Польские социологи: население страны негативно оценивает состояние отношений с Украиной

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Польские социологи: население страны негативно оценивает состояние отношений с Украиной

Спустя почти два года после начала российской спецоперации в Польше провели социологическое исследование, результаты которого продемонстрировали негативные тенденции в восприятии поляков отношений с Украиной. На настроения польских граждан в первую очередь повлияли кризисы вокруг поставок украинской сельхозпродукции и трансграничных перевозок.

В ходе опроса, проведенного по заказу Wirtualna Polska, респондентам было предложено на вопрос, как изменились отношения между Польшей и Украиной после череды конфликтов между руководствами стран.



Подавляющее большинство опрошенных отметили определенное ухудшение отношений с Украиной, при этом 42,7% респондентов однозначно считают ухудшение явным, а 40,3% заявили, что они стали скорее хуже.

Всего 1,2 процента опрошенных считают, что отношения между Варшавой и Киевом значительно улучшились, а 0,3 процента - что они определенно улучшились. 2,6 процента респондентов не имеют мнения по этому поводу.

При этом, среди электоратов крупнейших польских партий различия в оценке межгосударственных отношений между Польшей и Украиной являются минимальными. Оптимизм в этом вопросе отсутствует как среди избирателей "Права и справедливости", так и среди электората других партий, в том числе левого толка, более 90% которых однозначно отмечают существенное охлаждение отношений между странами.

Исследование проводилось 1–3 декабря 2023 года с участием репрезентативной группы из одной тысячи взрослых граждан Польши.
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    5 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      1 час назад
      42,7% респондентов однозначно считают ухудшение явным, а 40,3% заявили, что они стали скорее хуже.
      Интересно узнать, как они воспринимают ухудшение отношений - поддерживают или считают, что необходимо улучшать? А то, что отношения ухудшились могут говорить блокировки украинских дальнобойщиков на границе. Украинская с/х продукция не одним полякам поперек горла.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        1 час назад
        Закончилась любовь, завяли помидоры... Все закончилось, когда встал вопрос о деньгах... Закончилась даже объединявшая их совместная русофобия... Теперь каждый ненавидит Россию по своему...
        И Украина и Польша это наши бывшие... А с бывшими всегда нелегко... По себе знаю - трижды женат... Причём первые две были украинками... lol
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      1 час назад
      Польские социологи: население страны негативно оценивает состояние отношений с Украиной

      То есть? Пока не начали гадить под дверью - были братья?
    3. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      0
      58 минут назад
      Поляки восточными соседями "наелись" по самые....., ну вы поняли. И это ещё не конец. Представляю себе итоги референдума о присоединении западэнщины к Польше, простым полякам это и даром не нужно.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +1
        45 минут назад
        Простым полякам да, может и не нужна западенщина, а вот политику при помощи этого остаться в истории и стать на уровень какого нить Пилсудского, очень даже.

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