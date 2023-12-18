Военнослужащие ВСУ начали выкрикивать «паляныцю», спутав российских бойцов с сослуживцами
После взятия под контроль города Марьинки (ДНР) российские военные сделали еще один важный шаг к обеспечению мирной жизни для жителей Донецка и пригородов. Ведь освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьинки полностью лишит ВСУ возможности вести артиллерийский обстрел столицы ДНР, который по большому счету не прекращался с 2014 года.
В то же время стало известно о курьезном случае, который произошел при зачистке военнослужащими ВС РФ подвалов и прочих укрытий, в которых пытались спрятаться солдаты ВСУ.
В одном из таких боестолкновений, описанном ТГ-каналом «Военный Осведомитель», противник спутал российских штурмовиков с сослуживцами и начал кричать «свои». Затем, когда военнослужащие ВС РФ спросили у засевших в подвале разрушенного дома, кто они такие, те наперебой стали кричать слово «паляныця» (хлеб).
Сразу же после этого в укрытие полетели гранаты от российских бойцов.
Все дело в том, что еще год назад среди украинцев набрал обороты мейнстрим, где «ярые патриоты», зачастую в Интернете, проверяли своих собеседников на «свой-чужой», заставляя повторить слово «паляныця».
Такую вот в свое время популярную на Украине, но уже устаревшую, проверку решили использовать солдаты ВСУ, чтобы доказать, что они свои. При этом в данном случае они доказали обратное, облегчив задачу нашим бойцам.
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