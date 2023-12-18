«Это будет позором»: Винер заявила об отказе сборной по художественной гимнастике участвовать в олимпиаде без гимна и флага

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«Это будет позором»: Винер заявила об отказе сборной по художественной гимнастике участвовать в олимпиаде без гимна и флага

Российские гимнастки отказались от выступления на Парижской олимпиаде в нейтральном статусе, российская сборная по художественной гимнастике больше никогда не будет выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер, это унизительно.

Российская сборная по художественной гимнастике отказывается от участия в любых международных соревнованиях без флага и гимна. Западные функционеры от спорта выделили России одно место для участия в Парижской олимпиаде, но оно не будет использовано, российские спортсмены не будут выступать без своей формы, гимна и флага.



Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. (...) Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России

- заявила Винер, ее слова передает ТАСС.

Ранее европейский гимнастический союз запретил сборным России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под своей эгидой. А Международный олимпийский комитет 8 декабря принял решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но не в командных соревнованиях. Флаги, гимны и любая символика России и Белоруссии на олимпиаде в Париже будет запрещена.
  • https://vk.com/viner_irina
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45 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +12
    27 минут назад
    «Это будет позором»: Винер заявила об отказе сборной по художественной гимнастике участвовать в олимпиаде без гимна и флага

    Правильное заявление!
    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +6
      21 минуту назад
      «Это будет позором»

      Вот у кого железные кокосы, а все эти спортсмены которые хотят выступать под нейтральным флагом просто шлак и позорище. Куда смотрит наше руководство ? Всех кто выступает под нейтральным флагом или же сменил спортивное гражданство лишать гражданства России.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -6
        19 минут назад
        все эти спортсмены которые хотят выступать под нейтральным флагом просто шлак и позорище.
        Соревнования это их хлеб request то ради чего они усердно трудятся годами, а то и десятками лет.
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          +2
          15 минут назад
          Соревнования это их хлеб

          Ну если так хотят сладко кушать то пусть едят этот "хлеб" у себя дома а не у соседа из под стола.
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            -1
            13 минут назад
            Ну если так хотят сладко кушать то пусть едят этот "хлеб" у себя дома
            Так прикол в том что если они не показывают результатов то они и дома не нужны.
        2. begemot20091 Ранг пользователя
          begemot20091
          0
          5 минут назад
          это бездельники, за которых мы всегда работали. и мне всё равно их, что они усердно трудились. я им платил и плачу своими налогами за их усердие. молодец Винер. Она больше русская, чем те, кто готов даже без трусов выступать - всю жизнь трудился. Они из этого спорта уже хрен знает что сделали. Даже смотреть не буду на ТВ. А уж "болеть" за тех кто поехал.... Плевал я на их заслуги. Лишать гражданства- пусть трудятс\я в Парижах - там их гомосеки ждут не дождутся.
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            0
            2 минуты назад
            Плевал я на их заслуги. Лишать гражданства- пусть трудятс\я в Парижах
            Так и они не особо интересуются Вами или страной. Натягивать тут патриотизм так же смешно, как обвинять уехавшего айтишника что он с флагом не бегает... Люди учатся, трудятся что бы нормально жить т.е. в первую очередь думают о собственном бедующем, сволочи)
        3. Дилетант Ранг пользователя
          Дилетант
          0
          4 минуты назад
          Соревнования это их хлеб request то ради чего они усердно трудятся годами, а то и десятками лет.

          Профессиональный спорт - это их работа, как у слесаря или сантехника. Разве только слесари и сантехники не жрут килограммами допинг. Современный спорт - это не соревнования спортсменов, а соревнования фармацевтических компаний.
      2. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +3
        12 минут назад
        Надо заявление Винер сделать официальным заявлением России по всем видам спорта.

