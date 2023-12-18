В Ижевске задержан украинский агент, готовивший теракт в отношении одного из руководителей предприятия ВПК

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В Ижевске задержан украинский агент, готовивший теракт в отношении одного из руководителей предприятия ВПК

Российские силовики продолжают выявлять украинскую агентурную сеть, раскинувшуюся по всей российской территории. Очередное задержание произошло в Удмуртии, сотрудники ФСБ взяли агента украинских спецслужб, готовящего теракт в отношении одного из руководителей предприятия, входящего в российский ОПК. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении руководителя одного из предприятий ВПК, задержав украинского агента. Как выяснилось, данный российский гражданин готовил подрыв самодельного взрывного устройства, но не довел преступление до конца по независящим от него причинам, так как был задержан. При обыске у него были обнаружены элементы СВУ, а также устройство, на котором сохранилась вся переписка с куратором.



В результате проведенных мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики

- говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. На данный момент несостоявшийся террорист находится под арестом, следственные и оперативные действия продолжаются.

  • ЦОС ФСБ
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40 комментариев
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  1. палестинец Ранг пользователя
    палестинец
    +10
    4 часа назад
    сколько этих завербованных,для нашей контрразведки поле непаханое
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +9
      4 часа назад
      Олег hi
      я тоже удивлён - полным полно. и хорошо что служба работает и отлавливает. эти диверсанты вылазят и вылазят... надо ужесточать наказание.....
      1. Пензяк Ранг пользователя
        Пензяк
        +4
        4 часа назад
        ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

        Какие еще 20 лет! Валить при задержании!
        Все что он знает - все это спецам известно, и даже больше, если его уже вели и он был на крючке. Теперь, что, 3-х разовое питание, в тепле на казенной койке отдыхать будет, мыться-стираться по графику и все за счет нашего народа. который он ненавидит?
        Только уничтожать на месте задержания!
        1. gsev Ранг пользователя
          gsev
          +1
          3 часа назад
          Цитата: Пензяк
          Какие еще 20 лет! Валить при задержании!

          Вначале таких надо допросить под пытками, если арестованный не согластся стать двойным агентом или его работы после перевербовки окажется неэффективной то таких надо расстреливать.
          1. Ныробский Ранг пользователя
            Ныробский
            +3
            3 часа назад
            Цитата: gsev
            Вначале таких надо допросить под пытками, если арестованный не согластся стать двойным агентом или его работы после перевербовки окажется неэффективной то таких надо расстреливать.

            Вот всё бы вам расстреливать. no
            Зачем казённый патрон на него тратить, если он сам погремушку сделал? Запереть его в сарайке, где он подшипники расколачивал, посадить опой на его же рукотворное СВУ и взорвать дистанционно, пущай ощущения ощущает. yes
            1. Пензяк Ранг пользователя
              Пензяк
              +1
              2 часа назад
              Дмитрий, да Вы просто изверг.
              Вот зачем так, ведь сарайчик можно тоже повредить при подрыве.
              1. Ныробский Ранг пользователя
                Ныробский
                0
                37 минут назад
                Цитата: Пензяк
                Дмитрий, да Вы просто изверг.
                Вот зачем так, ведь сарайчик можно тоже повредить при подрыве.

                Мда, действительно, про сарайчик я как то не подумал laughing
          2. Черчиль Ранг пользователя
            Черчиль
            -5
            3 часа назад
            Под пытками и ты признаешься, что агент польской, китайской, нигерийской........разведок. , уже проходили.
          3. orionvitt Ранг пользователя
            orionvitt
            +1
            1 час назад
            Какие пытки, о чём вы? Это профессионала прошедшего соответствующую подготовку трудно сломать. А это не агенты в прямом смысле, а просто случайные люди которых нашли по интернету и в силу различных причин согласившихся на сотрудничество с иностранными разведками. Эти расскажут всё ещё до допроса. И по поводу двойного агента. Просто смешно, какой нафиг агент? Он что, носитель важной информации, высокопоставленный чиновник? Пользы от него никакой. Единственно что у него есть, это переписка с куратором. Так это ни о чём, во времена интернета живём, не надо никаких связных, вербовщиков и прочих, которые раньше были вынуждены работать так сказать лично и в живую встречаться с агентами. А сейчас, переписка через интернет, оплата то же, а куратор сидит при этом за тридевять земель и не парится.
      2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        3 часа назад
        Сроки оставить прежние, но условия отбытия наказания- ужесточить. В Норникеле пусть работают. В цеху электролиза никеля. Без масок.
      3. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        +1
        1 час назад
        Удивляться не надо...

