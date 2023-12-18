ЦНИИТочмаш полностью выполнил гособоронзаказ текущего года по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию
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Конец года ознаменует подведение итогов, в том числе и в сфере военно-промышленного комплекса. Предприятия ВПК отчитываются о выполнении гособоронзаказа, что сейчас очень важно, учитывая спецоперацию. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) закрыл контракт на изготовление и передачу военным патронов "пистолетного" калибра.
ЦНИИТочмаш, входящий в структуру концерна "Калашников", отчитался о выполнении гособоронзаказа о поставке в войска патронов к стрелковому оружию. Согласно сообщению, партии пистолетных патронов доставлены не только военным, но и другим силовым ведомствам. Объемы поставок не раскрываются, подчеркивается, что никаких претензий у силовиков нет.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) дочернего Концерна «Калашников» полностью выполнил гособоронзаказ текущего года по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию. Партии пистолетных патронов поставлены заказчикам
- сообщает пресс-служба Ростеха.
Как ранее сообщалось, ЦНИИТочмаш является не только разработчиком различного оружия, входящие в состав института предприятия производят патроны к нему, причем не только стрелковых калибров, хотя патроны являются одной из самых востребованных продукций.
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