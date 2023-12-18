Wall Street Journal: Переговоры по Украине в Сенате США снова провалились

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Wall Street Journal: Переговоры по Украине в Сенате США снова провалились

Как сообщает влиятельное американское издание Wall Street Journal, вчера в американском Сенате провалилась очередная попытка достичь консенсуса по вопросу выделения помощи Украине. Издание отмечает, что шансов на то, что вопрос будет решен до наступления католического Рождества (25 декабря) практически нет.

По данным Wall Street Journal, в воскресенье в Сенате очередной раз собиралась переговорная группа, состоящая из представителей республиканцев и демократов, которая была ранее создана для достижения компромисса относительно десятков миллиардов долларов, запрошенных администрацией Байдена. Однако по вопросу ужесточения миграционной политики сторонам договорится так и не удалось, пишет издание.

Напомним, что республиканцы увязали решение об ужесточении миграционной политики с помощью Украине и требуют от Байдена и демократов выполнения этого условия в обмен на голосование за выделение денег Киеву.



Это (отсутствие компромисса на вчерашней встрече в Сенате) еще больше снизило шансы на любое голосование до Рождества

- говорится в материале Wall Street Journal.

По словам авторов издания, провал последних переговоров показывает всю трудность ситуации и это несмотря на то, что администрация Байдена дала понять, что готова пойти на значительные уступки в миграционной политике.
  • Википедия/Scrumshus
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22 комментария
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    0
    4 часа назад
    у зели ...."какая боль, какая боль".... (с) lol
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +2
      4 часа назад
      Когда узнал, что слушание назначено на воскресенье - думал продавят.Ан нет. Не договорились. Ну вот и отлично
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +2
        4 часа назад
        Для меня остается загадкой, то попустительство демократов, которое они допускают на границе с незаконной миграцией. Правом голоса эти мигранты не обладают и остаются лишь голоса их соотечественников.
        Но, в таком случае почему в США всегда была и остается самая жёсткая визовая система допуска в страну? Получить простую туристическую визу в США можно только через персональное собеседование в консульстве или посольстве. Хуже того, даже простой транзитный перелёт через аэропорты США в другие страны, требует обязательной транзитной визы. И я однажды чуть не влип, когда нашел дешевый вариант а/билетов в Ю.Америку через Нью-Йорк или Атланту. Вовремя разобрался..., хотя через европейские а/порты транзит был безвизовый.
        И если бы так было только для россиян. Но даже канадцы не могут улететь в Европу через стыковку рейсов в США без получения транз.визы. А пешком через дыру в заборе ходи хоть толпами... Это как?
        1. hazarn Ранг пользователя
          hazarn
          0
          1 час назад
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Для меня остается загадкой, то попустительство демократов, которое они допускают на границе с незаконной миграцией.

          Никаких загадок - контингент голосующих за демпартию это меньшинства (афро-, латиноамериканцы и прочие) - будущие эмигранты едут к осевшим родственникам или знакомым знакомых (такой бизнес у диаспор), которые попали в США и могут всю жизнь жить там нелегально, пока во втором поколении не станут американцами. Если "закрыть" южную границу - кто же будет из уже легализованных латинос голосовать за демократов, деньги, связи и прочее сразу рушатся.
          Для республиканцев это критический вопрос убрать у Байдена голоса мексиканцев - как по границе договорятся, Украине утвердят все что она хочет.
  2. Леха с Андроида. Ранг пользователя
    Леха с Андроида.
    +3
    4 часа назад
    В Сенате США геи пошаливают...снимают порнуху в свободное время от работы.
    Тьфу... смотришь на их рабочие столы и думаешь на каком то из них трахали мужика...гадость то какая.
    Скандал там нешуточный разгорается.
    После всего этого становится интересно как сенаторы принимают решения по важным вопросам.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +5
      4 часа назад
      смотришь на их рабочие столы и думаешь на каком то из них трахали мужика...гадость то какая.

      И не смотрите (меня б точно стошнило)... Вам что, кушать что ли на этом столе? bully
    2. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +3
      4 часа назад
      В Сенате США геи пошаливают...снимают порнуху в свободное время от работы.
      Алексей, это была акция в поддержку свинорейха laughing...."денег не выделим , но мы вас всё равно любим"...и показали как wassat
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        4 часа назад
        Акция у амеров: сними на рабочем столе гей-ролик, продай через интернет, а средства перешли ВСУ wassat
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          4 часа назад
          Цитата: Nexcom
          а средства перешли ВСУ

          Прямиком на счёт "Азова" laughing ...
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +1
            4 часа назад
            Ну "азовцы" сами могут приехать туда и поучаствовать в этом гейском мероприятии....
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      3 часа назад
      Геям точно не до Украины)))
    4. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      3 часа назад
      Цитата: Леха с Андроида.
      После всего этого становится интересно как сенаторы принимают решения по важным вопросам.

      Да как принимают? Как вы и написали, через задницу.
      В Сенате США геи пошаливают...снимают порнуху в свободное время от работы.
      Тьфу... смотришь на их рабочие столы и думаешь на каком то из них трахали мужика...гадость то какая.

      Короче, сенаторы "пролюбили" украину laughing
  3. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    4 часа назад
    Видимо путин уже сделал предложение бидону. Тот пока думает.
    Мобилизацию 1млн ухров, сдача их в плен на стройку жд пекин-бестях-анкоридж.
    Без пошлин транзит товаров через рф.
    Но есть и более прибыльные предложения :победить россию и все взять нахаляву.
    Время покажет.... Как говорил гамлет бекбоев
  4. Сергей Т19 Ранг пользователя
    Сергей Т19
    0
    4 часа назад
    Ничего не понимаю, все новостные ленты трубили что там все в отпуска разбежались до января.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    4 часа назад
    вчера в американском Сенате провалилась очередная попытка достичь консенсуса по вопросу выделения помощи Украине
    Придется киеву Рождество справлять в унынии с картошкой в "мундире", куском сала, квашенной капустой на столе и под горилку собственного изготовления. "Счастливого" Рождества болезные!
    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      3 часа назад
      Не слишком ли вы им шикарный стол накрыли? wassat
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        3 часа назад
        А картоха ещё и в парадном мундире lol
        Привет! hi
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          3 часа назад
          Парадный? belay из костра что- ли? hi приветики!
  6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    3 часа назад
    Надеюсь, после этого Зеленский точно пожалеет, что перенёс дату Рождества на две недели раньше... lol
  7. Фьють Фтють
    Фьють Фтють
    0
    2 часа назад
    А почему они договориться не могут? Почему бы демократам не согласиться выделить средства на эту стену?
    1. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      0
      1 час назад
      Мне вот тоже непонятно: в чём там у ихних демократов интерес с этими нелегальными мигрантами? Чего они так сопротивляются? Кто-нибудь может объяснить?
      1. Чертков_Юрий Ранг пользователя
        Чертков_Юрий
        0
        18 минут назад
        Может работать там некому,негры ленивые,ну а мигранты за них пашут

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