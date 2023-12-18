ВС РФ поразили с помощью беспилотников 2 замаскированных САУ и 1 танк ВСУ под Андреевкой на Артемовском направлении

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ВС РФ поразили с помощью беспилотников 2 замаскированных САУ и 1 танк ВСУ под Андреевкой на Артемовском направлении

На Артемовском направлении Вооруженные силы Российской Федерации добиваются успехов, атакуя и уничтожая украинские формирования. Это следует из сообщений Министерства обороны Российской Федерации и российских военных корреспондентов.

Так, стало известно, что ВС РФ поразили с помощью беспилотников 2 замаскированных САУ и 1 танк ВСУ под Андреевкой на Артемовском направлении. Украинские формирования разместили две замаскированные самоходные артиллерийские установки и один танк на огневых позициях.



Однако место нахождения вражеской военной техники было своевременно установлено расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Затем координаты техники были переданы операторам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Они нанесли удары беспилотниками по военной технике противника, выведя ее из строя.


Отметим, что работа российских беспилотников, особенно барражирующих боеприпасов «Ланцет», представляет собой большую проблему для противника на всей линии боевого соприкосновения. С помощью БПЛА уничтожаются личный состав противника, его вооружения и военная техника, склады с боеприпасами, и противопоставить этому ВСУ практически ничего не в состоянии.


Успех российских войск в уничтожении вражеской военной техники, по мнению ряда западных военных аналитиков, может быть одной из причин снижения желания США и стран НАТО осуществлять и далее неограниченные поставки техники украинской армии.

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    18 комментариев
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    1. nepunamemuk Ранг пользователя
      nepunamemuk
      0
      3 часа назад
      кто знает как прочитать уведомления sad
      1. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +1
        3 часа назад
        кто знает как прочитать уведомления

        Нажать на колокольчик и на свой коммент. Увидите, кто и что ответил.
        P.S. У меня эта функция частенько тупит (комменты не открываются)
        1. nepunamemuk Ранг пользователя
          nepunamemuk
          0
          3 часа назад
          а у меня вообще не открывается
          никак
          поэтому и спрашиваю sad
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        3 часа назад
        Цитата: nepunamemuk
        кто знает как прочитать уведомления sad


        Нажать на колокольчик.Если не открывается значит или у вас нет уведомлений или техническая неполадка.

        Теперь по теме уничтожения танков.Четырех десятков танков Leopard различных модификаций лишились вооруженные формирования киевского марионеточного режима только за две недели ноября текущего года. В Сеть слили информацию, где достаточно подробно описываются причины потерь тяжелой бронетехники германского производства.

        Как отмечает "РГ:русское оружие", половина танков была уничтожена или повреждена огнем артиллерии, противотанковых управляемых ракет различных типов и дронов-камикадзе. Также сообщается о многочисленных проблемах с ходовой частью, бортовой электроникой, прицельными комплексами.
        Интересно, что в опубликованной таблице упоминаются Leopard 2А4, Leopard 2А6, а шведская модификация Stridsvagn 122 выведена как обычный Leopard 2А5.


        https://vestnik-rm.ru/articles/blog-tankoveda-1945-stranicy-voennoj-istorii/vsu-lishilis-40-tankov-leopard-1-i-leopard-2-za-poslednee-vremya

        Вот эта таблица с перечислением поражённых танков.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      3 часа назад
      По танку вообще отлично отработали с возгоранием пороховых зарядов, а дальше должна была последовать детонация боеукладки, но видео обрывается.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        0
        2 часа назад
        FPV-дроны вообще стали для ВСУ головной болью, про "Ланцеты" с улучшенными характеристиками вообще молчу , сейчас в основном вся "контрбатарейка" на них сидит. good
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          2 часа назад
          Есть и у нас проблемы с ВСУшными дронами.

          В украинских СМИ сообщили о тестировании нового украинского БПЛА-камикадзе AQ 400 «Scythe».Цена дрона начинается от $15 тысяч, его корпус из фанеры, сделанной на мебельных фабриках и якобы способен нести 32 кг взрывчатки. Заявленная дальность, в которую верится с трудом даже украинским аналитикам, составляет 750-950 км.При этом у новинки имеется опция «рой»: когда главный беспилотник сопровождает 9 базовых следующих за ним в район цели. Этот дрон называют украинской ответкой нашим «Гераням».Но есть и другие дроны, которые враг применяет против наших бойцов. Воины из батальона «Восток» пишут:
          Только вчера написали про Starlink и дроны под его управлением, как сегодня ночью один из таких дронов осуществил сброс по нашему ротационному «Камазу» — причём, довольно глубоко в нашем тылу. В результате — двенадцать раненых, среди которых есть и тяжёлые. Опасная дрянь.Накануне бойцы рассказывали о том, что «когда читаешь высказывания Илона Маска об Украине и войне — складывается лёгкое ощущение, что он чуть ли не на нашей стороне».Но в реальной жизни его система спутниковой связи и навигации Starlink доставляет нам наибольшее количество хлопот. Помимо всего прочего, такой широко известный уже дрон «Баба Яга», управляемый при помощи Starlink, стал для нас сейчас объектом повышенного внимания из-за своей эффективности. Что-то сбивается, но что-то доносит свой груз до цели, и мы несем потери в живой силе и технике.