        Я бы... Ещё бы из Международного олимпийского комитета вышел бы.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +9
      20 минут назад
      Абсолютно правильное решение! Смысл выстапать не пойми каким образом и плясать под дудку этих клоунов. Наши девченки самые красивые и самые лучшие! Они еще свои победы соберут.
    3. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +2
      20 минут назад
      Как заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер, это унизительно.
      зрелое решение. +
    4. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      +2
      11 минут назад
      [Флаги, гимны и любая символика России и Белоруссии на олимпиаде в Париже будет запрещена.]
      Значит что? А это значит одно!
      В России запретить ВСЁ, что так или иначе связано с Францией!
      1. Хорон Ранг пользователя
        Хорон
        0
        4 минуты назад
        Значит что? А это значит одно!
        В России запретить ВСЁ, что так или иначе связано с Францией!

        Зачем так? Достаточно на период французской олимпиады запретить любые её упоминания в том числе и прессе. hi
  2. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    +8
    27 минут назад
    главный тренер национальной команды Ирина Винер-мужик!
    1. WBond Ранг пользователя
      WBond
      0
      14 минут назад
      ...в остальных наших спортивных федерациях таких больше нет...
  3. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    +2
    26 минут назад
    Ну и правильно........
  4. ALARI Ранг пользователя
    ALARI
    +4
    26 минут назад
    Девочкам пластические операции делают, чтобы были похожи? А так хоть у кого то хватило мужество сказать своё фи этим якобы не "политизированным" функционерам от спорта.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      21 минуту назад
      Нет, девочек просто "штукатурят" так что похожи друг на друга становятся. У меня дочка занималась - тоже их перед выступлениями так "штукатурили" - фик отличишь друг от друга. Косметика и макияж - страшная штука. Потом умоешь - не узнаешь кто выступал. laughing
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      11 минут назад
      "Девочкам пластические операции делают, чтобы были похожи?"
      Простите, у меня сегодня с юмором не очень... Вы это серьёзно... про операции?! belay
  5. Mouse Ранг пользователя
    Mouse
    +2
    25 минут назад
    Слова не мальчика, а мужа!
  6. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    +4
    24 минуты назад
    Малодцы, бабы!
    Мужики долго ещё сопли жевать под белым флагом намерены?
  7. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +3
    24 минуты назад
    Ну и молодцы. При товарище Сталине на олимпиады не ездили, как раз по политическим причинам, а проводили свои Спартакиады. Могли бы возродить - показать, как надо проводить неполитизированные соревнования.
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      9 минут назад
      Цитата: Pharmacist
      При товарище Сталине на олимпиады не ездили, как раз по политическим причинам, а проводили свои Спартакиады. Могли бы возродить - показать, как надо проводить неполитизированные соревнования.

      good И материально поддержать тех, кто отдал молодость, силы и завоевал место на пьедестале на уровне (а может быть и выше - в зависимости от результата) тех пресловутых ОИ. Это и будет признание российских спортсменов...
  8. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    +5
    24 минуты назад
    Ну и правильно. Нафиг этот лицемерный МОК. Есть прекрасные соревнования "Небесная Грация", на которых наши девчонки прекрасно выступили. Под своим флагом, со своим гимном и с искренним уважением организаторов (в этом году был Китай).
  9. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +2
    24 минуты назад
    Абсолютно верное решение!Так бы все спортсмены России поступили!Либо мы выступаем под своими флагом и гимном в своей форме,либо всякие международные конторы которые запрещают нам это идут как можно подальше и побыстрее!
  10. kit88 Ранг пользователя
    kit88
    0
    23 минуты назад
    А кто туда вообще собрался в нейтральном статусе?
    Есть у кого список?
    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      18 минут назад
      Цитата: kit88
      Есть у кого список?

