Президент Республики Сербской: возможный союз России и Европы опасен для США

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Президент Республики Сербской: возможный союз России и Европы опасен для США

Возможный союз России и Европы крайне опасен для США. Ведь РФ обладает богатейшими природными ресурсами, а европейские страны – развитыми технологиями.

Такое мнение высказал в беседе с журналистами «РТР-Беларусь» президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.



История показывает, что существовали периоды, когда Россия и православный мир жили в согласии с Европой

- напоминает глава региона.

По мнению политика, Соединенные Штаты всеми силами стараются не допустить сближения россиян и европейцев, потому что такая перспектива угрожает доминирующему положению Вашингтона в мире. И пока что им это удается.

Евросоюз сегодня все больше находится под контролем США

- отмечает лидер Республики Сербской.

Военные действия на Украине, считает Додик, являются проявлением имперских амбиций Запада, который сегодня олицетворяют Соединенные Штаты. Цели западных стран, по мнению президента, практически не изменились со времен немецкого канцлера Бисмарка.

Если хотите иметь стабильную позицию на востоке – вам надо овладеть Украиной

- некогда советовал этот государственный деятель.

Ему вторит и знаменитый польско-американский стратег и специалист в области геополитики Збигнев Бжезинский.

Хотите овладеть Россией – вам надо подчинить себе Украину

- заявлял он.

Додик отмечает, что Владимир Путин, будучи российским президентом, тоже понимает это и осознает наличие угроз, нависших над его страной.
  • http://www.kremlin.ru/
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18 комментариев
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  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +4
    Вчера в 15:59
    Спорное утверждение месье Додика, хотя бы потому что войны католических европейцев с православным востоком (и в частности с Русью) были неоднократны и ещё задолго до того, как появились США и их имперские амбиции. yes

    Европа и без существования США не проявляла особого интереса налаживать взаимовыгодные и обоюдно справедливые экономические и политические союзы с Русью и Российской Империей и всё наровила поживится нахаляву за счёт противоположной стороны. Отечественные правители, практически все без исключения, вот тоже витают в мечтах о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока, но это всё больше похоже на воздушные замки. hi
    1. aksleks Ранг пользователя
      aksleks
      +2
      Вчера в 16:07
      Соглашусь с вами. Европейцы как только из пещер вылезли, с тех пор им наши земли покоя не дают. hi
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        +1
        Вчера в 16:13
        В том числе не дают покоя таким чудакам как Ющенко.Он что опять чем то траванулся?Но теперь с явными последствиями для мозга.

        Бандеровцы должны каждый раз подчёркивать, что будут воевать до тех пор, пока жив хотя бы один русский «путинист».Об этом в эфире «Немецкой волны» заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».Он возмутился, что российский президент пользуется огромной поддержкой народа, и поэтому бандеровцам придётся воевать со всеми 140 миллионами граждан РФ.

        «Очень важно не замыкаться только на украинской части победы, а говорить дальше. Потому что, если Россия останется путинской такой, какая она сейчас, это несчастье для всего мира. И не спрашивайте тогда, по ком звонит колокол – по вам всем. Такой России не должно быть.После украинской победы, когда мы вернём все материнские земли и выполним все девять пунктов «мирного плана» президента Зеленского, мы приступим ко второй части нашей победы: как вместе со всем миром сделать так, чтобы сегодняшней России не было», – сказал Ющенко.«Тут вопрос не в Путине. ... Там есть сто сорок миллионов маленьких Путиных.

        https://www.politnavigator.net/my-voyuem-so-140-millionami-malenkikh-putinykh-yushhenko.html

        О как губу раскатал.А что это значит
        вернём все материнские земли
        ?Что под этими землями понимается?Всякие мифические Клины собирается " возвращать" в состав Украины?То есть хочет что то оттяпать?
        1. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          0
          Вчера в 20:23
          Спасибо.
          Уже попробовали. Страны СЭВ называлось.
          Что-то от европейцев благодарности не видно. Только над могилами русских глумятся.
          Так что лучше уж пусть будут искренними врагами, чем лживым другом.
    2. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      0
      Вчера в 17:15
      что войны католических европейцев с православным востоком

      До религиозных войн, были и другие: например эрбинов со славянами.
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Вчера в 19:24
      Цитата: кредо
      Отечественные правители, практически все без исключения, вот тоже витают в мечтах о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока, но это всё больше похоже на воздушные замки.

      Верховный признал, что был наивен, когда верил в искренность партнёрских отношений с Западом, пожелаем же ему стойкости духа в искренности слов и идти до конца в низложении "райского сада" до уровня заброшенного садового участка!
  2. A17ttt
    A17ttt
    0
    Вчера в 16:11
    Я хочу спросить, а какой союз? Основанный на чем?

    - РФ будет поставлять все и вся по дешману, производить будет только для рынка РФ.
    - ЕС будет продавать старые технологии а также поставлять иностранные запчасти и все в том же духе.
    - А Москва и некоторые вкрапления управленцев нанятых из-за границы - будут гнобить население и вывозить капиталы за границу.

    Чем это лучше, чем дела от США и Великобритании по отношению к РФ?
    1. dump22 Ранг пользователя
      dump22
      0
      Вчера в 17:07
      Чем это лучше, чем дела от США и Великобритании по отношению к РФ?