          https://k-politika.ru/lyudej-net-vrag-dotyanulsya-do-russkix-cherez-starlink-chto-proisxodit-na-frontax-svo/
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            0
            2 часа назад
            Никто не спорит, они там тоже "не пальцем деланные" , увеличивать надо возможности РЭБ и технические характеристики , чтобы купировать такие проблемы с максимальным охватом. Думаю знают об этом ,делают выводы. Все равно отрадно , что удары "Ланцетами" по всушной арте возросли в разы.
        2. Totvolk80
          Totvolk80
          -3
          2 часа назад
          "Ланцет" летит к цели на половину своего радиуса около 15 минут. Для того чтобы "Ланцет" полетел, в зоне его поражения должен висеть разведчик, который обозначает цель. О каком контрбатарейном воздействии может идти речь ? Лучше молчи...
          Почему нигде не используется распиаренный УС " Краснополь-Д" с наведением с помощью БПЛА ? По заверениям он или его ранняя версия уже выпускается с 2020 года ! Кто врёт, очередная сказка ? В армии только советский двухблочный "Краснополь" с наведением с земли, применять его в таком исполнении не имеет смысла. Схема наведения и алгоритм работы давно устарели. Новые разработки уже 20 лет только пиарили и продавали с производством в Индию и Китай. Дальновидные с лампасами...
          А новые САУ "МСТА-С" и "Коалиция" стреляют по площади и прямой наводкой обычными снарядами ! Так зачем они тогда нужны ? А тупоголовые вы наши ?
          И о разработке МКБ КОМПАС для 152 мм снарядов лучше расскажите ?
          https://rex-net.livejournal.com/6679245.htm
          Учат курсантов управлять игрушками ! Что мозги совсем ... кончились ?
          1. Хорон Ранг пользователя
            Хорон
            0
            1 час назад
            Почему нигде не используется распиаренный УС " Краснополь-Д" с наведением с помощью БПЛА ?

            Видимо вам забыли доложить о его применении. belay
            Для того чтобы "Ланцет" полетел, в зоне его поражения должен висеть разведчик, который обозначает цель.

            Да вы, батенька писатель, но видео показанное либо не смотрели, либо ничего не понимаете в "колбасных обрезках". lol Приложенное видео явно не со спутника снимали а значит там висел разведчик.
            В армии только советский "Краснополь" с наведением с земли, применять его в таком исполнении не имеет смысла. Схема наведения и алгоритм работы давно устарели.

            Господи!!! Не так давно про окопы и танки тоже говорили что устарели, но увы...!
            А новые САУ "МСТА-С" и "Коалиция" стреляют по площади и прямой наводкой обычными снарядами !

            Вы что нибудь слышали о баллистике? Возможно слово и слышали но как это работает видимо не понимаете. Жизнь не игра, противник не игровой бот. Часто при наведении артиллерии используют не точные координаты цели, а квадраты в которых цель находится. Не артиллерист ни разу, но даже моих знаний хватает для некоторого обьяснения реальных возможностей. Для того чтобы обвинять всех подряд, может стоит получше изучить возможности и техническую часть?
            1. Totvolk80
              Totvolk80
              -2
              1 час назад
              Батенька, сейчас не ВОВ , у вас мозги на том уровне остались. С вами никто не спорит , вам рассказывают о суровой действительности и о уровне нашей подготовки к современной войне. Читайте и запоминайте...СВО это пример бардака в военной мысли, и того, как не должно быть. А они из этого опыт извлекают и делают какие-то выводы !
              1. Хорон Ранг пользователя
                Хорон
                0
                58 минут назад
                у вас мозги на том уровне остались.

                Да ну? Ну вы видимо ветеран не одной военной операции, ну-ка поведайте публике ваше видение современного боя в реальных условиях. Поделитесь своим опытом с сирыми и убогими.
                Читайте и запоминайте...СВО это пример бардака в военной мысли, и того, как не должно быть.

