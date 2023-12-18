В ООН заявили о необходимости создания спецтрибунала по конфликту в секторе Газа

Ситуация в палестино-израильском конфликте, очевидно, полностью вышла из-под контроля. На сегодняшний день в секторе Газа погибли более 19 тысяч мирных жителей.При этом ЦАХАЛ продолжает наносить удары по палестинскому анклаву. Один из них пришелся по лагерю беженцев на севере сектора. По предварительным данным, число жертв уже превысило 100 человек.Напомним, что ранее кровопролитие пытался остановить Совбез ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 13 из 15 стран-участниц. Однако США воспользовались правом вето.Позднее за гуманитарное прекращение огня проголосовала Генассамблея ООН. При этом Израиль и его западные партнеры попросту проигнорировали данный призыв.В связи с происходящим, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости создания спецтрибунала по конфликту в секторе Газа. В своем интервью FT дипломат подчеркнул, что за гибель сотрудников гуманитарных организаций в Газе сегодня так никто и не понес ответственности.Кроме того, Гриффится выразил обеспокоенность продолжением роста жертв среди мирного населения. При этом он добавил, что озвученные официальные данные могут не соответствовать действительности. Жертв может быть намного больше, так как в анклаве разразилась гуманитарная катастрофа. В итоге, все больше мирных жителей умирают от болезней и голода.

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