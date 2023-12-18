Глава МИД РФ: связи руководства украинского ГУР с ССО США указывают на несамостоятельность Киева
Связи руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова с представителями американских сил спецопераций указывают, что киевский режим не обладает суверенностью и полностью манипулируется Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В эфире Первого канала глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Буданов сам неоднократно признавал, что тесно сотрудничает с руководством Cил специальных операций (ССО) США. Лавров также напомнил, что в украинской армии были сформированы специальные подразделения, в функции которых входит обеспечение тесной координации с американскими и британскими спецслужбами.
Глава российского МИД отметил, что это, безусловно, указывает на то, что Украина является несуверенной, несамостоятельной страной, которой манипулируют и используют в своих интересах.
Ранее Буданов признал практически нулевую боевую эффективность принудительно мобилизованных граждан, однако при этом заявил о необходимости усиления мобилизационных мероприятий. По словам руководителя украинского ГУР, численность ВСУ в настоящее время составляет около 1,1 миллиона военнослужащих, однако, с учетом высокого уровня потерь и отсутствия достаточного количества граждан страны, желающих принять участие в боевых действиях, усиление проводимых мобилизационных мероприятий, по мнению Буданова, является необходимым для поддержания текущего количественного состава украинской армии.
- kremlin.ru
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