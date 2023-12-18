ВС РФ поразили с помощью беспилотников 2 замаскированных САУ и 1 танк ВСУ под Андреевкой на Артемовском направлении
На Артемовском направлении Вооруженные силы Российской Федерации добиваются успехов, атакуя и уничтожая украинские формирования. Это следует из сообщений Министерства обороны Российской Федерации и российских военных корреспондентов.
Так, стало известно, что ВС РФ поразили с помощью беспилотников 2 замаскированных САУ и 1 танк ВСУ под Андреевкой на Артемовском направлении. Украинские формирования разместили две замаскированные самоходные артиллерийские установки и один танк на огневых позициях.
Однако место нахождения вражеской военной техники было своевременно установлено расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Затем координаты техники были переданы операторам барражирующих боеприпасов «Ланцет». Они нанесли удары беспилотниками по военной технике противника, выведя ее из строя.
Отметим, что работа российских беспилотников, особенно барражирующих боеприпасов «Ланцет», представляет собой большую проблему для противника на всей линии боевого соприкосновения. С помощью БПЛА уничтожаются личный состав противника, его вооружения и военная техника, склады с боеприпасами, и противопоставить этому ВСУ практически ничего не в состоянии.
Успех российских войск в уничтожении вражеской военной техники, по мнению ряда западных военных аналитиков, может быть одной из причин снижения желания США и стран НАТО осуществлять и далее неограниченные поставки техники украинской армии.
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