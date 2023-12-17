Из-за атак хуситов на грузовые суда трафик через Суэцкий канал рекордно снизился, The Economist пишет о новом Суэцком кризисе

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Из-за атак хуситов на грузовые суда трафик через Суэцкий канал рекордно снизился, The Economist пишет о новом Суэцком кризисе

Всё большее число коммерческих судоходных компаний отказываются от навигации в Красном море. За последние две недели трафик судов через Суэцкий канал рекордно снизился. По самым скромным оценкам, снижение это превысило 30%. Причём наибольшее число морских перевозчиков, отказавшихся от навигации в Красном море, так или иначе связаны с доставкой грузов в Израиль или из Израиля. Связано всё это с атаками на коммерческие суда со стороны хуситов.

Как пишет издание The Economist, «новый Суэцкий кризис угрожает мировой экономике». И кризис этот связывается именно с опасениями судовладельцев отправлять свои суда в Красное море ввиду военной активности йеменской группировки. Напомним, что хуситы заявили об объявлении войны Израилю из-за его действий против Палестины. Целями группировки являются и коммерческие суда, которые везут грузы в Израиль или из этой страны.



The Economist:

Баб-эль-Мандеб — это узкий пролив между Африкой и Аравийским полуостровом, через который обычно проходит около 12% мировой торговли по объему и, возможно, 30% мировых контейнерных перевозок. Он стал запретной зоной, поскольку хуситы, базирующиеся в Йемене, нападают на суда, якобы в поддержку палестинцев в секторе Газа. Удары продолжаются уже несколько недель, но сейчас всё резко обострилось.

Издание пишет, что от этого маршрута уже отказались такие перевозчики как Maersk и Hapag-Lloyd. Теперь к ним присоединились Palatium III, а также MSC. Руководство компаний заявило, что они возобновят перевозки в Красном море «только тогда, когда там станет безопасно». Это притом, что на упомянутые компании приходится 53% от всех объёмов контейнерных перевозок в мире. Теперь к ним могут присоединиться морские перевозчики нефти, сыпучих веществ (например, зерна, угля и др.).

Пока компаниям для реализации контрактов приходится использовать куда более длинный маршрут – через мыс Доброй Надежды, а это дополнительные издержки. В «Экономист» пишут, что это может привести к обрушению мировой торговли.

Представитель Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц:

У хуситов огромные арсеналы противокорабельных ракет, в том числе с дальностью до 800 км.

Западные экономисты посчитали, что падение судоходного трафика через Суэцкий канал на треть может только за сутки обходиться в дополнительные затраты примерно в 2,5 млрд долларов. И пока ни у кого на Западе нет чёткого ответа на вопрос, как всё это исправить.
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    46 комментариев
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    1. Reindeer Ранг пользователя
      Reindeer
      +15
      Вчера в 19:22
      И пока ни у кого на Западе нет чёткого ответа на вопрос, как всё это исправить.

      Ну рецепт-то очень простой: Израиль выполняется резолюцию ООН о палестинском государстве, выводит свои оккупационные войска с Голанских высот и западного берега Иордана, само собой оставляет в покое сектор Газа; хуситы перестают атаковать суда в Красном море. Как-то так... вроде ничего сложного :)
      1. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +13
        Вчера в 19:24
        Да нееее.... Пусть всё везут через Севморпуть. Оно надёжней.
      2. Сулла__Славный Ранг пользователя
        Сулла__Славный
        +8
        Вчера в 19:40
        При показе горящего контейнеровоза "Maersk Gibraltar" должна последовать рекламная вставка: "Северный Морской Путь и надёжен, и более близок, и безопасен! Обращаться: управление СМП Мурманск"... Молодцы Хуситы! Действуют, а не трепяться только о "озабоченности", как некоторые...angry
      3. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +4
        Вчера в 20:17
        Еврейцы ещё должны будут, кроме всего перечисленного, покрыть все убытки от снижения трафика по Красному морю! А то чё?
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +2
          Вчера в 20:28
          Наверное хуситы не в курсе, что по Суэцу перевозят грузы из Китая в Эйлат.
          Если по вине хуситов моя бывшая соседка тетя Эмма, укатившая лет 15 назад на историческую родину, таки не получит свой новый чехольчик со стразиками на телефон, то лично я им не завидую. wassat wassat wassat
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            42 минуты назад
            Цитата: Чёрный
            моя бывшая соседка тетя Эмма, укатившая лет 15 назад на историческую родину, таки не получит свой новый чехольчик со стразиками на телефон

            Вот она, оказывается, главная-то жертва войны... lol
        2. alystan Ранг пользователя
          alystan
          0
          Вчера в 20:36
          Главным проигравшим, наравне с четырьмя основными перевозчиками в мире, все-таки видится Египет, потери которого по сборам за проход судов через Суэцкий канал будут только расти. На ближайшую перспективу наверняка точно.

