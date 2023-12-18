Т-60: легендарный легкий танк, разработанный за 9 дней

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Т-60: легендарный легкий танк, разработанный за 9 дней

Несмотря на то, что уже к 1935 году СССР имел на вооружении 35 тыс. танков, превосходя в данном показателе все европейские страны вместе взятые, советское танкостроение раскрылось по полной в годы Великой Отечественной войны. С заводских конвейеров нашей страны сошли самые разные боевые машины, включая настоящих тяжеловесов, как ИС-2.

Между тем важнейшую роль в Победе над вермахтом и его союзниками, несомненно, сыграли и легкие танки, одним из которых является легендарный Т-60.



Изначально, в 1941 году перед советскими конструкторами ставилась задача разработки легкой боевой машины нового поколения под индексом Т-50. Стоит отметить, что военное руководство СССР в начале Великой Отечественной войны делало ставку на танки именно легкого класса, которые отличались высокой маневренностью и стала грозным оружием против пехоты противника.

В свою очередь, советский инженер-конструктор Николай Александрович Астров предложил не создавать танк «с нуля», что потребует довольно много времени и средств, а модернизировать уже существующие Т-40. Соответствующее письмо было направлено на имя И.В. Сталина.

Уже на следующий день на московский завод №37 прибыл зам председателя Совнаркома СССР Вячеслав Малышев. Разработка Т-60 стартовала в конце августа 1941 года и длилась всего девять дней. Уже в сентябре легкий танк начал поступать в распоряжение РККА.

Толщина лобовой брони машины составила 35 мм, бортов – 15 мм, а кормы 10 мм верх и 25 мм низ.

На вооружении Т-60 находилась 20 мм пушка с боекомплектом 780 снарядов. Последняя могла прицельно бить прямой наводкой на 2 км. Изначально применялись осколочные и зажигательные снаряды. Позднее в боекомплект танка вошли бронебойные, пробивающие броню до 35 мм.

Экипаж машины состоял из 2-х человек. Максимальная скорость танка достигала 42 км/ч при запасе хода до 350 км.

Т-60 отлично проявил себя в боях под Москвой, где советские экипажи сражались с более мощными машинами вермахта и побеждали. Боевое крещение танк прошел в составе 21-й танковой бригады в боях за город Калинин.

Всего с 1941 по 1943 год было выпущено более 5400 танков Т-60.

  • архивное фото
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38 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. divan Ранг пользователя
    divan
    -2
    3 часа назад
    умели наши прошлые умельцы быстро строить нужную в данный момент вещь . Нынешние могут быстро только "распилить" выданные деньги!
    1. JustMe Ранг пользователя
      JustMe
      +1
      3 часа назад
      Простой пример.
      Во второй половине 80-х годов НИИ Физических Измерений (г.Пенза) проваляло дурака в создании акселерометра АЛЕ-033 для тестирования проникающих боеголовок.
      Директору НИИ Волкову В. А. конкретно объяснили что ему персонально будет "мордой по столу" и сделают конкретно "бо-бо" если ситуация не будет исправлена. Пере-разработку электроники за "авторитетом" я сделал за 3 дня и даже успел как-то протестировать. Потом этот акселерометр выпускался несколько лет малыми сериями и вполне удовлетворял заказчика.

      Во всей моей работе в классических НИИ и КБ (1983- 2012) жутко не хватало подобной "конкретики" и ясности постановки задачи. Конечно, теоретически работа НИИ и КБ должна быть направлена на создание достойного результата, но масса вождей и простой публики этого не хочет - они часто не компетентны, в них нет задора. Гораздо проще выбивать ресурсы, ништяки и прочее под обещания (или даже фактический шантаж, если удалось направление монополизировать)
      1. мордвин 3 Ранг пользователя
        мордвин 3
        -3
        2 часа назад
        Цитата: JustMe
        Во всей моей работе в классических НИИ и КБ (1983- 2012) жутко не хватало подобной "конкретики" и ясности постановки задачи. Конечно, теоретически работа НИИ и КБ должна быть направлена на создание достойного результата, но масса вождей и простой публики этого не хочет - они часто не компетентны, в них нет задора. Гораздо проще выбивать ресурсы, ништяки и прочее под обещания (или даже фактический шантаж, если удалось направление монополизировать)

