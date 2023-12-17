Глава ГУР МО Украины Буданов: Боевая эффективность принудительно мобилизованных равняется нулю

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Глава ГУР МО Украины Буданов: Боевая эффективность принудительно мобилизованных равняется нулю

Боевая эффективность принудительно мобилизованных украинцев находится фактически на нуле, но мобилизация будет продолжена, ВСУ необходимо поддерживать имеющуюся численность. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Все кто хотел защищать Украину, пришли добровольцами в первые полгода после "нападения" России, на сегодняшний день в ходе мобилизации в армию приходят абсолютно немотивированные люди, для которых даже финансовый вопрос не является основным. На данный момент численность ВСУ составляет 1,1 млн. человек, из которых примерно 600 тысяч находятся в составе Сухопутных войск. Чтобы поддерживать данную численность, необходимо проводить мобилизацию, никакой рекрутинг здесь не поможет.



Все кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время

- заявил Буданов.

По словам главы военной разведки, украинская армия все равно несет потери, поэтому мобилизация будет принудительной, иначе все "защитники" сбегут за границу. В то же время боевая эффективность новых мобилизованных близка к нулю.

Ранее сообщалось, что из-за больших потерь Киев вынужден мобилизовывать мужчин в возрасте 45-60 лет, а также женщин. В то же время в Генштабе ВСУ признают, что мобилизация провалена, новый набор не перекрывает потери.
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    46 комментариев
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    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +6
      Вчера в 20:22
      Неужели этот хохленыш начал, умнеть? Не верю. Видимо начало доходить.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +5
        Вчера в 21:14
        Нет, этот хохлёныш опять врёт. Правильно, что не верите. До него уже давно всё дошло, и поболее, чем до нас: он глава разведки. Когда это Украина правдиво говорила о своих проблемах, м? Да никогда. И кто вообще во время войны будет открыто озвучивать свои проблемы? Если всё так плохо, где обрушение украинского фронта? Не верил бы я этому Буданову. Скорее всего, плачется, чтоб экстренную помощь выпросить у западных хозяев.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          1 час назад
          Непонятно почему это гадёныш до сих пор жив...??? Вот какой вопрос нужно было задать Путину... Этот террорист диверсант уже угробил столько наших, что несомненно является целью № 1 для наших соответствующих структур... Я понимаю, что к нему так просто не подберешься, но стремится к этому нужно... Может за его голову назначить приличную награду, чтобы кто-то из его дружков, его же и грохнул...
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +10
        Вчера в 21:24
        Цитата: Андрей Николаевич
        Неужели этот хохленыш начал, умнеть? Не верю.

        Это не "начал умнеть". Это - "вались всё провались, я, в нужный момент, сбежать успею".
        У меня ощущение. что ему не больно-то интересно, что там с мобилизацией, что на фронте. Он терактами отрабатывает своё содержание, пока есть возможность сорвать денег. И надеется на какие-то "крысиные ходы", которые вовремя позволят свалить.
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +2
          Вчера в 22:07
          Zoldat A, в наш век, « крысиные тропы» невозможны. Людей такого ранга( при необходимости) ребятки с Лубянки найдут и в Антарктиде. Даже если этот дегенерат сменит пол или превратится в пингвина.
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            0
            46 минут назад
            Цитата: Андрей Николаевич
            Людей такого ранга( при необходимости) ребятки с Лубянки найдут и в Антарктиде. Даже если этот дегенерат сменит пол или превратится в пингвина.

            Сколько их наших, из 90-х, по Лондонам да в Майами спокойно проживают... И ничего - ни пол не меняли, ни даже внешность и имя.
            В Антарктиде, может, и найдут. А вот в Лондоне - сомневаюсь.
    2. Scipio Ранг пользователя
      Scipio
      +2
      Вчера в 20:24
      Жаль, когда кучка людей решает судьбы миллионов..... Хотя, в какой стране иначе?
      1. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +6
        Вчера в 20:34
        Вопрос: когда на Бандеровщине начнутся бунты против власти и против могилизации?

