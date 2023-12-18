ВСУ потеряли очередной немецкий танк, Leopard 2 был подбит нашими бойцами под Купянском - Минобороны

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ВСУ потеряли очередной немецкий танк, Leopard 2 был подбит нашими бойцами под Купянском - Минобороны

Фото иллюстрационное


Ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в нашу пользу, фактически по всей лини фронта наши войска перешли в наступление, выбивая противника с позиций. В то же время в зоне СВО никак не установится зимняя погода, плюсовая температура вынуждает обе стороны уделять больше внимания обороне, по грязи тяжело атаковать.



На Купянском направлении без больших изменений, штурмовые группы российских войск ведут бои в Синьковке, пытаясь взять этот укрепрайон, перекрывающий дорогу на Купянск. Противник пытался выбить наших из села, также были атаки в районе Лимана Первого и Терны Харьковской области. На Красно-Лиманском встречные бои, существенных изменений нет, противник пытался атаковать в районе Кузьмино ЛНР, но безуспешно.

В районе Авдеевки наши активизировались на северном фланге, бои идут в районе Степового, а также у коксохимического комбината. С южного фланга наши продвинулись к северу и северо-западу от Опытного, а также в районе Водяного. Под Артемовском продолжаются бои в районе Богдановки, идет продвижение в сторону Часова Яра, в районе Клещеевки противник пытается сбить наших со взятых высот, очень тяжелые бои.

На Южно-Донецком направлении наши атакуют в районе Новомихайловки, противник пытается контратаковать, российский войска отбили четыре атаки. На Запорожском без изменений, наши из-за погоды приостановили наступление в районе Работино, но ситуация под нашим контролем, хотя противник пытается атаковать.

На Херсонском без изменений, бои в районе Крынок, предпринимаются попытки высадки десанта ВСУ на острова, наши их пресекают.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: личного состава - 640 человек убитыми и ранеными, 15 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, один из которых Leopard 2, подбитый нашими бойцами под Купянском. 13 единиц полевой артиллерии. Поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районе Серебрянки ДНР. Средствами ПВО сбиты 25 украинских беспилотников.
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    21 комментарий
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +3
      Вчера в 15:41
      Горящие Лео 2 - теперь уже рутина скорее, чем эксклюзив....
      Побольше такой рутины! good
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +7
        Вчера в 15:46
        ВСУ лишились 40 танков Leopard 1 и Leopard 2 за последнее время.Четырех десятков танков Leopard различных модификаций лишились вооруженные формирования киевского марионеточного режима только за две недели ноября текущего года. В Сеть слили информацию, где достаточно подробно описываются причины потерь тяжелой бронетехники германского производства.

        ... половина танков была уничтожена или повреждена огнем артиллерии, противотанковых управляемых ракет различных типов и дронов-камикадзе. Также сообщается о многочисленных проблемах с ходовой частью, бортовой электроникой, прицельными комплексами.
        Интересно, что в опубликованной таблице упоминаются Leopard 2А4, Leopard 2А6, а шведская модификация Stridsvagn 122 выведена как обычный Leopard 2А5.

        https://vestnik-rm.ru/articles/blog-tankoveda-1945-stranicy-voennoj-istorii/vsu-lishilis-40-tankov-leopard-1-i-leopard-2-za-poslednee-vremya


        Появился видос где ВСУшный танк уничтожен ФАБом. what Только вот как его навели на танк?"Танк разорвало на молекулы. Точное попадание ФАБа", - пишет канал Писарь из штаба.

        Опубликовано впечатляющее видео уничтожения украинского танка на Запорожском направлении. ... Взрыв фугасной авиабомбы вызвал детонацию боекомплекта и топливных баков танка. Бронемашина действительно разлетелась на мелкие части - на замедленном повторе можно разглядеть, как далеко улетели объятые пламенем фрагменты.


        https://rg.ru/2023/12/18/ukrainskij-tank-vzorvalsia-kak-atomnaia-bomba.html

        Видос.
        https://t.me/ChDambiev/27071
        1. Болторез Ранг пользователя
          Болторез
          +1
          Вчера в 15:52
          Скорее сдетонировал бекомплект внутри от удачного попадания кумулятивной.
          1. neworange88 Ранг пользователя
            neworange88
            +2
            Вчера в 15:57
            Цитата: Болторез
            Скорее сдетонировал бекомплект внутри от удачного попадания кумулятивной.


