Трамп сравнил приток мигрантов в США с военным вторжением и пообещал устроить беспрецедентную депортацию

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Трамп сравнил приток мигрантов в США с военным вторжением и пообещал устроить беспрецедентную депортацию

Бывший американский президент Дональд Трамп сравнил приток мигрантов в США с военным вторжением и пообещал устроить беспрецедентную депортацию, какой еще не было в истории. Являясь главным претендентом на высшую должность в государстве, он заявил, что намерен это осуществить в случае победы на предстоящих президентских выборах, намеченных на 2024 год.

Такой посыл звучал в речи Трампа, которую он произнес перед своими сторонниками в штате Невада.

Именно миграционная политика является главным направлением, на котором претендент акцентирует внимание, критикуя политику действующего президента. Он грозит выдворить из страны самое большое количество мигрантов за всю историю США. Трамп утверждает, что Америки лишилась своих границ, они теперь оказались стертыми. По его словам, массово и бесконтрольно пересекающие ее люди являются «нелегальными чужаками Байдена».


Экс-лидер страны утверждает, что масштабная депортация является единственным выходом из сложившейся ситуации.

У нас нет выбора

- заявил Трамп, утверждая, что виновником безвыходной ситуации является «жуликоватый Джо».

Ранее политик говорил, что мигранты «отравляют кровь» американской нации. В Белом Доме обвинили Трампа в том, что он повторяет риторику фашистов и сторонников «превосходства» белой расы.

В завершившемся 1 октября 2023 финансовом году в Соединенных Штатах задержано 2,4 миллиона нелегалов. Таким образом, был превышен предыдущий абсолютный рекорд, составлявший 2,3 миллиона задержаний.
  • https://www.45office.com/, https://t.me/RealDonaldTrump
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40 комментариев
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  1. СергейАлександрович Ранг пользователя
    СергейАлександрович
    +1
    1 час назад
    По существу задуманного возражений нет. Вопрос в том, как именно это будет происходить. Мексика, скорее всего, откажется принимать чужих граждан, да и своих собственных не будет встречать с распростертыми объятьями.
    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      1 час назад
      Мексика-то может и будет против, но кто ж её спрашивать будет. Уж точно не США. Конечно, если дойдёт до самой депортации.
    2. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      -1
      1 час назад
      Цитата: СергейАлександрович
      как именно это будет происходить.

      По старой фашистской традиции - посадят нелегалов в старую худую баржу и по пути она где-то утопнет.
    3. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      1 час назад
      По существу задуманного возражений нет.
      Факт. Что ему это США, он в другой стране избраться не хочет?
      1. kakvastam Ранг пользователя
        kakvastam
        +2
        1 час назад
        он в другой стране избраться не хочет?

        Единственный реальный конкурент Мигрантолюбцу!
  2. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    -1
    1 час назад
    Трамп поможет миллею-2 млн на мальвины вышлет.
    Всякие "бориски" не посмеют отказать. И все, новый референдум, Латиносы за аргентину проголосуют.
    Потом нефтгаз амцы найдут, без БП.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    1 час назад
    масштабная депортация является единственным выходом из сложившейся ситуации
    Представил картину - солдаты Сша со штурмовыми винтовками на перевес при поддержке бронемашин и танков стоят с обеих сторон длинной дороги, по которой уныло тянется бесконечная лента депортированных. Шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте. Голливуд отдыхает.
    1. Maxim G Ранг пользователя
      Maxim G
      +6
      1 час назад
      А что Вас удивляет, про события произошедшие у рынка Садовод в Москве, на днях, Вы в курсе?
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        0
        1 час назад
        А что Вас удивляет
        А я где-то в комментарии выразил удивление? Я предположил сценарий, а как будут действовать Трамп это одному ему известно.
      2. antiaircrafter Ранг пользователя
        antiaircrafter
        +2
        1 час назад
        Цитата: Maxim G
        Вы в курсе?

