ВСУ потеряли очередной немецкий танк, Leopard 2 был подбит нашими бойцами под Купянском - Минобороны
Ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в нашу пользу, фактически по всей лини фронта наши войска перешли в наступление, выбивая противника с позиций. В то же время в зоне СВО никак не установится зимняя погода, плюсовая температура вынуждает обе стороны уделять больше внимания обороне, по грязи тяжело атаковать.
На Купянском направлении без больших изменений, штурмовые группы российских войск ведут бои в Синьковке, пытаясь взять этот укрепрайон, перекрывающий дорогу на Купянск. Противник пытался выбить наших из села, также были атаки в районе Лимана Первого и Терны Харьковской области. На Красно-Лиманском встречные бои, существенных изменений нет, противник пытался атаковать в районе Кузьмино ЛНР, но безуспешно.
В районе Авдеевки наши активизировались на северном фланге, бои идут в районе Степового, а также у коксохимического комбината. С южного фланга наши продвинулись к северу и северо-западу от Опытного, а также в районе Водяного. Под Артемовском продолжаются бои в районе Богдановки, идет продвижение в сторону Часова Яра, в районе Клещеевки противник пытается сбить наших со взятых высот, очень тяжелые бои.
На Южно-Донецком направлении наши атакуют в районе Новомихайловки, противник пытается контратаковать, российский войска отбили четыре атаки. На Запорожском без изменений, наши из-за погоды приостановили наступление в районе Работино, но ситуация под нашим контролем, хотя противник пытается атаковать.
На Херсонском без изменений, бои в районе Крынок, предпринимаются попытки высадки десанта ВСУ на острова, наши их пресекают.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: личного состава - 640 человек убитыми и ранеными, 15 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, один из которых Leopard 2, подбитый нашими бойцами под Купянском. 13 единиц полевой артиллерии. Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе Серебрянки ДНР. Средствами ПВО сбиты 25 украинских беспилотников.
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