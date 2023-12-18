Военнослужащие ВСУ начали выкрикивать «паляныцю», спутав российских бойцов с сослуживцами

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Военнослужащие ВСУ начали выкрикивать «паляныцю», спутав российских бойцов с сослуживцами

После взятия под контроль города Марьинки (ДНР) российские военные сделали еще один важный шаг к обеспечению мирной жизни для жителей Донецка и пригородов. Ведь освобождение Артемовска, Авдеевки и Марьинки полностью лишит ВСУ возможности вести артиллерийский обстрел столицы ДНР, который по большому счету не прекращался с 2014 года.

В то же время стало известно о курьезном случае, который произошел при зачистке военнослужащими ВС РФ подвалов и прочих укрытий, в которых пытались спрятаться солдаты ВСУ.



В одном из таких боестолкновений, описанном ТГ-каналом «Военный Осведомитель», противник спутал российских штурмовиков с сослуживцами и начал кричать «свои». Затем, когда военнослужащие ВС РФ спросили у засевших в подвале разрушенного дома, кто они такие, те наперебой стали кричать слово «паляныця» (хлеб).

Сразу же после этого в укрытие полетели гранаты от российских бойцов.

Все дело в том, что еще год назад среди украинцев набрал обороты мейнстрим, где «ярые патриоты», зачастую в Интернете, проверяли своих собеседников на «свой-чужой», заставляя повторить слово «паляныця».

Такую вот в свое время популярную на Украине, но уже устаревшую, проверку решили использовать солдаты ВСУ, чтобы доказать, что они свои. При этом в данном случае они доказали обратное, облегчив задачу нашим бойцам.
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    52 комментария
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +22
      Вчера в 16:25
      И паляныця им не помогла.... Надеюсь всех утилизировали.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +19
        Вчера в 16:41
        Главное, люди при этом не пострадали.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +22
          Вчера в 16:54
          Что-то вроде анекдота...
          Когда бдительный свидомит во Львове попросил подозрительного гражданина произнести слово «паляныця», тот показал польский паспорт, и, ехидно ухмыляясь, предложил выучить на будущее, и научиться правильно выговаривать польскую поговорку: «Шчебжешыне хшоншч бжми ф тшчине». laughing
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +4
            Вчера в 17:36
            Это не анекдот. Это пророчество.
    2. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      +25
      Вчера в 16:27
      Сразу же после этого в укрытие полетели гранаты от российских бойцов.

      Грамотное решение...
      1. Freelander Ранг пользователя
        Freelander
        +19
        Вчера в 16:30
        Ну просили паляныцю, им и подбросили..три штуки. Надеюсь "наелись"
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Вчера в 18:36
        Интересно, если бы они эту свою "поляницу" не начали глаголить, наши бы в какой момент догадались, что к украинцам зашли? А те в какой момент бы догадались, что к ним наши попали?
        1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          -1
          Вчера в 22:08
          признаки Гражданской Войны.
          Зашёл бы путин танками в 2014, когда Крымнаш был , сейчас бы и Харьковнаш праздновали и Одессанашу тоже.. минимум.
          а теперь гранатами , спустя 9 лет, бывших потенциальных сограждан потчуем.
          а могло быть всё иначе. Вместе с этими ребятами гадину киевскую под тогдашнем порошенковским хлебалом гнали бы.
          1. Shooting Ранг пользователя
            Shooting
            0
            Вчера в 22:24
            В 2014 экономика России была не готова тогда, а войну выигрывает экономика!!!
            1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
              Дмитрий Иванов_1991
              -1
              Вчера в 22:36
              санкции на нас наложили после 2014, твой кэп.
              Хочешь сказать, что господин путин привёл страну в 2014 год к тому, что у неё была плохая экономика? Ещё до санкций?
              кыш! цпиошная мразь!
              Россия Великая наша держава!!!!11
              1. Тарелка Ранг пользователя
                Тарелка
                0
                Вчера в 22:39
                Цитата: Дмитрий Иванов_1991
                твой кэп.

