Опубликованы кадры прилёта FPV-дрона по группе украинских военнослужащих
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент прилета российского FPV-дрона по группе украинских военнослужащих.
На кадрах, снятых при помощи установленной непосредственно на дроне камеры, можно увидеть, как управляемый высококвалифицированным оператором беспилотник огибает по короткой дуге укрывающихся в лесопосадке боевиков киевского режима и атакует их с тыла. Применение FPV-дронов по малочисленным группам пехоты противника и даже по одиночным целям в первую очередь свидетельствует о высоком насыщении подразделений ВС РФ вооружениями этого типа.
Противник также отмечает наличие на вооружении российской армии значительного количества FPV-дронов. По оценкам командира отдельной тактической группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр", подразделения российской армии располагают в 5-10 раз большим количеством обычных FPV-дронов, чем украинские формирования, принимающие участие в боестолкновениях на переднем крае линии боевого соприкосновения. По его словам, обычные беспилотники китайского производства стоимостью 350-400 долларов, в изобилии имеющиеся у российской армии, являются причиной существенных потерь среди ВСУ.
Активное использование российской армией FPV-дронов отмечает также бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос. По его словам, если раньше российские войска ежесуточно использовали около 50-70 единиц таких беспилотников по всему участку фронта, то в настоящее время эта цифра уже превышает 100 фиксируемых случаев применения подобных вооружений.
- Минобороны России
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