      С какой целью интересуетесь?
      Этот список положено выдать только человеку с ружъём.
      1. kit88 Ранг пользователя
        kit88
        +3
        16 минут назад
        А Вы с какой целью интересуетесь, что я интересуюсь?
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      17 минут назад
      Есть такие - и ездят и выступают под белой тряпкой. Как им только не погано такое.....
    3. RuAbel Ранг пользователя
      RuAbel
      0
      15 минут назад
      Дак всего 6 путёвок на Россию выделили, одиночных. ОКР отказался спонсировать желающих поехать. Так что никто, скорее-всего, не поедет.
      Поначалу думали, что всё устаканится в спорте, вот и ездили серыми мышами под Чайковского выступать. Но маразм крепчает, и послаблений не будет, хватит уже обтекать.
      Да и олимпиады уже не те! Трансы-шмансы, англосаксы свои национальные игры протаскивают, типа бейсбола и сквоша (или что там будет?) В общем, скоро олимпийское движение расколется на западное и другое.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        0
        9 минут назад
        За свой счёт только если поедут.....
    4. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      0
      2 минуты назад
      Далеко ходить не надо, уважаемый.
      Спортивные функционеры согласны ехать туда в нейтральном статусе.
  11. kventinasd Ранг пользователя
    kventinasd
    +3
    18 минут назад
    Без русских гимнасток, и других спортсменов, которые не раз доказали всему миру, что они лучшие, это будет не олимпиада, а позор вселенского масштаба. МОК как и ООН давно себя изжили как независимые и неполитизированные организации.
  12. отважный Ранг пользователя
    отважный
    +2
    18 минут назад
    Такие поступки вызывают только уважение и гордость! Надеюсь, к этому присоединится весь российский спорт.
    По хорошему надо было сразу так делать еще с первых дней западных ограничений
  13. Uprun Ранг пользователя
    Uprun
    +5
    16 минут назад
    Таки а израильские спортсмэны поидуть на игрища с флагом и гимном? Или это другое? А чем режим в Северной Кореи, к примеру, демократичнее Белоруссии? Таки и это другое?
  14. мазута Ранг пользователя
    мазута
    +1
    12 минут назад
    Вот это и называется Честью и Достоинством!Браво Ирина Александровна!Есть еще в нашем спорте "Мужики"!
  15. михаил3 Ранг пользователя
    михаил3
    0
    8 минут назад
    И что то я не слышу уже воплей про то, что "мы все покупаем сами и федерациям ничем не обязаны"! А сколько спортсменов выступали с такими заявлениями!) Видать теперь они получше посчитали, сколько именно им обошлось бы самим все покупать)
  16. Sergey39 Ранг пользователя
    Sergey39
    0
    8 минут назад
    «Железная» Винер! Подтвердила свое отношение в «западному демократическому спорту».
    После, Токио там делать нечего, особенно в художественной гимнастике. Да, конечно пострадает целое поколение спортсменов. Но, увы придется принести жертвы и нести потери ради будущих честных побед!
  17. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    7 минут назад
    Винер не только выдающийся тренер, она еще и настоящий патриот России. Спасибо Ирина Александровна!
  18. Андрей1966 Ранг пользователя
    Андрей1966
    0
    7 минут назад
    Цитата: Nexcom
    Есть такие - и ездят и выступают под белой тряпкой. Как им только не погано такое.....

    Кто ездит "нейтралами", меняет гражданство(в том числе спортивное)- это проститутки/щлюхи и пассивы лгбт.
  19. d4.fokin Ранг пользователя
    d4.fokin
    0
    5 минут назад
    Не участие наших спортсменов приведёт к падению интереса, значит упадут доходы от соревнований,а это нашим врагам, как серпом по яйцам. Сами через год приползут.
  20. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    4 минуты назад
    Ну... во-первых: Путин разрешил. Без флага, гимна, да хоть без трусов!
    А во-вторых: слова и дела г-жи Винер - это и есть тот самый ПАТРИОТИЗМ умноженный на чувство собственного ДОСТОИНСТВА.
    Видимо, спортсменам пришла пора "вскрыться", как это до них сделали т.н. "деятели искусства".
  21. RuAbel Ранг пользователя
    RuAbel
    0
    4 минуты назад
    [quote=Uprun]Таки а израильские спортсмэны поидуть на игрища с флагом и гимном?[/quote]
    [quote=Uprun]
    И флагом, и с гимном, и со спецназом для охраны! Парижские арабы уже ждут их...
  22. Хорон Ранг пользователя
    Хорон
    0
    2 минуты назад
    «Это будет позором»: Винер заявила об отказе сборной по художественной гимнастике участвовать в олимпиаде без гимна и флага

    Интересно, у этой женщины в предках Афины паллады небыло? feel
  23. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    1 минуту назад
    «Это будет позором»
    и она таки права!!!!!

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