Трамп сравнил приток мигрантов в США с военным вторжением и пообещал устроить беспрецедентную депортацию
Бывший американский президент Дональд Трамп сравнил приток мигрантов в США с военным вторжением и пообещал устроить беспрецедентную депортацию, какой еще не было в истории. Являясь главным претендентом на высшую должность в государстве, он заявил, что намерен это осуществить в случае победы на предстоящих президентских выборах, намеченных на 2024 год.
Такой посыл звучал в речи Трампа, которую он произнес перед своими сторонниками в штате Невада.
Именно миграционная политика является главным направлением, на котором претендент акцентирует внимание, критикуя политику действующего президента. Он грозит выдворить из страны самое большое количество мигрантов за всю историю США. Трамп утверждает, что Америки лишилась своих границ, они теперь оказались стертыми. По его словам, массово и бесконтрольно пересекающие ее люди являются «нелегальными чужаками Байдена».
Экс-лидер страны утверждает, что масштабная депортация является единственным выходом из сложившейся ситуации.
- заявил Трамп, утверждая, что виновником безвыходной ситуации является «жуликоватый Джо».
Ранее политик говорил, что мигранты «отравляют кровь» американской нации. В Белом Доме обвинили Трампа в том, что он повторяет риторику фашистов и сторонников «превосходства» белой расы.
В завершившемся 1 октября 2023 финансовом году в Соединенных Штатах задержано 2,4 миллиона нелегалов. Таким образом, был превышен предыдущий абсолютный рекорд, составлявший 2,3 миллиона задержаний.
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