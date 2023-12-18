Wall Street Journal: Переговоры по Украине в Сенате США снова провалились

Это (отсутствие компромисса на вчерашней встрече в Сенате) еще больше снизило шансы на любое голосование до Рождества

Как сообщает влиятельное американское издание Wall Street Journal, вчера в американском Сенате провалилась очередная попытка достичь консенсуса по вопросу выделения помощи Украине. Издание отмечает, что шансов на то, что вопрос будет решен до наступления католического Рождества (25 декабря) практически нет.По данным Wall Street Journal, в воскресенье в Сенате очередной раз собиралась переговорная группа, состоящая из представителей республиканцев и демократов, которая была ранее создана для достижения компромисса относительно десятков миллиардов долларов, запрошенных администрацией Байдена. Однако по вопросу ужесточения миграционной политики сторонам договорится так и не удалось, пишет издание.Напомним, что республиканцы увязали решение об ужесточении миграционной политики с помощью Украине и требуют от Байдена и демократов выполнения этого условия в обмен на голосование за выделение денег Киеву.- говорится в материале Wall Street Journal.По словам авторов издания, провал последних переговоров показывает всю трудность ситуации и это несмотря на то, что администрация Байдена дала понять, что готова пойти на значительные уступки в миграционной политике.