      Тем же, чем Орда была лучше запада, а Китай сейчас лучше США:

      Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение в том числе и прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада. Почему? Потому что ордынцы вели себя нагло, жестоко, но они не затрагивали главного – нашего языка, традиций, культуры, на что претендовали западные завоеватели. Вот почему мы почитаем Александра Невского как святого, именно за этот выбор.
      Во многом то же самое происходит и сегодня...
      (c) В.В.Путин
  3. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    +1
    Вчера в 16:19
    Соединенные Штаты всеми силами стараются не допустить сближения россиян и европейцев, потому что такая перспектива угрожает доминирующему положению Вашингтона в мире. И пока что им это удается.
     Так США всеми силами стараются не допустить сближения России и республик бывшего СССР
  4. DirtyLiar Ранг пользователя
    DirtyLiar
    -1
    Вчера в 16:33
    А какие, позвольте спросить, у Европы "высокие технологии"? Всю их "высокотехнологичность" США успешно разваливают, как и производство. Вот у России, как раз, наоборот - производство растёт, технологии развиваются, в том числе с помощью партнёров с Востока. Так нафига нам тогда эта Европа? Пусть себе загнивает потихоньку. Территории её нам тоже не нужны.
    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      0
      Вчера в 16:41
      Цитата: DirtyLiar
      Территории её нам тоже не нужны.

      Переданные Польше после Великой отечественной земли бывшей Восточной Пруссии можно бы и забрать.
    2. dump22 Ранг пользователя
      dump22
      +1
      Вчера в 17:15
      Территории её нам тоже не нужны.


      Так и с Украиной конфликт тоже изначально совсем не территориальный.
      Тут борьба пойдет за мироустройство!

      https://rg.ru/2023/10/05/putin-ukrainskij-konflikt-ne-territorialnyj-rossii-ne-nuzhny-novye-zemli.html
      Путин: Украинский конфликт - не территориальный, России не нужны новые земли

      "Украинский кризис - не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть", - сказал глава государства.
      "Вопрос гораздо шире и фундаментальней: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство", - заявил президент РФ.
    3. Scuderia Ранг пользователя
      Scuderia
      0
      Вчера в 18:37
      И что же у нас развивается??
      Могу вам перечислить несколько десятков фирм, продукцию которых мы всеми силами сейчас закупаем через параллельный импорт..
      Все наши предприятия черт знает до какой степени интегрированы на том же Siemens..
      Я занимаюсь поставками на почти все наши крупнейшие предприятия.. вы даже не представляете, какие там объемы импорта!! При этом доля отечки невелика.. при том, что многое ещё советское идёт..
  5. antiaircrafter Ранг пользователя
    antiaircrafter
    0
    Вчера в 16:37
    возможный союз России и Европы

    Нет, такой союз нам не нужен!
  6. Путник_2 Ранг пользователя
    Путник_2
    +1
    Вчера в 17:21
    Додик, он и есть Додик. А нам давно пора понять, что союз с Европой невозможен. Они понимают только палку, только цинизм, безжалостность и скупердяйство. Там нет ни чести, ни совести, ни милосердия. Какой союз? С кем ? С гомосеками и транссексуалами ? С теми, кто нас веками держит за низших существ, за варваров? И какой там союз? Европа - это тоже англосаксы, ну и романская еще этническая группа. А США кто ? Они же. И как мы будем вступать в союз с англосаксами против англосаксов ? Нереально. Другое дело, что нам самим надо не повторять ошибок СССР и развивать легкую промышленность быстрыми темпами, чтобы обеспечить население современными и качественными товарами народного потребления. Тогда нам никакие союзы особо не нужны будут. Мы от нефти и газа зависеть не будем. Достаточно добрососедства. Элите нашей, как говорил М.Жванецкий, пора прекратить воровать с убытков, а воровать надо с прибылей. Надо свою страну сделать самой великой. И быть элитой в такой стране - значит быть мировой элитой. А если только вывозить деньги из страны, то так и останетесь второго сорта. И деньги запросто у вас отберут и с вами сделают что угодно. Без России вы люди второго сорта, сколько бы ни было у вас денег. Так поднимайте Россию. Вам самим это надо в первую очередь. Неужели это не ясно ?
  7. Scuderia Ранг пользователя
    Scuderia
    0
    Вчера в 18:30
    Возможный союз России и Европы крайне опасен для США. Ведь РФ обладает богатейшими природными ресурсами, а европейские страны – развитыми технологиями.


    Как бы это общеизвестный факт..
    Додик изобрел велосипед..
  8. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера в 18:38
    Jenže USA si musí uvědomit, že to všechno co má je nakradeno v celém světě za mnoho let!!! A s tím je a bude brzy konec! Už ani Afrika a Jižní Amerika se USA neklaní, budou muset konečně za vše platit tak, jako každý jiný stát světa. Je konec krádeží a loupeží.., AMERIKO!!!
    1. Jsem_CZEKO68 Ранг пользователя
      Jsem_CZEKO68
      0
      Вчера в 18:39
      Но США должны осознать, что все, что у них есть, уже много лет разворовано во всем мире!!! И всё и скоро всё закончится! Даже Африка и Южная Америка больше не склоняются перед США, им наконец-то придется за все платить, как и любой другой стране мира. Конец воровству и грабежам.., АМЕРИКO!!!

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