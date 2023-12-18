Болгарский премьер придумал способ уговорить Венгрию не препятствовать вступлению Болгарии в Шенгенскую зону

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Болгарский премьер придумал способ уговорить Венгрию не препятствовать вступлению Болгарии в Шенгенскую зону

Болгария столкнулась с препятствием, не позволяющим ей вступить в Шенген. Им является вето, которое может наложить на это решение Венгрия.

Данную проблему поднял в своем интервью на местном телеканале Nova глава правительства Болгарии Николай Денков.



Болгарский премьер придумал способ уговорить Венгрию не препятствовать вступлению Болгарии в Шенгенскую зону. Он считает, что решением проблемы может стать отмена пошлины на транзит природного газа из России.

Денков отметил, что неоднократно заявлял своему венгерскому коллеге Виктору Орбану, что данная ограничительная мера не направлена персонально на Венгрию. Но болгарский премьер предполагает, что у главы правительства Венгрии есть сомнения на этот счет.

Несколько раз я сказал Виктору Орбану, что эта плата не направлена против Венгрии. Но, вероятно, у него есть некоторые подозрения

- говорит Денков.

Он считает, что именно данная пошлина стала поводом для отказа Венгрии допустить Болгарию в Шенгенскую зону, поэтому ее следует добиваться ее отмены. И тогда Будапешт перестанет создавать препоны.

Ранее премьер-министр Венгрии уже поднимал тему отмены платы за транзит российского газа в беседе с президентом Болгарии Бойко Борисовым. А глава венгерского МИД Петер Сийярто высказывал предположение, что последние попытки Софии отменить плату за транзит углеводородов из России непосредственно связаны со стремлением болгар вступить в Шенген.
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    21 комментарий
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      3 часа назад
      Шантажист - болгарин?Болгары пусть лучше на себя посмотрят- нефть,газ российские не закупают?Орбан сожрёт и не подавится. lol
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +5
        3 часа назад
        Болгары как петухи цветные - везде уже присутствуют. Толку с них столько же, сколько и с Прибалтов в итоге...
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +1
          2 часа назад
          Толку с них столько же, сколько и с Прибалтов в итоге...

          В итоге это сборище и есть ЕС со всеми вытекающими.
          1. ABC-schütze Ранг пользователя
            ABC-schütze
            0
            1 час назад
            А пресловутый "шенген", - проходной двор...

            Будапешт в этот проходной двор попал, когда он был ещё невелик. И Обран теперь, когда туда пытаются "пролезть" все евроубогие, склонные к брожению, просто не желает Венгрии дополнительных внутренних проблем...
      2. алексеев Ранг пользователя
        алексеев
        +1
        1 час назад
        "Болгары пусть лучше на себя посмотрят..."
        Это точно! И дуру гнать перестанут. Венгрия пошлину платит болгарам, но это, дескать, не персонально налог на мадьяр. wink
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +8
      3 часа назад
      Одним словом... румын!
      Так он жэ болгарин!?
      А какая разница?!
      (с) Брат 2
      laughing
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      3 часа назад
      решением проблемы может стать отмена пошлины на транзит природного газа из России
      Болгарское правительство успевает кругом наследить и везде сунуть свои "шаловливые ручонки" прикрываясь поддержкой санкций в отношении России и противостояния ей. Думаю Венгрия разберется с этим вопросом. А вот России необходимо что-то предпринимать после сноса памятника советским войнам и предыдущим провокационным действиям.
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +5
        3 часа назад
        Всё больше прихожу к выводу и убеждаюсь, что братушки - это Окраина-2 в которой мы проводим СВО. Ещё немного и они станут как Поляки.
    4. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      3 часа назад
      Мда! Более точные формулировки к сожалению (а скорее к счастью) на ВО недопустимы, так что, придется изъясняться прилично:
      Пониженная социальная ответственность в полный рост. Ну какие же самки собаки они все! Хотя причем тут собаки?
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        2 часа назад
        Пониженная социальная ответственность в полный рост.

