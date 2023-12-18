Польские социологи: население страны негативно оценивает состояние отношений с Украиной
Спустя почти два года после начала российской спецоперации в Польше провели социологическое исследование, результаты которого продемонстрировали негативные тенденции в восприятии поляков отношений с Украиной. На настроения польских граждан в первую очередь повлияли кризисы вокруг поставок украинской сельхозпродукции и трансграничных перевозок.
В ходе опроса, проведенного по заказу Wirtualna Polska, респондентам было предложено на вопрос, как изменились отношения между Польшей и Украиной после череды конфликтов между руководствами стран.
Подавляющее большинство опрошенных отметили определенное ухудшение отношений с Украиной, при этом 42,7% респондентов однозначно считают ухудшение явным, а 40,3% заявили, что они стали скорее хуже.
Всего 1,2 процента опрошенных считают, что отношения между Варшавой и Киевом значительно улучшились, а 0,3 процента - что они определенно улучшились. 2,6 процента респондентов не имеют мнения по этому поводу.
При этом, среди электоратов крупнейших польских партий различия в оценке межгосударственных отношений между Польшей и Украиной являются минимальными. Оптимизм в этом вопросе отсутствует как среди избирателей "Права и справедливости", так и среди электората других партий, в том числе левого толка, более 90% которых однозначно отмечают существенное охлаждение отношений между странами.
Исследование проводилось 1–3 декабря 2023 года с участием репрезентативной группы из одной тысячи взрослых граждан Польши.
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