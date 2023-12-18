Т-60: легендарный легкий танк, разработанный за 9 дней
Несмотря на то, что уже к 1935 году СССР имел на вооружении 35 тыс. танков, превосходя в данном показателе все европейские страны вместе взятые, советское танкостроение раскрылось по полной в годы Великой Отечественной войны. С заводских конвейеров нашей страны сошли самые разные боевые машины, включая настоящих тяжеловесов, как ИС-2.
Между тем важнейшую роль в Победе над вермахтом и его союзниками, несомненно, сыграли и легкие танки, одним из которых является легендарный Т-60.
Изначально, в 1941 году перед советскими конструкторами ставилась задача разработки легкой боевой машины нового поколения под индексом Т-50. Стоит отметить, что военное руководство СССР в начале Великой Отечественной войны делало ставку на танки именно легкого класса, которые отличались высокой маневренностью и стала грозным оружием против пехоты противника.
В свою очередь, советский инженер-конструктор Николай Александрович Астров предложил не создавать танк «с нуля», что потребует довольно много времени и средств, а модернизировать уже существующие Т-40. Соответствующее письмо было направлено на имя И.В. Сталина.
Уже на следующий день на московский завод №37 прибыл зам председателя Совнаркома СССР Вячеслав Малышев. Разработка Т-60 стартовала в конце августа 1941 года и длилась всего девять дней. Уже в сентябре легкий танк начал поступать в распоряжение РККА.
Толщина лобовой брони машины составила 35 мм, бортов – 15 мм, а кормы 10 мм верх и 25 мм низ.
На вооружении Т-60 находилась 20 мм пушка с боекомплектом 780 снарядов. Последняя могла прицельно бить прямой наводкой на 2 км. Изначально применялись осколочные и зажигательные снаряды. Позднее в боекомплект танка вошли бронебойные, пробивающие броню до 35 мм.
Экипаж машины состоял из 2-х человек. Максимальная скорость танка достигала 42 км/ч при запасе хода до 350 км.
Т-60 отлично проявил себя в боях под Москвой, где советские экипажи сражались с более мощными машинами вермахта и побеждали. Боевое крещение танк прошел в составе 21-й танковой бригады в боях за город Калинин.
Всего с 1941 по 1943 год было выпущено более 5400 танков Т-60.
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