        Засоренность российской территории, засланной (особенно после 2014-го года...) агентурой противника, это работа для ФСБ и МВД на ГОДЫ. Да и свои "доморощенные" российские г-нюки, затихарившиеся и мечтающие, скажем, о "европах", полагаю у вас тоже никуда не делись...
    2. Scipio Ранг пользователя
      Scipio
      +3
      4 часа назад
      Тысячи и тысячи. Сколько ещё ждёт своего часа. В принципе не удивительно. Смотря в целом на нашу миграционную политику
    3. Dimm588
      Dimm588
      +1
      4 часа назад
      Вообще не удивлюсь, если многие из этих "завербованных" тихо мирно живут, свалили из украины и всё на этом, а там числятся "агентами".
    4. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      3 часа назад
      Вот это как раз самое опасное! Их тут несколько тысяч сидит, спящих. Им дают команду - они работают. В свое время у нас была череда смертей ведущих ученых в области ВПК...
    5. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      0
      1 час назад
      Цитата: палестинец
      сколько этих завербованных,для нашей контрразведки поле непаханое

      А сколько укробеженцев практически бесконтрольно перебрались в Россию и сколько ранее работавших укрогастарбайтеров осталось в ней после начала СВО. Счет идет на миллионы. А какой процент из них уже агенты СБУ и сколько может ими стать - никому не известно. Вот уж где геморрой для наших спецслужб. Пожинаем плоды необдуманной миграционной политики. Мигранты из Средней Азии и Закавказья тоже потенциальная "пятая колонна".
  2. frruc Ранг пользователя
    frruc
    +9
    4 часа назад
    ........ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

    Попытка преступления и таким сроком наказания просто смешит, может еще и суд присяжных заседателей с коллегией адвокатов привлечь ? А там глядишь. за хорошее поведение помилуют. Было бы гораздо справедливее судить таких агентов судом военного трибунала по законам военного времени.
    1. gsev Ранг пользователя
      gsev
      0
      1 час назад
      Цитата: frruc
      Счет идет на миллионы. А какой процент из них уже агенты СБУ и сколько может ими стать - никому не известно.

      Из миллиона перебравшихся в Россию останься они на Украине можно было шутя мобилизовать 200 000 мужчин в ВСУ. Да и вербовать свою агентуру СБУ проще сначала на Украине а забрасывать в Россию уже после подготовки.
  3. sub307 Ранг пользователя
    sub307
    +3
    4 часа назад
    Цитата: frruc
    ........ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

    Попытка преступления и таким сроком наказания просто смешит, может еще и суд присяжных заседателей с коллегией адвокатов привлечь ? А там глядишь. за хорошее поведение помилуют. Было бы гораздо справедливее судить таких агентов судом военного трибунала по законам военного времени.

    Россия, "де юре", не находится в состоянии войны ни с одним государством, на данный момент. Никто его не помилует, но...всё же маловато "грозит". winked
    1. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +1
      4 часа назад
      Я не считаю, что мало, но меня удивляет, какая такая награда перевесила страх перед таким сроком. Вряд-ли был обещан любой паспорт и денег чемодан. Не те кураторы. bully
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +1
        4 часа назад
        Вряд-ли был обещан любой паспорт
        Обещают украинский, с которым после перэмоги можно будет жить в европе.Как видите,желающие находятся. Срока не боятся- после перэмоги ( а это максимум следующий год yes ) освободят и еще и компенсируют из бюджета РФ. Так у них в пабликах пишут на полном серьезе.
      2. sub307 Ранг пользователя
        sub307
        +1
        1 час назад
        В наших СМИ фигурировали такие, даже, суммы "вознаграждения: 20 т. рублей, 40 т. рублей за разные "мелкие гадости"..., За ..."большие"...,соответственно, наверно побольше ...Суть не в том..., а в том, что за "совсем недорого", с учётом того, что у нас есть "куча народа" единовременно никогда не имеющих в руках более 30-ти т.р., всё таки находят исполнителей....Ловят....,но как все убедились.... не всегда. winked
  4. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +4
    4 часа назад
    Я бы ещё понял, если бы все эти агенты были бы родом с Украины. Но в основном то среди агентов которых последнее время задерживают по всей территории России, как раз украинцев то и нет. Не берём конечно Крым, там агенты как правило из украинцев получивших паспорта России.
    1. Corvair Ранг пользователя
      Corvair
      0
      4 часа назад
      Обыкновенные навальнята готовы на что угодно и без никаких кураторов. Многие, уезжая, причиняли ущерб своим местам работы, таких не надо пускать обратно, что бы они там ни мямлили. Уж лучше один материальный косячок напоследок и забыть про них, чем террор. Вообще масштабы "украинофилии" поражают.
      1. gsev Ранг пользователя
        gsev
        0
        1 час назад
        Цитата: Corvair
        Обыкновенные навальнята готовы на что угодно и без никаких кураторов.

        Если Галустян, Хаматова, Исенбаева, Пугачевой и Галкин убедятся, что навсегда лишились возможности зарабатывать деньги в России, то и у всех навальнят пропадет желание изменять России ради карьеры на Западе.
        1. Sergej1972 Ранг пользователя
          Sergej1972
          0
          1 час назад
          А Галустяна-то зачем к этой компании причислили?
  5. Правдодел Ранг пользователя
    Правдодел
    +4
    4 часа назад
    В Ижевске задержан украинский агент...

