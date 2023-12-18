Польские фермеры сегодня начнут акции протеста на границе с Украиной, блокируя пункты пропуска

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Польские фермеры сегодня начнут акции протеста на границе с Украиной, блокируя пункты пропуска

В Польше начинается новая, еще более серьезная волна акций протеста на границе страны с Украиной. Сегодня с 13:30 акции протеста на границе начнут польские фермеры, о чем сообщил один из их лидеров Рафал Меклер.

Как сообщается, польские аграрии хотят присоединиться к протестам перевозчиков. То есть, они будут вместе с дальнобойщиками блокировать пункты пропуска на границе Польши и Украины. Пока известно, что фермеры начнут блокировать дорогу в районе пункта пропуска Дорогуск.



Перевозчики и сельскохозяйственные производители Польши протестуют против потенциальных конкурентов – украинских дальнобойщиков и аграриев, из-за деятельности которых польские фермеры и водители могут если не остаться без доходов, то попасть в не очень приятную ситуацию со значительным сокращением последних.

Украинская пресса уже отреагировала на происходящее. Подконтрольные Киеву издания называют акцию протеста польских фермеров «еще одним ударом в спину» Украине. Киев обвиняет польские власти в том, что они не создают реальных препятствий для подобных акций протеста, которые можно было бы разогнать с помощью полиции.

Однако польские политики осознают, что такие действия могут повлечь за собой еще большие протесты, да и в следующий раз на выборах аграрии и транспортники голосовать за них уже не будут. К тому же, появление украинских перевозчиков и сельскохозяйственных производителей на территории Польши приведет к большим проблемам для национальной экономики. Политическая поддержка Киева Варшавой вошла в явное противоречие с реальными экономическими интересами и потребностями польского государства.
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    15 комментариев
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    1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      1 час назад
      Сегодня с эмоциональным обращением выступил председатель профсоюза румынских фермеров по поводу поддержки отечественного румынского производителя сельхозпродуктов, очень не лестно отозвался об Украине и украинских фермерах. К чему бы это ? recourse laughing
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        1 час назад
        Очнулись после братаний и обещаний... Любовь, любовью, а денежки врозь... Впрочем и любви то никогда не было... Была объединяющая ненависть к России...
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +2
          1 час назад
          Любовь к куску хлеба с маслом у них завсегда крепче любви "братской" , да и про ненависть как то забывается .
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +2
            49 минут назад
            Крепнут узы нерушимой дружбы и безграничной любви между польскими панами и украинскими холопами laughing
            Скоро задушат друг друга в объятиях laughing
            1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
              oleg-nekrasov-19
              +1
              34 минуты назад
              Если к "братским" обьятиям добавить словаков и румын , получилась бы неплохая такая "славяно-цыганская братская" любовь. Ну ничего это не за горами. laughing
              1. Татьяна Ранг пользователя
                Татьяна
                0
                6 минут назад
                Дешёвым украинским зерном в Европе АМЕРИКАНСКИЕ ГЛОБАЛИСТЫ уже скот кормят, а в России Запад финансирует ДОРОГОСТОЯЩЕЕ оборудование для развития в России пищевой промышленности по изготовлению генетически НАИВРЕДНЕЙШИХ для россиян пищевых продуктов - для людей и животных - из МУХ и ИХ ЯИЦ и ЛИЧИНОК по случаю организуемого Глобалистами США планетарного голода в колонизированных ими странах.

                Всем нам - россиянам - от Клауса Шваба и Билла Гейтса, а также от указявок МВФ БОЛЬШОЙ "Привет с кисточкой"!
                Набиулина, Силуанов, Мишустин уже руководство к действию от них получили и приступили к его реализации!

                Производство пищевых продуктов из насекомых для людей и животных в России уже начало воплощаться в жизнь!
        2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          14 минут назад
          У них там нет общих интересов, поляки вообще хотят законодательно зажать хохла на 20 лет.
    2. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +4
      1 час назад
      Да принимайте уже быстрее Украину в Евросоюз!
      Это будет смерть сельского хозяйства Европы по причине украинских территорий (на которые киевская Украина пока рассчитывает) и дешевизны рабсилы.
      Интересно - а польских фермеров будут разгонять полицией или войсками? Польские, а за ними французские, итальянские и прочие фермеры уже выучили слово "демпинг"?

      Виноват, естественно, будет Путин.
      fool

      Пы.Сы. Вчера сказали (не наши, американцы), что в США подорожали яйца. И виновата в этом "имперская политика Путина". Это не шутка, какой-то американский чиновник сказал.
      Я уже сутки не могу найти логической связи - как тот географ в "Золотом телёнке", "потерявший" Берингов пролив.
      1. Болторез Ранг пользователя
        Болторез
        0
        1 час назад
        дешевизны рабсилы.
        Если их все же примут в ЕС, рабсила будет гэкать в парках Ниццы и Дублина на пособиях. И обойдется нация дармоедов не дешево от слова совсем.
        украинских территорий
        А вот тут старая Европа в плюсах- рынок земли должен быть открыт для всех членов ЕС. Угадайте у кого больше возможностей скупить латифундии?
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      -1
      1 час назад
      Кто в Польше хозяин,вновь избранный Туск? laughing
    4. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      1 час назад
      Ещё один удар в спину Украине! Европейцы, американцы, кто ещё не пинал, присоединяйтесь!
      Посмотреть бы на эту спину! Сине-фиолетовая? wink
    5. Аскет Ранг пользователя
      Аскет
      0
      1 час назад
      Газета Myśl Polska пишет : украинцы привезли в Польшу нацизм и венерические болезни.

      Предыдущий год стал в Польше рекордным по количеству новых случаев заражения ВИЧ. Еще осенью прошлого года Минздрав Польши обозначил, что причиной такого рекорда является приток большого количества беженцев с Украины, которая занимает первое место по доле ВИЧ-инфицированных среди населения по всей Европе.

      Ситуация с ростом ВИЧ-инфицированных наблюдается в всех странах, куда массово едут Украинцы, например в Польше, Финляндии и Прибалтике.

      Чем богаты, тем и рады —
    6. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      59 минут назад
      Разворачивайтесь в марше. На берлин.
      Поляки, есть единственный шанс отомстить за разделы польского герцнгства.
      Во всем виновпт фридрих2.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      49 минут назад
      Перевозчики и сельскохозяйственные производители Польши протестуют против потенциальных конкурентов – украинских дальнобойщиков и аграриев,
      . Ха, ха, рыночик ничего не по решал так, что б это всем нравилось.
    8. DirtyLiar Ранг пользователя
      DirtyLiar
      0
      35 минут назад
      Вот что угодно - хоть плясать, хоть протестовать, лишь бы не работать. laughing
      Ладно ещё дальнобои - им в Россию проезд закрыли, ехать особо больше и некуда.
      А фермеры-то что? Работы нет? Скотину кормить не нужно?

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