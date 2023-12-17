Глава ГУР МО Украины Буданов: Боевая эффективность принудительно мобилизованных равняется нулю

Все кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время

Боевая эффективность принудительно мобилизованных украинцев находится фактически на нуле, но мобилизация будет продолжена, ВСУ необходимо поддерживать имеющуюся численность. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.Все кто хотел защищать Украину, пришли добровольцами в первые полгода после "нападения" России, на сегодняшний день в ходе мобилизации в армию приходят абсолютно немотивированные люди, для которых даже финансовый вопрос не является основным. На данный момент численность ВСУ составляет 1,1 млн. человек, из которых примерно 600 тысяч находятся в составе Сухопутных войск. Чтобы поддерживать данную численность, необходимо проводить мобилизацию, никакой рекрутинг здесь не поможет.- заявил Буданов.По словам главы военной разведки, украинская армия все равно несет потери, поэтому мобилизация будет принудительной, иначе все "защитники" сбегут за границу. В то же время боевая эффективность новых мобилизованных близка к нулю.Ранее сообщалось, что из-за больших потерь Киев вынужден мобилизовывать мужчин в возрасте 45-60 лет, а также женщин. В то же время в Генштабе ВСУ признают, что мобилизация провалена, новый набор не перекрывает потери.