        Шо, опять там что-то было? Снова тожероссияне бесновались?
        1. Maxim G Ранг пользователя
          Maxim G
          +2
          1 час назад
          Против фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ), об оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ) и о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

          Как писала «Парламентская газета», уроженец Таджикистана напал на полицейского на рынке «Садовод» после того, как тот решил проверить документы. Иностранец попытался скрыться на автомобиле, протащив за ним полицейского несколько метров, а затем вышел из машины и избил его.


          К месту происшествия стали стягиваться присутствовавшие на «Садоводе», полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные отделения доставили более 80 человек.

          Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/incident/v-moskve-sud-arestoval-tadzhika-napavshego-na-policeyskogo-na-sadovode.html
          1. antiaircrafter Ранг пользователя
            antiaircrafter
            +1
            1 час назад
            Цитата: Maxim G
            в следственные отделения доставили более 80 человек.

            Вот это правильно.
            1. Trapp1st Ранг пользователя
              Trapp1st
              +3
              1 час назад
              Вот это правильно.
              Правильно будет когда они в принципе в РФ попадать не будут.
          2. Болторез Ранг пользователя
            Болторез
            +1
            1 час назад
            Иностранец попытался скрыться на автомобиле, протащив за ним полицейского несколько метров, а затем вышел из машины и избил его

            К месту происшествия стали стягиваться присутствовавшие на «Садоводе», полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы

            Тревожный звоночек- зверьки наглеют. Скоро они стрелять будут, и не предупредительные.
            1. Maxim G Ранг пользователя
              Maxim G
              +2
              44 минуты назад
              Конфликты между местными жителями и мигрантами из Таджикистана, с перестрелками уже случались.
          3. kakvastam Ранг пользователя
            kakvastam
            +1
            1 час назад
            Для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные отделения доставили более 80 человек.

            Как-то жёстко по отношению к "новым русским", Мигрантолюбец не одобрит.
    2. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +1
      1 час назад
      Цитата: rotmistr60
      солдаты Сша со штурмовыми винтовками на перевес при поддержке бронемашин и танков стоят с обеих сторон длинной дороги

      А собаки? Собаки будут? А то нет полноты картины.
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +2
        1 час назад
        А собаки? Собаки будут?
        Признаюсь, дал маху и упустил такую важную деталь. Обязательно должны быть.
    3. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +2
      1 час назад
      -Голливуд отдыхает.

      Просто Трамп хочет повторить «модель Эйзенхауэра» ( операция «Мокрая спина»), в рамках которой в 1954 году из США было депортировано свыше 1,5 миллиона нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки.
  4. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    0
    1 час назад
    устроить беспрецедентную депортацию, какой еще не было в истории.

    Сразу у недостроенной стены отстреливать будет? feel
  5. spirit Ранг пользователя
    spirit
    +3
    1 час назад
    Мексиканцы и прочие меньшинства это электорат демократов,им по сути вообще на них плевать главное что правильно голосуют.Трамп работает с коренным населением (консервативным) кого эти группы уже достали.
    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      0
      1 час назад
      Мексиканцы и прочие меньшинства это электорат демократов

      Не совсем так. Латиносы, уже натурализовавшиеся в США и имеющие право голоса - тоже не шибко рады ордам своих бывших соотечественников, ибо - на хрена им конкуренты-то?
  6. Комментарий был удален.
  7. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    0
    1 час назад
    и пообещал устроить беспрецедентную депортацию
     Если президентом выберут, а там неизвестно..Существует такой президент,например,черт знает когда подписал какие то ништяковые Указы,для населения давным-давно,до сих пор не исполнены.Так и Трамп, еще не президент, а обещаний полный воз.
  8. Vlad4345745
    Vlad4345745
    +1
    1 час назад
    Зачем депортировать, захотели гражданство США? Пусть отрабатывают, дороги метут yes
  9. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +4
    1 час назад
    пообещал устроить беспрецедентную депортацию

    А можно и нам Трампа? Ну хотя бы на пол годика???
    1. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      +2
      1 час назад
      Прям о том же хотел написать..))
  10. Болторез Ранг пользователя
    Болторез
    +3
    1 час назад
    За такой шаг его зауважают даже негры yes Всех конкурентов выдавит с раёнов laughing .
    1. SanichSan Ранг пользователя
      SanichSan
      0
      13 минут назад
      Цитата: Болторез
      За такой шаг его зауважают даже негры