        Сколько еще нужно уничтоженных бригад бандеровцев? Когда у украинцев сработает инстинкт самосохранения?
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +19
          Вчера в 20:41
          Бунты народа против власти, невозможны в наше время. Ни в одной стране мира. Возможны только военные перевороты, организованные другой властью. А народ уже никак не в силах влиять на события.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +2
            Вчера в 21:00
            А бунты когда-то были возможны? Вспомните: в России все народные бунты ни к чему не приводили. Да и в других странах тоже. Власть в практически любой ситуации может разбить неорганизованную толпу, пусть даже решительно настроенную. А если она становится организованной, то это уже не бунт...
            1. Сергей_Белый Ранг пользователя
              Сергей_Белый
              0
              Вчера в 23:05
              А бунты когда-то были возможны? Вспомните: в России все народные бунты ни к чему не приводили. Да и в других странах тоже. Власть в практически любой ситуации может разбить неорганизованную толпу, пусть даже решительно настроенную. А если она становится организованной, то это уже не бунт...

              Чтобы поднялся бунт, обычный человек должен верить, что он сам выбирает как ему жить.
              За последние 30 лет практически все страны мира это выжгли каленым железом из разума человека. В Европе ты можешь протестовать за права меньшинств, даже если ты не считаешь, что есть какой-то другой, кроме мужского и женского.
              А у нас - это чревато большими сроками. На Украине - тебя могут сжечь, проломить голову.
              Так что нет. Бунты сейчас невозможно. Возможег только Оранжевый подготовленный государственный переворот.
          2. stankow Ранг пользователя
            stankow
            0
            Вчера в 21:25
            Зато как власт раскачается, как мстит народ ...
          3. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            -5
            Вчера в 21:37
            . Бунты народа против власти, невозможны в наше время.

            Возможны. Просто нас держут на грани. Чуть ошибутся и будет бунт. Но у нас менталитет другой. Нас внешний враг не раскачает. Ему что-то новое надо придумать. Труселя и морковка у нас не катят уже. У нас будет бунт, но потом. Когда внешних врагов уничтожим. А я в том больше не сомневаюсь
            1. Уарабей Ранг пользователя
              Уарабей
              +6
              Вчера в 21:39
              Нет, не возможны. И ни на какой "грани" нас никто не держит. А недалекий укроп, со своими глупыми попытками раскачать наше население с помощью атак на мирняк и гражданские объекты, добивается этим только обратного эффекта. И ципсошные закидоны, в виде подстрекательства к "народному гневу" и межнациональным конфликтам, по поводу "завозимых"(как они выражаются) в Россию "неграждан", просто не сработают в многонациональной России.
              1. Я свой Ранг пользователя
                Я свой
                -7
                Вчера в 22:28
                Я к тому же склоняюсь. Но только имею ввиду далёкие годы с бунтом. Он предстоит, но позже. И не из-за внешних "хотелок". Просто однажды мы так решим
        2. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +13
          Вчера в 20:48
          Вопрос: когда на Бандеровщине начнутся бунты против власти и против могилизации?

          А в нацисткой Германии были народные бунты??? Так чего же вы здесь ждёте.
          1. NG inform Ранг пользователя
            NG inform
            +3
            Вчера в 21:35
            В нацистской германии среди немцев было больше актов саботажа и выступлений против, чем, например в Чехии. Чехи должны ответить за поддержку Гитлера, как они сейчас поддерживают Байдена.
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Вчера в 20:27
      Сколько 0 не умножай... останется 0лём.... и какой смысл тогда? Ведь операция умножения это краткая запись сложения wassat
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +11
        Вчера в 20:32
        Если коротко , то этот ушлёпок в открытую сказал, что все шумерцы должны дохнуть, других вариантов нет bully
    4. Комментарий был удален.
    5. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      -6
      Вчера в 20:35
      Правильно гребут в всу. Всех в/пленных потом, после капитуляции, в сусуман. Жд в сша, через беринг пролив построят.
      Если маску и баффиту выгодно окажется - в китай грузы гонять-то проплатят. Может так уже решили:бидон и сенат кривляются "денег нет", а с туземцев возьмут за кредиты натурой-раб руками. А з/пл чины уже дороже бандеры стали?
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +9
        Вчера в 20:51
        Правильно гребут в всу. Всех в/пленных потом, после капитуляции, в сусуман. Жд в сша, через беринг пролив построят.