                Кэп, Путина (да и любого правителя в принципе) непогрешимым считают только идиоты. Для кого предназначен Ваш тонкий троллинг?
          2. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            +1
            Вчера в 22:38
            Конкретизирую слова товарища выше: отсутствует своя платёжная система, отсутствуют свои серверы в России. Да и если бы за весь 2014-й год на Россию вывалили столько же санкций, сколько вывалено к концу 2023-го (а их вывалили бы), то было бы куда тяжелее. Честно говоря, я не уверен, что у нас люди на митинги бы не пошли против такой резкой просадки своего уровня жизни. А так потихоньку-потихоньку... И люди привыкают, и как-то разжиться до следующего повышения цен успевают, и экономика как-то адаптируется...
            Ну, и громить Донбасс украинцы охотно побежали уже в 2014-м. Думаю, точно так же им бы надавали пушек, и всё растянулось не знай насколько.
            Да, за это время Украина успела больше вооружиться. Но не надо видеть в ожидании только минусы. Если не нападать, враг успеет подготовиться. Но и мы тоже. Думаю, надо атаковать в тот момент, когда производная нашего военного превосходства перед противником от времени становится равной 0. Либо если какие-то невоенные, а политические причины возникли, но тут уже сложно что-то судить, не видя всей картины.
    3. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      +8
      Вчера в 16:27
      В одном из таких боестолкновений, описанном ТГ-каналом «Военный Осведомитель», противник спутал российских штурмовиков с сослуживцами и начал кричать «свои». Затем, когда военнослужащие ВС РФ спросили у засевших в подвале разрушенного дома, кто они такие, те наперебой стали кричать слово «паляныця» (хлеб).
      Сразу же после этого в укрытие полетели гранаты от российских бойцов.

      Нужно было кричать: "Сдаёмся".
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +6
        Вчера в 16:32
        Цитата: Gomunkul
        Нужно было кричать: "Сдаёмся".

        Так забыли как переводится на мову это слово
      2. dimy44 Ранг пользователя
        dimy44
        +13
        Вчера в 16:34
        Нужно было кричать: "Сдаёмся"
        Так они ж попутали - за своих приняли. Крикни они "сдаёмся" своим, наверное тоже бы гранаты полетели)
        1. gmss Ранг пользователя
          gmss
          +1
          Вчера в 17:10
          Цитата: dimy44
          Нужно было кричать: "Сдаёмся"
          Так они ж попутали - за своих приняли. Крикни они "сдаёмся" своим, наверное тоже бы гранаты полетели)

          ну попутали, не угадали, бывает... wassat
          в следующий раз будут думать головой, а не той поляныцей, что у них вместо мозга

          хлеб всему голова!!!
          1. kit88 Ранг пользователя
            kit88
            +1
            Вчера в 18:03
            Боюсь следующего раза не будет.
    4. Комментарий был удален.
    5. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +10
      Вчера в 16:30
      У нас аналогичная фонетическая проверка словом Сыктывкар laughing
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Вчера в 17:14
        Цитата: VicVic
        У нас аналогичная фонетическая проверка словом Сыктывкар laughing

        Йошкар-Ола, Расвумчорр...
        1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          0
          Вчера в 22:10
          Вобля -речка под Рязанью.
          Сам проезжал раз 10 её, когда к тётке ездил.
      2. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Вчера в 18:32
        Цитата: VicVic
        У нас аналогичная фонетическая проверка словом Сыктывкар laughing

