Главком ВСУ изменил риторику и начал отрицать «патовую ситуацию» на фронте, о которой сам же заявлял осенью

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Главком ВСУ изменил риторику и начал отрицать «патовую ситуацию» на фронте, о которой сам же заявлял осенью

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сделал примечательное заявление, свидетельствующее об изменении его риторики менее чем за два месяца. Если 1 ноября 2023 года генерал опубликовал в The Economist статью, в которой заявлял о «тупике» на фронте, то теперь он опровергает собственные слова, сказанные всего полтора месяца назад.

Залужный начал отрицать «патовую ситуацию» на фронте. При этом он отказался говорить о планах ВСУ по проведению нового контрнаступления зимой 2024 года. По словам главкома, «это война», поэтому он не может говорить о том, что планируется делать.



Иначе это будет шоу, а не война, цена которому - человеческие жизни. Про это нельзя говорить ни в коем случае

- сказал Залужный.

Впрочем, в некотором смысле с генералом можно согласиться. Ситуация на фронте действительно перестала быть «патовой». Украинские формирования начали терпеть очевидное поражение, причем практически на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

Российские войска добились значительных успехов, установив контроль над новыми населенными пунктами и сдвинув на ряде направлений украинские позиции. Продолжается штурм одного из самых мощных укрепленных районов ВСУ – Авдеевского, который прежде ВС РФ не штурмовали.

На этом фоне у ВСУ наблюдаются снарядный голод и кадровый дефицит, а помощь со стороны главного спонсора киевского режима США оказалась под большим вопросом. Так что тут впору говорить о начале поражения Украины, а не о «патовой ситуации». Но Залужный, особенно если он имеет политические амбиции, безусловно, должен делать «хорошие прогнозы» для ВСУ, даже если сам он, будучи относительно умным человеком, в них не верит.
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