В ООН заявили о необходимости создания спецтрибунала по конфликту в секторе Газа

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В ООН заявили о необходимости создания спецтрибунала по конфликту в секторе Газа

Ситуация в палестино-израильском конфликте, очевидно, полностью вышла из-под контроля. На сегодняшний день в секторе Газа погибли более 19 тысяч мирных жителей.

При этом ЦАХАЛ продолжает наносить удары по палестинскому анклаву. Один из них пришелся по лагерю беженцев на севере сектора. По предварительным данным, число жертв уже превысило 100 человек.



Напомним, что ранее кровопролитие пытался остановить Совбез ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 13 из 15 стран-участниц. Однако США воспользовались правом вето.

Позднее за гуманитарное прекращение огня проголосовала Генассамблея ООН. При этом Израиль и его западные партнеры попросту проигнорировали данный призыв.

В связи с происходящим, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости создания спецтрибунала по конфликту в секторе Газа. В своем интервью FT дипломат подчеркнул, что за гибель сотрудников гуманитарных организаций в Газе сегодня так никто и не понес ответственности.

Кроме того, Гриффится выразил обеспокоенность продолжением роста жертв среди мирного населения. При этом он добавил, что озвученные официальные данные могут не соответствовать действительности. Жертв может быть намного больше, так как в анклаве разразилась гуманитарная катастрофа. В итоге, все больше мирных жителей умирают от болезней и голода.
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    22 комментария
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    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +9
      4 часа назад
      Клоуны. Вертеть будут ваш трибунал и еврейцы и хамасовцы....Вот уж бесполезная организация. Нифига ничего не решают, нифига ничего не могут, но зарплату получают исправно. Недурно устроились bully
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +4
        4 часа назад
        и кого они судить собрались? конечно палестинцев?
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          +1
          4 часа назад
          Цитата: Nexcom
          и кого они судить собрались? конечно палестинцев?

          Ну а кого. Не своих же хозяев. Впрочем и бармалеи им по губам поводят.
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +3
            4 часа назад
            А пока что пишут что Венгрию хотят лишить права голоса - чтобы не блокировал Орбан решение о финпомощи украине. очень демократично - раз против, значит право голосовать отберем. laughing Орбан теперь лишний раз поймёт что такое ЕС и США.
            1. stelltok Ранг пользователя
              stelltok
              0
              27 минут назад
              демократично - раз против, значит право голосовать отберем.Орбан теперь лишний раз поймёт что такое ЕС и США

              Теперь все люди на планете, поймут, что такое "истинная" демократия lol
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          3 часа назад
          Трибунал это круто. Весь вопрос в том, а кто будет выполнять его решения??? ООН давно пустой звук и его нужно срочно реформировать.
      2. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +5
        4 часа назад
        Цитата: Чёрный
        Клоуны

        целиком и полностью согласен...
      3. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        +5
        4 часа назад
        Реакция Израиля,как всегда. будет краткой-ВСЕ вы там антисемиты.
        1. nepunamemuk Ранг пользователя
          nepunamemuk
          +2
          3 часа назад
          Цитата: knn54
          Реакция Израиля,как всегда. будет краткой-ВСЕ вы там антисемиты.

          по крайней мере арабы не могут быть антисемитами am
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +1
      4 часа назад
      В ООН заявили о необходимости создания спецтрибунала.....

      Главная штаб-квартира данного органа находится в городе Нью-Йорке, сомневаюсь в реализации такого заявления .
    3. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +4
      4 часа назад
      конченные занимаются целенаправленным уничтожением Палестинского народа, освобождают жизненное пространство в стиле фашистов.
      1. Essex62 Ранг пользователя
        Essex62
        +1
        4 часа назад
        В стиле всех,кто жизненное пространство завоёвывал. Тех, кто не смог,давно уже нет на шарике и крохи памяти в истории.
        Создание трибунала,для суда над еврейцами- это даже не смешно. Сюр.
      2. surfdude
        surfdude
        0
        2 часа назад
        Конченые 2 месяца назад ворвались утром в еврейские поселения, убивали грабили и насиловали, хотя простите не конченые, а палестинский народ.
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          0
          1 час назад
          Конченые 2 месяца назад ворвались
          Это все десятки тысяч убитых Палестинцев, включая женщин и малолетних детей?
    4. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +1
      4 часа назад
      Беспомощная организация..
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      4 часа назад
      Мартин Гриффитс заявил о необходимости создания спецтрибунала по конфликту в секторе Газа
      Мысль конечно интересная, да вот только дадут ли это сделать "друзья Израиля" потому, что в первую очередь следует привлекать к ответственности руководство Израиля, ЦАХАЛ, а уж потом разбираться с ХАМАС?
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        3 часа назад
        Цитата: rotmistr60
        Мартин Гриффитс заявил о необходимости создания спецтрибунала по конфликту в секторе Газа
        Мысль конечно интересная, да вот только дадут ли это сделать "друзья Израиля" потому, что в первую очередь следует привлекать к ответственности руководство Израиля, ЦАХАЛ, а уж потом разбираться с ХАМАС?

        Не дадут. Матрасы традиционно используют своё право вето и заблокируют оное решение, так же, как заблокировали инициативу по прекращению огня в палестинском анклаве. Те ещё, "борцы за права человека", пока крови человеческой не напьются, не угомонятся. hi
    6. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      3 часа назад
      Раз послали, два послали... пошлют и в третий раз.... изжила уже себя эта, так сказать, организация... только пыжиться и остается...
    7. Reindeer Ранг пользователя
      Reindeer
      +1
      3 часа назад
      Вообще-то даже если Израиль пошлет ООН (собственно, когда пошлет) - эта затея имеет смысл. Потому что когда у штатов развяжется пупок поддерживать всех подряд (как это было в случае с СССР), единственное что будет останавливать врагов Израиля - это правовые отношения, которые как раз-таки сам Израиль и множит на ноль.
    8. surfdude
      surfdude
      +1
      2 часа назад
      Неужели действительно хотят засудить арабо-фашистских террористов, насильников, воров и убийц?
      С трудом верится.
    9. Ивар Рави Ранг пользователя
      Ивар Рави
      0
      2 часа назад
      Пока в мире есть сионизм, ООН и похожие организации просто дешевые артисты. Израиль подтирается вашими резолюциями, где ваши конкретные действия?
    10. spirit Ранг пользователя
      spirit
      +1
      2 часа назад
      Да)Так смешно смотреть на весь этот цирк в 2023 году и вспоминая как ранее пол мира вставало на колено из за смерти одного Гангста-негра

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