Нет, не может. Потому что там слишком много денег которые нечем заменить в нашем бюджете и слишком много позиций ,которые у нас и конь не валялся производить самим .
      Может РФ через 2-3-5 лет развернуть у себя производство такой востребованной продукции как смартфон или ноутбук , такой государственно-востребованной как суперкомпьютер, на собственной производственной базе в плане ключевых элементов ? Нет, не может .
      Даже в такой области как закрытие потребностей населения в эффективных лекарствах мы НЕ МОЖЕМ избавиться от такой фигни , как крючок зарубежных суспензий и хим.компонент - то есть мы НЕ МОЖЕМ даже если оч. круто упрется взять и завалить внутренний рынок "копипастой" .

      О каком в этом случае речь суверенитете ? Мы также зависимы как и другие ,разница лишь в том что где-то меньше и в том, что нас нельзя просто так прийти и побить палкой как Ирак или Ливию . Это не делает нас суверенным в прямом смысле слова - мы также ВЫНУЖДЕННЫ играть по правилам написанным другими , альтернативой этому были бы бесконечные 1970е в лучшем случае.
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        -2
        Вчера в 22:13
        . Потому что она ЗАВИСИТ от продажи этой нефти .

        В ввп у нас доходов от нефти лишь 17%. И мы давно не бензоколонка, как нам с запада рассказывают. Вы говорите будут ли у нас суперкомпьютеры. Ну давайте купите наш мобильник или планшет. Кто вам такое сказал что их нет? Цена неподьемная. Неконкурентноспособен. Поэтому санкции и в помощь. Вы в поисковике то хотя бы наберите "купить русский смартфон". Там даже операционка наша будет. И даже процессор у нас изготовленный. Вы ж надгрызенное яблоко предпочитаете. Никто не потрудился наш смартфон поискать
        1. Knell Wardenheart Ранг пользователя
          Knell Wardenheart
          +4
          Вчера в 22:35
          Классно послушать про "наш смартфон" , учитывая что у нас самый минимальный тех .процесс изготовления микросхемм сейчас 60 нм. ,и тот на БУшном иностранном оборудовании, которое из за санкций никто не приедет и не починит, не говоря уже о расходниках. Мало того что на иностранном оборудовании - на иностранных-же кремневых пластинах и с иностранным-же фоторезистором.
          "Свой" техпроцесс у нас "на вскидку" 240 нм +, все что ниже это зарубежная техника и расходники во всевозрастающей пропорции. Даже насчет 240 нм+ могу ошибаться т.к это может быть не "свой" а Белорусский "Микрон".
          Смартфон или ноутбук созданный под эту , "нашу" топологию с нашими расходниками и.т.д конкурентоспособен не будет , т.к это будет уровень 15-20 летней давности .
          К слову - а экранчики-с под смартфон сенсорные мы тоже производим сами ? А АКБ литий-полимерные тоже сами делаем ? Может и OS у нас своя на него , а не вариации иностранного "открытого кода" ? Постойте, может быть мы можем делать маленькие , дешевые и эффективные камеры под смартфон ? Нет же, не можем.
          Тут даже термин "неконкурентоспособен" подходит - а именно что "вне конкуренции". Мы НЕ конкуренты, мы даже НЕ участвуем по причине невозможности участия. Если во времена СССР Союз мог гнать какие-то партии относительно современной техники ,пусть и отстающей и хуже качеством - типа видеомагнитофонов,аудиомагнитофонов,телевизоров и электронных часов - это было по цене "неконкурентоспособно" , но сопоставимо по кр. мере и можно было это выбирать и ,чертыхаясь и поминая всех святых можно было этим пользоваться , и главное это делали.
          То теперь это тупо НЕ делают , даже так - не делают то, что должно делать то, что должно делать части этого у нас . Такие дела ..
          А насчет "всего 17%" - я думаю если от вас откусить 17% вы вряд ли будете здоровы и полны сил . Это практически 1/5 , термин "всего" тут не уместен. Также помимо нефти есть газ ,уголь,металлы - там и того больше совокупно. Мы гоним сырец ,это не есть гуд.
          1. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            -2
            Вчера в 22:40
            . которое из за санкций никто не приедет и не починит,