          Ведь эти сборы приносили немалый доход в экономику Египта. Принося в бюджет страны примерно 10 млрд долларов США ежегодно.

          В ноябре по сравнению с октябрем доходы по выручке просели почти на 26 млн. долл. США.
          1. Bad_gr Ранг пользователя
            Bad_gr
            0
            Вчера в 22:30
            За последние две недели трафик судов через Суэцкий канал рекордно снизился. По самым скромным оценкам, снижение это превысило 30%.

            Напомним, что хуситы заявили об объявлении войны Израилю из-за его действий против Палестины. Целями группировки являются и коммерческие суда, которые везут грузы в Израиль или из этой страны.

            То есть, более 30% всего трафика через Суэцкий канал - это корабли, которые что-то везут в Израиль или из него ? Не многовато ли, для такой страны ?
      4. Старомер Ранг пользователя
        Старомер
        +1
        Вчера в 22:24
        Из-за атак хуситов на грузовые суда трафик через Суэцкий канал рекордно снизился.

        bully
        Смерть - тараканам,
        Смерть паразитам !
        Гетто - евреям,
        Свободу хуситам !
        Ну, а Америке -
        Яйца с перцем !
        Мы "не против" евреев -
        Мы - за индейцев !... :))
      5. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        21 минуту назад
        Удары продолжаются уже несколько недель, но сейчас всё резко обострилось.
        ...
        И пока ни у кого на Западе нет чёткого ответа на вопрос, как всё это исправить.

        Похоже ответ замаячил, т.к. США отправили в Средиземное море еще три эсминца, которые могут оттуда направиться в Красное море. Это помимо того, что несколько дней назад Пентагон перевел свой авианосец «Эйзенхауэр» из Персидского залива в Аденский.

        Израильский канал «Кан», в свою очередь, сообщил, что министр обороны США отправляется в Израиль, где объявит подробности военной операции против хуситов под названием «Страж процветания».

        По мнению американских чиновников, антийеменская коалиция будет аналогична оперативной группе 153 (CTF 153), которая была создана 17 апреля 2022 года, как одна из пяти таких групп ОМС (крупнейшее в мире военно-морское партнерство), объединяющей военные контингенты из 34 государств.

        Состав CTF 153:
        - Соединенные Штаты
        - Египет
        - Саудовская Аравия
        - Объединенные Арабские
        - Эмираты
        - Израиль
        - Франция
        - Италия
        - Германия
        - Великобритания
        - Турция
        - Иордания
        - Бахрейн
        - Оман
        - Катар

        Зона ответственности - Красное море, от Суэца до Аденского залива. По уточнению командующего ОМС вице-адмирала Брэда Купера, оперативный район контроля группы фактически заканчивается на омано-йеменской границе, и группа CTF 153 акцентирует свое внимание на самых важных торговых путях и их ключевых геостратегических точках, которые крайне важны для поддержания свободного движения товаров в регионе.

        Центр управления группы CTF 153 расположен в Манаме (Бахрейн).

        С 12 декабря 2023 года командование CTF 153 перешло Египту.