      и негры и мексы это избирательная база демократов. вон как удобно, смотришь социологические опросы, если результат не очень - открываешь границы и к тебе толпой ломятся твои новые избиратели. good
      вот только республиканцы отлично это понимают и также они понимают кто будет оплачивать этот балаган. по этому республиканцы, перед выборами, требуют закрыть границу, но демократы ника не могут на это пойти. request так что по украине они никак не договорятся по тому что демократы не могут закрыть границу. для них это вопрос жизни и смерти... политической.
  11. RockerMan Ранг пользователя
    RockerMan
    +4
    1 час назад
    Ну вот, есть у человека политическая воля по депортации мигрантов.
    Нашим бы взять такой подход по отношению к мигрантам, а то у нас тут национальные интересы России забыты в угоду лоббистам мигрантов/диаспор.
  12. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    0
    1 час назад
    Больше жара ,больше жести -американцам обязательно нужна гражданская война . Время пришло.
  13. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    1 час назад
    Ранее политик говорил, что мигранты «отравляют кровь» американской нации. В Белом Доме обвинили Трампа в том, что он повторяет риторику фашистов и сторонников «превосходства» белой расы.
    Подразумевая под словом он Джозефа Байдена а не Дональда Трампа, то конечно и безусловно. Например движение BLM и неудавшаяся провакация гражданской войны в США представителями демократической партии скрывались более чем тщательно с целью смены некой национальной идеи на новые ценности прибегнув к так называемой "чёрной карте" оторая на удивление оказалась краплёной собственно как и вся демократическая калода карт которая заранее предрешила дальнейшую участь 46-го президенства в США request feel
  14. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    1 час назад
    Трамп ,а кто будет "высокласным" специалистом в клининге,строителях и таксистах?Белые американцы?Кстати в ЕС и Англии пока экономику вытягивает сфера услуг( производители галош),а с промышленностью класса А, всё плачевно.В США более менее,у них станок в запасе.Подшипники меняют с трения ,на магнитные.Самоходный Джо,хорошее наследие Трампу оставит.Особннно нефтянку,что Трампу не давали развивать.Меня не интересуют мигранты,меня интересуют только одни" зелёные" ,они должны сдохнуть со своим энергопереходом .
    1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      1 час назад
      Это всего лишь предвыборная риторика , он сам прекрасно понимает все расклады и по занятости мигрантов в реальном секторе экономики в том числе . Начался набор электората в штатах.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        1 час назад
        Нефтянку и переработку самоходный Джо поднял до небес,США экспорт на 1 месте Нефть,с её добычей нефти - 13 млн баррелей в сутки.В экспорте США на 1 месте нефть ,2 место гражданские Боинги 3 место продукты нефтепеработки.Вот такой Байден " зелёный".
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +1
          1 час назад
          какой же он "зеленый" после этого? laughing
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            +1
            1 час назад
            Когда он плющил Трампа ,он его плющил с позиции " зелёного".А счас он у власти- команда сми,молчать - я " зелёный".
  15. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +3
    1 час назад
    В Америке, табунами едут всякие Энрики Гонсалисы, которые по английский ни в зуб ногой. В Россию, такими же табунами едут всякие Рулоны Обоевы, которые по русским ни в зуб ногой. Так и живём. laughing Те и те, недавно подтирались камнем и грелись навозными лепешками. Мир шагает в прогресс.
    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      1 час назад
      Когда токарь будет узбек,вот тогда будет горе.
  16. blackcat Ранг пользователя
    blackcat
    0
    31 минуту назад
    Вообще-то Америка страна эмигрантов , есть другое предложение, должны собраться все вожди племен индейцев, и принять решение депортировать всех обратно в Европу , и контрибуции пусть платят за истребление местного населения am
  17. Михаил-Иванов Ранг пользователя
    Михаил-Иванов
    0
    11 минут назад
    Трамп если придет ко второму Президентству точно разгонит мигрантов. И нам пора задуматься в этом вопросе...

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