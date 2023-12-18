В Санкт-Петербурге полиция ищет неизвестного, залившего монтажной пеной дверь в квартиру российского военкора
Органы внутренних дел в Санкт-Петербурге занялись поиском неизвестного человека, который ранее залил монтажной пеной входную дверь в квартиру в Красносельском районе города. Об этом сообщает информационный ресурс «МВД Медиа».
Как выяснилось, в квартире проживает один из известных российских военных корреспондентов. Сигнал в полицию о произошедшем поступил 17 декабря в 13:42 часов мск. Теперь полиция предпринимает меры для установления личности и задержания лица, совершившего данное противоправное действие.
Отметим, что данный инцидент уже не первый. Ранее в Санкт-Петербурге неизвестными лицами были залиты монтажной пеной двери в квартиры российских военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова.
Сами военные корреспонденты в это время находились в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. То есть, на их деятельности данные действия никак не могли отразиться, однако если с военкорами проживают их родственники, то им это могло доставить изрядные неудобства.
Украинские спецслужбы, а также отдельные предатели из числа российских граждан, выбирают целями своих покушений и провокаций лидеров общественного мнения, включая патриотически настроенных политических и общественных деятелей, журналистов, особенно – военных корреспондентов, которые сообщают информацию о положении дел в зоне проведения спецоперации. В этой связи полиции стоит повысить бдительность, проявляя особое внимание к безопасности данных лиц и членов их семей.
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