        Халявщик ты. Я вообще не понимаю, какого вялого вас страна кормила? Встречался с такими на сборе яблок в 80-е. Только и делали, что бубнили, а зачем нам это надо, а почему ваши девки нам не дают?
        1. JustMe Ранг пользователя
          JustMe
          +1
          2 часа назад
          Не... Проблема не в этом...
          Куча людей привыкла жевать сопли.. Это могут быть как "великие космические вожди" в космической промышленности, "специалисты мирового уровня" в другой промышленности и также масса простой публики.
          Тут находится некоторый товарищ, который может сделать разработку не за 1 год (стандартный типовой цикл), а за месяц (имеется в виду полный цикл: разработка, производство, наладка, сдаточное тестирование).
          И возникает вопрос :
          - А все вышеперечисленная публика не валяет ли дурака?
          И понятно что всегда найдется возмущенный комментатор.
  2. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +7
    3 часа назад
    Николай Александрович Астров предложил не создавать танк «с нуля»

    Астров это предложил с отчаяния. Ибо завод № 37 которому была спущена разнарядка на выпуск Т-50 - в принципе был на это не способен. Просто не имел ни соответствующих станков, ни вообще мощностей. И как истинно советский человек - Астров не просто заявил что завод не может выпускать танки, а предложил альтернативу. Танк конечно был ужасным барахлом даже на то время, но он был, мог быть выпущен в кратчайшие сроки, и обладал какой-никакой - а всё-таки боевой ценностью...

    Остаётся открытым вопрос - а кто же спустил на завод разнарядку на Т-50, даже не почесавшись осведомиться о реальных возможностях производства?
  3. Altona Ранг пользователя
    Altona
    0
    3 часа назад
    Машины вермахта тоже не были безусловно сильными в период 1941-1942 года. Тоже сравнительно легкие танки с не самыми мощными пушками, условно средние так скажем. Наверное 20мм пушка Т-60 могла эффективно колошматить цейссовскую оптику и бошевскую радиостанцию на условном Т-3, делая его слепым, глухим и вываливающимся из тактического звена. Всё же зависит от тактики применения машин и умения экипажей, а не голых ТТХ.
    1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +1
      2 часа назад
      Цитата: Altona
      Машины вермахта тоже не были безусловно сильными в период 1941-1942 года.

      Они соответствовали стоящим перед ним задачам, Т-60 - нет
      Цитата: Altona
      Наверное 20мм пушка Т-60 могла эффективно колошматить цейссовскую оптику и бошевскую радиостанцию на условном Т-3, делая его слепым, глухим и вываливающимся из тактического звена.

      5 человек в Т-3 давали превосходную ситуационную осведомленность. А в Т-60 экипаж состоял из ДВУХ человек, причем командир был и за наводчика, и за заряжающего.
      В бою побеждал обычно тот, кто увидел противника первым. У Т-60 шансов почти не было. Отсюда и чудовищные потери наших легких танков.... Да, это все равно было лучше, чем если бы этих танков совсем не было. Намного лучше. Поэтому и Астров молодец, что смог дать фронту эти машины быстро, и танкисты, которые сражались, несли колоссальные потери, но все же сдерживали и били врага, смертью своей спасая куда большее число пехотинцев, которые полегли бы, не будь этих танков... Они - герои и память о них будет жить вечно.
      1. Altona Ранг пользователя
        Altona
        0
        2 часа назад
        "В бою побеждал обычно тот, кто увидел противника первым. "
        -----------------------------
        Ну так само собой. Поэтому чаще использовалась тактика засад. Даже тогдашние воздушные средства разведки типа ФВ-189 легко обнаруживали скопления бронетехники.
        1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          0
          1 час назад
          Цитата: Altona
          Ну так само собой. Поэтому чаще использовалась тактика засад

          Да, но не всегда танк можно использовать в виде противотанковой САУ. Ему иногда надо и контатаку поддержать, и пехоту в наступлении прикрыть. Шансы увидеть орудия ПТО из танка при этом... ну не то, чтобы совсем нулевые, но кратно меньше чем у немецких танкистов
      2. Nic-2007 Ранг пользователя
        Nic-2007
        -1
        1 час назад
        У фрицев были и Т-1, и Т-2, и чешские ... танки, а они ни чем не были лучше Т-60.
        1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          0
          31 минуту назад
          Цитата: Nic-2007
          а они ни чем не были лучше Т-60

          Ну, начнем с простого - Т-1 у немцев в боевых частях почти не было, в учебные его сослали. А Т-2 уже имели 3 человека в экипаже. А чех -четыре. Поэтому превосходство они имели в высшей степени существенное
      3. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
        vovochkarzhevsky
        -1
        1 час назад
        5 человек в Т-3 давали превосходную ситуационную осведомленность. А в Т-60 экипаж состоял из ДВУХ человек, причем командир был и за наводчика, и за заряжающего.
        В бою побеждал обычно тот, кто увидел противника первым.


