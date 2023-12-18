Страны ЕС утилизировали 215 миллионов доз вакцин против COVID-19 на несколько миллиардов долларов
Власти стран Евросоюза были вынуждены утилизировать 215 миллионов доз вакцин против коронавируса на общую сумму, превышающую четыре миллиарда долларов.
Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на результаты, полученные в ходе проведения собственного анализа, всего правительства стран ЕС в разгар пандемии коронавируса закупили полтора миллиарда доз вакцин. При этом, представленные цифры являются консервативными, и вероятнее всего, реальное количество утилизированных доз вакцин намного больше. По данным издания, попытки передать излишки вакцин в третьи страны, испытывающие дефицит этих препаратов, "были сорваны из-за падения спроса и проблем с логистикой".
По соотношению количества утилизированных вакцин к числу закупленных, лидируют Литва, Словакия, Румыния, Германия и Эстония. При этом, в разгар пандемии, страны ЕС нередко перехватывали грузы вакцин и одноразовых масок, предназначенные для их союзников по блоку.
При этом транснациональная фармацевтическая компания Pfizer подает в суд на власти Польши и Венгрии за отказ осуществлять дальнейшие закупки вакцин против коронавируса. Pfizer пытается заставить правительство Польши закупить еще 60 миллионов доз на сумму 1,4 миллиарда долларов в рамках ранее заключенной с руководством Евросоюза сделки.
Ранее сообщалось, что против фармацевтических компаний AstraZeneca и Pfizer-BioNTech в суды ряда стран Евросоюза продолжают поступать многочисленные иски от пациентов, утверждающих, что после вакцинации препаратами, произведенными этими компаниями, у них проявились побочные эффекты, нанесшие существенный ущерб здоровью.
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