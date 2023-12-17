Из-за атак хуситов на грузовые суда трафик через Суэцкий канал рекордно снизился, The Economist пишет о новом Суэцком кризисе

Баб-эль-Мандеб — это узкий пролив между Африкой и Аравийским полуостровом, через который обычно проходит около 12% мировой торговли по объему и, возможно, 30% мировых контейнерных перевозок. Он стал запретной зоной, поскольку хуситы, базирующиеся в Йемене, нападают на суда, якобы в поддержку палестинцев в секторе Газа. Удары продолжаются уже несколько недель, но сейчас всё резко обострилось.

У хуситов огромные арсеналы противокорабельных ракет, в том числе с дальностью до 800 км.

Всё большее число коммерческих судоходных компаний отказываются от навигации в Красном море. За последние две недели трафик судов через Суэцкий канал рекордно снизился. По самым скромным оценкам, снижение это превысило 30%. Причём наибольшее число морских перевозчиков, отказавшихся от навигации в Красном море, так или иначе связаны с доставкой грузов в Израиль или из Израиля. Связано всё это с атаками на коммерческие суда со стороны хуситов.Как пишет издание The Economist, «новый Суэцкий кризис угрожает мировой экономике». И кризис этот связывается именно с опасениями судовладельцев отправлять свои суда в Красное море ввиду военной активности йеменской группировки. Напомним, что хуситы заявили об объявлении войны Израилю из-за его действий против Палестины. Целями группировки являются и коммерческие суда, которые везут грузы в Израиль или из этой страны.The Economist:Издание пишет, что от этого маршрута уже отказались такие перевозчики как Maersk и Hapag-Lloyd. Теперь к ним присоединились Palatium III, а также MSC. Руководство компаний заявило, что они возобновят перевозки в Красном море «только тогда, когда там станет безопасно». Это притом, что на упомянутые компании приходится 53% от всех объёмов контейнерных перевозок в мире. Теперь к ним могут присоединиться морские перевозчики нефти, сыпучих веществ (например, зерна, угля и др.).Пока компаниям для реализации контрактов приходится использовать куда более длинный маршрут – через мыс Доброй Надежды, а это дополнительные издержки. В «Экономист» пишут, что это может привести к обрушению мировой торговли.Представитель Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц:Западные экономисты посчитали, что падение судоходного трафика через Суэцкий канал на треть может только за сутки обходиться в дополнительные затраты примерно в 2,5 млрд долларов. И пока ни у кого на Западе нет чёткого ответа на вопрос, как всё это исправить.