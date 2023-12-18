В Ижевске задержан украинский агент, готовивший теракт в отношении одного из руководителей предприятия ВПК

В результате проведенных мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентурную сеть, раскинувшуюся по всей российской территории. Очередное задержание произошло в Удмуртии, сотрудники ФСБ взяли агента украинских спецслужб, готовящего теракт в отношении одного из руководителей предприятия, входящего в российский ОПК. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении руководителя одного из предприятий ВПК, задержав украинского агента. Как выяснилось, данный российский гражданин готовил подрыв самодельного взрывного устройства, но не довел преступление до конца по независящим от него причинам, так как был задержан. При обыске у него были обнаружены элементы СВУ, а также устройство, на котором сохранилась вся переписка с куратором.- говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. На данный момент несостоявшийся террорист находится под арестом, следственные и оперативные действия продолжаются.