    Еще один гаденыш попался. Сколько, однако, гадов развелось в России.
    Нужно отменять мораторий на смертную казнь!!!
  6. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    +1
    4 часа назад
    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям, ему грозит до двадцати лет лишения свободы

    В отношении террористов должна быть одна мера наказания - смертная казнь!!! am
    Если ты идёшь отнимать чужие жизни, то будь готов расплачиваться и своей.
    Так меньше будет желающих, ибо не все будут готовы к такому "размену"! yes
  7. Nic-2007 Ранг пользователя
    Nic-2007
    +1
    4 часа назад
    Пора, ещё вчера, вводить смертную казнь за предательство и терроризм,но этого мало. Надо вводить конфискации у террориста и их ближайших родственников. Только неотвратимостью наказания и жестокостью последствий можно остановить эту волну предательств и террора. На войне, как на ВОЙНЕ, либо мы их, либо они нас!
  8. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    4 часа назад
    российский гражданин готовил подрыв самодельного взрывного устройства
    Очередной моральный уродец и вражина для страны. И с каждым днем таких задержанных и в последствии осужденных становится все больше. Россия какой-нибудь канал или новую ветку БАМа строить не собирается? Бесплатной рабсилы скоро наберется достаточно, пускай пайку отрабатывают на тяжелых работах коль не можем таких в силу определенных причин в расход пускать.
  9. goloigor Ранг пользователя
    goloigor
    -1
    3 часа назад
    Если вина его будет доказана,а не просто выбита-мы его дружно кормить должны будем ....цать лет?
  10. aakvit Ранг пользователя
    aakvit
    +1
    3 часа назад
    Любая диверсия - это террористический акт, и за такие действия ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА смертная казнь, и плевать на всякие моратории! А то получается, эта мразь может убивать людей, а её - ни-ни?! Таких самок собачьих необходимо утилизировать (одна надежда, хотя бы позже, при попытке к бегству...), как бешеных, а не сажать, переводя на их содержание налоги россиян!
    И вообще, для таких лишенцев нужно создавать специальные зоны с контингентом зэков из активных пид...в, чтобы до смерти этих кукарекунов заимели!..
  11. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    +1
    3 часа назад
    откуда столько имбицилов ?
    ЕГЭ?
    или отсутствие "пионерской" организации в детстве?
    от родителей ничего не досталось - кроме деревянных игрушек?
    1. sibiryk Ранг пользователя
      sibiryk
      +3
      2 часа назад
      Да среди этих имбицилов и бывших пионеров достаточно, бабло рулит. Общество потребления, туды его в качель...
  12. Черчиль Ранг пользователя
    Черчиль
    -2
    3 часа назад
    Вот это киллер, даже переписку с центром сохранил для следствия. Наверное это будет смягчающим обстоятельством. Самое главное действовал один. Даже Николаю Кузнецову во время ВОВ требовались помощники.
  13. Эмиль Ранг пользователя
    Эмиль
    0
    2 часа назад
    Яйца,почки "отбить",ахилловы сухожилия подрезать … и забросить в/на,пусть там агента лечат bully
  14. DenVB Ранг пользователя
    DenVB
    +2
    2 часа назад
    Могу предположить, что покушение готовилось на Александра Захарова, создателя "Ланцета". Я сам удивлялся, когда его открыто показывали по телевизору на весь мир.
    1. Балу Ранг пользователя
      Балу
      +1
      1 час назад
      Я тоже не понимаю с какой целью демонстрируют создателей оружия и сами предприятия. belay
      1. gsev Ранг пользователя
        gsev
        +1
        1 час назад
        Цитата: Балу
        Я тоже не понимаю с какой целью демонстрируют создателей оружия и сами предприятия.

        При Сталине открыто писали о авиаконструкторах и летчиках и неминуемо расстреливали покушавшихся не только на них но и на председателей колхозов. Поэтому абвер пытался убивать только военных руководителей и самого Сталина и не заморачивался на попытки терактов против конструкторов и причие мелкие фигуры. Во многом цель ЦРУ повысить уровень секретности в России. Если это получится, само ФСБ будет сдерживать развитие России выше пределов мечтаний Байдена и Макфола..
  15. Nic-2007 Ранг пользователя
    Nic-2007
    +1
    2 часа назад
    Ещё раз повторю, предателей-террористов - казнить публично и неотвратимо, а у любителей заработать на продаже Родину производить конфискацию у самих и ближайших родственников ... И дополнительно, содержать эту мразь 20 лет за наши налоги?!!, а может на эти деньги повысить пенсию 3-5 нашим пенсионерам, чтобы спасти их от нищеты последних лет их жизни!
  16. kakvastam Ранг пользователя
    kakvastam
    0
    55 минут назад
    Тридцать лет загаживали мозги, чему теперь удивляться.
    Если нет ничего важнее денег, то можно пойти на всё ради них.
    "Десять старушек - рубль!"

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