На Купянском направлении ВС РФ удалось отразить несколько попыток контрнаступления противника
Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки российских войск "Запад", подразделения ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Купянском направлении.
В частности, в ходе ведения активных оборонительных действий мотострелковым подразделениям 6-й общевойсковой армии при поддержке артиллерийского огня на северных окраинах населенного пункта Синьковка и в районе озера Лиман удалось отразить семь попыток наступления, осуществленные штурмовыми группами боевиков киевского режима. Противник задействовал пехотные соединения при поддержке бронетехники, однако был вынужден, понеся потери, отойти в юго-западном и западном направлении.
Также отмечались две попытки украинских боевиков атаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Житловка и Терны. Обе атаки были успешно отражены в результате стрелковых боев при поддержке огня артиллерии.
Общие потери украинских формирований превысили 50 военнослужащих, также была уничтожена одна единица бронетехники, две самоходных артиллерийских установки 2С1 "Гвоздика", две единицы ББМ и две гаубицы Д-30.
Кроме того, сообщается об активизации артиллерийских дуэлей на Купянском направлении. Российские самоходные артиллерийские системы 2С19 "Мста-С", опираясь на данные аэроразведки, наносят огневое поражение противнику.
Какие-либо значимые изменения в конфигурации линии фронта на этом направлении не отмечаются.
- Минобороны России
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