        Читаю вас, иногда кажется, что вы какое - то зашифрованное сообщение отбиваете..
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          +1
          Вчера в 21:12
          Все проще.
          Шутихи пишу.
          Серьезно о политике и тем более о смерти, думах кремля-капитолия писать - пустое.
          Все равно будет как надо млр-драм, не активистам, писателям и комментаторам во.
      2. Практик23354df Ранг пользователя
        Практик23354df
        +3
        Вчера в 21:02
        Сусуман не резиновый! -----------------------------
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +2
          Вчера в 21:29
          Цитата: Практик23354df
          Сусуман не резиновый!

          Может, и не резиновый. Но практика "Дальстроя" показывает, что вместить может столько, сколько надо.
    6. JonnyT Ранг пользователя
      JonnyT
      +2
      Вчера в 20:42
      Дай дай дай!!! Грошей, танков, ф-16...... Теперь вот ЕС должен солдат своих дать!
    7. Алексей G Ранг пользователя
      Алексей G
      +9
      Вчера в 20:46
      В то же время в Генштабе ВСУ признают, что мобилизация провалена, новый набор не перекрывает потери.

      Что Кирюша порюхался ты морда бандерлосовская со всей своей абверкомандой! Как там: не помогли тебе твои ляхи шкура! Ты же говорил летом будем в Крыму? Готовься к казни за свои преступления. Повесят тебя в Донецке собака!
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +3
        Вчера в 21:36
        Цитата: Алексей G
        Повесят тебя в Донецке собака!

        Опасаюсь, что теперь не посадят. Уголовный Кодекс-то теперь там российский, а не свой, ЛНР и ДНР?
        Так что...
        Есть, правда, шанс на справедливость - "оказал сопротивление, погиб при задержании". Через повешение.
    8. пешик
      пешик
      -10
      Вчера в 20:48
      Ага), зубы заговаривает - что-то этих принудительных никак не выковыряют из разных укрепов. В Клещеевке и т.д., где ЛБС - там тоже эти принудительные? - нашим не дают ослобонить ДНР.
    9. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +2
      Вчера в 20:48
      Равняется нулю, но вы один хрен их мобилизуете, и в большей части без подготовки на лбс отправляете. Ответьте на вопрос- кто вы? Идиоты или вы просто мужское население утилизируете? Или вам заокеанский господин приказал делать так, а ваш пархатый "президент" не может ему возразить?
      1. d4.fokin Ранг пользователя
        d4.fokin
        0
        Вчера в 21:28
        Бандерию готовят к переформатированию, богом избранные готовят для себя страну, связи с этим утилизируют чоловикив и жинок.
    10. пешик
      пешик
      -17
      Вчера в 20:50
      Цитата: Ilya-spb

      Сколько еще нужно уничтоженных бригад бандеровцев? Когда у украинцев сработает инстинкт самосохранения?


      Ну вот считайте - погибло их тысяч 150 за 2 года, а в наличии у них потенциал в несколько миллионов.
      1. parabyd Ранг пользователя
        parabyd
        +6
        Вчера в 20:59
        Точно 150? А то ваши каналы что-то про 1 млн писали с копейками. А чуть раньше целый генсек НАТО никак не оспаривал цифру в 500 тысяч погибших ваших погибших...