            Внимательнее посмотрите видео.Там сначало мощный взрыв совсем рядом с танком и потом уже взрыв самого танка как последствие первого мощного взрыва.
            1. DirtyLiar Ранг пользователя
              DirtyLiar
              +4
              Вчера в 16:04
              Нет. Я видел оба видео. И прилёт ФАБ-1500 по позициям ВСУ и подрыв на мине танка. Их сейчас в ТГ многие путают. Просто удачно сложилось: скорее всего, танк был под завязку набит БК и топлива полные баки. Ну и мина, возможно, была не одна, а несколько "стопочкой". Да и 22 (минимум) 125-мм снаряда как, думаешь, рванут?
              А ФАБ летит не настолько быстро, чтобы его не было заметно в кадре. А тут сверху - ничего.
          2. Касатик Ранг пользователя
            Касатик
            +6
            Вчера в 15:58
            При детонации БК улетает башня, а тут от танка вообще ничего не осталось! Впечатляющее видео, вто что надо крутить по всем каналам, а не про Бузовых.
            1. neworange88 Ранг пользователя
              neworange88
              0
              Вчера в 17:21
              Цитата: Касатик
              При детонации БК улетает башня, а тут от танка вообще ничего не осталось! Впечатляющее видео, вто что надо крутить по всем каналам, а не про Бузовых.


              Это будет покруче кина наподобие Игры(Реванш), Карпов.В том числе и Бузовой. Зачем такой трэш показывать?
          3. kromer Ранг пользователя
            kromer
            -1
            Вчера в 18:24
            Цитата: Болторез
            Скорее сдетонировал бекомплект внутри от удачного попадания кумулятивной.


            Откуда у ФАБа кумулятивная струя возникла? Вы там в Мелкобритании совсем от холода мыслить перестали?
            1. Болторез Ранг пользователя
              Болторез
              -1
              Вчера в 18:30
              совсем от холода мыслить перестали?
              Это вас скорее всего подморозило tongue -здесь +12 снаружи и +23 внутри (у меня по крайней мере).ФАБ на гиперзвуке не летает-его падение видно. А видно его не было. Да и рвануло внутри танка-иначе одним куском летел бы (крепкий он, как ни крути).
              1. kromer Ранг пользователя
                kromer
                0
                Вчера в 19:57
                А причём тут сказанное тобой слово кумулятивный?
        2. Южноукраинец Ранг пользователя
          Южноукраинец
          +2
          Вчера в 15:54
          Цитата: neworange88
          Видос.
          https://t.me/ChDambiev/27071

          Посмотрел видео, танк распылило буквально на молекулы, такое не часто увидишь. То же кажется что боекомплект сдетонировал, вот вам и бронешторка.
        3. Denissdaf Ранг пользователя
          Denissdaf
          +2
          Вчера в 16:05
          Это был украинский танк Т-72М1.
        4. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Вчера в 17:31
          Улетели к бандере в прямом смысле слова... причем экспрэсс рейсом good
        5. Scuderia Ранг пользователя
          Scuderia
          0
          Вчера в 18:24
          Да вроде там мина была..
          Во всяком случае, я именно так и читал под видосом..
      2. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        +3
        Вчера в 15:56
        Цитата: Nexcom
        Горящие Лео 2 - теперь уже рутина скорее, чем эксклюзив....

        Сейчас эксклюзив горящие Абрамсы на ЛБС... hi
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Вчера в 16:08
          Да, ждём с нетерпением горящих Абрашек. hi (я про танки)
          1. spirit Ранг пользователя
            spirit
            0
            Вчера в 16:18
            Абрамсы будут в тылу стоять.Пока США денег не выделит их на передок не допустят.А то сенаторы и так недовольны а фото горящих Абрамов опечалит даже про Украинских сенаторов,тогда денег точно не видать
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Вчера в 15:52
      Надеюсь и экипаж улетер к Бандере. Молодцы наши ребята!
      1. Starover_Z Ранг пользователя
        Starover_Z
        +1
        Вчера в 16:12
        Цитата: Андрей Николаевич
        Надеюсь и экипаж улетер к Бандере. Молодцы наши ребята!

        Да не, что Вы, их просто "оглушило"...
    3. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +6
      Вчера в 16:06
      "В.В.Путин. Прекратите истребление Леопардов!" -Грета Тунберг laughing
      1. DirtyLiar Ранг пользователя
        DirtyLiar
        +2
        Вчера в 16:45
        Ну что вы, что вы. Мы о природе заботимся - цветочки выращиваем: Тюльпан, Гиацинт, Гвоздика, Герань. И деревья: Тополь, Бук, Ясень...

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