Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Израиль для обсуждения ситуации в секторе Газа

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл сегодня в Израиль для переговоров по операции в Газе, передает агентство Reuters. Ожидается, что он будет обсуждать с израильским руководством снижение интенсивности войны в Газе и переход к более ограниченным, целенаправленным действиям против ХАМАС, пишет издание.Reuters напоминает, что министр обороны США твердо поддержал право Израиля на самооборону после нападения боевиков палестинской группировки ХАМАС 7 октября. Но он при этом всё громче заявляет о бедственном положении мирных жителей в Газе, поскольку израильские удары приводят к большим жертвам, добавляет издание. Ранее Остин заявил, что Вашингтон неоднократно говорил Израилю о необходимости защищать палестинское гражданское население в секторе Газа.По данным Reuters, глава Пентагона собирается провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом.А по словам руководителя Программы военных исследований и безопасности Вашингтонского института ближневосточной политики Майкла Айзенштадта, очевидно, что США и Израиль договорились о возможном переходе к следующей фазе операции. Но Вашингтон хочет, чтобы это произошло раньше, возможно, через несколько недель, в то время как в Израиле говорят о большем времени, отмечает эксперт.

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