        Все похоже на то, что Запад во главе с США загодя создал ОМС. А группа CTF 153 появилась аккурат за полтора года до начала заварушки в секторе Газа. А тут в дополнение к ней создается еще очередная коалиция, но уже против Йемена, который видать "спутал" им все карты и заставляет теперь их действовать немного в спешке.
    2. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +6
      Вчера в 19:23
      России нужна собственная транспортная компания, специализирующаяся на контейнерных перевзках через Севморпуть.
      1. Старомер Ранг пользователя
        Старомер
        0
        Вчера в 22:29
        Странно, если такой нет до сих пор.
      2. Bad_gr Ранг пользователя
        Bad_gr
        +1
        Вчера в 22:33
        Цитата: antiaircrafter
        России нужна собственная транспортная компания, специализирующаяся на контейнерных перевзках через Севморпуть.
        Думаю, если даже сказать короче, без упоминания "Севморпуть" - то же было бы неплохо. С танкерами, вроде бы, подвижки есть.
      3. Наган Ранг пользователя
        Наган
        -1
        Вчера в 22:40
        Летом бы перенаправили хоть часть грузов из Азии в Европу через СМП, но не сезон - зимой оно медленнее, дороже, не всякое судно вообще пройдет даже за ледоколом, да и ледоколов на всех желающих не хватит.
        У Израиля есть порты на побережье Средиземного моря, так что даже с закрытием Эйлата не пропадет, разве что доставка из Азии подорожает. Эйлат тоже не разорится - туризм никто не отменял. А Египту будет немалый стимул не вставлять Израилю палки в колеса, потому что чем быстрее евреи разберутся с Газой, тем быстрее откроется движение через канал. А евреи уже решили разобраться, и даже блеяние ГА ООН их не остановит, и все, кто может похвастаться хоть парой извилин, должны это понимать.
        Хуситы могут нарваться так, что им станет не до морских грузоперевозок. Это сауды с ними не очень справляются - ну арабы и есть арабы. А вот если хоть одна из АУГ, находящихся в восточном Средиземноморье, пройдет через Суэц и займется хуситами, им сразу сильно захорошеет. Да и прочие союзники по НАТО могут быть не прочь присоединиться - именно они терпят основные убытки от подорожания перевозок из Азии. Единственно что может спасти хуситов от такого сценария - то, что у маразматика Джо, а вернее у тех, кто его вертит, может не быть решимости напрямую влезать в войну с неопределенными результатами и сроками завершения, когда до выборов меньше года, а до начала primaries вообще пара месяцев. Картинки с трупами гражданских в результате американских бомбежек будут не сильно популярны среди сторонников дерьмократов, а сторонники республиканцев, которые скорее поддержат боевые действия против хуситов, чем нет, все равно не станут голосовать за дерьмократов.
        1. Виноградский Ранг пользователя
          Виноградский
          +1
          Вчера в 23:33
          Хуситам плевать. У них ничего нет и им нечего терять. А вот застрять в этом болоте амеры с Натой могут капитально. Так что не думаю что полосатики горят желанием сражаться с хуситами. Итак растянуты до предела. А ведь есть ещё Тайвань. Не удивлюсь если китайса это всё замутили.
          1. point Ранг пользователя
            point
            0
            1 час назад
            британцы ж. ибо все "западное" страхуется в Сити. И опять же, именно британцы через сми раздувают. И снова, кому это все "грозит кризисом"? Американцам или где?- это всё "наглядно свидетельствует" в пользу укрепления глобальных правил...перед самым восходом самое темное время суток. Глобалисты будут цепляться за свое влияние до последнего в попытке перераспределить в свою пользу что-то реальное за собственные услуги.
            Что любопытно: тапочники конечно молодцы, но вот все эти богатые халаты в платочках - не способны сами в безопасность или не хотят? Они будут продавливать через не-запад - Китай и РФ утихомирить резню известно где потому что по-большому счету не имеют реальных инструментов регулирования давления внутри собственных искусственных островов благолепия и достатка. Кроме того, хуситы таки поставили КСА в неудобную позу.
            Боюсь, что даже без беспредела в Газе у халатов проблемы неудобные как герпес на губе. И они не смогут купить безопасность. Но есть надежда, что Китай договорит Иран с КСА и хуситы уймутся. Но без Саши.
    3. balabol Ранг пользователя
      balabol
      +1
      Вчера в 19:25
      "сутки обходиться в дополнительные затраты примерно в 2,5 млрд долларов" - глупости, за такие деньги можно было бы и охрану и страховку организовать. Кому -то это очень нужно
      1. Виноградский Ранг пользователя
        Виноградский
        +2
        Вчера в 23:33
        Назови адекватную охрану от хуситов. Это не сомалийские пираты.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          35 минут назад
          Цитата: Виноградский
          Назови адекватную охрану от хуситов. Это не сомалийские пираты.

          Американцы считают, что они такая защита.
          Практика показывает, что если они по полной влезут - то вобще всё обвалится, что пока только шатается.
          Да, и ещё.
          Рано или поздно они, как обычно, сами поймут, что дальше будет только хуже. И "царственно" сбегут, оставив всех остальных расхлёбывать то, что нагородили. Как обычно.
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Вчера в 19:25
      Что асСиси скажет?
      А сауды на свободную воду дополнит танкеры выведут? В европу-им выгодно
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +3
      Вчера в 19:43
      Лойд Остин на следующей неделе объявит военную операцию против хуситов" Страж процветания."АУГ 69 из Персидского залива двигается к Йемену.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Вчера в 20:01
        Цитата: tralflot1832
        АУГ 69 из Персидского залива двигается к Йемену.