        Да что тут скажешь эти "бра тушки" в своё время благодаря России только и выжили как впрочем и укры. История их видать не чему не учит.
      2. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        0
        4 минуты назад
        Цитата: Grossvater
        Мда! Более точные формулировки к сожалению (а скорее к счастью) на ВО недопустимы, так что, придется изъясняться прилично:
        Пониженная социальная ответственность в полный рост. Ну какие же самки собаки они все! Хотя причем тут собаки?

        Да да.Именно. А также не очень хорошо пахнущие поклонники однополой любви... и зашитые с помощью напёрстка противозачаточные средства...
    5. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +6
      3 часа назад
      Болгарский премьер придумал способ уговорить Венгрию не препятствовать вступлению Болгарии в Шенгенскую зону. Он считает, что решением проблемы может стать отмена пошлины на транзит природного газа из России.

      А кто помешает снова ввести пошлину после того, как Венгрия одобрит вступление Болгарии в Шенген? Янки разморозили $6 млрд Ирана и потом благополучно снова их заблокировали после того, как Иран выпустил американских заключённых. Для Запада США эталон поведения, а янки самые лживые и лицемерные в этом мире
      1. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        +1
        3 часа назад
        Цитата: bambr731
        Болгарский премьер придумал способ уговорить Венгрию не препятствовать вступлению Болгарии в Шенгенскую зону. Он считает, что решением проблемы может стать отмена пошлины на транзит природного газа из России.

        А кто помешает снова ввести пошлину после того, как Венгрия одобрит вступление Болгарии в Шенген? Янки разморозили $6 млрд Ирана и потом благополучно снова их заблокировали после того, как Иран выпустил американских заключённых. Для Запада США эталон поведения, а янки самые лживые и лицемерные в этом мире

        Ничего личного, это бизнес. И вообще - слово "джентльмена" !
    6. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +4
      3 часа назад
      Вчера вечером очень правильно на эту тему (Болгарии) высказался профессор Евстафьев, который смотрит в міръ:
      "Ничего ПОШЛЕЕ, чем Болгария, за свою историю ни Империя, ни СССР не поддерживали." (с)
      И было хорошее предложение... денонсировать один из международных договоров и передать таки эту территорию Турции.
      А потом попросить у Эдрогана восстановить памятник Алёше.
      И Эдроган это сделает!
      Кстати, вступление Финляндии в НАТО, денонсировало ещё один договор и теперь Россия (как правопреемник СССР) в своём праве Победителя.
      Воспользуемся ли?
      Или опять постесняемся...
      1. Ехим Ранг пользователя
        Ехим
        0
        2 часа назад
        какой договор с финами?
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          1 час назад
          Тов. Гугль Вам в помощь!
      2. stankow Ранг пользователя
        stankow
        +2
        2 часа назад
        А памятник Алеше зачем восстанавливать !? Он стоит, никто его не трогал. Ну и вьi "знаток" ситуации на Балканах ... laughing
        1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
          Смею_заметить_
          0
          1 час назад
          Пока. Пока стоит...
          "12.12.2023.
          Власти болгарской столицы Софии начали работы по демонтажу памятника воинам-освободителям. Об этом на своем сайте сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ)."
          Вы считаете: остановятся?!.
    7. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      2 часа назад
      Лавируют, лавируют... вылавируют?...
    8. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      2 часа назад
      Хуситы до греции не стреляют ракетами? Там бы 1 газовоз амский взорвать-и все к газпрому пойдут
    9. orionvitt Ранг пользователя
      orionvitt
      0
      1 час назад
      Странная организация, этот ЕС. Вроде все члены, но одни без шенгена, другие без евро, третьи вообще не поймёшь что. Я за то, что бы Болгарию и всех остальных беспорточных как можно быстрее приняли в семью европейских народов по полной программе. И тогда ЕС точно расцветёт.

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