Страны ЕС утилизировали 215 миллионов доз вакцин против COVID-19 на несколько миллиардов долларов

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Страны ЕС утилизировали 215 миллионов доз вакцин против COVID-19 на несколько миллиардов долларов

Власти стран Евросоюза были вынуждены утилизировать 215 миллионов доз вакцин против коронавируса на общую сумму, превышающую четыре миллиарда долларов.

Как сообщает американское издание Politico со ссылкой на результаты, полученные в ходе проведения собственного анализа, всего правительства стран ЕС в разгар пандемии коронавируса закупили полтора миллиарда доз вакцин. При этом, представленные цифры являются консервативными, и вероятнее всего, реальное количество утилизированных доз вакцин намного больше. По данным издания, попытки передать излишки вакцин в третьи страны, испытывающие дефицит этих препаратов, "были сорваны из-за падения спроса и проблем с логистикой".



По соотношению количества утилизированных вакцин к числу закупленных, лидируют Литва, Словакия, Румыния, Германия и Эстония. При этом, в разгар пандемии, страны ЕС нередко перехватывали грузы вакцин и одноразовых масок, предназначенные для их союзников по блоку.

При этом транснациональная фармацевтическая компания Pfizer подает в суд на власти Польши и Венгрии за отказ осуществлять дальнейшие закупки вакцин против коронавируса. Pfizer пытается заставить правительство Польши закупить еще 60 миллионов доз на сумму 1,4 миллиарда долларов в рамках ранее заключенной с руководством Евросоюза сделки.

Ранее сообщалось, что против фармацевтических компаний AstraZeneca и Pfizer-BioNTech в суды ряда стран Евросоюза продолжают поступать многочисленные иски от пациентов, утверждающих, что после вакцинации препаратами, произведенными этими компаниями, у них проявились побочные эффекты, нанесшие существенный ущерб здоровью.
  • Pixabay
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13 комментариев
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  1. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +1
    2 часа назад
    Да на одних пробирках, банках состояние сделать можно.
    А если раствор разлить в ночных клубах длгнаться, без проверки сертификатов.
    Вот жила золотая.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +3
      1 час назад
      Страны ЕС утилизировали 215 миллионов доз вакцин против COVID-19
      после вакцинации препаратами, произведенными этими компаниями, у них проявились побочные эффекты, нанесшие существенный ущерб здоровью.
      Непонятная, неэффективная жижа...
      1. Alien From Ранг пользователя
        Alien From
        +2
        1 час назад
        Вот и проявляется потихоньку вся подноготная этой истории......
    2. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      1 час назад
      Цитата: антивирус
      Да на одних пробирках, банках состояние сделать можно.

      таки сделали!!!
  2. Corvair Ранг пользователя
    Corvair
    +1
    1 час назад
    Да просто все сроки годности истекли. С вакцинами от сезонных и изменчивых инфекций типа гриппа это частая история, что какая-то часть объёма производства остаётся неиспользованной и в конце концов утилизируется.
    1. certero Ранг пользователя
      certero
      0
      32 минуты назад
      В данном случае немножко не так получилось. Заказ изначально был слишком велик и госпожа фандерлейн сделала его не согласовав ни с кем
    2. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      0
      28 минут назад
      Ничего подобного. Даже странно, что автор упустил самую изюминку - ЕС, следуя свое жадности "все мне и побольше" заключи долгосрочный контракт с Пфайзер БиоТех аж до 2027г. и просто обязан закупать вакцину ибо иначе - гигантская неустойка. Вирус мутирует и нужны (и закупаются) новые версии но по новым контрактам, а старый будет действовать до 2027г. Польша и Венгрия его расторгли и теперь судятся в американском суде. Остальные решили, что дешевле его выполнять.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    1 час назад
    Опять Владимир Владимирович виноват,начав СВО он весь мир сразу вылечил от всяких пандемий.Одну оставил -понос и смерть,на трёх унитазах. :laughing.Надо было колоться Спутником 5!!!
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +6
    1 час назад
    Сначала чуть морды не били друг другу отвоевывая каждую партию и не желая делиться (так было и с масками, аппаратами ИВЛ), теперь пришлось утилизировать. Оказалось деньги на ветер, а фарм компании при огромных барышах вместе с господами из ВОЗ.
  5. Biff Ранг пользователя
    Biff
    -1
    1 час назад
    Ну что прививочники признаетесь теперь о полочках ва
  6. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    1 час назад
    Решение о закупке этих вакцин у Пфайзер приняла лично У.ф.д.Ляйн. На нее чья- то прокуратура даже собралась завести уголовное дело.
  7. vet Ранг пользователя
    vet
    +2
    1 час назад
    Вообще-то Швеция и Белоруссия, где не было никаких самоизоляций и прочего бесовства, выставили чиновников ВОЗ на посмешище и все специалисты это понимают. Никто не может понять, причин по которым была объявлена фэйковая пандемия (ее не было по официальным определениям и формулам самой ВОЗ). То ли куплены там все фармкомпаниями на корню. То ли это был глобальный эксперимент: можно ли взять и загнать людей "по норам", запрещая выходить на улицу, и готовы ли люди добровольно носить тканевые намордники, от которых, при отсутствии плотно закрывающих глаза очков, нет никакого прока. И можно ли безнаказанно обманывать людей, записывая в умерших от Ковид тех, кто скончался от инфарктов миокарда, инсультов, от банальной старости и даже от травм - при наличии ничего и ни о чем не говорящего положительного мазка. В больницах медсестры эксперименты массово ставили: брали два раза подряд себе мазок - в 90 % случаев получали противоположные результаты, один раз положительный, другой - отрицательный.
  8. Комментарий был удален.
  9. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    0
    38 минут назад
    Фигня какая)))) зато "Пфайзер" и дыр ляйнен заработали несколько миллиардов))) законы физики они и в гейропе действуют - если где-то убыло, значит где-то прибыло)))

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