        Это в какой позе они плявут? laughing
        И кроллем и брассом они плывут, завтра сказали на море пойдут (с) good
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +8
        Вчера в 20:34
        Цитата: tralflot1832
        Лойд Остин на следующей неделе объявит военную операцию против хуситов" Страж процветания."АУГ 69 из Персидского залива двигается к Йемену.

        Создаётся такое впечатление, что неведомый режиссёр умышленно старается растащить и приколоть матрасов булавками на разных направлениях, что бы "гегемон" был задействован везде, неся при этом приличные финансовые и имиджевые потери и в то же время, что бы выхлоп от его(гегемона) участия имел околонулевой результат воздействия на затейника.
        Украина спотыкается, в Ираке и Сирии лупят по матрасным базам без всякого уважения, тут хуситы раздухарились и унижают гегемона как гаранта способного защитить торговые перевозки, Израиль с Хамасом барахтается опускаясь на днище и затаскивая с собой Бидончика. Пора бы наверное и на тайваньском направлении дымы пустить, что бы США заметались как свинья на бойне, а то видимо скучно им жилось.
        1. parabyd Ранг пользователя
          parabyd
          +3
          Вчера в 21:13
          Что есть, то есть. Гегемона хуситы просто опустили ниже плинтуса. Безопасность мореходства обеспечить не могут уже месяц. Вообще, ребята в тапках, которым нечего терять оказались самым страшным сном для гегемона, что в Афгане, что хуситы.

          А ведь бедняки - это продукт капитализма. Неужели, Маркс опять был прав и капиталисты сами создали своих убийц? Только ими стали религиозные социалисты, кто бы мог подумать
          1. paul3390 Ранг пользователя
            paul3390
            0
            Вчера в 21:20
            Интересные такие ребята в тапках но - с дальнобойными ПКР... what
            1. parabyd Ранг пользователя
              parabyd
              +1
              Вчера в 21:40
              Да, ирония судьбы. Если ты готов убиться, но навредить врагу, то тебе обязательно дадут Стингеры, ПКР или, скажем, Леопарды те, кто убиваться не готов.

              В тапках ты или в черевичках вопрос второй)
        2. Виноградский Ранг пользователя
          Виноградский
          +1
          Вчера в 23:35
          Ну наверняка это Китай. Пытается как с ракетной атакой перегрузить ПВО противника чтобы затем новые ракеты прилетели по цели.
        3. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          0
          28 минут назад
          Цитата: Ныробский
          Создаётся такое впечатление, что неведомый режиссёр умышленно старается растащить и приколоть матрасов булавками на разных направлениях, что бы "гегемон" был задействован везде, неся при этом приличные финансовые и имиджевые потери и в то же время, что бы выхлоп от его(гегемона) участия имел околонулевой результат воздействия на затейника.

          Самое смешное то, что они сами себе эти режиссёры, о которых Вы, Дмитрий, говорите.
          Небывалый снобизм и самомнение, возведённое в степень государственной политики - вот что их толкает своё жало совать в каждую щель. Нимало не озадачиваясь тем, какого бардака они там могут натворить, а также тем, что это жало могут прищемить. Что неоднократно было.
    6. 16112014nk Ранг пользователя
      16112014nk
      +4
      Вчера в 19:50
      хуситы заявили об объявлении войны Израилю

      Хуситы - они такие хуситы. Слова с делом не расходятся. В отличии от некоторых.
      1. AUL Ранг пользователя
        AUL
        0
        Вчера в 21:14
        Ну да. Объявили войну Израилю, поэтому грабят, кого ни попадя. Конечно, молодцы! wassat
        1. Incvizitor Ранг пользователя
          Incvizitor
          0
          1 час назад
          Пока вроде только западные компании (того запада что поддерживает сионистов) вроде отвалились.
    7. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Вчера в 20:03
      Зато, как пишет израильский сайт Walla, Саудовская Аравия, ОАЭ и Иордания уже помогают Израилю обойти блокаду хуситов.

      Израиль уже начал эксплуатацию сухопутного моста из портов Дубая в качестве замены маршрутов по Красному морю. Длина альтернативного моста через Иорданию составляет 2000 км, а дорога занимает два дня.
      1. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        +3
        Вчера в 21:16
        То есть арабы всё таки нагнули евреев и поставили их в полностью подчинённое положение, взяв под контроль их логистику?

        Вот это номер, вот это красавцы. Сейчас они быстренько его раскрутят на всё, что им надо. Чужими руками, без единого выстрела, так что Израиль их сам об этом попросил! Вот это красавцы, моё почтение
    8. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +2
      Вчера в 20:20
      Хуситам увага..хоть кто-то пытается впречься на деле ..а не на словах за палестинцев..хотя у самих там сейчас голод дети на скелетов похожи как как в фашистских лагерях когда-то были евреи с архивных фото.
      1. AUL Ранг пользователя
        AUL
        0
        Вчера в 21:17
        Цитата: Яро Полк
        хотя у самих там сейчас голод дети на скелетов похожи как как в фашистских лагерях когда-то были евреи с архивных фото.