            Извините до конца не дочитал. Никто не приедет, потому что его даже я починю. Я думал что в молодых поколениях провал. И он есть. Но... Есть смена. Подрастает. Что я не смогу починить?
            Всё же дочитал. Дописываю. Литий ионные батареи производятся, мониторы, процессоры. Они не могут удовлетворить потребительский рынок - это да. А военку вполне.
            Так и при СССР было. Мы из гумна всегда лепили. И это в разы труднее было. Ставишь транзистор и не знаешь его коэффицент передачи тока
    14. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      +6
      Вчера в 19:37
      она не может менять свой суверенитет на колбасу
       Рост цен,теперь понятен,отстаиваем суверенитет,не променяем его на колбасу,как СССР,а тем более на куриное яйцо и курятину.
    15. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +7
      Вчера в 19:44
      Путин: Россия будет...
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        -1
        Вчера в 22:15
        Крым Российский?.......
    16. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +22
      Вчера в 19:50
      Суверенная страна производит сама, а не ждёт параллельный импорт. Обустраивает собственных граждан. а не завозит мигрантов...
    17. new.a.d Ранг пользователя
      new.a.d
      +1
      Вчера в 19:53
      Цитата: Бережливый
      Так уже в 90е годы поменяли суверенитет на колбасу и западные шмотки!Мало тогда по стране толпами шпионы ходили, а у власти был алкаш?

      Всё верно. Хотят суверенитет вернуть, пока страна совсем не развалилась. Слабое государство - смерть России.
    18. Фактор Ранг пользователя
      Фактор
      +2
      Вчера в 20:12
      Значит будет СССР 2,0. К сильной России маленькие и слабые страны сами придут.

      Взялся за суверенитет, ходи.

      Выучи уроки Сталина, проведи индустриализацию, разгони вороватый олигархат, как Иосиф Виссарионович разогнал НЭП. Создай свою независимую экономику.
    19. ivan_zaitcew Ранг пользователя
      ivan_zaitcew
      +9
      Вчера в 20:14
      Совсем народ за скотину держит...
    20. фа2998 Ранг пользователя
      фа2998
      +13
      Вчера в 20:30
      Так значит сейчас воюем за суверенитет? Так значит все 20 лет что Путин был у власти суверенитета не было? Так давайте все в одной команде "бороться".А то одним останется суверенитет,а другим -сказочные богатства , в том числе имущество за бугром! laughing hi
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Вчера в 23:19
        Зубоскалить я тоже люблю. И посмеяться. А вы откровенно против власти. Есть что? Расскажите, не жадничайте.
        У меня "товарищ" любит жёлтую прессу почитать. Вы задолбали с голословными обвинениями. Либо вы не в своём уме, либо платят.
        Такой расклад выходит. Приведи цифры нам. Проведи своё расследование, а не перепечатку
    21. Товарищ И Ранг пользователя
      Товарищ И
      0
      Вчера в 20:35
      "Променяли первородство на яичницу!" (с) Престарелый Кургинян лет через 5-10, возможно.
    22. Hariton Laptev Ранг пользователя
      Hariton Laptev
      -7
      Вчера в 20:41
      Ну я согласен с президентом. Всё врагам комбинацию из трёх пальцев кому фигу кому ф.. А. К
    23. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +5
      Вчера в 21:27
      Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце

