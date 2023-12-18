ЦНИИТочмаш полностью выполнил гособоронзаказ текущего года по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию

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ЦНИИТочмаш полностью выполнил гособоронзаказ текущего года по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию

Конец года ознаменует подведение итогов, в том числе и в сфере военно-промышленного комплекса. Предприятия ВПК отчитываются о выполнении гособоронзаказа, что сейчас очень важно, учитывая спецоперацию. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) закрыл контракт на изготовление и передачу военным патронов "пистолетного" калибра.

ЦНИИТочмаш, входящий в структуру концерна "Калашников", отчитался о выполнении гособоронзаказа о поставке в войска патронов к стрелковому оружию. Согласно сообщению, партии пистолетных патронов доставлены не только военным, но и другим силовым ведомствам. Объемы поставок не раскрываются, подчеркивается, что никаких претензий у силовиков нет.



Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) дочернего Концерна «Калашников» полностью выполнил гособоронзаказ текущего года по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию. Партии пистолетных патронов поставлены заказчикам

- сообщает пресс-служба Ростеха.

Как ранее сообщалось, ЦНИИТочмаш является не только разработчиком различного оружия, входящие в состав института предприятия производят патроны к нему, причем не только стрелковых калибров, хотя патроны являются одной из самых востребованных продукций.
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    15 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      -4
      2 часа назад
      закрыл контракт на изготовление и передачу военным патронов "пистолетного" калибра

      Эмммм - а мы пистолетами и ПП только воюем? Неудачная какая-то формулировка what
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        +1
        2 часа назад
        Цитата: Enceladus
        Эмммм - а мы пистолетами и ПП только воюем? Неудачная какая-то формулировка

        Нет, поэтому и нету никакого дефицита по этим позициям поставок. wassat
      2. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +7
        2 часа назад
        а мы пистолетами и ПП только воюем? Неудачная какая-то формулировка
        А, что вы тут увидели неудачного? ЦНИИТочмаш отчитался о выполнении контракта по выпуску пистолетных патронов, другие отчитаются по выпуску патронов к автоматам, пулеметам... снарядов к автоматическим пушкам...
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +2
          2 часа назад
          по поставкам боеприпасов к стрелковому оружию

          Остальное оружие кроме пистолетов и ПП уже перестало быть стрелковым? Я про это. К стрелковому оружию относится все что стреляет калибром до 20мм включительно
          1. rotmistr60 Ранг пользователя
            rotmistr60
            -1
            2 часа назад
            А дальше трудно было прочитать?
            Партии пистолетных патронов поставлены заказчикам
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              +1
              2 часа назад
              Нет не трудно.... ок... вы МО, я ЦНИИТочМаш. Выполнил заказ по 33,3% заказа по пистолетным, промежуточным и винтовочным патронам. Вы как МО предпочтете, чтобы я вам отправил 33% пистолетных (т.е. 100%) Или более важные винтовочные и промежуточные на теже 33%, он ок - если на развес, то 8-10% каждого типа? Может я плохо читал, но хорошо додумал, а вы и не поняли подвоха.
              1. DirtyLiar Ранг пользователя
                DirtyLiar
                0
                2 часа назад
                А никто не говорил, что винтовочные патроны им заказывали. Тут всё правильно написано - заказ к стрелковому оружию на пистолетные патроны.
                Винтовочные вполне свободно могли заказать другим.
                1. Enceladus Ранг пользователя
                  Enceladus
                  +1
                  1 час назад
                  ЦНИИТочМаш производит достаточно большую номенклатуру боеприпасов. Вот поэтому по формулировке лично для меня непонятно - им только пистолетные заказывали или к разному стрелковому. Собственно я прочитал и понял мысль по одному, вы по другому. Потому что "казнить нельзы помиловать" и запятая по вкусу
        2. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          0
          2 часа назад
          О, я почти то же самое написал.
      3. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        0
        2 часа назад
        Почему "только"? Те, кому по штату нужны пистолеты и ПП - для них этот заказ.
        Вы же не думаете, что заказ МО состоял только из пистолетных патронов? Просто конкретно это предприятие отчиталась по своей части общего оборонного заказа. Другие отчитаются по другим позициям.
    2. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      +2
      2 часа назад
      Кстати, после гибели нашего лётчика в Сирии в 18-м году, когда он из Стечкина не смог отстреляться от бабахов, положив только двоих, их начали как раз ППК-20 комплектовать.
      1. hhurik Ранг пользователя
        hhurik
        +1
        1 час назад
        А какая связь между летчиком, АПС и ППК? wink У летчика АКС-74У под полноценный промежуточный патрон имелся, который кроет любой пистолет-пулемет как бык овцу просто в силу используемого боеприпаса. Только располагался в мешке НАЗ. И до которого он не добрался - посему использовал то, что было прикреплено к организму в момент покидания самолета (АПС и гранату).
        Пистолетами-пулеметами уже никто не воюет, поэтому ППК и не могут никак пропихнуть на вооружение эффективные менеджеры - тупиковая ветвь развития, которую СА приобщила к урне сразу-же после налаживания выпуска СКС и АК.
        1. DirtyLiar Ранг пользователя
          DirtyLiar
          0
          1 час назад
          Ну, то есть вот это вот:
          В сентябре 2021 года объявлено, что ВКС России включили эту модель ПП в комплект выживания (НАЗ) лётчиков бомбардировочной, штурмовой, истребительной авиации. Сам автомат будет размещаться в катапультном кресле, а магазины - в нательной нагрузке лётчика.

          брехня?
          А про то, что ПП никто не воюет - это ты перегнул. Воюют и даже очень. Правда, преимущественно на коротких дистанциях.
    3. Александр97 Ранг пользователя
      Александр97
      0
      1 час назад
      Запустить в работу автоматизированные роторные линии с оценочной производительностью примерно 2 млрд. патронов в год (для 4 патронных заводов) - не вопрос.
      Вопрос с вызывающей критику низкой стабильностью характеристик отечественных порохов!?
    4. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      52 минуты назад
      Цитата: Александр97
      Запустить в работу автоматизированные роторные линии


      а есть в стране организации которые выполнят заказ, сегодня?

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