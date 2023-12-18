Главком ВСУ раскритиковал летние увольнения военкомов президентом Украины

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Главком ВСУ раскритиковал летние увольнения военкомов президентом Украины

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить руководителей областных территориальных центров комплектования (военкоматов), которое было реализовано еще летом 2023 года, подверглось критике со стороны главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Высокопоставленный военачальник озвучил свои соображения, комментируя процесс мобилизации в украинскую армию.

Залужному задали вопрос, как отразилось увольнение областных военкомов на проведении мобилизационных мероприятий. Главком ВСУ в ответ подчеркнул, что уволенные офицеры были профессионалами своего дела, которые знали, как надо проводить мобилизационные мероприятия и как не надо это делать.



В настоящее время, напомнил Залужный, надо не ужесточать мобилизацию, а просто проводить ее так, как она проводилась ранее. Для этого требуется вернуть процесс «в те рамки, в которых он работал раньше». Тем самым, главком ВСУ фактически выступил против решения президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Это свидетельствует о постепенном переходе противоречий между главкомом ВСУ и главой государства в публичную плоскость, в том числе и в информационное пространство. Хотя украинские власти факт противоречий стараются скрыть, делать это после таких заявлений становится все труднее.

Некоторые западные эксперты считают, что определенные силы в США и Европе рассчитывают в скором будущем сместить Зеленского с поста главы государства. Генерал Залужный рассматривается ими как один из наиболее сильных и реальных кандидатов, способных заменить Зеленского во главе Украины. В офисе Зеленского это понимают, но как противостоять таким планам, не знают.

Что касается руководителей областных военкоматов, то их Зеленский уволил с должностей 17 августа 2023 года из-за многочисленных случаев коррупции, выявленных спецслужбами. Военкомы брали взятки за освобождение от мобилизации и совершали иные должностные преступления.
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    17 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +3
      1 час назад
      "Главком ВСУ раскритиковал летние увольнения военкомов президентом Украины"
      И ничего из "этого самого" не следует.
      Милые бранятся - только тешатся. (нар. мудрость)
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +2
        56 минут назад
        Да, просто старые знали кому и сколько заносить, а новенькие... Они такие новенькие...
        1. Чёрный Ранг пользователя
          Чёрный
          0
          54 минуты назад
          Скандал в свинорейхе набирает обороты. Сейчас будут валить вину друг на друга.
          1. DirtyLiar Ранг пользователя
            DirtyLiar
            +1
            46 минут назад
            Сейчас будут валить друг друга.

            Поправил. laughing
          2. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            0
            27 минут назад
            Скандал в свинорейхе набирает обороты.

            Да нет там ни какого скандала, это у нас так преподносят информацию . А у свинорей как скажет их заокеанский хозяин так и будет. Кто платит тот и девушку танцует.
      2. knn54 Ранг пользователя
        knn54
        0
        54 минуты назад
        -профессионалами своего дела,
        Некоторые областные элитную недвижимость за границей купили. В этом плане хорошо помогли и Залужному.
      3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        0
        18 минут назад
        А если бы их не уволили, вот тогда бы украинец попер)))
    2. Мой адрес Ранг пользователя
      Мой адрес
      0
      1 час назад
      Пауки в банке.Пусть и дальше грызутся.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        55 минут назад
        Я верю в зелю, он прикольный, заводной, настоящий баламут.
        А всякие штабные грызуны только бронетехнику утилизируют.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      1 час назад
      Ну прям бычий взгляд исподлобья... Наверняка тяжелый характер... Но кто-то из заокеанских кукловодов явно стоит у него за спиной, раз он со спесивым клоуном в открытую разборки устраивает... laughing
    4. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      55 минут назад
      Странно было бы услышать иное, ведь не фермеров из военкоматов на выход попросили. Все на окладе и откате.
    5. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      0
      53 минуты назад
      надо не ужесточать мобилизацию, а просто проводить ее так, как она проводилась ранее.
      Правильно. С фиксированной суммой откупа от фронта. А то разведут анархию, те кто ещё не нахапал себе и детям. laughing
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      51 минуту назад
      Унутренние разборки... делят власть и соответственно, бабло.
    7. Hellcos Ранг пользователя
      Hellcos
      0
      47 минут назад
      Вся эта грызня свидетельствует о том, что дела у ВСУ действительно обстоят неважно и наша пропаганда не сильно приукрашивает
    8. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      40 минут назад
      .
      Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить руководителей областных территориальных центров комплектования

      Уволил yes
      Большая часть уже того...
      Сверху на его действа любуется
    9. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      38 минут назад
      скажу честно, отстраняясь от отношения к вукраине и её верхушке, грызня и публичная критика в то время как страна находится в состоянии войны есть верх идиoтизма
      эти недоумки своей грызней только вредят стране которую как бы должны защищать
    10. Правдодел Ранг пользователя
      Правдодел
      0
      7 минут назад
      Главком ВСУ раскритиковал летние увольнения военкомов президентом Украины

      Больше военкомов продажных и разных на Украине. Пусть пляшут от счастья, а то не доплясали в 2014 г.

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