      Спасибо, великий гребец, а то мы не знали, что суверенитет у страны до правления ЕБН был и, возможно, ещё будет, когда «все флаги в гости будут к нам» не опасаясь санкций; когда российские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях и принимать награды стоя на пьедестале под звуки российского гимна и под государственным флагом страны; когда в стране будет избыток собственных рабочих рук, а не пришлых гастарбайтерских; когда снесут к Бениной маме этот поганый центр врага российского народа...
      * * *
      Создатель партии. которую в народе прозвали партией жуликов и воров, вспомнил о суверенитете...
      В суверенной стране все люди равны перед законом, воры сидят в тюрьме, а экономика развивается увеличением производства физических товаров, а не надуванием финансово-спекулятивных пузырей.
      * * *
      Команда, в которой очень тяжело ДАЖЕ ОБОЗНАЧИТЬ ПРЕЕМНИКА, это не команда, а группа по интересам. Веры вашим словам, г-н гарант, уже нет, ибо цена им - обесцененная копейка...та самая, про которую в рекламе рассказывала Любовь Соколова.
      * * *
      А про развод хорошо сказали «грибы» в шоу «УП»:
      Наобещает с три короба. а потом сделает скорбное лицо: «Прошу отнестись к этому с пониманием...»
      Всё давно понятно - на носу выборы...
      Можно и так:
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    24. Енот-полоскун Ранг пользователя
      Енот-полоскун
      -4
      Вчера в 22:07
      Как скучно мы живем... Российско-Украинский вооруженный конфликт возник из элементарной недоговоренности по поводу доставки природных ресурсов в Европу. "Украинцы" решили добывать свой газ из сланцевых пород и послать в жопу "россиян", что вполне экономично.
      https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5/a-19089338
      "Россияне", естественно, на это не согласились. Кому охота терять такую вкусную монополию?! Так что про подвиги наших военных - они воюют не за Родину, они воюют за ресурсы. За это им и платят. Надо было сразу сказать, что у нас отжимают, а это наше. И не важно, кто прав. Четко, по-русски: они воровали газ двадцать лет, время пришло. А не эти сопли с защитой населения.
    25. Alcatraz25 Ранг пользователя
      Alcatraz25
      +6
      Вчера в 22:10
      Имеется ввиду, либо он - президент или кого потом там элита в Кремле решит пожизненно посадить в это кресло, либо никакой страны не будет. Старые байки про безалтернативность. Будь у этих людей хоть капельку совести, то после того, как стольких людей подставили, страну втянули в войну, к которой в первую очередь армия совершенно была не готова, опозорившись на весь мир, то они бы просто ушли в сторону или по крайней мере попросили прощения за такие провалы и попытались исправить ситуацию, а не людей в мясорубки кидать. О какой независимости вообще речь, если Россия даже современное вооружение самостоятельно производить не может? Никаких совершенно технологий, кое-как на чипы в 90 нм выходим, в то время, как Китай с США уже на 3-5 нм и во всю продвигаются в квантовой сфере. Позорище, честно. Вместо громких слов делом бы занялся
      1. Альф Ранг пользователя
        Альф
        +2
        Вчера в 23:18
        Цитата: Alcatraz25
        Вместо громких слов делом бы занялся

        Так это единственное, что он делать умеет. Но вот именно это он делает великолепно.
    26. new.a.d Ранг пользователя
      new.a.d
      -2
      Вчера в 23:11
      Цитата: Фактор
      Значит будет СССР 2,0. К сильной России маленькие и слабые страны сами придут.

      Взялся за суверенитет, ходи.

      Выучи уроки Сталина, проведи индустриализацию, разгони вороватый олигархат, как Иосиф Виссарионович разогнал НЭП. Создай свою независимую экономику.

      Надеемся. Что социолизм возрадится. Пусть даже не сталинский , но до горбачевский.
      Цитата: KLM77
      В ином случае той России, которую мы знаем, уже не будет.

      На мой взгляд её уже нет! Не страна, а проходной двор, контролируемый барыгами.