        Это если с утра проверять. winked
        А если вечером, то тут уже идёт проверка словом Седкыркещ, есть такое местечко под Сыктывкаром. wink
      3. котик-русич Ранг пользователя
        котик-русич
        0
        Вчера в 20:51
        Цитата: VicVic
        У нас аналогичная фонетическая проверка словом Сыктывкар laughing
        Есть и другие населённые пункты для проверки...
        fellow
        1. Комментарий был удален.
        2. VicVic Ранг пользователя
          VicVic
          0
          Вчера в 21:21
          Просто, город Сыктывкар у нас знают очень многие, правда не все в состоянии произнести, а вот другие населённые пункты с непростыми именами малоизвестны.
          Про Сыктывкар было в белорусском мультфильме про украинскую злобную свинку
      4. Иль-Хам Ранг пользователя
        Иль-Хам
        0
        Вчера в 21:30
        У нас один деятель с русской фамилией, будучи командиром бригады в звании полковника упорно называл этот город - СЫКТЫКВАР. А Вы говорите - фонетическая проверка...
        1. VicVic Ранг пользователя
          VicVic
          0
          Вчера в 21:39
          Послушайте не принимайте всё так серьёзно.
          Сыктывкар, как ответ на пяляцыця, это эпизод из белорусского мультфильма про украинскую фашиствующую свинку и русского медведя. Посмотрите, это несколько коротких злободневных главное, талантливых мультфильмов.
    6. invisible_man Ранг пользователя
      invisible_man
      0
      Вчера в 16:30
      Зачем существуют пароли?
    7. korwalol Ранг пользователя
      korwalol
      +13
      Вчера в 16:30
      Никакая паляныця им не поможет, только Гитлер капут
    8. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +15
      Вчера в 16:31
      Надо было 24 февраля выходить с паляныцей и солью к нашим войскам, а сейчас кричать паляныца поздно. . . winked
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Вчера в 17:16
        Цитата: андрей мартов
        Надо было 24 февраля выходить с паляныцей и солью к нашим войскам, а сейчас кричать паляныца поздно. . . winked

