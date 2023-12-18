Болгарский премьер придумал способ уговорить Венгрию не препятствовать вступлению Болгарии в Шенгенскую зону
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Болгария столкнулась с препятствием, не позволяющим ей вступить в Шенген. Им является вето, которое может наложить на это решение Венгрия.
Данную проблему поднял в своем интервью на местном телеканале Nova глава правительства Болгарии Николай Денков.
Болгарский премьер придумал способ уговорить Венгрию не препятствовать вступлению Болгарии в Шенгенскую зону. Он считает, что решением проблемы может стать отмена пошлины на транзит природного газа из России.
Денков отметил, что неоднократно заявлял своему венгерскому коллеге Виктору Орбану, что данная ограничительная мера не направлена персонально на Венгрию. Но болгарский премьер предполагает, что у главы правительства Венгрии есть сомнения на этот счет.
Несколько раз я сказал Виктору Орбану, что эта плата не направлена против Венгрии. Но, вероятно, у него есть некоторые подозрения
- говорит Денков.
Он считает, что именно данная пошлина стала поводом для отказа Венгрии допустить Болгарию в Шенгенскую зону, поэтому ее следует добиваться ее отмены. И тогда Будапешт перестанет создавать препоны.
Ранее премьер-министр Венгрии уже поднимал тему отмены платы за транзит российского газа в беседе с президентом Болгарии Бойко Борисовым. А глава венгерского МИД Петер Сийярто высказывал предположение, что последние попытки Софии отменить плату за транзит углеводородов из России непосредственно связаны со стремлением болгар вступить в Шенген.
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