                Есть, товарищ генралисимус! wassat
                Бардак конечно ещё тот, но вот ваши претензии на истину в последней инстанции, выглядит не серьёзно. Вы не знаете исходных условий того или иного события, но пытаетесь делать заключения. Вот, например, прошлогодний промах как с численностью задействованных войск, так и обеспечением обороны на случай прорыва, привёл к осеннему "драпу" наших войск. Но именно благодаря этому удалось организовать линии обороны, но за это многим генералам пришлось ответить, хотя они не организовывали всё с самого начала, они лишь пытались отделаться минимальными потерями в существующих условиях. И мы за это тоже их ругали но...
                Смотрим противоположную сторону. Они упираются за каждый клочёк земли, даже когда оборона в других местах уже взломана и теряют массу людей оказавшихся в полуокружениии, окружении или огневом мешке. Они поступают так, как многие предлагали поступать нашим войскам в прошлом году и теряют ценные ресурсы, то есть получается мы тогда предлагали своим людям судьбу укропа в осаждённых городах и посёлках. Мы же все умные и даже умеем критиковать других. winked
                А они из этого опыт извлекают и делают какие-то выводы !

                Как сказал черчиль:
                Генералы всегда готовятся к прошедшей войне

                Поэтому к каким выводам придут наши военначальники нам не ведомо и повлиять на этот процесс мы мало чем можем(практически ничем).
                Главное чтобы они берегли наших людей при формировании своих планов и привели к победе, всё остальное пусть разгребают историки. drinks
                1. Totvolk80
                  Totvolk80
                  -1
                  49 минут назад
                  Если мы не повлияем, СВО будет длиться годами. Наши мотивированные лучшие бойцы погибают каждый день. Применяемыми методами завершить СВО, с выполнением поставленных целей, не получиться. Информация к размышлению. Ситуация будет ухудшаться с каждым месяцем. Нужны люди ,которые могут думать и знают ,что делать и как...
                  1. Хорон Ранг пользователя
                    Хорон
                    0
                    29 минут назад
                    Если мы не повлияем, СВО будет длиться годами.

                    Каким образом вы сейчас своей критикой влияете на сво? belay
                    Нас читают сейчас кто угодно, кроме наших генералов и политиков, которые как раз и могут повлиять на сво. Нет, есть конечно способ в виде писем в соответствующие инстанции, но даже в таком виде нужно знать кому писать, как писать и какую аргументацию использовать, чтобы это письмо хотябы внимательно прочли.
                    Наши мотивированные лучшие бойцы погибают каждый день.

                    И погибают, и становятся калеками, поэтому те кто прошёл вов часто поднимали тосты: "за то, чтобы небыло войны", но вот как-то мы, их потомки, не особо смогли этому следовать. В итоге готовились к одному, получили другое, а планируем вообще третье.
                    Нужны люди ,которые могут думать и знают ,что делать и как...

                    То есть вы всех тех, кто сейчас управляет, огульно обвинили в глупости? Выше я написал о вашем стремлении быть истиной в последней инстанции. Вы ведь не знаете исходных событий и возможностей, и вы не принимаете решений, соответственно не несёте ответственности за них. Вы не участвуете в принятии реальных решений и ваше решение никто не может оценить, но вы продолжаете считать, что там, на сво управляют люди гораздо ниже вас по интеллекту. Это как бы не очень правильно и не имеет привязки к реальности. А реальность такова, что генералы в прошлом году сами в шоке были(там другая фраза должна быть, но увы - цензура).
                    1. Totvolk80
                      Totvolk80
                      0
                      11 минут назад
                      Огульно ? Нет ! Читайте все мои комментарии. И там вы найдёте ещё и других меня...Пока не участвую, но могу и буду...
    3. _Ugene_ Ранг пользователя
      _Ugene_
      0
      2 часа назад
      в первую цель не попали, взрыв в паре метров от цели
      1. Хорон Ранг пользователя
        Хорон
        0
        1 час назад
        Цитата: _Ugene_
        в первую цель не попали, взрыв в паре метров от цели

        Первые два ланцета наводились на одну цель. Первый попал толи в ветки дерва, толи в защитное ограждение. Второй ланцет навели уже под другим углом и поразили цель. request
    4. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      16 минут назад
      ВС РФ поразили с помощью беспилотников (ЧТО???) 2 замаскированных САУ и 1 танк ВСУ под Андреевкой на Артемовском направлении

      И. п. (что?) две замаскированные САУ
      Р. п. (чего?) двух замаскированных САУ
      Д. п. (чему?) двум замаскированным САУ

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