      Согласен. Проходной двор с обсыпающимся жкх, нечищенными от снега улицами, завозами мигрантов, убылью населения от берспективности и уже военных действий.
      Где коррупция уже давно стала нормой, а правоохранители воспринимаются как просто еще одни ОПГ.
    27. Пока_болею
      Пока_болею
      +2
      Вчера в 23:20
      Министр сельского хозяйства РФ сообщил, что через 2-3 недели в Россию поступят яйца из Турции, что позволит скорректировать внутренние цены на яйца в стране. "Друг Реджеп" спешит на помощь. О каком суверенитете он говорит-когда у них не только своих,уже и куриных нехватает
    28. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      0
      Вчера в 23:36
      Верховный -- "Капитан Очевидность". Ничего нового ни в прямой линии, ни в этом выступлении.. Будто мы сами не догадываемся, что происходит и чем всё чревато. Подумал бы лучше, как экономику на военные рельсы поставить. Живём-то в режиме мирного времени, исключая тех, кто на передовой и границе.
    29. Jacques Sekavar Ранг пользователя
      Jacques Sekavar
      +2
      Вчера в 23:51
      С началом войны много влиятельных и заслуженных человеков сказывали о войне за выживание РФ и Президент это подтвердил другими словами – Россия будет суверенной страной, либо её совсем не будет
      Сегодня два крупнейших гособразования мира США и КНР продвигают мировую глобализацию, каждое под своим идеологическим политическим экономическим и прочим руководством
      Бывшая государственная секретарша хиллари клинонова об этом сказала, что интересы США – весь Мир.
      На это руководитель КНР выдвинул контр инициативу по созданию общества единой судьбы.
      РФ с долей мировом ВВП в 3% и населением сопоставимым с большим Пекином (Пекин+Тяньцзин+Хэбей) промеж молотом и наковальней, а потому никакого своего пути у РФ нет и быть не может. Сохранить суверенитет и независимость в такой ситуации проблематично и так же как т.н. “независимым” кандидатам придётся делать выбор и примкнуть к одному из мировых центров глобализма, а к кому, показывает направление миграционных потоков граждан РФ – бегут в США или в ЕС, и никто в КНР.
      Народ источник права, россияне должны сами определять свое будущее – человеки общественные создания которые в силу производственных отношений управляются и подчиняются “пастуху”, “подпаскам” и своре их “собак”.
      Государство есть политическая организация правящего класса, а какой класс в РФ правящий?
    30. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -1
      Вчера в 23:56
      Путин: Россия будет суверенной страной, либо её совсем не будет

      Как наш Президент мог такое сказать???
      Что значит Россия будет суверенной страной? А сейчас я в какой стране живу? В вассальной, что ли?
      А Президент какой страны это говорит? Совсем журналисты сбрендили, что такое пишут?
    31. Макс1995 Ранг пользователя
      Макс1995
      +1
      2 часа назад
      Да. все верно.
      и цену на куриые яйца сами себе повысили, и плату за ЖКХ, и возраст пенсионны подняли...
      Иначе России не будет, мол.

      и да, если "будет суверенной страной", то сейчас выходит под каблуком у ...
      у тех, кто провалил импортозамещение?
    32. moneron Ранг пользователя
      moneron
      -1
      2 часа назад
      так и хочется спросить.....а где ты был раньше, дядя? двадцать с лишним лет своей верховной власти, пристраивал себя и россию к западной колбасе....а теперь, внезапно, прозрел, вспомнив о самостоятельности россии...как тот слепой из Библии. поздно, батенька....подросло многочисленное поколение потребителей, взросш.ее на халявной колбасе и печеньках. и именно их приходится опасаться нашему незаменимому великому кормчему. из - за них тянется это незаметное для страны, нескончаемое сво.....дабы не изменить их потребительский образ жизни....особенно в предверии выборов.
      о великой россии и великом народе.....великая страна не побирается по миру в поисках приобретения продуктов высоких технологий.......а не то что каких - то куриных яиц . великий народ себе на смену исчезающему не будет затаскивать агрессивных иноверцев на свою исконную землю.
    33. Фома_Петров
      Фома_Петров
      0
      1 час назад
      ...Вообще-то это ВПОЛНЕ ПОНЯТНО - ЛЮБОМУ нормальному, и честному россиянину...
      ...Гражданину РФ!..

      ...Надо бы что-нибудь КОНКРЕТНОЕ - по делам насущным... НЕОТЛАГАТЕЛЬНЫМ!..
      ...Вон - обстрелы приграничных территорий РФ и не только - продолжаются...
      ...Число вражьих БП-аппаратов - растет... Дальнобойные ракеты стали вороги применять...

      (Про внезапный удар по "яйцам" - основной массе населения РФ - промолчим...)

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