        А вы что-то прям скромничаете. Ну это понятно почему. Если взять за цифру потерь миллион с лишним, сразу станет понятно, почему после десятка волн мобилизации потребовалась уже тотальная мобилизация, включая женщин. Почему гребут инвалидов, больных СПИДом и психов. Станет понятно, к чему на самом деле привела политика закидывание мясом при подготовке и в ходе контрнаступа и почему всякие арестовичи резко переобулись. Просто всё станет на свои места. И окажется, что миллион потеряли, миллион имеете и миллион, максимум, в запасе, а оружия уже не дают и закидывание мяса в окопы необходимо, чтобы пережить снарядный голод...
    11. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +1
      Вчера в 21:06
      Я думаю принудительно ещё ничего ниукого хорошо не получалось и не получится, это одна из основ мироздания!
    12. kakvastam Ранг пользователя
      kakvastam
      +2
      Вчера в 21:11
      Не так важно, что именно врёт этот персонаж, как зачем он это делает.
      Понятно, что это составная часть какой-то манипуляции, но в чём её цель?
      Возможно, это завуалированное требование прямого вмешательства НАТО или очередная попытка выпросить денег для "мотивирования".
    13. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      -1
      Вчера в 21:11
      Странное заявление. Что-то "нулёвые" упрямо держат фронт. Их приходится выгрызать с потерями.
      Возможно намекает, что пора "сенегальцам" высаживаться в Одессе.

      п.с. Скорее всего, тонкий троллинг "наших" пустомель вроде Н.Я. Азарова. Это "министр без портфеля" уже заявляет об "отступлении" ВСУ по всему фронту.
    14. borisvt Ранг пользователя
      borisvt
      0
      Вчера в 21:26
      Что-то как-то этот недобиток непривычно для себя запел!
      Планирует какую-нить очередную террористическую пакость, скорее всего, и причитает чтобы замаскировать подготовку ((
    15. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -1
      Вчера в 21:28
      .На данный момент численность ВСУ составляет 1,1 млн. человек, из которых примерно 600 тысяч находятся в составе Сухопутных войск

      Именно так я и предполагал. А около миллиона уже нет.
      Но у нас к сожалению именно добровольцев в атаку шлют. По некоторым сведениям. У нас мотивация выше, чем у мобилизованных. Ну так у нас и здоровье похуже. Это не претензия. Но всё же.
      Мобилизованных больше кономят request
      Для наступа. Который будет
    16. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      -1
      Вчера в 21:49
      Чехи должны ответить за поддержку Гитлера, как они сейчас поддерживают Байдена.
      и как вы предлагаете наказать чехов? Прагу забрать?
    17. иван2022 Ранг пользователя
      иван2022
      0
      Вчера в 21:50
      Пишут, что солдат ВСУ получал в разные периоды сумму, эквивалентную 100-150 тыс руб. Полагаю, что ин наёмники получают на порядок больше. И это тоже не прибавляет hohlam энтузиазма ....
    18. Сергей 777 Ранг пользователя
      Сергей 777
      0
      Вчера в 22:35
      Такой "мобилизацией" Зеленский просто унижает своих граждан. Попав после такого на фронт воевать он не захочет. Незачем.
    19. hermit Ранг пользователя
      hermit
      0
      Вчера в 22:42
      То есть Буданов сказал, что украинцы воевать не хотят, но на их мнение ему плевать. Что ж, искренне. Молодец.
    20. Наган Ранг пользователя
      Наган
      0
      Вчера в 23:13
      Ну вы же сами обещали биться с клятими мocкaлями до последнего украïнця. Обещания надо выполнять. Вы еще между собой подеритесь за то, кто последним свалит с неньки и выключит за собой свет. Хотя, возможно, свет еще раньше выключат шахед-мопеды.
    21. Fangaro Ранг пользователя
      Fangaro
      -2
      Вчера в 23:51
      Все кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время

      Даже в обычной, гражданской, сфере, тоже самое.
      На 150 т.р. желающих работать дворником в ЖЭУ будет как в Макдональдс при открытии. Но работать будет один из десяти. А остальные ждать 5-е и 20-е.
    22. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      1 час назад
      Skončí to Majdanem.. , fašisto Budanove!
      1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
        Jsem_CZEKO68
        0
        1 час назад
        Это закончится Майданом.. фашист Буданов!
    23. Данила Расторгуев Ранг пользователя
      Данила Расторгуев
      0
      17 минут назад
      Врёт. Залужный требует по 20.000 в месяц.
      При таких расходах одних мужчин для ВСУ хватит ещё на 10 лет.

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