        request Так может они хлебушка просили, а им в ответ гранаты...
    9. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Вчера в 16:38
      Вот именно правильное произношение и подвело хрюкбойцов.
    10. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      +12
      Вчера в 16:39
      эти фашисты много казнили и гражданских и военных под этот западенско-рагульский "пароль"...хорошо что в плен не стали брать.
    11. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      -6
      Вчера в 16:42
      Я чувствую мне будет не легко. А я постараюсь взять это позывной, если он не будет занят
      . противник спутал российских штурмовиков с сослуживцами и начал кричать «свои»
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        -7
        Вчера в 17:20
        Прикольно. Расценив множество вариантов. Я пришёл к выводу, что минус суёт автор статьи. А затем его компания "маршалов". Я не ваш человек? Конечно не ваш. Потому что я вернусь и не умру. А когда вернусь. Я разберусь с вами yes
        Мне просто неприятно, что на моих комментариях кто-то пытается завладеть умами людей. Неприятно. Но исправимо. Надеюсь, что вы понимаете что делаете. И отдаёте себе отчёт. Не судите, да не судимы будете. Нет мне все равно до оценок. Манипуляция мнением. Мне не впервой идти против всех, и грести против течения. Я всегда избираю самый трудный путь yes
    12. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +2
      Вчера в 16:43
      Представил ситуацию - бандерлог на радостях начал орать «паляныця», а в результате прилетела граната. laughing
    13. Roust Ранг пользователя
      Roust
      -1
      Вчера в 16:45
      Дааа, пока кастрюли не снимут, так6и будут эту ересть нести.
    14. Комментарий был удален.
    15. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +4
      Вчера в 16:56
      Наши такое слово и впрямь не знают, оно ж секретное, пароль ети...
      Думали - гранату просят, и не смогли отказать "братсконародникам", мы ж не жадюги какие, у нас гранаты еще есть.
    16. Nikolaevich I Ранг пользователя
      Nikolaevich I
      +1
      Вчера в 17:02
      когда военнослужащие ВС РФ спросили у засевших в подвале разрушенного дома, кто они такие, те наперебой стали кричать слово «паляныця» (хлеб).
    17. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Вчера в 17:25
      Поели и сразу покакали good laughing
      ...........................................................
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Вчера в 18:01
        Вы там были. Я знаю. И вы тоже очкарик. Хоть и снайпер. А меня наверное в окопы пошлют. Смотрю ролики чтобы знать к чему готовиться. Как себя защитить и группу не подставить. Я думаю мы победим не только Украину
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +2
          Вчера в 18:15
          Ну очкарик как... линзовик! good laughing Ввобще они помогают глазам именно работать + делаю упражнения постоянные для того, чтоб глазные мышцы держать в тонусе. За 23 года я потерял примерно 1,2 диоатирии в линзах.
          Может мне и повезло, контактных боев у меня не много было... там как раз то осколочное получить проще всего... статистика осколочных и пулевых ранений от войны к войне +- одинакова.
          1. Я свой Ранг пользователя
            Я свой
            0
            Вчера в 18:31
            Я вам почему-то не могу написать. Да и пофигу. Блин знай. Ты меня поддержишь своей работой. Я думаю мы будем жить. Я ещё не сделал свой шаг. Только планирую и в январе. Береги себя. Ты будешь через полгода меня прикрвать. Ты обязан быть жив
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              +1
              Вчера в 18:34
              Будем живы - не помрем! (с) drinks Приказа умирать не было soldier
              1. Я свой Ранг пользователя
                Я свой
                0
                Вчера в 18:49
                Мы не помрём пока ты жив. А потом хрен знает. Не испытывай судьбу, если детей нет. Я пойду. Ты не ходи. А если мы с тобой судьба-товарищи. Встретимся. Прикроеш. Позывной этот будет через полгода
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Вчера в 19:09
        М ы дедем в париже. Так это или будет иначе. Но с вами я готов умереть. Мы то заморозим.
    18. Злой_критик
      Злой_критик
      0
      Вчера в 17:41
      Получи укроп гранату...
    19. bumerang. Ранг пользователя
      bumerang.
      +2
      Вчера в 17:55
      Произнести Паляныця не сложно, если поупражняться, а вот сказать "драбина з повиламуваними щаблями" это лестница с выломанными перекладинами, гораздо сложней.
      1. Nikolaevich I Ранг пользователя
        Nikolaevich I
        +2
        Вчера в 18:33
        Цитата: bumerang.
        сказать "драбина з повиламуваними щаблями" это лестница с выломанными перекладинами, гораздо сложней.

        Я думаю ,что если с такой лестницы навернётся даже самый ярый и идейный бандеровец ,то он выскажет свои впечатления вовсе не на укромове !
      2. Отшельница Ранг пользователя
        Отшельница
        -1
        Вчера в 18:45
        Правильно говорят что украинский язык это исковерканый русский. А ведь песни украинские красивые, но там другой язык украинский кондовый. На Украине теперь два языка - кондовый и новодел. Кондовый знают а новодел учить надо.
        1. -Paul- Ранг пользователя
          -Paul-
          0
          Вчера в 19:24
          На русинском языке очень красивые песни. И всё понятно.
      3. nepunamemuk Ранг пользователя
        nepunamemuk
        0
        Вчера в 18:49
        Цитата: bumerang.
        Произнести Паляныця не сложно, если поупражняться, а вот сказать "драбина з повиламуваними щаблями" это лестница с выломанными перекладинами, гораздо сложней.

        сходи з виламаними перекладинами

        а это что?
      4. котик-русич Ранг пользователя
        котик-русич
        0
        Вчера в 22:05
        Цитата: bumerang.
        Произнести Паляныця не сложно, если поупражняться, а вот сказать "драбина з повиламуваними щаблями" это лестница с выломанными перекладинами, гораздо сложней.
        Тогда захистники ВСУ перестреляют друг-друга - произнести "драбина з повиламуваними щаблями" сможет только несколько бойцов из состава ВСУ.
        Представьте Кличко, Порошенко... произносящие подобные "пароли" belay
    20. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      +2
      Вчера в 18:51
      Ну что, сынове... помогла вам ваша паляныця?

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