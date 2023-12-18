На Купянском направлении ВС РФ удалось отразить несколько попыток контрнаступления противника

7
На Купянском направлении ВС РФ удалось отразить несколько попыток контрнаступления противника

Согласно сообщению начальника пресс-центра группировки российских войск "Запад", подразделения ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции на Купянском направлении.

В частности, в ходе ведения активных оборонительных действий мотострелковым подразделениям 6-й общевойсковой армии при поддержке артиллерийского огня на северных окраинах населенного пункта Синьковка и в районе озера Лиман удалось отразить семь попыток наступления, осуществленные штурмовыми группами боевиков киевского режима. Противник задействовал пехотные соединения при поддержке бронетехники, однако был вынужден, понеся потери, отойти в юго-западном и западном направлении.





Также отмечались две попытки украинских боевиков атаковать российские позиции в направлении населенных пунктов Житловка и Терны. Обе атаки были успешно отражены в результате стрелковых боев при поддержке огня артиллерии.

Общие потери украинских формирований превысили 50 военнослужащих, также была уничтожена одна единица бронетехники, две самоходных артиллерийских установки 2С1 "Гвоздика", две единицы ББМ и две гаубицы Д-30.

Кроме того, сообщается об активизации артиллерийских дуэлей на Купянском направлении. Российские самоходные артиллерийские системы 2С19 "Мста-С", опираясь на данные аэроразведки, наносят огневое поражение противнику.

Какие-либо значимые изменения в конфигурации линии фронта на этом направлении не отмечаются.
  • Минобороны России
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    3 часа назад
    Совсем запутали со своей "активной обороной"... recourse
    Все западные газеты, которые цитирует и ВО, говорят, что для ВСУ "Всё пропало!.." (тм)
    Что БК в дефиците... боевики закончились... что наши "ломят под Купянском"...
    А тут... на тебе: "несколько (!) попыток контрнаступления противника"!..
    Может лучше... пока сцепить зубы и молча дело делать?
    1. Anarchist Ранг пользователя
      Anarchist
      +2
      3 часа назад
      Может... Но! С нами делятся той или иной информацией. За достоверность никто не отвечал. Лишь иногда делятся источниками, но чаще всего они секретны.
      Можно просто не читать, раз Вам уж так не нравится.
      Пысы: старая Ава была лучше. Локи - не заметить, Локи - бог интриг...
      1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        +1
        3 часа назад
        Ну... в последней версии "Marvell" (одноименный сериал - аватарка оттуда) он мир спас.
        Прямо, как по Льву Николаевичу: "В каждом человеке есть свои достоинства и недостатки, и редко баланс хорошего и плохого уравновешивается." (с)
        И я не лучше этого каждого...)
        А по теме...
        Я не понимаю, зачем безосновательно обнадеживать народ.
        Такие надежды вредны. Они демотивируют.
      2. Ясная Ранг пользователя
        Ясная
        +1
        3 часа назад
        Цитата: Anarchist
        старая Ава была лучше. Локи - не заметить, Локи - бог интриг...

        ...Локи также похвалил Тора перед уходом, сказав, что только угрозы Тора можно воспринимать всерьез. winked
    2. flSergius Ранг пользователя
      flSergius
      0
      2 часа назад
      Вероятно хотят показать ну хоть какой-то, ну маааленький результатик чтобы им совсем финансирование не перекрыли. Ну или наши чиновники в лампасах со своей стороны хитрят, чтобы выслужится - каждую малую пехотную группу называют отдельной контратакой request
  2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    3 часа назад
    Опять Синьковка... Ну, пора уже всем давно усвоить, особенно если взглянуть на карту, что там ключевой пункт - Петропавловка. Когда ее возьмем, тогда и можно будет от души порадоваться.
  3. Oleg Telpes Ранг пользователя
    Oleg Telpes
    0
    2 часа назад
    атакуют - наступают, держат оборону - не наступают, значит могут отступать

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»