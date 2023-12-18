В Польше начинается новая, еще более серьезная волна акций протеста на границе страны с Украиной. Сегодня с 13:30 акции протеста на границе начнут польские фермеры, о чем сообщил один из их лидеров Рафал Меклер.Как сообщается, польские аграрии хотят присоединиться к протестам перевозчиков. То есть, они будут вместе с дальнобойщиками блокировать пункты пропуска на границе Польши и Украины. Пока известно, что фермеры начнут блокировать дорогу в районе пункта пропуска Дорогуск.Перевозчики и сельскохозяйственные производители Польши протестуют против потенциальных конкурентов – украинских дальнобойщиков и аграриев, из-за деятельности которых польские фермеры и водители могут если не остаться без доходов, то попасть в не очень приятную ситуацию со значительным сокращением последних.Украинская пресса уже отреагировала на происходящее. Подконтрольные Киеву издания называют акцию протеста польских фермеров «еще одним ударом в спину» Украине. Киев обвиняет польские власти в том, что они не создают реальных препятствий для подобных акций протеста, которые можно было бы разогнать с помощью полиции.Однако польские политики осознают, что такие действия могут повлечь за собой еще большие протесты, да и в следующий раз на выборах аграрии и транспортники голосовать за них уже не будут. К тому же, появление украинских перевозчиков и сельскохозяйственных производителей на территории Польши приведет к большим проблемам для национальной экономики. Политическая поддержка Киева Варшавой вошла в явное противоречие с реальными экономическими интересами и потребностями польского государства.