        Конечно, за такое надо уважать! fellow
    9. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Вчера в 20:26
      Я уже писал на сайте,китайцы свои контейнеровозы с линий через Суэц не снимают.Будем в понедельник смотреть фрахт судов контейнеровозов и контейнеров.Хреново западным компаниям.Что то не очень заметно уменьшение трафика.
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Вчера в 20:42
      Северный морской путь улучшает свою привлеательность о чём ранее утверждалось неоднократно. Израильско-арабские разборки скоро не закончатся, к гадалке не ходи. Ну не через Мыс Доброй Надежды грузы везти. feel
      Западные экономисты посчитали, что падение судоходного трафика через Суэцкий канал на треть может только за сутки обходиться в дополнительные затраты примерно в 2,5 млрд долларов. И пока ни у кого на Западе нет чёткого ответа на вопрос, как всё это исправить.
      А не надо было копировать наше СВО. А с запором мысли 46-й администрации Белого Дома препарат "Гуталакс" в помощь
    11. Bombaher Ранг пользователя
      Bombaher
      +4
      Вчера в 22:25
      Надо бы хуситам поставить наши ПКР с истекшим сроком годности, в кредит, конечно. Тогда это будет чисто бизнес. Страны запада не должны тут увидеть подтекста, ведь правда?)
      1. Сергей 777 Ранг пользователя
        Сергей 777
        +2
        Вчера в 22:43
        Они от Ирана много чего могут получить. И я уверен получили. Но вот вопрос даст ли Иран команду своим прокси ударить по Американской АУГ в красном море. ? Было бы красиво.
    12. Сергей 777 Ранг пользователя
      Сергей 777
      0
      Вчера в 22:41
      Это в первую очередь удар по связям ЕС с Индией и Китаем.
    13. new.a.d Ранг пользователя
      new.a.d
      +1
      Вчера в 23:01
      Хуситы все делают правильно!
    14. tima_ga Ранг пользователя
      tima_ga
      0
      2 часа назад
      Интересно, что у них за ПКР такие, аж на 800км...?
    15. КЗаКВО32923 Ранг пользователя
      КЗаКВО32923
      -1
      2 часа назад
      Респект и Уважуха Хуситам!!!
      Единственные в мире, кто на деле поддержал палестинцев. Ущерб сионистского режима оценивают в десятки миллиардов долларов! Пострашнее чем одинокие ракеты из водопроводных труб!

      Хуситы наглядно показывают как надо поступать с фашистской заразой, потерявшей берега и человеческий облик. А что сделать с гомошейхами заливных государств, помогающих фашистскому образованию с альтернативными путями доставки, хуситы наверняка готовят свои опции.
      Браво Хуситы!!!
    16. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      2 часа назад
      Часто хожу пешком через железку, ведущую в питерский порт. Ул. Маршала Жукова, или переход на Стачек,скоиюму интересно.
      Так вот, в отличие от прошлого и позапрошлого годов морские контенеры громоздятся на высоту переходного моста на Жукова и выше, а наземный переход нс Стачек и Краснопутиловской часто перекрывается, пропуская составы туда-сюда, наливники в основном, и удобрения Беларуськалий, вагоны для удобрений все постройки 2023 года гомельского вагонного завода.
      А это не что-то мутное, типа ВВП, волатильности и текущего курса, это реальные ценности все больше перемещаются в пространстве, нарастант экспорт, причем через наши порты, тот же Беларуськалий еще недавно кормил Литву, используя порт Клайпеды.
    17. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      1 час назад
      Вот и замечательно,вот и хорошо, пускай в обход шлепают, а с другого конца тоже кто нибудь организует теплую встречу израильским судам. Наскребли на свой горб теперь пускай терпят. Ну или амеров просят на из авианосцах контейнеры возить им.
    18. бухач Ранг пользователя
      бухач
      0
      55 минут назад
      Цитата: Наган
      Эйлат тоже не разорится - туризм никто не отменял
      Так к ним и сейчас едут туристы!?Это неожиданно,как много,оказывается,любителей отдыха недалеко от боевых действий.Я имею ввиду,разумеется,иностранцев а не граждан Израиля,последним из-за размера своего государства не разгуляться,если только за кордон на отдых свалить.

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