Путин: Россия будет суверенной страной, либо её совсем не будет

Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце

Но подобные рецепты на сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства

Россия будет суверенной страной, или ее не будет совсем, россияне должны сами определять свое будущее, а не идти на поводу у западных стран, желающих подмять весь мир под себя. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на XXI съезде партии "Единая Россия".Российский президент выступил на съезде "Единой России" заявив, что у России свой путь, она не может менять свой суверенитет на колбасу, как делают некоторые страны. По его словам, мы не можем быть чьим-то сателлитом, Россия была и будет суверенной страной, самостоятельно принимающей решения о своем дальнейшем развитии. В ином случае той России, которую мы знаем, уже не будет.- заявил Путин.Запад развязал против России войну, агрессия шла по возрастающей долгое время, но западные рецепты цветных революций в России не работают. По словам Путина, Запад до сих пор пытается раскачать ситуацию в России, но наше государство устояло.- добавил президент.