        Во-первых, большой экипаж хорош там, где тяжёлое вооружение.
        Во-вторых, какой заряжающий когда автоматическая пушка с ленточным питанием? lol
        В-третьих, побеждает тот, кто первым среагировал. А в цепочке командир-наводчик всегда есть запаздывание.
        1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          0
          21 минуту назад
          Цитата: vovochkarzhevsky
          В-третьих, побеждает тот, кто первым среагировал. А в цепочке командир-наводчик всегда есть запаздывание.

          Вам не стыдно за такие "гениальные" открытия? Вы не в курсе, что наличие в танке командира, который не имеет других обязанностей кроме как наблюдение за полем боя и руководство танком было огромным преимуществом немецких машин, что признавалось абсолютно всеми? Вы не в курсе, что Т-34-85 в отличие от Т-34-76 как раз и получил трехместную башню, в который командир имел место быть?
          Ну тогда хотя бы просто чуток подумать головой, и сообразить, что командир танка может увидеть кучу всего важного в свой перископический прибор или через триплекс командирской башни, в то время как наводчик, с его узким прицелом, ВООБЩЕ ничего не увидит, потому что занят своими прямыми обязанностями - это Вам тоже не по силам?
          Цитата: vovochkarzhevsky
          Во-вторых, какой заряжающий когда автоматическая пушка с ленточным питанием?

          Докладываю - расчет пехотного пулемета "Максим" состоял из командира, наводчика и заряжающего + 3-4 бойца подносчика боеприпасов.
    2. Аркадич Ранг пользователя
      Аркадич
      +3
      2 часа назад
      Мне кажется вы переборщили насчёт PzKpfw III.
      А вообще Т60 был хороший танк для своих целей, но использовали его к сожалению часто в лобовых атаках против гораздо тяжелой техники Германии и спасало его только скорость и мужество экипажей.
      В очередной раз восхитишься мужеству наших дедов которые шли в лоб на Т- III и IV
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        2 часа назад
        Т60 был хороший танк для своих целей

        А для каких своих? Базой - для него послужил Т-40, который в качестве разведчика был более-менее уместен. Правда - не очень понятен смысл разведчика без радиостанции, ну да ладно. Т-60 - потерял возможность плавать, значит - разведка на минус. Броня тонкая, противопульная. Пушка - воздействие на пехоту минимальное, бронепробиваемость не адекватна текущему моменту. Так - для чего же был хорош Т-60?

        Нет - у него один плюс. Он - был. В самое критическое время и в приемлемых количествах. Худо-бедно - но воевать мог. А главное - танк выпускался на заводах, не имеющих дефицитнейшего оборудования для выпуска средних танков... Ну - а потом в серию пошёл Т-70, за который Астров получил Сталинскую премию. Хотя - наверное всё-таки по совокупности заслуг. И за Т-60 - в том числе.
        1. Аркадич Ранг пользователя
          Аркадич
          +1
          1 час назад
          Согласен с вами это его самый огромный плюс " он был"
          Вот как разведка, рейды, охрана это было ему ближе.
          Ну насчёт радиостанции это уже укоры нашего времени, в 41-42 р/ст практически ни где у нас не было ни в воздухе ни на земле.
        2. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
          Андрей из Челябинска
          +1
          1 час назад
          Цитата: paul3390
          Нет - у него один плюс. Он - был. В самое критическое время и в приемлемых количествах. Худо-бедно - но воевать мог. А главное - танк выпускался на заводах, не имеющих дефицитнейшего оборудования для выпуска средних танков...

          И добавить нечего
        3. Nic-2007 Ранг пользователя
          Nic-2007
          0
          1 час назад
          А если его сравнивать с Т1,Т2, с "чехами", то этот танк был себе неплох...
        4. DenVB Ранг пользователя
          DenVB
          0
          36 минут назад
          Цитата: paul3390
          Пушка - воздействие на пехоту минимальное

          У Шумилина описан эпизод, когда немцы из зенитных автоматов перебили целый наш полк. Восемьсот человек остались лежать в поле.

