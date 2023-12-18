Глава МИД РФ: связи руководства украинского ГУР с ССО США указывают на несамостоятельность Киева

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Глава МИД РФ: связи руководства украинского ГУР с ССО США указывают на несамостоятельность Киева

Связи руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова с представителями американских сил спецопераций указывают, что киевский режим не обладает суверенностью и полностью манипулируется Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В эфире Первого канала глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Буданов сам неоднократно признавал, что тесно сотрудничает с руководством Cил специальных операций (ССО) США. Лавров также напомнил, что в украинской армии были сформированы специальные подразделения, в функции которых входит обеспечение тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.



Глава российского МИД отметил, что это, безусловно, указывает на то, что Украина является несуверенной, несамостоятельной страной, которой манипулируют и используют в своих интересах.

Ранее Буданов признал практически нулевую боевую эффективность принудительно мобилизованных граждан, однако при этом заявил о необходимости усиления мобилизационных мероприятий. По словам руководителя украинского ГУР, численность ВСУ в настоящее время составляет около 1,1 миллиона военнослужащих, однако, с учетом высокого уровня потерь и отсутствия достаточного количества граждан страны, желающих принять участие в боевых действиях, усиление проводимых мобилизационных мероприятий, по мнению Буданова, является необходимым для поддержания текущего количественного состава украинской армии.
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7 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Nic-2007 Ранг пользователя
    Nic-2007
    0
    Вчера в 16:47
    Какая такая "суверенность", идёт война Запада, руками какло-бандерии, с Россией, притом война жестокая, безкомпромиссная, война на уничтожение. А это опять завел старую "шарманку" о праве, законности, мы "другие"... мне кажется пора в МИДе проводить генеральную "уборку", люди там "засидевшись", не соответствуют моменту, им пора на "заслуженный отдых". Как там в известной фразе из Кин-Дза-Дза " ...довел ..этот Пэ-Же сели...".
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -2
      Вчера в 17:08
      А как они могут быть суверенными, если живут за счёт Штатов... Даже женщины сейчас стараются быть независимыми от мужчин, причём неважно от кого - от мужа, любовника или просто подкатывающего... Они давно и прекрасно осознали, что тот кто платит, тот и заказывает музыку и отказать ему в чём -то очень трудно... А вот Украину и Зеленского никогда нельзя было упрекнуть в стремлении к независимости... Для них что халява, то и отлично... Правда и долги при этом они не возвращают и даже хвастаются этим... crying
  3. Glagol1 Ранг пользователя
    Glagol1
    +2
    Вчера в 16:54
    Секрет Полишинеля. Это не интересно, так как всем известно. Дайте новости!
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      +1
      Вчера в 17:15
      18 декабря 1878 года в Гори Тифлисской губернии Российской империи родился Иосиф Виссарионович
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Вчера в 19:32
        С праздником, товарищи! drinks
  4. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Вчера в 17:06
    Глава МИД РФ: связи руководства украинского ГУР с ССО США указывают на несамостоятельность Киева

    Раньше Лавров лаконичнее был, всего двумя словами обходился...
  5. Александр Ра Ранг пользователя
    Александр Ра
    0
    Вчера в 17:24
    Как можно смотреть на «независимость» Украины как-бы со стороны, как на действительно что-то субъектное и отдельное? Где же и как же суждение о разделённом народе при этом? Как это увязывается в головах высоких чиновников? И как, соответственно, ориентироваться в таких мутных взглядах всей недавно высокообразованной стране? Какая опора в мыслях людей может быть? Как дезориентированному электорату квалифицированно! участвовать в выборах и при прочих «независимостях» ЦБ от государства, чиновников от народа..?
    Вежливо смотреть на враждебное, хотя надо проанализировать, как произошло отторжение части своего народа? Чтобы найти способы восстановить здоровье и силу народа, чтобы исключить повторы таких утрат. А это национальный вопрос – табу. Эдипов комплекс европоклонения «элиты» - беда народная и капкан.

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