В Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного, залившего монтажной пеной дверь в квартиру российского военкора

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В Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного, залившего монтажной пеной дверь в квартиру российского военкора

Органы внутренних дел в Санкт-Петербурге занялись поиском неизвестного человека, который ранее залил монтажной пеной входную дверь в квартиру в Красносельском районе города. Об этом сообщает информационный ресурс «МВД Медиа».

Как выяснилось, в квартире проживает один из известных российских военных корреспондентов. Сигнал в полицию о произошедшем поступил 17 декабря в 13:42 часов мск. Теперь полиция предпринимает меры для установления личности и задержания лица, совершившего данное противоправное действие.



Отметим, что данный инцидент уже не первый. Ранее в Санкт-Петербурге неизвестными лицами были залиты монтажной пеной двери в квартиры российских военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова.

Сами военные корреспонденты в это время находились в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. То есть, на их деятельности данные действия никак не могли отразиться, однако если с военкорами проживают их родственники, то им это могло доставить изрядные неудобства.

Украинские спецслужбы, а также отдельные предатели из числа российских граждан, выбирают целями своих покушений и провокаций лидеров общественного мнения, включая патриотически настроенных политических и общественных деятелей, журналистов, особенно – военных корреспондентов, которые сообщают информацию о положении дел в зоне проведения спецоперации. В этой связи полиции стоит повысить бдительность, проявляя особое внимание к безопасности данных лиц и членов их семей.
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    21 комментарий
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    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      1 час назад
      Димексидом оттирайте пока не засохло.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        +2
        1 час назад
        Димексидом
        Банальный ацетон надежнее и дешевле.
        1. antiaircrafter Ранг пользователя
          antiaircrafter
          +2
          1 час назад
          Цитата: Болторез
          Банальный ацетон

          Ъто как-то не гламурно.
        2. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          1 час назад
          А есть другие средства. Нужно набрать в поиске и выбрать:
        3. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          +3
          1 час назад
          Лучше найти этого изобретателя, и пусть он сам думает как привести в норму.
          Я думаю с кол-вом камер в городе это не будет большой проблемой.
        4. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          33 минуты назад
          не поможет, а смотря какая дверь еще и навредит, поест покраску двери
      2. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        32 минуты назад
        Цитата: antiaircrafter
        пока не засохло.

        через час уже поздно
    2. Nic-2007 Ранг пользователя
      Nic-2007
      +8
      1 час назад
      Хочу напомнит как в 2014-2018 в центре Питера на Марсовом поле, на Думской и у Казанского открыто, средь бело дня собирались кучи какло-бандер и им сочувствующих и это тогда мало кого беспокоило. Сейчас ВОЙНА и меры по зачистке России от этой бандеро-мрази и им сощуствующим должны быть беспрецедентно жесткими и скорыми. Хватит "жевать сопли" и не дай бог силовики квалифицируют это терракт мелким "хулиганством", это будет позор и вредительство"!
      1. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        +3
        1 час назад
        Хочу напомнит как в 2014-2018 в центре Питера на Марсовом поле, на Думской и у Казанского открыто, средь бело дня собирались кучи какло-бандер и им сочувствующих и это тогда мало кого беспокоило. Сейчас ВОЙНА и меры по зачистке России от этой бандеро-мрази и им сощуствующим должны быть беспрецедентно жесткими и скорыми. Хватит "жевать сопли" и не дай бог силовики квалифицируют это терракт мелким "хулиганством", это будет позор и вредительство"!

        Мелкое хулиганство - это разгромить аэропорт в припадке ненависти по национальному признаку.
        Сейчас выясним сравнительную стоимость двери и аэропорта.
        Россия войны не ведет (Песков).
      2. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        14 минут назад
        Какой нафиг теракт? Именно как мелкое хулиганство и классифицируют (уже).
        В Петербурге полицейские задержали двух подростков за порчу квартир военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, работающих в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
        В Приморском районе города правоохранители квалифицировали действия злоумышленников по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), а в Красносельском — по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.
    3. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +11
      1 час назад
      С-петербуржской милиции некогда ерундой заниматься. Она азербайджанскую мафию крышует и время от времени узбекских нелегальных гастарбайтеров ловит.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      1 час назад
      Монтажная пена она такая ,может оказаться в неожиданном месте у заливателя .
    5. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +1
      1 час назад
      камеры кругом сейчас..что там искать..можно отследить выродков от пункта А к пункту Б.
      Дело той твари со статуэткой живет.
      1. Nic-2007 Ранг пользователя
        Nic-2007
        +1
        50 минут назад
        А с 2014 года хоть одного такого каклопатриота-террориста реально реально осудили, или все заканчивалось "мелким хулиганством"?!
    6. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -5
      1 час назад
      Именно такие вот действия скорее лишний пиар для "военкоров"...
      Я вот раньше про этих даже не слышал.
    7. Nic-2007 Ранг пользователя
      Nic-2007
      +3
      53 минуты назад
      ЕПРСТ! Некоторым "шуточки", а битые машины со знаком Z, а листовки в почтовых ящиках, а поджоги дверей, а флаги и знаки бандеростана на улицах... это действия и знаки давления на граждан России, создание атмосферы неуверенности и страха. Наряду с убийствами и взрывами это элементы психологической войны внутри России... Я что то не слышал чтобы что-то подобное происходило на территории бандеростана, там ВСЕ "зачистили", там "воюют" всерьез и надолго. Этоэдементы и "мягкие" формы террора и действовать надо предельно жёстко и быстро. Хватит жевать сопли, мы не терпилы.
      1. Жгучая_Крапива Ранг пользователя
        Жгучая_Крапива
        +1
        48 минут назад
        это действия и знаки давления на граждан России, создание атмосферы неуверенности и страха.

        Атмосферу неуверенности страха создают безнаказанные избиения в сизо и позорный еврейский погром, и постоянная нерусская речь на улицах Питера.
        1. Хорон Ранг пользователя
          Хорон
          0
          19 минут назад
          позорный еврейский погром

          При котором ни один еврей не пострадал. А про убийство журналистов, вы сейчас мерзко промолчали.
        2. Хорон Ранг пользователя
          Хорон
          0
          11 минут назад
          Атмосферу неуверенности страха создают безнаказанные избиения в сизо и позорный еврейский погром, и постоянная нерусская речь на улицах Питера.

          Сначала дверь мы пеною намажем,
          Потом мы статуэтку поднесём,
          А если нас поймают и накажут,
          То мы про избиения в сизо песенку споём!
    8. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      49 минут назад
      Сочи,в раздевалке кто то спёр телефон и кошелёк.Через пару часов было известно кто ,даже до сахара в моче.А потом " ласточка" или " аист" не знаю что сейчас в тренде .
    9. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      9 минут назад
      Это уже второй случай за сегодня когда вредят нашим людям. И эта тенденция очень сильно не радует. За всем этим стоит ГУР Украины. Нам надо срочно пересмотреть ответственность за такие выходки и начать сажать и стрелять этих партизан.

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