          Минимальное, да...
          1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
            Андрей из Челябинска
            0
            18 минут назад
            Цитата: DenVB
            Минимальное, да...

            Да. Потому что в общем случае, когда пехота окопалась и ведет оборонительный бой, восемьсот человек из МЗА не покрошить. А частные случаи погоды не делают
  4. KCA Ранг пользователя
    KCA
    +1
    2 часа назад
    Читал что Т-60 оказывал на танкистов и пехоту вермахта ещё и психологическое давление, ибо издали силуэт был очень похож на Т-34
    1. АндрейKam_Z Ранг пользователя
      АндрейKam_Z
      0
      2 часа назад
      Возможно, хотя силуэты у них разнятся и башня у Т60 сдвинута, но как говориться к страха глаза велики, при плохой видимости, от неожиданности наверное было дело.
      Да и когда на тебя танк прет, тут не до классификации. what
  5. Arzt Ранг пользователя
    Arzt
    -2
    2 часа назад
    После Курской битвы и Прохоровки поняли только, какого дурака сваляли с легкими танками. Между тем, слегка изменив конструкцию и поставив 2-й ШВАК, можно было получить шикарную войсковую зенитку.
    1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      +2
      2 часа назад
      Цитата: Arzt
      После Курской битвы и Прохоровки поняли только, какого дурака сваляли с легкими танками.

      Никто ничего не валял - в СССР до войны было всего 2 завода, способные производить средние танки. Харьковский уехал на Урал, Сталинградский был потерян. Ленинградский с его КВ я в расчет не беру. Как только смогли - развернули выпуск Т-34 на 5 заводах, а пока не были к этому готовы, альтернатива была или легкие танки, или никаких танков
    2. Altona Ранг пользователя
      Altona
      0
      2 часа назад
      После Курской битвы и Прохоровки поняли только, какого дурака сваляли с легкими танками.

      --------------------------------
      Легкие танки делал Горький (сейчас Нижний Новгород), перед зданием УКЭР на Автозаводе (м.Кировская) стоит на постаменте. А средние танки - это Танкоград, г.Челябинск. Весь город уставлен танками на постаментах плюс Сад Победы с экспозицией. Вообще, танк как изделие вещь очень интересная. И люди к танкам причастные тоже - Зальцман, Жозеф Котин, Кошкин, Патон и остальные. Там же тоже шекспировские страсти.
    3. Nic-2007 Ранг пользователя
      Nic-2007
      0
      1 час назад
      Дело не в танке, а тактике и практике его применения.
  6. Ватервейс 672 Ранг пользователя
    Ватервейс 672
    0
    2 часа назад
    Двигатель нашёлся подходящий для производства танков Т-60. Незадолго до войны у нас по лицензии начали выпускать 6- цилиндровые крайслеровские двигатели. Изначально хотели ставить на эмку, старые слабоваты были. А вообще куда только модификации этого двигателя не ставили вплоть до 90-х годов. В начале 42 года стали выпускать более мощный т-70, там уже стоял спаренный движок, на САУ СУ-76 тоже спарка, ещё БТР-40, БТР-60. Автомобили- ГАЗ-51, ГАЗ-63, на М-20 Победа уже 2 цилиндра обрезано и другие.
  7. Jager Ранг пользователя
    Jager
    +3
    2 часа назад
    Т-60, как и Т-70 - это было исключительно от отчаяния. Огромные потери начала войны, когда за 4 месяца было потеряно др 3/4 всей бронетехники. Почти вся производственная база либо уничтожена, либо под воздействием врага либо на колёсах по пути в эвакуацию. Нужна была ХОТЬ КАКАЯ-ТО бронированная машина. Как временная мера, разместить производство эрзац-танков на автомобильных и локотивостроительных заводах.
    Т-60 фактически аналог Pz.II, который и сами немцы не жаловали. Боевая ценность таких машин сравнительно невысока. Но и стоимость их намного ниже по сравнению с "полноценными" танками. Однако для пехоты без ПТО, такие танки вещь страшная. Или для рейдов по ближним тылам противника.
    Увы, наладить производство "нормального" Т-50 просто не успели. Было выпущено всего несколько десятков машин.
    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +1
      1 час назад
      наладить производство "нормального" Т-50 просто не успели

      Не то, чтобы не успели. Т-50 подкосил движок. В-4 - это половинка от В-2. Который в свою очередь был крайне востребован, ибо ставился на Т-34 и КВ. В этих условиях - было принято решение в пользу средних и тяжёлых танков. Ибо затраты на половинку дизеля не шибко меньше полного, а боевая ценность Т-34 была признана ощутимо большей, чем Т-50.. Хотя вообще - танк вышел неплохой, просто ему не повезло..
      1. Jager Ранг пользователя
        Jager
        +1
        54 минуты назад
        Дело в том, что В-2 до войны был крайне слабо отработан технологически и был ненадёжным. А В-4 вообще только начали заниматься. Двигатель был совсем "сырой". Да и после лета 41-го стало ясно, что все лёгкие танки уже не отвечают в полной мере современным требованиям. В мирное время Т-50 потихоньку бы занял свою нишу, но в военное у него не было шансов. Как не было шансов и у Т-34М.
  8. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    1 час назад
    к 1935 году СССР имел на вооружении 35 тыс. танков,

    Меня всегда интересовал вопрос, на который до сих пор не смог найти квалифицированного ответа: а куда делись эти 35 тыс. (ну пусть не 35, а только 10000*) БТ-2 (3, 5, 7) и Т-26, которые хоть и называются "морально устаревшими со слабой броней и пушкой...", но которые на голову превосходили Т-60. И если Т-60 с 20мм пушченкой смогли себя показать, то БТ-шки и Т-26 смогли бы показать себя еще лучше. Но их к тому времени генералы Д.Павлов, М.Попов, Ф.Кузнецов, М.Кирпонос, И.Тюленев ухитрились куда то деть.
    * На 22 июня 1941 года официально в гитлеровской армии было 6290 танков
    Танков Т-34 и КВ на 22 июня 1941 г. в КА официально было 1864 шт.
    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      -1
      1 час назад
      ухитрились куда то деть.

      Вопрос - в каком состоянии вся эта техника была к 41-му.. Ибо известно - и качество самих танков выпуска 30-х годов было просто кошмарно, и запчасти к ним были дефицитны, и обслуживали их через пень-колоду..
      1. Дилетант Ранг пользователя
        Дилетант
        0
        1 час назад
        Ибо известно - и качество самих танков выпуска 30-х годов было просто кошмарно, и запчасти к ним были дефицитны, и обслуживали их через пень-колоду..

        Кому известно? Тем, кто *(запрещенные на ВО слова) эти танки или Вам лично?
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          0
          1 час назад
          Книжки умные читать иногда привычку имею. Того же Свирина например. Что и вам настоятельно рекомендую.
          1. Дилетант Ранг пользователя
            Дилетант
            -1
            1 час назад
            Что и вам настоятельно рекомендую.

            Можете читать все, что угодно. Даже Свирина. Или Пелевина. Уровень фантазий примерно одинаковый.
            А вот 6-томная "История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. ", изданная в 1965 году МО СССР этот вопрос обходит молчанием. Тоже рекомендую почитать.
  9. vovochkarzhevsky Ранг пользователя
    vovochkarzhevsky
    -1
    1 час назад
    Потери Т-60 в первую очередь от некомпетентности самих командиров. Которые использовали машины не по назначению.
    Самый показательный пример это когда некоторые умники использовали Су-76 в качестве танков, потом жаловались что их быстро подбивают. И очень сильно удивлялись, когда к сожалению только некоторых за это расстреляли. Те же командиры, которые понимали, что Су-76 не танк, а просто всё та же 76 мм пушка которую скрестили с тягачом, были ими вполне довольны.
    1. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      0
      46 минут назад
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Самый показательный пример это когда некоторые умники использовали Су-76 в качестве танков, потом жаловались что их быстро подбивают.

      Ну так это не только Су-76 касается. Читал про случаи примерно такие. Командиру пехотного полка дают в усиление танк КВ. Командир немедленно посылает танк с приказом "выбить немцев из деревни такой-то". Танк уезжает. Один. Через некоторое время комполка в донесении наверх сообщает "от экипажа танка сведений больше не поступало".
  10. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    36 минут назад
    Цитата: Дилетант
    А вот 6-томная "История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. ", изданная в 1965 году МО СССР этот вопрос обходит молчанием. Тоже рекомендую почитать.


    она многое обходит, молчанием...

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